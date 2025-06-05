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Жакеты-тюльпаны, граффити-сникеры и почтальонские багеты: главные фэшн-мастхэвы июня

Наш июньский стартер-пак — ажурный макраме-клатч Fabiana Filippi, вместительная сумка почтальона Misa Bags (в трендовом красном оттенке!) и кулон-четырехлистик в застывшей росе Alvaar х Don’t Drop the Glass. Для вау-свадьбы забираем кутюр-кринолины Tatyana Kochnova Atelier, а для филармонических комбо по случаю концертов Ильи Папояна (ближайший уже сегодня!) — ментоловые ледикор-жакет Meowshka и ультрамодные peep-toe Jude.

Tatyana Kochnova Atelier

Раздаем кутюрный брайдалкор в свадебных кринолинах-коконах Tatyana Kochnova Atelier

Платье Tatyana Kochnova Atelier, от 1 800 000 руб.

Платье Tatyana Kochnova Atelier, от 1 800 000 руб.

Свадебный сезон близко: пока Jean Paul Gaultier переодевает невест в перья, а Valentino — в кружевные маски и викторианские турнюры, поп-звезда петербургской моды Татьяна Кочнова (нарядила звезду «Аноры» Дарью Екамасову на «Оскар»!) провозгласила новую эру брайдалкор-кутюра. В новой коллекции украсила корсетные годе цветочными аппликациями и гранд-кринолинами, а также приготовила шифоновые шляпы-мантии и полупрозрачные накидки в сложносочиненной вышивке. Главный фэшн-шоустоппер релиза — наряд с ажурным капюшоном-павильоном (не платье, арт-объект!), который мечтаем увидеть на главной невесте года — верховном модном инфлюенсере Марии Миногаровой!

Fabiana Filippi

Главная премьера сезона — театральный клатч Fabiana Filippi

Клатч Fabiana Filippi

Клатч Fabiana Filippi

Миниатюрные театральные клатчи покорили титана перформанса Марину Абрамович и фэшн-синьору нашего сердца Миуччу Праду. Солидарны с легендами и нарекаем стейтмент-аксессуаром сезона молочный макраме-ридикюль от умбрийских профи ледикора Fabiana Filippi (нежно любим бренд за безупречную пастельную палитру и лучший летний лен!). В комбо с кружевными бохо-платьями и длинноносыми туфлями берем сумкубарашка на спектакли брусникинцев в Новой Голландии (с 27 по 29 июня!) либо отпускаем на вольный выпас на террасе бистро «Сесиль» (новый резидент барной линии «Севкабеля»!).

No One

Образцовые плетеные тоуты найдены у No One

Сумка Gianni Chiarini, No One

Сумка Gianni Chiarini, No One

Балетки Casadei, No One, 65 490 руб.

Балетки Casadei, No One, 65 490 руб.

Респектуем Матье Блази и Джонатану Андерсону, вернувшим плетеную кожу на первые страницы трендбуков (а еще в луки Оливии Колман и Джейкоба Элорди!). Смело меняем лакированные багеты на ажурный тоут Gianni Chiarini из свежей поставки мультибрендового бутика No One (суперхаб итальянских марок у нас дома!). Дополняем образ при помощи родео-канотье и льняной туники (бохо-шик!), а в деловых пределах Петроградки на ура миксуем сумку с лоферами-плетенками Casadei из веганской экокожи.

Peter Kaiser

Приручаем лютый стритстайл в граффити-кроссовках Peter Kaiser

Кеды Peter Kaiser, Rendez-Vous, 11 100 руб.

Кеды Peter Kaiser, Rendez-Vous, 11 100 руб.

Фиксируем бум граффити-паттернов в модной индустрии: арт-каллиграфию уважают на подиуме Chanel, Coach и Kenzo, а расписные сумки Louis Vuitton эры Марка Джейкобса стали главным хитом у зумеров на ресейле. Наш спортшик-фаворит — белоснежные кеды в ярких совриск-буквицах от старейших немецких обувщиков Peter Kaiser (с XIX века хранят в тайне секрет своих сверхудобных колодок!). Уже представляем сникеры в шрифтовом дуэте с рубашками петербургского каллиграфутуриста Покраса Лампаса — в таком лого-луке будем лихо отплясывать на сенсационном рейв-спектакле «Квадрат» в новоголландской «Бутылке» (20 июня!).

Diego M

Косплеим Бьянку Цезори в шифоновых туниках Diego M

Блуза Diego M

Блуза Diego M

(Полу)прозрачные тотал-луки из невидимых тканей — маст-хэв красных дорожек (привет, Джулия Фокс и Бьянка Цензори!) и авангардистских эдиториалов, заверенный вау-стайлингом Лотты Волковой для Double Magazine, The Face и System. Мы же призываем одеваться как петербуржцы (тут у нас все на полутонах!), тем более итальянский фэшн-дуэт Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли из Diego M сочинил из шифона готическую кэжуал-тунику. Сочетаем с макси-юбками на премьерную «Богему» в Михайловский театр (18 июня!), а с кэтсьютами — для похода в бар Catch 22 (новый проект команды Cherchez La Tarte!).

ДЛТ

Мюли Jude, ДЛТ, 59 600 руб.

Мюли Jude, ДЛТ, 59 600 руб.

Фиксируем триумфальный фэшн-камбэк сезона — туфли peep-toe, в создании которых преуспели парижские обувщики Jude (впервые в ДЛТ!) во главе с Юргитой Дилявичюте и Деницей Бумбаровой. Их мюли уже растопили сердца Николь Кидман, Ким Кардашьян и Хлое Севиньи. Мы же берем селебрити-луки в референсы и сочетаем туфли с полупрозрачными бодиконами и авангардистскими платьями.

Meowshka

Жакет Meowshka

Жакет Meowshka

Фея демикутюра Лидия Метельская приручила ледикор в круизной коллекции Meowshka — надеваем пастельные жакеты вместе с остромодными шароварами (тренд от Alaïa) для затяжного июньского террасахоппинга.

Misa Bags

Сумка Misa Bags, 45 800 руб.

Сумка Misa Bags, 45 800 руб.

Красный — ключевой цвет сезона: вместе с папабилями так считают Jil Sander, Simone Rocha и петербургские сумочные профи Misa Bags (их хобо в вишлисте у топ-стилистов Ренаты Харьковой и Баи Горбуновой!). Худрук бренда Екатерина Харитошина снабдила нас алым карго-багетом — миксуем с шифоновыми гетрами и вьетнамками на каблуке для похода в бар-гостиную Octave (сольный проект экс-креатора Utopist Александра Гутаковского!).

RxBshoes

Слиперы RxBshoes, 16 500 руб.

Слиперы RxBshoes, 16 500 руб.

Обувной кутюрье Мила РазгуляеваБлагонравова (в багаже — стажировка у венецианской сапожницы в пятом поколении Джованны Занетти!) с ноги зашла на поле арт +фэшн — украсила слиперы RxBshoes бенгальскими тиграми с эскизов художницы Кати Белявской (участницы аукционов Sotheby’s!).

Alvaar х Don’t Drop the Glass

Подвеска Alvaar х Don’t Drop the Glass

Подвеска Alvaar х Don’t Drop the Glass

Нашли цветущий папоротник — кулонцветок Alvaar в застывших каплях росы, вручную отлитый flowercore-ювелиром Эльвирой Ломовской на пару с фэшн-стеклодувом Мединой Гасановой из Don’t Drop the Glass.

Prodan

Туфли Prodan, 25 000 руб.

Туфли Prodan, 25 000 руб.

Мэриджейны — хорошо, а лучше — из черного бархата (материал сезона от Valentino и Christian Dior!). Желательно с акцентными полупрозрачными вставками, как у московских виртуозов стейтмент-туфель Prodan. Обувной гик Мария Бирюкова вложи ла всю свою любовь к сверкающим лодочкам в собственный фэшн-бренд — теперь мы знаем, с чем надеть коктейльное мини на главную вечеринку лета от Çava Disco (21 июня на крыше Roof Place!). 

Coccinelle

Сумка Coccinelle, Lamoda, 35 530 руб.

Сумка Coccinelle, Lamoda, 35 530 руб.

Раскрываем фэшн-субличность трэдвайф красиво — с сумкой-ведром Coccinelle из остромодного канваса, украшенного цветочной кантри-вышивкой.

Doucal’s

Топсайдеры Doucal’s

Топсайдеры Doucal’s

Топсайдеры — не маст-хэв, а база! Лучший тихороскошный вариант на лето («Наследники» встречают «Белый лотос»!) найден у итальянцев Джанни и Джерри Джаннини в Doucal’s — пригодится и для прогулки выходного дня в парке Монрепо, и на премьерных показах «Горького аэропорта» в МДТ (12 и 13 июня!).

Boggi Milano

Июньский хит петербуржцев-петиметров — голубой блейзер из экоустойчивых волокон (читай: переработанных пластиковых бутылок!) от итальянских профи маскулинного тейлоринга Boggi Milano. В комбо с лакированными дерби выгуливаем и на важную сессию ПМЭФ, и на премьеру «Утиной охоты» в БДТ (7 и 8 июня!).

Geox

Туфли Geox

Туфли Geox

Следуем примеру зумеров и объявляем тотальный отказ от шпилек в пользу сверхкомфортных балеток и мэриджейнов на устойчивом kitten heel. Наш фаворит — лакированные туфли Geox: для образцового ледикорного лука носим с приталенными жакетами и плиссированными миди.

O’stin

Оттачиваем бохо-шик в ажурных кроше-туниках O’stin

Рубашка O’stin, 4 599 руб.

Рубашка O’stin, 4 599 руб.

От души благодарим Чемену Камали, вернувшую Chloé в топ мировых брендов, а бохо-вайбы (главный тренд 2025 года!) — в гардеробы Беллы Хадид, Ирины Шейк и Леди Гаги. Запасаемся на лето цветочными сарафанами, рубашками с воланами и кроше-туниками, которые для нас заботливо отшил супермассмаркет O’stin (уважают ведущий-стилист Александр Рогов и фам фаталь русского кино Анна Чиповская!). Будем дополнять бохо-луки при помощи кантри-казаков (с громоздкими пряжками!), замшевых курток и массивного этнообвеса. Плюс помним про стейтмент-аксессуары — сверкающие клатчи-ракушки (подиумный маст-хэв!).

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