Собрали 9 самых модных пар кроссовок и кед, которые хотят все

Шагаем в сторону лета в самых трендовых парах: отыскали редкие подиумные айтемы Miu Miu и Prada, спорт-гибриды Adidas (встретились как-то степки и балетки!), ностальгичные Vans (да-да, они снова с нами!) и еще несколько классных вариантов, которые приживутся даже в гардеробах сникер-фобов и минимал-див.
Adidas Tokyo
Отдаем дань пиарщикам adidas Originals и выстраиваемся в очередь за очередной it-парой — на место нашумевших Samba и Gazelle притопали лаконичные Tokyo. Модель вдохновлена азиатским минимализмом 70-х — практически отсутствующая подошва, обтекаемый силуэт и мягкие формы, благодаря чему кроссовки становятся почти не заметными и больше напоминают балетки. Сникеры вовсю носят Дженнифер Лоуренс (выгуливает Tokyo с тихороскошным кремовым пальто The Row, широкими джинсами и худи) и фэшн-инфлюенсер Эмили Синдлев, которая миксует их с сафари-двойкой с удлиненным жакетом и бермудами.
Dries Van Noten Leather-Trimmed Suede Sneakers
Судя по последним коллекциям (от Prada до Ludovic de Saint Sernin и Juun.J!), замша будет с нами как минимум до следующего года. То же может сказать и о замшевые кедах Dries Van Noten, которые разлетаются с виртуальных полок Net-a-Porter быстрее, чем маковые булки из «Сада». Плюс одно доказательство тренд-пригодности — наличие таких в гардеробы фитнес-иконы (а теперь еще и фэшн!) Насти Мироновой, которая выгуливает пару с вельветовыми бабл-гам брюками и связкой knit-сарделек Your Antihero.
Puma Speedcat OG
Культовые Puma Speedcat поженили моду и спорт до того, как это стало мейнстримом: в начале нулевых Михаэль Шумахер вывел пару, созданную специально для гонщиков «Формулы-1», за границы трассы и замотивировал Puma выпустить облегченную модель для повседневной носки. Speedcat вернулись к нам в прошлом году на волне мото-эстетики (Эмили Ратаковски и Эмили Синдлев носили не снимая в паре с трениками и мини-юбками!), а в сезоне FW'25 гоночные сникеры загремели с новой силой благодаря коллаборации с Balenciaga. При желании оригинальные «спидкэты» легко превратить в подиумные айтемы (вспоминаем заповеди DIY!).
Bode x Nike Astrograbber
Получив предложение о коллаборации, худрук Bode Эмили Адамс Боде отправилась на экспедицию в архивы Nike: докопалась не только до забытой модели бутсов Astrograbber из 70-х, но и до буквально первого штатного сотрудника бренда — Джеффа Джонсона (бывший соперник фаундера Фила Найта по университетским забегам и тот самый человек, который придумал название Nike!). Джонсон вспоминал, как впервые увидел пару на своем столе в 1972 году: «Эти кроссовки выглядели сексуально!». С помощью музы-Джеффа Эмили разработала собственный вариант ретро-бутсов Astrograbber: сохранила минималистичный дизайн модели, но сделала знаменитую вафельную подошву (прототип — вафельница жены сооснователя Nike Билла Бауэрмана!) чуть менее акцентной, более легкой и современной. Забираем обувь в гардероб по примеру Кайи Гербер (выгуливает пару с шелковыми брюками) и звезды сериала «Медведь» (и того самого ролика Calvin Klein!) Джереми Аллена Уайта.
Miu Miu Gymnasium
На волне трендовой эстетики ретро-спорт Miu Miu (авторы замшевой пары-феномена из коллаборации с New Balance!) ударились в ностальгию и сочинили псевдовинтажные сникеры Miu Miu Gymnasium. Берем пример с модели Амелии Грэй Хэмлин и успеваем выгулять кроссовки до тех пор, пока их не настигла судьба разноцветношнурковых Miu Miu x New Balance 530 SL. По мотивам показа поддерживаем палитру на обуви оттенками в одежде (и заодно отрабатываем тренд на диванные узоры из 70-х!), а еще — примеряем Gymnasium с бельевыми юбками из хлопка, спортивными зипками и ветровками.
Adidas Taekwondo Mei
Главный обувной тренд сезона — пары-гибриды (заверено вьетнамками-пуантами Ferragamo и балеткорными свиферами Acne Studios!). Спортивные гиганты тоже не дремлют: дизайнеры Adidas скрестили вдохновленную боевыми искусствами модель Taekwondo (уважают фэшн-инфлюенсеры Камиль Шери и Мишель Ли!) с балетками — получились сюрреалистичные Adidas Taekwondo Mei, которые будем носить в комбо с нарядными макси юбками и спортшик-бомберами.
Prada Collapse Re-Nylon
Вежливый ответ Prada своей пронзительной младшей сестре Miu Miu — аскетичные кеды-чешки Collapse Re-Nylon, которые мгновенно заслужили звание образцовых в мире минималистичной спортивной обуви. Будем лаконичны под стать модели: максимально удобные за счет гибкой подошвы и мягких материалов (нейлон и натуральная замша), классная цветовая палитра (вам баклажановые, горчичные или изумрудные?) и море вариантов сочетаний. Уже надо? Тогда выстраиваемся в очередь на Ultima Yandex Market, а для реюз-адептов нашли айтемы на Oskelly.
Vans Authentic
Алессандро Микеле наконец вернул нам наш 2007 — в коллекции сезона FW'25 показал результат коллаборации с теми самыми Vans, что не снимали скейтеры в начале десятых. Пока ждем дроп Valentino x Vans, успеваем отхватить каноничные кеды Authentic с шашечками и по мотивам фэшн-шоу выгуливаем пару в тандеме с ледикорными жакетами, декадентскими халатами и офискорными рубашками.
Haven x Asics Gel-Nimbus 10.1
Авторы располосованных сникеров Asics (с фанбазой в лице Хейли Бибер и Беллы Хадид!) объединились с канадским магазином Haven (представляет бренды с эстетикой между функциональным горпкором и ямамотовским деконструктивизмом!) и выпустили новую интерпретацию модели Gel-Nimbus. Выполненные в двух оттенках (с внутренней стороны кроссовки окрашены в серый цвет) и объединяющие разные текстуры (рельефная сетка, глянцевая и матовая кожа), Haven x Asics Gel-Nimbus 10.1 отсылают к игре света и тени на городских бетонных постройках. Бонус: двухслойная пена EVA в подошве, вставки с технологией GEL™ и система TRUSSTIC™ обеспечивают улучшенную амортизацию и надежную поддержку при ходьбе.
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