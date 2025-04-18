Кольца-дицентры, шапки-узелки и ренессансные блумерсы: модный дайджест

Греемся в лучах апрельского солнца: открываем сезон шезлонгов в Muze Garden рукодельных кружевных юбках Masterpeace и топах с рукавами-буфами из коллаборации Befree x M_U_R. Отрабатываем трендовый стиль бохо (с нами надолго!) с помощью шароваров ( самые горячие брюки сезона!) Lime, а на вечеринку в честь дня рождения кабака «Вчера и навсегда» (save the date: 24 апреля!) наряжаемся в жвачно-розовые шапочки-узелки Nasspen и сияющие сабо на каблуке Casadei (поселились в «Кенгуру»!).
Masterpeace
Пока Чемена Камали из Chloe громко возрождала бахрому и кружево, худрук Masterpeace Евгения Линович скромно курсировала по всему миру в поиске лучших тканей и уникальных мастеров-рукодельников. Результатом трехлетнего (!) фэшн-испытания стала артизанальная коллекция «Бохо», материалы для которой креативный директор разыскивала на крошечных европейских фабриках и выставках. Органически выкрашенный хлопок и лен с греческих островов, французский батист и испанское кружево превратились в пончо, сплетенное как ибицианская рыбацкая сеть, вязаные пэчворк-сеты из мини-юбки и топа, жилеты с бахромой и этническим орнаментом, полупрозрачные макси-платья с вышитыми рунами.
Befree x M_U_R
Коллаборация недели! Петербургский виртуоз винтажных flowercore-принтов Анна Дружинина из M_U_R выпустила совместную коллекцию с топовым массмаркетом Befree. Украсила фирменными принтами шорты, чиловые палаццо и кроп-топы с акцентными рукавами-буфами. А еще повторила на бис свое культовое асимметричное платье с завязкой на поясе (но в миди-варианте — мэтчим с джинсами!).
Факт! Это первая коллаборация Befree с другим фэшн-брендом — модный дебют отметили монументально-ромкорным кампейном, снятым на итальянской гранд-вилле в Вероне («Партенопа» Паоло Соррентино, которую мы бы посмотрели!).
Alvaar x SUITE
Flowercore-ювелиры Alvaar вместе с бьюти-студией Suite выпустили сет брелков в оттенках фирменных лаков для ногтей — от небесно-голубого Air Blue до сливочного Butter Milk и кофейного Coffee Bean. Цепляем четырехлистый обвес на соломенные баулы и на крокодиловые тоуты (читай: сбиваем спесь с boom boom айтемов!). Плюс: не забываем мэтчить подвески с арт+фэшн маникюром.
SØLV x Stratera
Москвичи и гости столицы, hot news для вас: спецы по дарк-ювелирке SØLV и авторы эталонного спорт+фэшн Stratera (с недавних пор отшивают образцовые тренчи, приталенные макси-платья и плечистые оверсайз-жакеты!) гостят в «Цветном» до 4 мая. Выстраиваемся в очередь за подвесками-голубями и летучими мышами, брутальными браслетами-конструкторами и кольцами-кометами, а к ним в придачу забираем леопардовые плащи и кэтсьюты (по совету нового худрука Jean Paul Gaultier Дюрана Лантинка носим вместе и сочетаем с зебровыми ботфортами-трубами!).
Divno x Poison Drop
Пополняем коллекцию statement-украшений (jewelry-максимализм — in!) драгоценными дицентрами из новой коллекции Poison Drop в сотрудничестве с брендом Divno. Бутоны цветка, напоминающие формы женского тела и отсылающие к тем самым Палеолитическим Венерам, стали основой всей коллекции — появились на браслете с кожаной вставкой, серьгах и подвесках, превратились в кольца и наконечники поясов. Бонус: мастера увеличили толщину позолоты в три-пять раз, чтобы сделать украшения более прочными и долговечными.
Lime
Многослойные оборки, кружево кроше, ренессансные блумерсы и шаровары (самые модные брюки сезона!) — основные ингредиенты новой коллекции Lime Studio. Смело косплеим весенне-летний показ Chloe (хочу/могу!) и выгуливаем полупрозрачные блузы с многоярусными юбками в пол, сет из кроп-топа и мини-юбкой с отделкой из шитья и не выходим из дома без длинной пудрово-розовой накидки (носим в тандеме с меховым боа!).
Nasspen
Спортивные бейсболки — out, кепи как у Томас Шелби — in! Точно такую же только без острого козырька сочинили шляпники-виртуозы Nasspen: берем пример с The Row и носим задом наперед, а по совету Khaite миксуем grandpacore-кепки с дикими леопардовыми пальто и кожаными мини-платьями. Плюс: присматриваемся к очаровательным шапкам-узелкам из переливающейся вискозы в цвете бабл-гам и псевдотюрбанам (вам «Пляж ласковый» или «Арабскую ночь»?).
Doucal's
Наш ответ вязаным ботильонам-гармошкам Louis Vuitton — текстильные кеды-носки Doucal's. Флагманская пара летней коллекции вдохновлена теннисной эстетикой и выполнена в двух трендовых оттенках — оливковом и шоколадном. Для фанатов тихороскошной замши итальянские обувщики выпустили модели в темно-синем, серо-бежевом и фундучном — носим с гранж-джинсами и плащами. А при желании раздаем нормкор-базу в варианте из белой кожи и по примеру Auralee миксуем сникеры с полосатыми ретро-носками и оверсайз-зипкой.
Casadei
Плетеные лоферы, сверкающие металлик-босоножки и инфантильные мэриджейны с кристаллами Casadei (уважают Моника Беллуччи и Тейлор Свифт!) завезли в «Кенгуру». Смело носим акцентную обувь в повседневных образах — в паре с офискорными двойками и трендовыми прямыми джинсами.
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