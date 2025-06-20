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Платья-парашюты, будуаркор-комбинезоны и ретро-пижамы: модный дайджест

Туристические айтемы-трансформеры Novaya (вам сумку-дождевик или панаму-мешок?), ностальгические пижамы с садовыми яблоками Any Wowzers, годовщина «шерстяной звезды» Darkrain и матрасно-диванные принты Ateliermaru — рассказываем, чем запомнилась прошедшая фэшн-неделя. 

Novaya

Сумка-дождевик Novaya, 15 000 руб.

Сумка-дождевик Novaya, 15 000 руб.

Шорты Novaya, 10 800 руб.

Шорты Novaya, 10 800 руб.

Покоряем городские лесопарки, экотропы Ленобласти и исследуем прочие природные чудеса — от Гатчинских гейзеров до Саблинских пещер — с новым дропом Novaya. В коллекцию вошли пять айтемов-трансформеров, которые облегчат (буквально!) любое ваше путешествие. Легким движением руки сумка превращается в дождевик, а панама — в компактный мешочек. Плюс: присматриваемся к шортам с модульными карманами-сумками, комбинезону из смесового льна и платью-парашюту. Каждая вещь создана из технологичных материалов и обладает уникальной конструкцией, которая подстраивается под любой сценарий — буть то прогулка, летний фестиваль или поход с палатками. 

Any Wowzers

Рубашка Any Wowzers, 16 000 руб.

Рубашка Any Wowzers, 16 000 руб.

Костюм Any Wowzers, 17 500 руб.

Костюм Any Wowzers, 17 500 руб.

Костюм Any Wowzers, 25 000 руб.

Костюм Any Wowzers, 25 000 руб.

Новая коллекция пижам (наша летняя униформа!) от homecore-виртуозов Any Wowzers как то самое сочинение «Как я провел лето»: здесь и спелые яблоки с бабушкиной дачи, и полосатые шезлонги из Амальфи, и экзотические малазийские лотосы. Принты на объемных рубашках и халатах, шортах и брюках, платках и сумках — дело рук фаундера бренда Ани Барковой.

Анна Баркова, основатель бренда Any Wowzers

Коллекция стала моей личной историей. Я родилась в Петербурге, и этот город всегда вызывает у меня очень теплые чувства. Именно это я хотела передать в съемке. Белые ночи, развод мостов, начало летних каникул, когда становится тепло и ты чувствуешь себя немножко туристом, потому что в будни можно гулять по городу. Я училась в Штиглица, и помню летние бессонные ночи — то из-за экзаменов, то из-за ночных тусовок. И все это связано с петербургскими набережными и первыми теплыми днями. У меня была идея выгулять этот дроп по такому вот туристическому, но родному Петербургу. Мы пошли в пижамах по улицам, по местным кафе на Петроградке, позагорали на набережной у Невы, а закончили все в Летнем саду.

Darkrain х Brand&Dogs

Фэнди и украшение Darkrain х Brand&Dogs

Фэнди и украшение Darkrain х Brand&Dogs

Сэм и украшение Darkrain х Brand&Dogs

Сэм и украшение Darkrain х Brand&Dogs

Черныш и украшение Darkrain х Brand&Dogs

Черныш и украшение Darkrain х Brand&Dogs

Darkrain отмечают годовщину благотворительного проекта совместно с Brand&Dogs: в конце мая 2024 года ювелиры выпустили подвеску Ray, 40% с продажи которой отправляются на счет Brand&Dogs, который помогает одиноким хвостикам найти семью и дом. За год было продано 488 украшений, а фонд получил 666 182 рублей на закупку корма и лечение четвероногих подопечных. В честь годовщины бренд провел съемку в Петербурге с тремя новыми героями: Черныш и Фенди из приюта «Дядя Фёдор» и Сэм из приюта «Верный Друг», которые примерили «шерстяную звезду» (так ласково называет украшение команда Darkrain!) на себе. 

Irnby

Топ-поло Irnby, 6 490 руб.

Топ-поло Irnby, 6 490 руб.

Юбка Irnby, 7 990 руб.

Юбка Irnby, 7 990 руб.

Если пока не успели попробовать себя в самом модном (и тихороскошном!) летнем спорте, арендуем корт и запасаемся айтемами из теннисной капсулы Irnby. Для освоения нового хобби фитнес-икона Настя Миронова приготовила ретро-спортивные поло, мини-юбки, эластичные топы, платья и гольфы в лаконичной бело-синей палитре (все это запросто представляем и в городе!).

Daniil Antsiferov x Say No More

Платье Daniil Antsiferov x Say No More, 65 000 руб.

Платье Daniil Antsiferov x Say No More, 65 000 руб.

Платье Daniil Antsiferov x Say No More, 41 500 руб.

Платье Daniil Antsiferov x Say No More, 41 500 руб.

Бренды-конкуренты (делят между собой гостей самых громких вечеринок!) Daniil Antsiferov и Say No More объявили фэшн-перемирие и создали совместную коллекцию. В рамках коллаборации фаундеры Даниил Анциферов и Кристина Лисовец-Касап объединили самые узнаваемые коды ДНК своих брендов: рок-н-ролл, нарочитая сексуальность и провокация от Daniil Antsiferov, и игра с драпировками, складывающимися в платья-доспехи, цветовыми акцентами и минимализм в сложной форме от Say No More. Центрально место в коллекции занимает черный цвет — в нем отшили сетчатое макси с вырезом, атласное платье со шнуровкой, будуаркорный комбинезон, прозрачный корсет и высокие перчатки с рукавами-буфами. Total black разбавили пудрово-розовым сетом и двумя платьями одинакового кроя в белом и сером оттенках.

Кристина Лисовец-Касап, фаундер бренда Say No More

В ответ на предложение поработать вместе я ни минуты не сомневалась. Мне понравилась идея большого резонанса — никто не ожидал такого от двух конкурирующих брендов. И конечно, коллаборация, которая стала выходом из зоны комфорта, многое дала для личностного роста, обмена профессиональным опытом и творческими идеями. А еще мы с Даниилом решительно развеяли миф, что с друзьями лучше не работать: все было четко, быстро и слаженно. На нашей первой встрече мы сразу определили ключевые эскизы. А уже на второй была примерка образов.

Mellow

Mellow

Mellow

Heartbreaking-новости: бренд Mellow прекращает работу по решению сестер-основательниц Маши и Ани Теблоевых. В связи с закрытием в Mellow проходит распродажа: купить вещи со скидками в офлайн-магазине в Москве можно до 28 июля включительно, а точная дата закрытия онлайна пока неизвестна.

Present & Simple

Платье Present & Simple, 16 990 руб.

Платье Present & Simple, 16 990 руб.

Платье Present & Simple, 24 990 руб.

Платье Present & Simple, 24 990 руб.

Арт + фэшн коллаборация недели! Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева стала амбассадором кэжуал-бренда Present & Simple: в объективе суперфотографа Максима Чуркина примерила white-tie платья в сложносочиненных драпировках, стилизованные серым кардиналом русской моды Юкой Вижгородской.

Ateliermaru

Блуза Ateliermaru, 63 000 руб.

Блуза Ateliermaru, 63 000 руб.

Жакет Ateliermaru, 59 000 руб.

Жакет Ateliermaru, 59 000 руб.

Рубашка Ateliermaru, 65 000 руб.

Рубашка Ateliermaru, 65 000 руб.

В летней коллекции Ateliermaru поженили главные принты сезона: матрасную ретро-полоску, диванные узоры, клетку и ladylike-горох. По примеру лукбука смело сочетаем их между собой — выгуливаем клетчатый сет из удлиненной рубашки и юбки в духе 1940-х при поддержке polka dot платка, а пижамкорную двойку миксуем с пестрой стеганкой, сшитой будто из винтажной обивки. Плюс: с одобрения Чемены Камали из Chloe носим ночнушки даже за пределами постели — в новой коллекции Ateliermaru есть вариант из полупрозрачной жатой вискозы сложного лаймово-фисташкового оттенка. 

No One

Лоферы Renzo Mercuri, No One, 44 990 руб.

Лоферы Renzo Mercuri, No One, 44 990 руб.

Сабо Vic Matie, No One, 23 790 руб.

Сабо Vic Matie, No One, 23 790 руб.

Сумка Pollini, No One, 44 790 руб.

Сумка Pollini, No One, 44 790 руб.

Летний сейл в мультибренде No One! По примеру героев нового лукбука собираем идеальную отпускную капсулу. Во время литературного ретрита в риминской библиотеке Гамбалунга сочетаем замшевые лоферы Renzo Mercuri с клатчем Gianni Chiarini, а при желании раздаем образцовый пляжный спортшик в прибрежных песках Ривазурры в белой майке Diesel, теннисной мини Barrow и полупрозрачных сандалиях Casadei с акцентными стразами. 

Для мужчин команда No One припасла принтованный лонгслив Comme des Fuckdown — носим с джинсами Icon Denim LA и кроссовками Barracuda. Рассекаем по адриатическому серпантину в карго-шортах Iceberg и кожаных лоферах Fabi, прихватив с собой дорожную сумку Pollini. А для историко-культурной вылазки до трикотажные бермуды Principe di Bologna как с замшевыми тассел-лоферами Baldinini, так и с пенни-вариантом Doucal’s.

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