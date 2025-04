Кольца-дицентры, шапки-узелки и ренессансные блумерсы: модный дайджест

Спортивные бейсболки — out, кепи как у Томас Шелби — in! Точно такую же только без острого козырька сочинили шляпники-виртуозы Nasspen: берем пример с The Row и носим задом наперед, а по совету Khaite миксуем grandpacore-кепки с дикими леопардовыми пальто и кожаными мини-платьями. Плюс: присматриваемся к очаровательным шапкам-узелкам из переливающейся вискозы в цвете бабл-гам и псевдотюрбанам (вам «Пляж ласковый» или «Арабскую ночь»?).