Платья-трансформеры, арт-рубашки и jewelry-босоножки: модный дайджест

Встречаем лето (наконец-то!) в ярких ветровках-дождевиках PIMS x Perque Studio (не мастхэв, а петербургская база!), мифологичном total balck из нового дропа Istoki и сейлоркоре Lime (пижамные рубашки с гюйсом и мини-юбки кроше!). Рассказываем о других главных фэшн-новинках последней недели весны.
URBANTIGER x Саша Браулов
Коллаборация недели: петербургский художник Саша Браулов и спецы по функциональному кэжуалу Urbantiger объединились и придумали дроп рубашек с сентиментальными вышивками по мотивам работ Браулова. В качестве локации для съемки кампейна выбрали Петербург как неотъемлемую часть творчества художника (идем на поиски арт-вышивок Браулова, которые украшают стены городских домов!) и урбан-философии бренда Urbantiger. А в кадре — художник и его жена (и кофаундер предметного дизайн-бюро 52 factory!) Нася Коптева.
Istoki
Набив руку во время работы над костюмами постановки Octopus №2 (с лауреатом премии «ТОП50» Собака.ru Артемом Злобиным!), дизайнер Кристиана Мещерякова перешла на темную сторону: отказалась от привычных светлых и теплых оттенков в пользу меланхоличной дарк-эстетики. Коллекция Gorim вдохновлена мрачным и суровым русским севером — так, сложносочиненное монопальто Udagan с массивными power-плечами посвящен местным женщинам-шаманам, рубаха Sullukun отсылает к обитающим в водоемах якутским духам, а костюм Chuchuna — к таинственному великану из глубин северных лесов по имени Чучун. Пожалуй, идеальная капсула, чтобы засесть (и притвориться невидимым!) где-нибудь в глубине «Подписных» с «Мифами северных народов России» Ольги Христофоровой.
PIMS x Perque Studio
Авторы того самого мейнстрим-чай Pims и бренд Perque Studio (поженили минимализм и стрит-культуру!) выпустили лимитированный и эксклюзивный (только в Петербурге!) дроп из футболки, платка, дождевика и зонта (образцовая капсула петербуржца!) с вау-деталью: айтемы меняют цвет при нагревании. На этом еще не все: специально к запуску Pims сочинили новый напиток «1703» на основе чая Да Хун Пао с питахайей и малиной. Успеваем попробовать гастроновинку до 15 июня и заодно отхватить классную ветровку-дождевик (признаем это, он точно пригодится!).
Lime
Этот отпуск команда Lime советует провести на палубе яхты. Парусный лагерь «Силы ветра» в Финском заливе или греческое Средиземноморье — для того и другого пригодятся пижамкорные двойки из рубашки с моряцким гюйсом и шорт, полосатые джоггеры из легкого хлопка, теннискорные мини-сарафаны с контрастным кантом, трикотажные поло и классические бермуды из денима из новой коллекции бренда. Забираем на борт в тандеме с (все еще!) трендовыми топсайдерами и носим в городе с панамками (без страха, что сдует ветром) и замшевыми сабо в стиле 70-х.
Eulalique
Новорожденный бренд Eulalique и фаундер Софья Трусюк (в портфолио — работа с Coach, Karl Lagerfeld и Calvin Klein!) выкрутили трендовую прозрачность на максимум — сочинили целую капсулу из средиземноморской органзы в двух оттенках (нюдовом и ультрамариновом). Не мелочимся и забираем сразу всё — от юбки и футболки до сарафана и шарфа. В придачу к полуневидимым айтемам сделали асимметричные псевдобельевые сеты (созданы для того, чтобы быть на виду!).
Anastasia Zadorina
Анастасия Задорина продолжает подливать масла в медиа-огонь: после вау-выхода модели Эльзы Хоск в платье Anastasia Zadorina Couture на Каннском кинофестивале фаундер бренда анонсировала запуск линейки обуви. Классические босоножки и лодочки из премиального бархата и сатина с каблуком, декорированном кристаллами Swarovski, созданы на итальянской семейной фабрике (название не раскрывают!) с 80-летней историей. Высота драгоценной шпильки — от 5,5 см до 10,5 см. А в следующем дропе обещают модели на плоском ходу.
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