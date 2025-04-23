Это комбо! Бомбер + макси-юбка — самое эффектное сочетание весны

Слышали про теорию «неправильной куртки»? Трендовый стайл-трик набрал популярность одновременно с бумом рабочих курток, а точнее — после показа Prada SS'24, на котором ворквир-айтемы замиксовали с полупрозрачными миди и ярко-алыми юбками-бахромой. В этом году главным «неправильным» комбо стало сочетание бомбера и нарядной макси-юбки, которое единодушно поддержали стилисты показов Saint Laurent, Jacquemus и Thom Browne. Рассказываем, как повторить трендовый прием и где искать лучшие айтемы прямо сейчас.
Отправной точкой стало шоу Saint Laurent SS'25 — Энтони Ваккарелло поженил батякорную кожанку с шифоновой бохо-юбкой. А позже — во время сезона FW'25 — вывернул стайлинг-прием на максимум с помощью все того же ретро-бомбера и нарочито нарядной юбки в пол, украшенной атласным бантом. Симон Порт Жакмюс в бренде имени себя подхватил тренд и сочинил образцовый «несвадебный» свадебный образ, сбив с пышной юбки торжественную спесь с помощью оверсайз-бомбера из той же ткани. Худруки Hermes и Christopher Esber сделали ставку на контраст не только стилей, но и фактур — плотной глянцевой кожи и прозрачного шифона. А Том Браун остался в рамках одной эстетики — преппи — но вместо ожидаемого тренча или пальто, завершил образ укороченным бомбером из замши в духе униформы студенческой футбольной команды.
Повторяем каноничные выходы Saint Laurent с кожанкой MVST и кокеткорной юбкой в горошек (узор сезона!) Zimmermann или расслабленным бохо-вариантом Lime. Отрабатываем сочетание разных фактур при помощи замшевого бомбера Rockabi (или кожаного с меховой отделкой Bats) и просвечивающей макси Nina Ricci (а заодно внедряем в образ ультрамодный электрический синий!) и сверкающей Level44. И берем новую высоту в эклектике при помощи кантри-куртки Ulyana Sergeenko и полосатой макси Ola Ola.
Гиперобъемы — снова с нами (заверено Alaïa, Unndercover и Duran Lantink!). По этому поводу примеряем объемный бомбер Annuko, а для фэшн-баланса миксуем его с узкой юбкой-русалкой Nensi Dojaka или бархатной Ushatava. В ожидании второго сезона «Уэнсдэй» (старт 6 августа!) косплеим главную героиню (и повторяем легендарный танец с выпускного!) в готическом total black — будуаркорной юбке Ranevsky (от финалиста конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025!) и черном бомбере Yuliawave. А для похода в Ботанический (успеваем застать цветение гиппеаструмов, целогин и брунфельсий!) подстраиваемся по антураж с расклешенной flowercore-юбкой Kalmanovich в тандеме с розовой курткой Fashion Rebels из замши.
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