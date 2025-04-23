Это комбо! Бомбер + макси-юбка — самое эффектное сочетание весны

Отправной точкой стало шоу Saint Laurent SS'25 — Энтони Ваккарелло поженил батякорную кожанку с шифоновой бохо-юбкой. А позже — во время сезона FW'25 — вывернул стайлинг-прием на максимум с помощью все того же ретро-бомбера и нарочито нарядной юбки в пол, украшенной атласным бантом. Симон Порт Жакмюс в бренде имени себя подхватил тренд и сочинил образцовый «несвадебный» свадебный образ, сбив с пышной юбки торжественную спесь с помощью оверсайз-бомбера из той же ткани. Худруки Hermes и Christopher Esber сделали ставку на контраст не только стилей, но и фактур — плотной глянцевой кожи и прозрачного шифона. А Том Браун остался в рамках одной эстетики — преппи — но вместо ожидаемого тренча или пальто, завершил образ укороченным бомбером из замши в духе униформы студенческой футбольной команды.