Собрали 9 самых модных пар кроссовок и кед, которые хотят все

Получив предложение о коллаборации, худрук Bode Эмили Адамс Боде отправилась на экспедицию в архивы Nike: докопалась не только до забытой модели бутсов Astrograbber из 70-х, но и до буквально первого штатного сотрудника бренда — Джеффа Джонсона (бывший соперник фаундера Фила Найта по университетским забегам и тот самый человек, который придумал название Nike!). Джонсон вспоминал, как впервые увидел пару на своем столе в 1972 году: «Эти кроссовки выглядели сексуально!». С помощью музы-Джеффа Эмили разработала собственный вариант ретро-бутсов Astrograbber: сохранила минималистичный дизайн модели, но сделала знаменитую вафельную подошву (прототип — вафельница жены сооснователя Nike Билла Бауэрмана!) чуть менее акцентной, более легкой и современной. Забираем обувь в гардероб по примеру Кайи Гербер (выгуливает пару с шелковыми брюками) и звезды сериала «Медведь» (и того самого ролика Calvin Klein!) Джереми Аллена Уайта.