Кулоны-поганки, юбки-погремушки и золотые платья-рыбки: модный дайджест

Свадебный сезон — in! Чтобы не ограничивать праздник только самим торжеством, подходим к процессу сборов не менее серьезно, чем к организации фуршета, а к выбору образа для утра невесты — с вниманием, которого достойно свадебное платье. Scandale Maniere упростили жизнь всех невест (и их стилистов!) и собрали все белоснежное кружево, сливочную сетку и пудрово-розовый шелк в одном месте — за образцово-нарядными корсетами, гипюровыми халатами и переливающимися комбинациями отправляемся в раздел «Для невест».