Жакеты-тюльпаны, граффити-сникеры и почтальонские багеты: главные фэшн-мастхэвы июня

(Полу)прозрачные тотал-луки из невидимых тканей — маст-хэв красных дорожек (привет, Джулия Фокс и Бьянка Цензори!) и авангардистских эдиториалов, заверенный вау-стайлингом Лотты Волковой для Double Magazine, The Face и System. Мы же призываем одеваться как петербуржцы (тут у нас все на полутонах!), тем более итальянский фэшн-дуэт Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли из Diego M сочинил из шифона готическую кэжуал-тунику. Сочетаем с макси-юбками на премьерную «Богему» в Михайловский театр (18 июня!), а с кэтсьютами — для похода в бар Catch 22 (новый проект команды Cherchez La Tarte!).