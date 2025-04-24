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Собрали 9 самых модных пар кроссовок и кед, которые хотят все

Шагаем в сторону лета в самых трендовых парах: отыскали редкие подиумные айтемы Miu Miu и Prada, спорт-гибриды Adidas (встретились как-то степки и балетки!), ностальгичные Vans (да-да, они снова с нами!) и еще несколько классных вариантов, которые приживутся даже в гардеробах сникер-фобов и минимал-див. 

Adidas Tokyo

Adidas Tokyo, Anki, 17 600 руб.

Adidas Tokyo, Anki, 17 600 руб.

Отдаем дань пиарщикам adidas Originals и выстраиваемся в очередь за очередной it-парой — на место нашумевших Samba и Gazelle притопали лаконичные Tokyo. Модель вдохновлена азиатским минимализмом 70-х — практически отсутствующая подошва, обтекаемый силуэт и мягкие формы, благодаря чему кроссовки становятся почти не заметными и больше напоминают балетки. Сникеры вовсю носят Дженнифер Лоуренс (выгуливает Tokyo с тихороскошным кремовым пальто The Row, широкими джинсами и худи) и фэшн-инфлюенсер Эмили Синдлев, которая миксует их с сафари-двойкой с удлиненным жакетом и бермудами. 

Dries Van Noten Leather-Trimmed Suede Sneakers

Dries Van Noten Leather-Trimmed Suede Sneakers, Oskelly, 56 006 руб.

Dries Van Noten Leather-Trimmed Suede Sneakers, Oskelly, 56 006 руб.

Судя по последним коллекциям (от Prada до Ludovic de Saint Sernin и Juun.J!), замша будет с нами как минимум до следующего года. То же может сказать и о замшевые кедах Dries Van Noten, которые разлетаются с виртуальных полок Net-a-Porter быстрее, чем маковые булки из «Сада». Плюс одно доказательство тренд-пригодности — наличие таких в гардеробы фитнес-иконы (а теперь еще и фэшн!) Насти Мироновой, которая выгуливает пару с вельветовыми бабл-гам брюками и связкой knit-сарделек Your Antihero.

Puma Speedcat OG

Puma Speedcat OG, Sortage, 32 000 руб.

Puma Speedcat OG, Sortage, 32 000 руб.

Balenciaga x Puma Speedcat

Balenciaga x Puma Speedcat

Культовые Puma Speedcat поженили моду и спорт до того, как это стало мейнстримом: в начале нулевых Михаэль Шумахер вывел пару, созданную специально для гонщиков «Формулы-1», за границы трассы и замотивировал Puma выпустить облегченную модель для повседневной носки. Speedcat вернулись к нам в прошлом году на волне мото-эстетики (Эмили Ратаковски и Эмили Синдлев носили не снимая в паре с трениками и мини-юбками!), а в сезоне FW'25 гоночные сникеры загремели с новой силой благодаря коллаборации с Balenciaga. При желании оригинальные «спидкэты» легко превратить в подиумные айтемы (вспоминаем заповеди DIY!). 

Bode x Nike Astrograbber

Bode x Nike Astrograbber, CDEK Shopping, 58 000 руб.

Bode x Nike Astrograbber, CDEK Shopping, 58 000 руб.

Получив предложение о коллаборации, худрук Bode Эмили Адамс Боде отправилась на экспедицию в архивы Nike: докопалась не только до забытой модели бутсов Astrograbber из 70-х, но и до буквально первого штатного сотрудника бренда — Джеффа Джонсона (бывший соперник фаундера Фила Найта по университетским забегам и тот самый человек, который придумал название Nike!). Джонсон вспоминал, как впервые увидел пару на своем столе в 1972 году: «Эти кроссовки выглядели сексуально!». С помощью музы-Джеффа Эмили разработала собственный вариант ретро-бутсов Astrograbber: сохранила минималистичный дизайн модели, но сделала знаменитую вафельную подошву (прототип — вафельница жены сооснователя Nike Билла Бауэрмана!) чуть менее акцентной, более легкой и современной. Забираем обувь в гардероб по примеру Кайи Гербер (выгуливает пару с шелковыми брюками) и звезды сериала «Медведь» (и того самого ролика Calvin Klein!) Джереми Аллена Уайта.

Miu Miu Gymnasium

Miu Miu Gymnasium, Oskelly, 100 000 руб.

Miu Miu Gymnasium, Oskelly, 100 000 руб.

Miu Miu SS'25

Miu Miu SS'25

Miu Miu SS'25

Miu Miu SS'25

На волне трендовой эстетики ретро-спорт Miu Miu (авторы замшевой пары-феномена из коллаборации с New Balance!) ударились в ностальгию и сочинили псевдовинтажные сникеры Miu Miu Gymnasium. Берем пример с модели Амелии Грэй Хэмлин и успеваем выгулять кроссовки до тех пор, пока их не настигла судьба разноцветношнурковых Miu Miu x New Balance 530 SL. По мотивам показа поддерживаем палитру на обуви оттенками в одежде (и заодно отрабатываем тренд на диванные узоры из 70-х!), а еще — примеряем Gymnasium с бельевыми юбками из хлопка, спортивными зипками и ветровками. 

Adidas Taekwondo Mei

Adidas Taekwondo Mei, Poizon Shop, от 14 270 руб.

Adidas Taekwondo Mei, Poizon Shop, от 14 270 руб.

Главный обувной тренд сезона — пары-гибриды (заверено вьетнамками-пуантами Ferragamo и балеткорными свиферами Acne Studios!). Спортивные гиганты тоже не дремлют: дизайнеры Adidas скрестили вдохновленную боевыми искусствами модель Taekwondo (уважают фэшн-инфлюенсеры Камиль Шери и Мишель Ли!) с балетками — получились сюрреалистичные Adidas Taekwondo Mei, которые будем носить в комбо с нарядными макси юбками и спортшик-бомберами. 

Prada Collapse Re-Nylon

Prada Collapse Re-Nylon, Oskelly, 112 000 руб.

Prada Collapse Re-Nylon, Oskelly, 112 000 руб.

Вежливый ответ Prada своей пронзительной младшей сестре Miu Miu — аскетичные кеды-чешки Collapse Re-Nylon, которые мгновенно заслужили звание образцовых в мире минималистичной спортивной обуви. Будем лаконичны под стать модели: максимально удобные за счет гибкой подошвы и мягких материалов (нейлон и натуральная замша), классная цветовая палитра (вам баклажановые, горчичные или изумрудные?) и море вариантов сочетаний. Уже надо? Тогда выстраиваемся в очередь на Ultima Yandex Market, а для реюз-адептов нашли айтемы на Oskelly. 

Vans Authentic

Vans Authentic, Lamoda, 9 499 руб.

Vans Authentic, Lamoda, 9 499 руб.

Valentino x Vans FW'25

Valentino x Vans FW'25

Valentino x Vans FW'25

Valentino x Vans FW'25

Алессандро Микеле наконец вернул нам наш 2007 — в коллекции сезона FW'25 показал результат коллаборации с теми самыми Vans, что не снимали скейтеры в начале десятых. Пока ждем дроп Valentino x Vans, успеваем отхватить каноничные кеды Authentic с шашечками и по мотивам фэшн-шоу выгуливаем пару в тандеме с ледикорными жакетами, декадентскими халатами и офискорными рубашками. 

Haven x Asics Gel-Nimbus 10.1

ASICS Haven x Gel Nimbus 10.1, CDEK Shopping, 26 227 руб.

ASICS Haven x Gel Nimbus 10.1, CDEK Shopping, 26 227 руб.

Авторы располосованных сникеров Asics (с фанбазой в лице Хейли Бибер и Беллы Хадид!) объединились с канадским магазином Haven (представляет бренды с эстетикой между функциональным горпкором и ямамотовским деконструктивизмом!) и выпустили новую интерпретацию модели Gel-Nimbus. Выполненные в двух оттенках (с внутренней стороны кроссовки окрашены в серый цвет) и объединяющие разные текстуры (рельефная сетка, глянцевая и матовая кожа), Haven x Asics Gel-Nimbus 10.1 отсылают к игре света и тени на городских бетонных постройках. Бонус: двухслойная пена EVA в подошве, вставки с технологией GEL™ и система TRUSSTIC™ обеспечивают улучшенную амортизацию и надежную поддержку при ходьбе. 

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