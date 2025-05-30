Платья-трансформеры, арт-рубашки и jewelry-босоножки: модный дайджест

Этот отпуск команда Lime советует провести на палубе яхты. Парусный лагерь «Силы ветра» в Финском заливе или греческое Средиземноморье — для того и другого пригодятся пижамкорные двойки из рубашки с моряцким гюйсом и шорт, полосатые джоггеры из легкого хлопка, теннискорные мини-сарафаны с контрастным кантом, трикотажные поло и классические бермуды из денима из новой коллекции бренда. Забираем на борт в тандеме с (все еще!) трендовыми топсайдерами и носим в городе с панамками (без страха, что сдует ветром) и замшевыми сабо в стиле 70-х.