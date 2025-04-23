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Это комбо! Бомбер + макси-юбка — самое эффектное сочетание весны

Слышали про теорию «неправильной куртки»? Трендовый стайл-трик набрал популярность одновременно с бумом рабочих курток, а точнее — после показа Prada SS'24, на котором ворквир-айтемы замиксовали с полупрозрачными миди и ярко-алыми юбками-бахромой. В этом году главным «неправильным» комбо стало сочетание бомбера и нарядной макси-юбки, которое единодушно поддержали стилисты показов Saint Laurent, Jacquemus и Thom Browne. Рассказываем, как повторить трендовый прием и где искать лучшие айтемы прямо сейчас. 

Saint Laurent FW'25

Saint Laurent FW'25

Thom Browne FW'25

Thom Browne FW'25

Ludovic de Saint Sernin FW'25

Ludovic de Saint Sernin FW'25

Saint Laurent SS'25

Saint Laurent SS'25

Jacquemus SS'25

Jacquemus SS'25

Hermes SS'25

Hermes SS'25

Atlein FW'25

Atlein FW'25

Christopher Esber FW'25

Christopher Esber FW'25

Отправной точкой стало шоу Saint Laurent SS'25 — Энтони Ваккарелло поженил батякорную кожанку с шифоновой бохо-юбкой. А позже — во время сезона FW'25 — вывернул стайлинг-прием на максимум с помощью все того же ретро-бомбера и нарочито нарядной юбки в пол, украшенной атласным бантом. Симон Порт Жакмюс в бренде имени себя подхватил тренд и сочинил образцовый «несвадебный» свадебный образ, сбив с пышной юбки торжественную спесь с помощью оверсайз-бомбера из той же ткани. Худруки Hermes и Christopher Esber сделали ставку на контраст не только стилей, но и фактур — плотной глянцевой кожи и прозрачного шифона. А Том Браун остался в рамках одной эстетики — преппи — но вместо ожидаемого тренча или пальто, завершил образ укороченным бомбером из замши в духе униформы студенческой футбольной команды. 

MVST, ДЛТ, 465 500 руб.

MVST, ДЛТ, 465 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 350 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 350 000 руб.

Izeta, 325 000 руб.

Izeta, 325 000 руб.

Yuliawave, 187 000 руб.

Yuliawave, 187 000 руб.

Rockabi, 147 000 руб.

Rockabi, 147 000 руб.

Bats, 140 000 руб.

Bats, 140 000 руб.

Undercover, Peak, 92 970 руб.

Undercover, Peak, 92 970 руб.

Choux, 65 980 руб.

Choux, 65 980 руб.

Annuko, 49 000 руб.

Annuko, 49 000 руб.

Fashion Rebels, 42 900 руб.

Fashion Rebels, 42 900 руб.

Red September, 35 000 руб.

Red September, 35 000 руб.

12Storeez, 30 000 руб.

12Storeez, 30 000 руб.

Arligent, 29 990 руб.

Arligent, 29 990 руб.

1811, 12 990 руб.

1811, 12 990 руб.

Повторяем каноничные выходы Saint Laurent с кожанкой MVST и кокеткорной юбкой в горошек (узор сезона!) Zimmermann или расслабленным бохо-вариантом Lime. Отрабатываем сочетание разных фактур при помощи замшевого бомбера Rockabi (или кожаного с меховой отделкой Bats) и просвечивающей макси Nina Ricci (а заодно внедряем в образ ультрамодный электрический синий!) и сверкающей Level44. И берем новую высоту в эклектике при помощи кантри-куртки Ulyana Sergeenko и полосатой макси Ola Ola.

Zimmermann, ДЛТ, 295 000 руб.

Zimmermann, ДЛТ, 295 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 250 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 250 000 руб.

Nensi Dojaka, ДЛТ, 148 500 руб.

Nensi Dojaka, ДЛТ, 148 500 руб.

Nina Ricci, ДЛТ, 99 500 руб.

 

Nina Ricci, ДЛТ, 99 500 руб.

Chloe, TSUM Collect, 65 500 руб.

Chloe, TSUM Collect, 65 500 руб.

Ranevsky, 60 000 руб.

Ranevsky, 60 000 руб.

Kalmanovich, 57 120 руб.

Kalmanovich, 57 120 руб.

Gapanovich, 55 900 руб.

Gapanovich, 55 900 руб.

Masterpeace, 45 000 руб.

Masterpeace, 45 000 руб.

Level44, 34 900 руб.

Level44, 34 900 руб.

Pervert, 30 000 руб.

Pervert, 30 000 руб.

Say No More, 29 500 руб.

Say No More, 29 500 руб.

Ushatava, 19 900 руб.

Ushatava, 19 900 руб.

Otocyon, 18 000 руб.

Otocyon, 18 000 руб.

12Storeez, 18 000 руб.

12Storeez, 18 000 руб.

Ola Ola, 13 650 руб.

Ola Ola, 13 650 руб.

Pitkina, 12 450 руб.

Pitkina, 12 450 руб.

MNRV, 7 900 руб.

MNRV, 7 900 руб.

Lime, 3 999 руб.

Lime, 3 999 руб.

Гиперобъемы — снова с нами (заверено Alaïa, Unndercover и Duran Lantink!). По этому поводу примеряем объемный бомбер Annuko, а для фэшн-баланса миксуем его с узкой юбкой-русалкой Nensi Dojaka или бархатной Ushatava. В ожидании второго сезона «Уэнсдэй» (старт 6 августа!) косплеим главную героиню (и повторяем легендарный танец с выпускного!) в готическом total black — будуаркорной юбке Ranevsky (от финалиста конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025!) и черном бомбере Yuliawave. А для похода в Ботанический (успеваем застать цветение гиппеаструмов, целогин и брунфельсий!) подстраиваемся по антураж с расклешенной flowercore-юбкой Kalmanovich в тандеме с розовой курткой Fashion Rebels из замши. 

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