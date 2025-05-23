18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Кулоны-поганки, юбки-погремушки и золотые платья-рыбки: модный дайджест

Фиксируем в летнем to-buy-list: призрачные топы Neegoosh x Ugly Sweater Club, мухоморовое ведерко ODOR x RomaUvarovDesign, чешуйчатые комбинации Mona и сакральные фэшн-обереги Kisselenko. 

Neegoosh x Ugly Sweater Club 

Neegoosh x Ugly Sweater Club

Neegoosh x Ugly Sweater Club

Петербургская суперколлаборация сезона! Виртуозы полупрозрачной многослойности Neegoosh Самира и Нигяр Юсифовы объединились с мастером авангардных свитеров Ugly Sweater Club Анжеликой Балаевой — в совместный дроп вошли трикотажные топы, украшенные скелетонизированными драпировками и (полу)невидимым кофром-вуалью. А еще —сложносочиненные мини-юбки в фирменных монетках-пайетках Neegoosh (в этот раз напечатаны на 3D-принтере)! А увидеть новинки вживую можно на pop-up, который пройдет 24-25 мая на Рубинштейна, 23 (save the date!). 

ODOR x RomaUvarovDesign

Рубашка ODOR x RomaUvarovDesign

Рубашка ODOR x RomaUvarovDesign

Ведерко ODOR x RomaUvarovDesign

Ведерко ODOR x RomaUvarovDesign

Блуза ODOR x RomaUvarovDesign

Блуза ODOR x RomaUvarovDesign

Это мэтч: Никита Калмыков (aka автор мужских шорт из винтажных штор и рубашек из полотен ришелье!) из Odor и Рома Уваров объединились в мухоморовом фэшн-порыве и придумали совместную капсулу с Amanita Muscaria в главной роли (именно винтажная вышивка гриба, найденная на просторах блошинного рынка, стала отправной точкой коллаборации!). Смело кладем в лукошко рубашку с манжетами из кружевной тесьмы и флористическую блузу из полупрозрачного шифона — миксуем айтемы с ведерком с принтом-вышивкой мухоморов, кулоном-поганкой и шейным платком (окрашен отваром из цветков африканского гибискуса!). 

Kisselenko

Подвеска Kisselenko

Подвеска Kisselenko

Подвеска Kisselenko

Подвеска Kisselenko

Наш ответ гламурным jewelry-крестам Blumarine — даркфэшн-айтемы Kisselenko. Фаундер и дизайнер бренда Лилия Киселенко в придачу к линии одежды запустила коллекцию аксессуаров — формы подвесок отсылают к древнему символу креста, который встречается в каждой культуре (от египетской до греческой и русской), и продолжают крестообразный крой одежды ее авторства. Каждое украшение — дело рук самой Лилии: дизайнер придумывает и выстраивает формы, заливает в них ювелирную смолу и крепит кресты к нитям, вышивает крестовидную основу бисером, привезенным в Петербург из Чехии и Японии.

Askent

Сумка Askent, 12 000 руб.

Сумка Askent, 12 000 руб.

Следом за Miu Miu, Gucci и Etro говорим «да» сумкам-кисетам. Сумочные профи Askent выпустили мешочек из гофрированного текстиля в сливочном оттенке — забираем прямиком в отпускной чемодан и летние комбо с шелковыми пижамами, кружевными кимоно и вьетнамками на танкетке. 

Lime

Lime Cafe

Lime Cafe

Мэтчим льняной кроп-топ с рукавами-буфами в пудрово-розовом оттенке и шоколадную бини из макраме из летнего дропа Lime c гастро-новинками в меню Lime Cafe. На нулевом этаже «Павелецкой плазы» кормят мороженным в палитре последней коллекции. Помимо классических успеваем попробовать затейливые со вкусами матчи и апероля, а еще — не игнорируем сливочное желе с чаем саган-дайля и ягодами.

Эстель Адони

Купальник Gottex, «Эстель Адони», 21 900 руб.

Купальник Gottex, «Эстель Адони», 21 900 руб.

Купальник Chantelle, «Эстель Адони»

Купальник Chantelle, «Эстель Адони»

Платье Mona, «Эстель Адони»

Платье Mona, «Эстель Адони»

С одобрения Дюрана Лантинка (фаундера бренда имени себя и нового худрука Jean Paul Gaultier!) зазываем в летний гардероб весь фэшн-зверинец и отважно приручаем дикие отпускные новинки из мультиюренда «Эстель Адони». Мэтчим асимметричный купальник Gottex в зебровую полоску с косынкой в тон, а леопардовый Chantelle выгуливаем даже за пределами пляжа с льняными палаццо и панамой из рафии. И не забываем упаковать в чемодан чешуйчатую макси-комбинацию Mona для вечерних комбо с греческими сандалиями и экзотическими кулонами.

Scandale Maniere

Корсет Scandale Maniere, 25 700 руб.

Корсет Scandale Maniere, 25 700 руб.

Сорочка Scandale Maniere, 16 000 руб.

Сорочка Scandale Maniere, 16 000 руб.

Свадебный сезон — in! Чтобы не ограничивать праздник только самим торжеством, подходим к процессу сборов не менее серьезно, чем к организации фуршета, а к выбору образа для утра невесты — с вниманием, которого достойно свадебное платье. Scandale Maniere упростили жизнь всех невест (и их стилистов!) и собрали все белоснежное кружево, сливочную сетку и пудрово-розовый шелк в одном месте — за образцово-нарядными корсетами, гипюровыми халатами и переливающимися комбинациями отправляемся в раздел «Для невест».

Tamaris

Кеды Tamaris, 9 970 руб.

Кеды Tamaris, 9 970 руб.

Мюли Tamaris, 10 525 руб.

Мюли Tamaris, 10 525 руб.

В новой коллекции NEWD обувщики с немецкими корнями Tamaris сделали ставку на главные тренды сезона. Примеряем балетки, слингбэки и сабо, украшенные люверсами и заклепками. Примеряем гибриды лоферов и мюлей и чередуем их зебровыми босоножками. И отрабатываем самые модные оттенки сезона — от лилового до лимонного — с линейкой кед и кроссовок. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: