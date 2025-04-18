Кольца-дицентры, шапки-узелки и ренессансные блумерсы: модный дайджест

Пока Чемена Камали из Chloe громко возрождала бахрому и кружево, худрук Masterpeace Евгения Линович скромно курсировала по всему миру в поиске лучших тканей и уникальных мастеров-рукодельников. Результатом трехлетнего (!) фэшн-испытания стала артизанальная коллекция «Бохо», материалы для которой креативный директор разыскивала на крошечных европейских фабриках и выставках. Органически выкрашенный хлопок и лен с греческих островов, французский батист и испанское кружево превратились в пончо, сплетенное как ибицианская рыбацкая сеть, вязаные пэчворк-сеты из мини-юбки и топа, жилеты с бахромой и этническим орнаментом, полупрозрачные макси-платья с вышитыми рунами.