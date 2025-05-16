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Вещи

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Сумки-бутоны, подвески-колонны и юбки-редиски: модный дайджест

Низкий старт перед началом лета: готовимся к сезону террас (вы на завтрак в «Сад» или на ужин в Frantsuza Bistrot?) и запасаемся укороченными топами в оттенке фуксии My812 и арт-пижамами (не для сна!) Any Wowzers. И постепенно наполняем отпускной чемодан макраме-сетами Lime и шелковыми бохо-платьями Rockabi.

Maison

Бутик Maison

Бутик Maison

Бутик Maison

Бутик Maison

Бутик Maison

Бутик Maison

Эксклюзивно показываем интерьер первого офлайн-бутика петербургских виртуозов комфортно-роскошного кэжуала Maison на Большом проспекте П.С.46/1. Пространство выстроено по канонам японской эстетики, в основе которой лаконизм форм, уважение к пустоте и естественным материалам. Центральное место занимает массивный стол, созданный на заказ по эскизам винтажной мебели 1960-х годов, а над ним — два разных по форме светильника &Tradition из дуба и рисовой бумаги, отсылающих к японским фонарям. Помещение украшает работа Артема Ляпина кураторства Фрола Буримского, а еще — в качестве statement piece выбрали лампу Halo Edition (создает световые проекции, вдохновленные оттенками природных явлений!). Проект разрабатывался фаундером бренда Оксаны Милковской в сотрудничестве с основателем дизайн-бюро On Design Натальей Старовой.

Наталья Старова, фаундер On Design

Этот интерьер — воплощение нашей философии: сдержанная выразительность, баланс между архитектурной структурой и мягкостью женственности. Мы вдохновлялись японскими интерьерами, где все подчинено ритму и дыханию пространства: чистые линии, натуральное дерево, тактильные ткани и свет, льющийся мягко, словно сквозь рисовую бумагу.

My812

Блуза My812, 29 000 руб.

Блуза My812, 29 000 руб.

Топ My812, 7 900 руб.

Топ My812, 7 900 руб.

Ждем лето не меньше романтиков My812: в мечтах о жарких уикендах разбавили привычную пастель освежающим лимонным, живительным салатовым и сочной фуксией, триумфальное возвращение которой зафиксировали на вчерашнем круизном шоу Gucci. Так что смело запасаемся феминными кроп-блузами с оборками и объемными рукавами-буфами, топами-бандо в стиле нулевых и микро-сумками из шелка с объемным розовым бутоном (уже в вишлисте!).

Rockabi

Платье Rockabi, 59 000 руб.

Платье Rockabi, 59 000 руб.

Поло Rockabi, 16 000 руб.

Поло Rockabi, 16 000 руб.

Куртка Rockabi, 47 000 руб.

Куртка Rockabi, 47 000 руб.

Ищем плюсы в холодном мае и успеваем выгулять образцовые ворквир-куртки в трендовом mocha mousse и образцовые ретро-бомберы из кожи из нового дропа Rockabi — созданы для «неправильного» комбо с шифоновой макси-юбкой. А на жару забираем вязаные поло с добавлением крапивы или льна и шелковые бохо-платья (носим с казаками или плетеными сандалиями в условиях летних фестивалей под открытым небом!).

Nevalenki

Казаки Nevalenki, 29 800 руб.

Казаки Nevalenki, 29 800 руб.

Оксфорды Nevalenki, 14 900 руб.

Оксфорды Nevalenki, 14 900 руб.

У бренда Nevalenki перезапуск — с вестерн-эстетикой и новым креативным директором. Мы знаем петербургских обувщиков Nevalenki по культовым расписным казакам Eastwood — фаундер Дарья Миловидова начинала в 2012 году со скромного концепт-стора, а в 2016 с головой ушла в обувное дело: ее мягкие ботильоны Nevalenki полюбили Елена Крыгина, Регина Тодоренко и многие другие.

Этой весной Даша провернула крутой перезапуск бренда: не только нашла новое премиальное производство, но и привлекла креативного директора Марию Шашкову (познакомились в лагере «Камчатка»!). Вместе делают ставку на бохо-шик и вестерн-вайбы — например, готовятся удивить обувью с асимметричной вышивкой (один ботиночек украшен, другой — нет). Плюс адаптируют колодки под широкую стопу (у — удобство!).

Дарья Миловидова, основатель Nevalenki

Перезапуск Nevalenki отчасти совпал с перезапуском себя. Куратором этого процесса стала арт-директор мультидисциплинарных проектов Мария Шашкова, ранее она работала, например, с музеем Парка Горького. К бренду Маша присоединилась как креативный директор — мы познакомились случайно в лагере «Камчатка» и во многом совпали.

Qari Qris

Кулон Qari Qris

Кулон Qari Qris

Серьги Qari Qris

Серьги Qari Qris

Задуваем десять свечей в честь юбилея ювелиров Qari Qris и знакомимся с историей бренда поближе с помощью раздела roadmap (создан специально к празднику!), где каждый год является отдельной главой в истории Qari Qris. В этом разделе можно увидеть закулисье бренда, кадры из личных архивов Анастасии Давыдовой и узнать, что послужило вдохновением к созданию коллекций.

В честь праздника бренд выпустил юбилейную коллекцию Person. Лейтмотив коллекции — скрытые опоры — отразились в серьгах и подвесках, выполненных в форме колонны с порфиритом на верхушке.

Анастасия Давыдова, фаундер Qari Qris

Этой коллекцией я хочу рассказать о взрослении души. О поиске истинного «я», который сопровождал меня эти 10 лет — непростые, насыщенные, но самые кайфовые. Поэтому я назвала её Person. Persona — с латинского «per se una» — «единая сама по себе». Person — это глубинная сущность человека, его настоящее «я». Оно может быть скрыто обстоятельствами и воспитанием, но всегда остаётся с нами и к нему можно вернуться.

Any Wowzers

Any Wowzers, 26 000 18 200 руб.

Any Wowzers, 26 000 18 200 руб.

Hot news: у петербургских гуру statement-пижам (наша летняя униформа!) Any Wowzers стартовал Wow Sale. До 20 мая будут отдавать айтемы из прошлых коллекция (включая бестселлеры!) со скидками до 50%.

Urbantiger

Платье Urbantiger, 12 800 руб.

Платье Urbantiger, 12 800 руб.

Юбка Urbantiger, 10 800 руб.

Юбка Urbantiger, 10 800 руб.

Зож-версия ироничной юбки Moschino со всевозможными мучными радостями (вам корзинку с вишней или яблочный тарт татен?) — атласная юбка, усеянная редисками, из летнего дропа Urbantiger. В придачу к ней команда отшила миди-платье с асимметричной драпировкой. Вживаемся в роль дачного слоулайфера где бы мы ни находились и даже в офисе при помощи костюмных жилетов и маскулинных плечистых жакетов.

Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Образ Lime

Чувствуем себя постояльцем «Белого Лотоса» (даже в Сочи!) и примеряем вязаные сеты из кроп-топа и макси юбки, костюмы с тропическими пейзажами и льняные кимоно в тандеме с ожерельями-кораллами и экзотическими серьгами-бутонами из новой коллекции Lime.

Lesel

Юбка Lesel, 24 900 руб.

Юбка Lesel, 24 900 руб.

Сарафан Lesel, 40 700 руб.

Сарафан Lesel, 40 700 руб.

За трендовыми полупрозрачными макси-юбками и оверсайз-жакетами, а еще — образцовой льной капсулой из номад-двоек, топов и джемперов выстраиваемся в очередь в первый петербургский бутик Lesel на Невском, 154. Во время открытия пространства фаундеры Лариса Владимирова и Дарья Язвицкая показали новую коллекцию сезона SS'25, в которую вошли архитектурные костюмы в ультрамодную клетку виши, удлиненные блузы с акварельными принтами и нюдовые сарафаны из невесомого льна (помогут пережить лето в городе!).

Tanya Kotegova

Показ Tanya Kotegova

Показ Tanya Kotegova

Показ Tanya Kotegova

Показ Tanya Kotegova

Показ Tanya Kotegova

Показ Tanya Kotegova

Пионер петербургской моды — дизайнер Таня Котегова — показала новую коллекцию «Петербургские сезоны». Вместо делений на привычные SS и FW команда Tanya Kotegova вывела на подиум все и сразу — увидели платья из прозрачного шифона и переливающейся плащевки, шерстяные и шелковые двойки, пальто из ультрамодного букле и перчатки с меховой отделкой.

No One

Босоножки Le Silla, No One, 66 990 руб.

Босоножки Le Silla, No One, 66 990 руб.

Куртка Giorgio Brato, No One, 131 990 руб.

Куртка Giorgio Brato, No One, 131 990 руб.

Куртка Domrebel, No One, 74 990 руб.

Куртка Domrebel, No One, 74 990 руб.

В качестве референса для нового лукбука мультибренд No One маскулинные парки и грубые оверсайз-комбинезоны рабочих из фабричных районов Ломбардии и Пьемонта. В авангарде ворквира — мастера гранжа Giorgio Brato и Dondup: их суровые кожаные куртки будут отлично смотреться в комбинации с брюками Iceberg и в горячем цехе, и в мотопутешествии по Верхней Италии. А феминный вариант от Baldinini в белоснежном оттенке запросто представляем в дуэте с остроносыми туфлями Principe di Bologna или с перфорированными балетками Anna Rachele на нескользящей резиновой подошве.

Для мужчин каноничные ворквир-куртки отшили Sprayground — носим их с походными карго-рюкзаками от бренда (такой аксессуар пригодится и в работе, и во время хайкинга в окрестностях озера Комо) и сетчатыми сникерами Premiata в трендовом оттенке сливочного масла. Достойная альтернатива — текстильный бомбер Domrebel в живописных арт-принтах, который идеально смотрится вместе с джинсами Icon Denim LA и пенни-лоферами Pantanetti из натуральной кожи.

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