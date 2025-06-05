Жакеты-тюльпаны, граффити-сникеры и почтальонские багеты: главные фэшн-мастхэвы июня

Наш июньский стартер-пак — ажурный макраме-клатч Fabiana Filippi, вместительная сумка почтальона Misa Bags (в трендовом красном оттенке!) и кулон-четырехлистик в застывшей росе Alvaar х Don’t Drop the Glass. Для вау-свадьбы забираем кутюр-кринолины Tatyana Kochnova Atelier, а для филармонических комбо по случаю концертов Ильи Папояна (ближайший уже сегодня!) — ментоловые ледикор-жакет Meowshka и ультрамодные peep-toe Jude.
Tatyana Kochnova Atelier
Раздаем кутюрный брайдалкор в свадебных кринолинах-коконах Tatyana Kochnova Atelier
Свадебный сезон близко: пока Jean Paul Gaultier переодевает невест в перья, а Valentino — в кружевные маски и викторианские турнюры, поп-звезда петербургской моды Татьяна Кочнова (нарядила звезду «Аноры» Дарью Екамасову на «Оскар»!) провозгласила новую эру брайдалкор-кутюра. В новой коллекции украсила корсетные годе цветочными аппликациями и гранд-кринолинами, а также приготовила шифоновые шляпы-мантии и полупрозрачные накидки в сложносочиненной вышивке. Главный фэшн-шоустоппер релиза — наряд с ажурным капюшоном-павильоном (не платье, арт-объект!), который мечтаем увидеть на главной невесте года — верховном модном инфлюенсере Марии Миногаровой!
Fabiana Filippi
Главная премьера сезона — театральный клатч Fabiana Filippi
Клатч Fabiana Filippi
Миниатюрные театральные клатчи покорили титана перформанса Марину Абрамович и фэшн-синьору нашего сердца Миуччу Праду. Солидарны с легендами и нарекаем стейтмент-аксессуаром сезона молочный макраме-ридикюль от умбрийских профи ледикора Fabiana Filippi (нежно любим бренд за безупречную пастельную палитру и лучший летний лен!). В комбо с кружевными бохо-платьями и длинноносыми туфлями берем сумкубарашка на спектакли брусникинцев в Новой Голландии (с 27 по 29 июня!) либо отпускаем на вольный выпас на террасе бистро «Сесиль» (новый резидент барной линии «Севкабеля»!).
No One
Образцовые плетеные тоуты найдены у No One
Респектуем Матье Блази и Джонатану Андерсону, вернувшим плетеную кожу на первые страницы трендбуков (а еще в луки Оливии Колман и Джейкоба Элорди!). Смело меняем лакированные багеты на ажурный тоут Gianni Chiarini из свежей поставки мультибрендового бутика No One (суперхаб итальянских марок у нас дома!). Дополняем образ при помощи родео-канотье и льняной туники (бохо-шик!), а в деловых пределах Петроградки на ура миксуем сумку с лоферами-плетенками Casadei из веганской экокожи.
Peter Kaiser
Приручаем лютый стритстайл в граффити-кроссовках Peter Kaiser
Фиксируем бум граффити-паттернов в модной индустрии: арт-каллиграфию уважают на подиуме Chanel, Coach и Kenzo, а расписные сумки Louis Vuitton эры Марка Джейкобса стали главным хитом у зумеров на ресейле. Наш спортшик-фаворит — белоснежные кеды в ярких совриск-буквицах от старейших немецких обувщиков Peter Kaiser (с XIX века хранят в тайне секрет своих сверхудобных колодок!). Уже представляем сникеры в шрифтовом дуэте с рубашками петербургского каллиграфутуриста Покраса Лампаса — в таком лого-луке будем лихо отплясывать на сенсационном рейв-спектакле «Квадрат» в новоголландской «Бутылке» (20 июня!).
Diego M
Косплеим Бьянку Цезори в шифоновых туниках Diego M
Блуза Diego M
(Полу)прозрачные тотал-луки из невидимых тканей — маст-хэв красных дорожек (привет, Джулия Фокс и Бьянка Цензори!) и авангардистских эдиториалов, заверенный вау-стайлингом Лотты Волковой для Double Magazine, The Face и System. Мы же призываем одеваться как петербуржцы (тут у нас все на полутонах!), тем более итальянский фэшн-дуэт Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли из Diego M сочинил из шифона готическую кэжуал-тунику. Сочетаем с макси-юбками на премьерную «Богему» в Михайловский театр (18 июня!), а с кэтсьютами — для похода в бар Catch 22 (новый проект команды Cherchez La Tarte!).
ДЛТ
Фиксируем триумфальный фэшн-камбэк сезона — туфли peep-toe, в создании которых преуспели парижские обувщики Jude (впервые в ДЛТ!) во главе с Юргитой Дилявичюте и Деницей Бумбаровой. Их мюли уже растопили сердца Николь Кидман, Ким Кардашьян и Хлое Севиньи. Мы же берем селебрити-луки в референсы и сочетаем туфли с полупрозрачными бодиконами и авангардистскими платьями.
Meowshka
Жакет Meowshka
Фея демикутюра Лидия Метельская приручила ледикор в круизной коллекции Meowshka — надеваем пастельные жакеты вместе с остромодными шароварами (тренд от Alaïa) для затяжного июньского террасахоппинга.
Misa Bags
Красный — ключевой цвет сезона: вместе с папабилями так считают Jil Sander, Simone Rocha и петербургские сумочные профи Misa Bags (их хобо в вишлисте у топ-стилистов Ренаты Харьковой и Баи Горбуновой!). Худрук бренда Екатерина Харитошина снабдила нас алым карго-багетом — миксуем с шифоновыми гетрами и вьетнамками на каблуке для похода в бар-гостиную Octave (сольный проект экс-креатора Utopist Александра Гутаковского!).
RxBshoes
Обувной кутюрье Мила РазгуляеваБлагонравова (в багаже — стажировка у венецианской сапожницы в пятом поколении Джованны Занетти!) с ноги зашла на поле арт +фэшн — украсила слиперы RxBshoes бенгальскими тиграми с эскизов художницы Кати Белявской (участницы аукционов Sotheby’s!).
Alvaar х Don’t Drop the Glass
Подвеска Alvaar х Don’t Drop the Glass
Нашли цветущий папоротник — кулонцветок Alvaar в застывших каплях росы, вручную отлитый flowercore-ювелиром Эльвирой Ломовской на пару с фэшн-стеклодувом Мединой Гасановой из Don’t Drop the Glass.
Prodan
Мэриджейны — хорошо, а лучше — из черного бархата (материал сезона от Valentino и Christian Dior!). Желательно с акцентными полупрозрачными вставками, как у московских виртуозов стейтмент-туфель Prodan. Обувной гик Мария Бирюкова вложи ла всю свою любовь к сверкающим лодочкам в собственный фэшн-бренд — теперь мы знаем, с чем надеть коктейльное мини на главную вечеринку лета от Çava Disco (21 июня на крыше Roof Place!).
Coccinelle
Раскрываем фэшн-субличность трэдвайф красиво — с сумкой-ведром Coccinelle из остромодного канваса, украшенного цветочной кантри-вышивкой.
Doucal’s
Топсайдеры Doucal’s
Топсайдеры — не маст-хэв, а база! Лучший тихороскошный вариант на лето («Наследники» встречают «Белый лотос»!) найден у итальянцев Джанни и Джерри Джаннини в Doucal’s — пригодится и для прогулки выходного дня в парке Монрепо, и на премьерных показах «Горького аэропорта» в МДТ (12 и 13 июня!).
Boggi Milano
Июньский хит петербуржцев-петиметров — голубой блейзер из экоустойчивых волокон (читай: переработанных пластиковых бутылок!) от итальянских профи маскулинного тейлоринга Boggi Milano. В комбо с лакированными дерби выгуливаем и на важную сессию ПМЭФ, и на премьеру «Утиной охоты» в БДТ (7 и 8 июня!).
Geox
Туфли Geox
Следуем примеру зумеров и объявляем тотальный отказ от шпилек в пользу сверхкомфортных балеток и мэриджейнов на устойчивом kitten heel. Наш фаворит — лакированные туфли Geox: для образцового ледикорного лука носим с приталенными жакетами и плиссированными миди.
O’stin
Оттачиваем бохо-шик в ажурных кроше-туниках O’stin
От души благодарим Чемену Камали, вернувшую Chloé в топ мировых брендов, а бохо-вайбы (главный тренд 2025 года!) — в гардеробы Беллы Хадид, Ирины Шейк и Леди Гаги. Запасаемся на лето цветочными сарафанами, рубашками с воланами и кроше-туниками, которые для нас заботливо отшил супермассмаркет O’stin (уважают ведущий-стилист Александр Рогов и фам фаталь русского кино Анна Чиповская!). Будем дополнять бохо-луки при помощи кантри-казаков (с громоздкими пряжками!), замшевых курток и массивного этнообвеса. Плюс помним про стейтмент-аксессуары — сверкающие клатчи-ракушки (подиумный маст-хэв!).
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