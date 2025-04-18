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Кольца-дицентры, шапки-узелки и ренессансные блумерсы: модный дайджест

Греемся в лучах апрельского солнца: открываем сезон шезлонгов в Muze Garden рукодельных кружевных юбках Masterpeace и топах с рукавами-буфами из коллаборации Befree x M_U_R. Отрабатываем трендовый стиль бохо (с нами надолго!) с помощью шароваров ( самые горячие брюки сезона!) Lime, а на вечеринку в честь дня рождения кабака «Вчера и навсегда» (save the date: 24 апреля!) наряжаемся в жвачно-розовые шапочки-узелки Nasspen и сияющие сабо на каблуке Casadei (поселились в «Кенгуру»!). 

Masterpeace

Пока Чемена Камали из Chloe громко возрождала бахрому и кружево, худрук Masterpeace Евгения Линович скромно курсировала по всему миру в поиске лучших тканей и уникальных мастеров-рукодельников. Результатом трехлетнего (!) фэшн-испытания стала артизанальная коллекция «Бохо», материалы для которой креативный директор разыскивала на крошечных европейских фабриках и выставках. Органически выкрашенный хлопок и лен с греческих островов, французский батист и испанское кружево превратились в пончо, сплетенное как ибицианская рыбацкая сеть, вязаные пэчворк-сеты из мини-юбки и топа, жилеты с бахромой и этническим орнаментом, полупрозрачные макси-платья с вышитыми рунами. 

Befree x M_U_R

Брюки Befree x M_U_R, 3 599 руб.

Брюки Befree x M_U_R, 3 599 руб.

Топ Befree x M_U_R, 2 999 руб.

Топ Befree x M_U_R, 2 999 руб.

Блуза Befree x M_U_R, 3 299 руб.

Блуза Befree x M_U_R, 3 299 руб.

Коллаборация недели! Петербургский виртуоз винтажных flowercore-принтов Анна Дружинина из M_U_R выпустила совместную коллекцию с топовым массмаркетом Befree. Украсила фирменными принтами шорты, чиловые палаццо и кроп-топы с акцентными рукавами-буфами. А еще повторила на бис свое культовое асимметричное платье с завязкой на поясе (но в миди-варианте — мэтчим с джинсами!).

Факт! Это первая коллаборация Befree с другим фэшн-брендом — модный дебют отметили монументально-ромкорным кампейном, снятым на итальянской гранд-вилле в Вероне («Партенопа» Паоло Соррентино, которую мы бы посмотрели!).

Alvaar x SUITE

Брелок Alvaar x SUITE, 1 500 руб.

Брелок Alvaar x SUITE, 1 500 руб.

Flowercore-ювелиры Alvaar вместе с бьюти-студией Suite выпустили сет брелков в оттенках фирменных лаков для ногтей — от небесно-голубого Air Blue до сливочного Butter Milk и кофейного Coffee Bean. Цепляем четырехлистый обвес на соломенные баулы и на крокодиловые тоуты (читай: сбиваем спесь с boom boom айтемов!). Плюс: не забываем мэтчить подвески с арт+фэшн маникюром. 

SØLV x Stratera

Pop-up SØLV в «Цветном»

Pop-up SØLV в «Цветном»

Pop-up Stratera в «Цветном»

Pop-up Stratera в «Цветном»

Москвичи и гости столицы, hot news для вас: спецы по дарк-ювелирке SØLV и авторы эталонного спорт+фэшн Stratera (с недавних пор отшивают образцовые тренчи, приталенные макси-платья и плечистые оверсайз-жакеты!) гостят в «Цветном» до 4 мая. Выстраиваемся в очередь за подвесками-голубями и летучими мышами, брутальными браслетами-конструкторами и кольцами-кометами, а к ним в придачу забираем леопардовые плащи и кэтсьюты (по совету нового худрука Jean Paul Gaultier Дюрана Лантинка носим вместе и сочетаем с зебровыми ботфортами-трубами!). 

Divno x Poison Drop

Моносерьга Divno x Poison Drop, 8 400 руб.

Моносерьга Divno x Poison Drop, 8 400 руб.

Кольцо Divno x Poison Drop, 12 000 руб.

Кольцо Divno x Poison Drop, 12 000 руб.

Цепь Divno x Poison Drop, 24 000 руб.

Цепь Divno x Poison Drop, 24 000 руб.

Пополняем коллекцию statement-украшений (jewelry-максимализм — in!) драгоценными дицентрами из новой коллекции Poison Drop в сотрудничестве с брендом Divno. Бутоны цветка, напоминающие формы женского тела и отсылающие к тем самым Палеолитическим Венерам, стали основой всей коллекции — появились на браслете с кожаной вставкой, серьгах и подвесках, превратились в кольца и наконечники поясов. Бонус: мастера увеличили толщину позолоты в три-пять раз, чтобы сделать украшения более прочными и долговечными. 

Lime

Образ Lime Studio

Образ Lime Studio

Образ Lime Studio

Образ Lime Studio

Образ Lime Studio

Образ Lime Studio

Многослойные оборки, кружево кроше, ренессансные блумерсы и шаровары (самые модные брюки сезона!) — основные ингредиенты новой коллекции Lime Studio. Смело косплеим весенне-летний показ Chloe (хочу/могу!) и выгуливаем полупрозрачные блузы с многоярусными юбками в пол, сет из кроп-топа и мини-юбкой с отделкой из шитья и не выходим из дома без длинной пудрово-розовой накидки (носим в тандеме с меховым боа!). 

Nasspen

Кепи Nasspen, 6 900 руб.

Кепи Nasspen, 6 900 руб.

Шапка Nasspen, 4 100 руб.

Шапка Nasspen, 4 100 руб.

Спортивные бейсболки — out, кепи как у Томас Шелби — in! Точно такую же только без острого козырька сочинили шляпники-виртуозы Nasspen: берем пример с The Row и носим задом наперед, а по совету Khaite миксуем grandpacore-кепки с дикими леопардовыми пальто и кожаными мини-платьями. Плюс: присматриваемся к очаровательным шапкам-узелкам из переливающейся вискозы в цвете бабл-гам и псевдотюрбанам (вам «Пляж ласковый» или «Арабскую ночь»?).

Doucal's

Кеды Doucal's

Кеды Doucal's

Кеды Doucal's

Кеды Doucal's

Кеды Doucal's

Кеды Doucal's

Наш ответ вязаным ботильонам-гармошкам Louis Vuitton — текстильные кеды-носки Doucal's. Флагманская пара летней коллекции вдохновлена теннисной эстетикой и выполнена в двух трендовых оттенках — оливковом и шоколадном. Для фанатов тихороскошной замши итальянские обувщики выпустили модели в темно-синем, серо-бежевом и фундучном — носим с гранж-джинсами и плащами. А при желании раздаем нормкор-базу в варианте из белой кожи и по примеру Auralee миксуем сникеры с полосатыми ретро-носками и оверсайз-зипкой. 

Casadei

Лоферы Casadei, «Кенгуру», 69 000 руб.

Лоферы Casadei, «Кенгуру», 69 000 руб.

Босоножки Casadei, 76 000 руб.

Босоножки Casadei, 76 000 руб.

Балетки Casadei, «Кенгуру», 62 000 руб.

Балетки Casadei, «Кенгуру», 62 000 руб.

Плетеные лоферы, сверкающие металлик-босоножки и инфантильные мэриджейны с кристаллами Casadei (уважают Моника Беллуччи и Тейлор Свифт!) завезли в «Кенгуру». Смело носим акцентную обувь в повседневных образах — в паре с офискорными двойками и трендовыми прямыми джинсами. 

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