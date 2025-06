Платья-парашюты, будуаркор-комбинезоны и ретро-пижамы: модный дайджест

Бренды-конкуренты (делят между собой гостей самых громких вечеринок!) Daniil Antsiferov и Say No More объявили фэшн-перемирие и создали совместную коллекцию. В рамках коллаборации фаундеры Даниил Анциферов и Кристина Лисовец-Касап объединили самые узнаваемые коды ДНК своих брендов: рок-н-ролл, нарочитая сексуальность и провокация от Daniil Antsiferov, и игра с драпировками, складывающимися в платья-доспехи, цветовыми акцентами и минимализм в сложной форме от Say No More. Центрально место в коллекции занимает черный цвет — в нем отшили сетчатое макси с вырезом, атласное платье со шнуровкой, будуаркорный комбинезон, прозрачный корсет и высокие перчатки с рукавами-буфами. Total black разбавили пудрово-розовым сетом и двумя платьями одинакового кроя в белом и сером оттенках.