Сумки-бутоны, подвески-колонны и юбки-редиски: модный дайджест

У бренда Nevalenki перезапуск — с вестерн-эстетикой и новым креативным директором. Мы знаем петербургских обувщиков Nevalenki по культовым расписным казакам Eastwood — фаундер Дарья Миловидова начинала в 2012 году со скромного концепт-стора, а в 2016 с головой ушла в обувное дело: ее мягкие ботильоны Nevalenki полюбили Елена Крыгина, Регина Тодоренко и многие другие.

Этой весной Даша провернула крутой перезапуск бренда: не только нашла новое премиальное производство, но и привлекла креативного директора Марию Шашкову (познакомились в лагере «Камчатка»!). Вместе делают ставку на бохо-шик и вестерн-вайбы — например, готовятся удивить обувью с асимметричной вышивкой (один ботиночек украшен, другой — нет). Плюс адаптируют колодки под широкую стопу (у — удобство!).