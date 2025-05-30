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Платья-трансформеры, арт-рубашки и jewelry-босоножки: модный дайджест

Встречаем лето (наконец-то!) в ярких ветровках-дождевиках PIMS x Perque Studio (не мастхэв, а петербургская база!), мифологичном total balck из нового дропа Istoki и сейлоркоре Lime (пижамные рубашки с гюйсом и мини-юбки кроше!). Рассказываем о других главных фэшн-новинках последней недели весны.

URBANTIGER x Саша Браулов

Рубашки URBANTIGER x Саша Браулов, 7 800 руб.

Рубашки URBANTIGER x Саша Браулов, 7 800 руб.

Коллаборация недели: петербургский художник Саша Браулов и спецы по функциональному кэжуалу Urbantiger объединились и придумали дроп рубашек с сентиментальными вышивками по мотивам работ Браулова. В качестве локации для съемки кампейна выбрали Петербург как неотъемлемую часть творчества художника (идем на поиски арт-вышивок Браулова, которые украшают стены городских домов!) и урбан-философии бренда Urbantiger. А в кадре — художник и его жена (и кофаундер предметного дизайн-бюро 52 factory!) Нася Коптева.

Istoki

Монопальто Istoki, 72 000 руб.

Монопальто Istoki, 72 000 руб.

Платье-трансформер Istoki, 82 000 руб.

Платье-трансформер Istoki, 82 000 руб.

Юбка Istoki, 82 000 руб.

Юбка Istoki, 82 000 руб.

Набив руку во время работы над костюмами постановки Octopus №2 (с лауреатом премии «ТОП50» Собака.ru Артемом Злобиным!), дизайнер Кристиана Мещерякова перешла на темную сторону: отказалась от привычных светлых и теплых оттенков в пользу меланхоличной дарк-эстетики. Коллекция Gorim вдохновлена мрачным и суровым русским севером — так, сложносочиненное монопальто Udagan с массивными power-плечами посвящен местным женщинам-шаманам, рубаха Sullukun отсылает к обитающим в водоемах якутским духам, а костюм Chuchuna — к таинственному великану из глубин северных лесов по имени Чучун. Пожалуй, идеальная капсула, чтобы засесть (и притвориться невидимым!) где-нибудь в глубине «Подписных» с «Мифами северных народов России» Ольги Христофоровой. 

PIMS x Perque Studio

Дождевик PIMS x Perque Studio, 25 000 руб.

Дождевик PIMS x Perque Studio, 25 000 руб.

Платок PIMS x Perque Studio, 3 200 руб.

Платок PIMS x Perque Studio, 3 200 руб.

Авторы того самого мейнстрим-чай Pims и бренд Perque Studio (поженили минимализм и стрит-культуру!) выпустили лимитированный и эксклюзивный (только в Петербурге!) дроп из футболки, платка, дождевика и зонта (образцовая капсула петербуржца!) с вау-деталью: айтемы меняют цвет при нагревании. На этом еще не все: специально к запуску Pims сочинили новый напиток «1703» на основе чая Да Хун Пао с питахайей и малиной. Успеваем попробовать гастроновинку до 15 июня и заодно отхватить классную ветровку-дождевик (признаем это, он точно пригодится!).

Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Этот отпуск команда Lime советует провести на палубе яхты. Парусный лагерь «Силы ветра» в Финском заливе или греческое Средиземноморье — для того и другого пригодятся пижамкорные двойки из рубашки с моряцким гюйсом и шорт, полосатые джоггеры из легкого хлопка, теннискорные мини-сарафаны с контрастным кантом, трикотажные поло и классические бермуды из денима из новой коллекции бренда. Забираем на борт в тандеме с (все еще!) трендовыми топсайдерами и носим в городе с панамками (без страха, что сдует ветром) и замшевыми сабо в стиле 70-х. 

Eulalique

Брюки Eulalique, 26 900 руб.

Брюки Eulalique, 26 900 руб.

Футболка Eulalique, 23 900 руб.

Футболка Eulalique, 23 900 руб.

Новорожденный бренд Eulalique и фаундер Софья Трусюк (в портфолио — работа с Coach, Karl Lagerfeld и Calvin Klein!) выкрутили трендовую прозрачность на максимум — сочинили целую капсулу из средиземноморской органзы в двух оттенках (нюдовом и ультрамариновом). Не мелочимся и забираем сразу всё — от юбки и футболки до сарафана и шарфа. В придачу к полуневидимым айтемам сделали асимметричные псевдобельевые сеты (созданы для того, чтобы быть на виду!). 

Anastasia Zadorina 

Босоножки Anastasia Zadorina

Босоножки Anastasia Zadorina

Анастасия Задорина продолжает подливать масла в медиа-огонь: после вау-выхода модели Эльзы Хоск в платье Anastasia Zadorina Couture на Каннском кинофестивале фаундер бренда анонсировала запуск линейки обуви. Классические босоножки и лодочки из премиального бархата и сатина с каблуком, декорированном кристаллами Swarovski, созданы на итальянской семейной фабрике (название не раскрывают!) с 80-летней историей. Высота драгоценной шпильки — от 5,5 см до 10,5 см. А в следующем дропе обещают модели на плоском ходу. 

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