Сумки-бутоны, подвески-колонны и юбки-редиски: модный дайджест

Низкий старт перед началом лета: готовимся к сезону террас (вы на завтрак в «Сад» или на ужин в Frantsuza Bistrot?) и запасаемся укороченными топами в оттенке фуксии My812 и арт-пижамами (не для сна!) Any Wowzers. И постепенно наполняем отпускной чемодан макраме-сетами Lime и шелковыми бохо-платьями Rockabi.
Maison
Эксклюзивно показываем интерьер первого офлайн-бутика петербургских виртуозов комфортно-роскошного кэжуала Maison на Большом проспекте П.С.46/1. Пространство выстроено по канонам японской эстетики, в основе которой лаконизм форм, уважение к пустоте и естественным материалам. Центральное место занимает массивный стол, созданный на заказ по эскизам винтажной мебели 1960-х годов, а над ним — два разных по форме светильника &Tradition из дуба и рисовой бумаги, отсылающих к японским фонарям. Помещение украшает работа Артема Ляпина кураторства Фрола Буримского, а еще — в качестве statement piece выбрали лампу Halo Edition (создает световые проекции, вдохновленные оттенками природных явлений!). Проект разрабатывался фаундером бренда Оксаны Милковской в сотрудничестве с основателем дизайн-бюро On Design Натальей Старовой.
Наталья Старова, фаундер On Design
Этот интерьер — воплощение нашей философии: сдержанная выразительность, баланс между архитектурной структурой и мягкостью женственности. Мы вдохновлялись японскими интерьерами, где все подчинено ритму и дыханию пространства: чистые линии, натуральное дерево, тактильные ткани и свет, льющийся мягко, словно сквозь рисовую бумагу.
My812
Ждем лето не меньше романтиков My812: в мечтах о жарких уикендах разбавили привычную пастель освежающим лимонным, живительным салатовым и сочной фуксией, триумфальное возвращение которой зафиксировали на вчерашнем круизном шоу Gucci. Так что смело запасаемся феминными кроп-блузами с оборками и объемными рукавами-буфами, топами-бандо в стиле нулевых и микро-сумками из шелка с объемным розовым бутоном (уже в вишлисте!).
Rockabi
Ищем плюсы в холодном мае и успеваем выгулять образцовые ворквир-куртки в трендовом mocha mousse и образцовые ретро-бомберы из кожи из нового дропа Rockabi — созданы для «неправильного» комбо с шифоновой макси-юбкой. А на жару забираем вязаные поло с добавлением крапивы или льна и шелковые бохо-платья (носим с казаками или плетеными сандалиями в условиях летних фестивалей под открытым небом!).
Nevalenki
У бренда Nevalenki перезапуск — с вестерн-эстетикой и новым креативным директором. Мы знаем петербургских обувщиков Nevalenki по культовым расписным казакам Eastwood — фаундер Дарья Миловидова начинала в 2012 году со скромного концепт-стора, а в 2016 с головой ушла в обувное дело: ее мягкие ботильоны Nevalenki полюбили Елена Крыгина, Регина Тодоренко и многие другие.
Этой весной Даша провернула крутой перезапуск бренда: не только нашла новое премиальное производство, но и привлекла креативного директора Марию Шашкову (познакомились в лагере «Камчатка»!). Вместе делают ставку на бохо-шик и вестерн-вайбы — например, готовятся удивить обувью с асимметричной вышивкой (один ботиночек украшен, другой — нет). Плюс адаптируют колодки под широкую стопу (у — удобство!).
Дарья Миловидова, основатель Nevalenki
Перезапуск Nevalenki отчасти совпал с перезапуском себя. Куратором этого процесса стала арт-директор мультидисциплинарных проектов Мария Шашкова, ранее она работала, например, с музеем Парка Горького. К бренду Маша присоединилась как креативный директор — мы познакомились случайно в лагере «Камчатка» и во многом совпали.
Qari Qris
Задуваем десять свечей в честь юбилея ювелиров Qari Qris и знакомимся с историей бренда поближе с помощью раздела roadmap (создан специально к празднику!), где каждый год является отдельной главой в истории Qari Qris. В этом разделе можно увидеть закулисье бренда, кадры из личных архивов Анастасии Давыдовой и узнать, что послужило вдохновением к созданию коллекций.
В честь праздника бренд выпустил юбилейную коллекцию Person. Лейтмотив коллекции — скрытые опоры — отразились в серьгах и подвесках, выполненных в форме колонны с порфиритом на верхушке.
Анастасия Давыдова, фаундер Qari Qris
Этой коллекцией я хочу рассказать о взрослении души. О поиске истинного «я», который сопровождал меня эти 10 лет — непростые, насыщенные, но самые кайфовые. Поэтому я назвала её Person. Persona — с латинского «per se una» — «единая сама по себе». Person — это глубинная сущность человека, его настоящее «я». Оно может быть скрыто обстоятельствами и воспитанием, но всегда остаётся с нами и к нему можно вернуться.
Any Wowzers
Hot news: у петербургских гуру statement-пижам (наша летняя униформа!) Any Wowzers стартовал Wow Sale. До 20 мая будут отдавать айтемы из прошлых коллекция (включая бестселлеры!) со скидками до 50%.
Urbantiger
Зож-версия ироничной юбки Moschino со всевозможными мучными радостями (вам корзинку с вишней или яблочный тарт татен?) — атласная юбка, усеянная редисками, из летнего дропа Urbantiger. В придачу к ней команда отшила миди-платье с асимметричной драпировкой. Вживаемся в роль дачного слоулайфера где бы мы ни находились и даже в офисе при помощи костюмных жилетов и маскулинных плечистых жакетов.
Lime
Чувствуем себя постояльцем «Белого Лотоса» (даже в Сочи!) и примеряем вязаные сеты из кроп-топа и макси юбки, костюмы с тропическими пейзажами и льняные кимоно в тандеме с ожерельями-кораллами и экзотическими серьгами-бутонами из новой коллекции Lime.
Lesel
За трендовыми полупрозрачными макси-юбками и оверсайз-жакетами, а еще — образцовой льной капсулой из номад-двоек, топов и джемперов выстраиваемся в очередь в первый петербургский бутик Lesel на Невском, 154. Во время открытия пространства фаундеры Лариса Владимирова и Дарья Язвицкая показали новую коллекцию сезона SS'25, в которую вошли архитектурные костюмы в ультрамодную клетку виши, удлиненные блузы с акварельными принтами и нюдовые сарафаны из невесомого льна (помогут пережить лето в городе!).
Tanya Kotegova
Пионер петербургской моды — дизайнер Таня Котегова — показала новую коллекцию «Петербургские сезоны». Вместо делений на привычные SS и FW команда Tanya Kotegova вывела на подиум все и сразу — увидели платья из прозрачного шифона и переливающейся плащевки, шерстяные и шелковые двойки, пальто из ультрамодного букле и перчатки с меховой отделкой.
No One
В качестве референса для нового лукбука мультибренд No One маскулинные парки и грубые оверсайз-комбинезоны рабочих из фабричных районов Ломбардии и Пьемонта. В авангарде ворквира — мастера гранжа Giorgio Brato и Dondup: их суровые кожаные куртки будут отлично смотреться в комбинации с брюками Iceberg и в горячем цехе, и в мотопутешествии по Верхней Италии. А феминный вариант от Baldinini в белоснежном оттенке запросто представляем в дуэте с остроносыми туфлями Principe di Bologna или с перфорированными балетками Anna Rachele на нескользящей резиновой подошве.
Для мужчин каноничные ворквир-куртки отшили Sprayground — носим их с походными карго-рюкзаками от бренда (такой аксессуар пригодится и в работе, и во время хайкинга в окрестностях озера Комо) и сетчатыми сникерами Premiata в трендовом оттенке сливочного масла. Достойная альтернатива — текстильный бомбер Domrebel в живописных арт-принтах, который идеально смотрится вместе с джинсами Icon Denim LA и пенни-лоферами Pantanetti из натуральной кожи.
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