Платья-парашюты, будуаркор-комбинезоны и ретро-пижамы: модный дайджест

Летний сейл в мультибренде No One! По примеру героев нового лукбука собираем идеальную отпускную капсулу. Во время литературного ретрита в риминской библиотеке Гамбалунга сочетаем замшевые лоферы Renzo Mercuri с клатчем Gianni Chiarini, а при желании раздаем образцовый пляжный спортшик в прибрежных песках Ривазурры в белой майке Diesel, теннисной мини Barrow и полупрозрачных сандалиях Casadei с акцентными стразами.

Для мужчин команда No One припасла принтованный лонгслив Comme des Fuckdown — носим с джинсами Icon Denim LA и кроссовками Barracuda. Рассекаем по адриатическому серпантину в карго-шортах Iceberg и кожаных лоферах Fabi, прихватив с собой дорожную сумку Pollini. А для историко-культурной вылазки до трикотажные бермуды Principe di Bologna как с замшевыми тассел-лоферами Baldinini, так и с пенни-вариантом Doucal’s.