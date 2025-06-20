Платья-парашюты, будуаркор-комбинезоны и ретро-пижамы: модный дайджест

Туристические айтемы-трансформеры Novaya (вам сумку-дождевик или панаму-мешок?), ностальгические пижамы с садовыми яблоками Any Wowzers, годовщина «шерстяной звезды» Darkrain и матрасно-диванные принты Ateliermaru — рассказываем, чем запомнилась прошедшая фэшн-неделя.
Novaya
Покоряем городские лесопарки, экотропы Ленобласти и исследуем прочие природные чудеса — от Гатчинских гейзеров до Саблинских пещер — с новым дропом Novaya. В коллекцию вошли пять айтемов-трансформеров, которые облегчат (буквально!) любое ваше путешествие. Легким движением руки сумка превращается в дождевик, а панама — в компактный мешочек. Плюс: присматриваемся к шортам с модульными карманами-сумками, комбинезону из смесового льна и платью-парашюту. Каждая вещь создана из технологичных материалов и обладает уникальной конструкцией, которая подстраивается под любой сценарий — буть то прогулка, летний фестиваль или поход с палатками.
Any Wowzers
Новая коллекция пижам (наша летняя униформа!) от homecore-виртуозов Any Wowzers как то самое сочинение «Как я провел лето»: здесь и спелые яблоки с бабушкиной дачи, и полосатые шезлонги из Амальфи, и экзотические малазийские лотосы. Принты на объемных рубашках и халатах, шортах и брюках, платках и сумках — дело рук фаундера бренда Ани Барковой.
Анна Баркова, основатель бренда Any Wowzers
Коллекция стала моей личной историей. Я родилась в Петербурге, и этот город всегда вызывает у меня очень теплые чувства. Именно это я хотела передать в съемке. Белые ночи, развод мостов, начало летних каникул, когда становится тепло и ты чувствуешь себя немножко туристом, потому что в будни можно гулять по городу. Я училась в Штиглица, и помню летние бессонные ночи — то из-за экзаменов, то из-за ночных тусовок. И все это связано с петербургскими набережными и первыми теплыми днями. У меня была идея выгулять этот дроп по такому вот туристическому, но родному Петербургу. Мы пошли в пижамах по улицам, по местным кафе на Петроградке, позагорали на набережной у Невы, а закончили все в Летнем саду.
Darkrain х Brand&Dogs
Darkrain отмечают годовщину благотворительного проекта совместно с Brand&Dogs: в конце мая 2024 года ювелиры выпустили подвеску Ray, 40% с продажи которой отправляются на счет Brand&Dogs, который помогает одиноким хвостикам найти семью и дом. За год было продано 488 украшений, а фонд получил 666 182 рублей на закупку корма и лечение четвероногих подопечных. В честь годовщины бренд провел съемку в Петербурге с тремя новыми героями: Черныш и Фенди из приюта «Дядя Фёдор» и Сэм из приюта «Верный Друг», которые примерили «шерстяную звезду» (так ласково называет украшение команда Darkrain!) на себе.
Irnby
Если пока не успели попробовать себя в самом модном (и тихороскошном!) летнем спорте, арендуем корт и запасаемся айтемами из теннисной капсулы Irnby. Для освоения нового хобби фитнес-икона Настя Миронова приготовила ретро-спортивные поло, мини-юбки, эластичные топы, платья и гольфы в лаконичной бело-синей палитре (все это запросто представляем и в городе!).
Daniil Antsiferov x Say No More
Бренды-конкуренты (делят между собой гостей самых громких вечеринок!) Daniil Antsiferov и Say No More объявили фэшн-перемирие и создали совместную коллекцию. В рамках коллаборации фаундеры Даниил Анциферов и Кристина Лисовец-Касап объединили самые узнаваемые коды ДНК своих брендов: рок-н-ролл, нарочитая сексуальность и провокация от Daniil Antsiferov, и игра с драпировками, складывающимися в платья-доспехи, цветовыми акцентами и минимализм в сложной форме от Say No More. Центрально место в коллекции занимает черный цвет — в нем отшили сетчатое макси с вырезом, атласное платье со шнуровкой, будуаркорный комбинезон, прозрачный корсет и высокие перчатки с рукавами-буфами. Total black разбавили пудрово-розовым сетом и двумя платьями одинакового кроя в белом и сером оттенках.
Кристина Лисовец-Касап, фаундер бренда Say No More
В ответ на предложение поработать вместе я ни минуты не сомневалась. Мне понравилась идея большого резонанса — никто не ожидал такого от двух конкурирующих брендов. И конечно, коллаборация, которая стала выходом из зоны комфорта, многое дала для личностного роста, обмена профессиональным опытом и творческими идеями. А еще мы с Даниилом решительно развеяли миф, что с друзьями лучше не работать: все было четко, быстро и слаженно. На нашей первой встрече мы сразу определили ключевые эскизы. А уже на второй была примерка образов.
Mellow
Heartbreaking-новости: бренд Mellow прекращает работу по решению сестер-основательниц Маши и Ани Теблоевых. В связи с закрытием в Mellow проходит распродажа: купить вещи со скидками в офлайн-магазине в Москве можно до 28 июля включительно, а точная дата закрытия онлайна пока неизвестна.
Present & Simple
Арт + фэшн коллаборация недели! Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева стала амбассадором кэжуал-бренда Present & Simple: в объективе суперфотографа Максима Чуркина примерила white-tie платья в сложносочиненных драпировках, стилизованные серым кардиналом русской моды Юкой Вижгородской.
Ateliermaru
В летней коллекции Ateliermaru поженили главные принты сезона: матрасную ретро-полоску, диванные узоры, клетку и ladylike-горох. По примеру лукбука смело сочетаем их между собой — выгуливаем клетчатый сет из удлиненной рубашки и юбки в духе 1940-х при поддержке polka dot платка, а пижамкорную двойку миксуем с пестрой стеганкой, сшитой будто из винтажной обивки. Плюс: с одобрения Чемены Камали из Chloe носим ночнушки даже за пределами постели — в новой коллекции Ateliermaru есть вариант из полупрозрачной жатой вискозы сложного лаймово-фисташкового оттенка.
No One
Летний сейл в мультибренде No One! По примеру героев нового лукбука собираем идеальную отпускную капсулу. Во время литературного ретрита в риминской библиотеке Гамбалунга сочетаем замшевые лоферы Renzo Mercuri с клатчем Gianni Chiarini, а при желании раздаем образцовый пляжный спортшик в прибрежных песках Ривазурры в белой майке Diesel, теннисной мини Barrow и полупрозрачных сандалиях Casadei с акцентными стразами.
Для мужчин команда No One припасла принтованный лонгслив Comme des Fuckdown — носим с джинсами Icon Denim LA и кроссовками Barracuda. Рассекаем по адриатическому серпантину в карго-шортах Iceberg и кожаных лоферах Fabi, прихватив с собой дорожную сумку Pollini. А для историко-культурной вылазки до трикотажные бермуды Principe di Bologna как с замшевыми тассел-лоферами Baldinini, так и с пенни-вариантом Doucal’s.
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