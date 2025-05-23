Кулоны-поганки, юбки-погремушки и золотые платья-рыбки: модный дайджест

Фиксируем в летнем to-buy-list: призрачные топы Neegoosh x Ugly Sweater Club, мухоморовое ведерко ODOR x RomaUvarovDesign, чешуйчатые комбинации Mona и сакральные фэшн-обереги Kisselenko.
Neegoosh x Ugly Sweater Club
Neegoosh x Ugly Sweater Club
Петербургская суперколлаборация сезона! Виртуозы полупрозрачной многослойности Neegoosh Самира и Нигяр Юсифовы объединились с мастером авангардных свитеров Ugly Sweater Club Анжеликой Балаевой — в совместный дроп вошли трикотажные топы, украшенные скелетонизированными драпировками и (полу)невидимым кофром-вуалью. А еще —сложносочиненные мини-юбки в фирменных монетках-пайетках Neegoosh (в этот раз напечатаны на 3D-принтере)! А увидеть новинки вживую можно на pop-up, который пройдет 24-25 мая на Рубинштейна, 23 (save the date!).
ODOR x RomaUvarovDesign
Это мэтч: Никита Калмыков (aka автор мужских шорт из винтажных штор и рубашек из полотен ришелье!) из Odor и Рома Уваров объединились в мухоморовом фэшн-порыве и придумали совместную капсулу с Amanita Muscaria в главной роли (именно винтажная вышивка гриба, найденная на просторах блошинного рынка, стала отправной точкой коллаборации!). Смело кладем в лукошко рубашку с манжетами из кружевной тесьмы и флористическую блузу из полупрозрачного шифона — миксуем айтемы с ведерком с принтом-вышивкой мухоморов, кулоном-поганкой и шейным платком (окрашен отваром из цветков африканского гибискуса!).
Kisselenko
Наш ответ гламурным jewelry-крестам Blumarine — даркфэшн-айтемы Kisselenko. Фаундер и дизайнер бренда Лилия Киселенко в придачу к линии одежды запустила коллекцию аксессуаров — формы подвесок отсылают к древнему символу креста, который встречается в каждой культуре (от египетской до греческой и русской), и продолжают крестообразный крой одежды ее авторства. Каждое украшение — дело рук самой Лилии: дизайнер придумывает и выстраивает формы, заливает в них ювелирную смолу и крепит кресты к нитям, вышивает крестовидную основу бисером, привезенным в Петербург из Чехии и Японии.
Askent
Следом за Miu Miu, Gucci и Etro говорим «да» сумкам-кисетам. Сумочные профи Askent выпустили мешочек из гофрированного текстиля в сливочном оттенке — забираем прямиком в отпускной чемодан и летние комбо с шелковыми пижамами, кружевными кимоно и вьетнамками на танкетке.
Lime
Lime Cafe
Мэтчим льняной кроп-топ с рукавами-буфами в пудрово-розовом оттенке и шоколадную бини из макраме из летнего дропа Lime c гастро-новинками в меню Lime Cafe. На нулевом этаже «Павелецкой плазы» кормят мороженным в палитре последней коллекции. Помимо классических успеваем попробовать затейливые со вкусами матчи и апероля, а еще — не игнорируем сливочное желе с чаем саган-дайля и ягодами.
Эстель Адони
Купальник Chantelle, «Эстель Адони»
Платье Mona, «Эстель Адони»
С одобрения Дюрана Лантинка (фаундера бренда имени себя и нового худрука Jean Paul Gaultier!) зазываем в летний гардероб весь фэшн-зверинец и отважно приручаем дикие отпускные новинки из мультиюренда «Эстель Адони». Мэтчим асимметричный купальник Gottex в зебровую полоску с косынкой в тон, а леопардовый Chantelle выгуливаем даже за пределами пляжа с льняными палаццо и панамой из рафии. И не забываем упаковать в чемодан чешуйчатую макси-комбинацию Mona для вечерних комбо с греческими сандалиями и экзотическими кулонами.
Scandale Maniere
Свадебный сезон — in! Чтобы не ограничивать праздник только самим торжеством, подходим к процессу сборов не менее серьезно, чем к организации фуршета, а к выбору образа для утра невесты — с вниманием, которого достойно свадебное платье. Scandale Maniere упростили жизнь всех невест (и их стилистов!) и собрали все белоснежное кружево, сливочную сетку и пудрово-розовый шелк в одном месте — за образцово-нарядными корсетами, гипюровыми халатами и переливающимися комбинациями отправляемся в раздел «Для невест».
Tamaris
В новой коллекции NEWD обувщики с немецкими корнями Tamaris сделали ставку на главные тренды сезона. Примеряем балетки, слингбэки и сабо, украшенные люверсами и заклепками. Примеряем гибриды лоферов и мюлей и чередуем их зебровыми босоножками. И отрабатываем самые модные оттенки сезона — от лилового до лимонного — с линейкой кед и кроссовок.
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