Футболки-манифесты, brat-клатчи и юбки-клумбы: модный дайджест

Нашли лучший способ проводить март! В субботу спешим на фестиваль книг по искусству masters х Ad Marginem в художественных футболках Befree x Пана и с кислотными ридикюлями JENËK x Artskill. В воскресенье плавно перемещаемся в БДТ (на «Маскарад с закрытыми глазами» Петра Шерешевского!) в шелке и жаккарде My812. А в перерыве мчим на масштабный sample sale Present&Simple в «Астории».
My812
Петербургские романтики My812 врываются в свадебный фэшн-сезон с корсетными платьями-бандо, балеткорными миди и лаконичными шелковыми макси. Отправной точкой коллекции стала идея об универсальности: фаундер бренда Альбина Зуева придумала образы, которые без труда перекочуют из праздничного гардероба в повседневный — представляем миди-комбинацию в паре с кожаными вьетнамками под дубом Таврического, пышную юбку — с ультрамариновыми аквасоками (aka мыльницы) на яхте в Финском заливе, а топ с объемными бутонами (пришиваются вручную!) — с льняными палаццо и тоутом из рафии на летнем бранче в Muze Garden.
JENËK x Artskill
Два в одном! Лауреат премии «ТОП50» Евгения Петрова объединила два собственных бренда — JENËK и Artskill! В честь фэшн-союза выпустила праздничную капсулу из трёх айтемов: в дроп вошли сумка с рамочным замком-фермуаром (оммаж хитам Artskill!), клатч-косметичка и миниатюрный кейс для украшений. А ещё благодаря слиянию марок Женя Петрова обещает круто прокачать аксессуарную линейку JENËK (ждём!).
Present&Simple
У кэжуал-профи Present&Simple начался классный (и редкий!) сэмпл сейл: до 30 марта в «Астории» распродают съемочные и экспериментальные образцы, а также вещи с микро-дефектами. Мастхэв — комплекты Terra из итальянской вискозы (есть только на сэмпл сейле!). «Закупив 700 метров плотного дорогого атласа, мы обнаружили, что после стирки заломы на ткани полностью не разглаживаются. Но сейчас решили дать шанс отшитым вещам».
Befree x Пана
Арт + фэшн коллаборация недели: зумерский массмаркет Befree объединился с петербургской совриск-художницей Паной — вместе выпустили белоснежные футболки по мотивам ее текстильных панно-манифестов (ларионовская Венера встречает Ива Кляйна!).
SHU RUN
Отказываемся от беговых дорожек в пользу широких набережных и проспектов: в аккурат к старту сезона уличных тренировок (в Петербурге в эти выходные — +12!) команда Shu Run выпустили новую спорт-коллекцию. В дропе — буквально все, что нужно — от футболок до тайтсов и поясных сумок. Плюс: новинки выполнены из технологичных и легких материалов с акварельными принтами в серо-розовых, зелено-голубых и черно-зеленых оттенках.
ATELIERMARU
Отрабатываем принт-комбинаторику (важный тренд с Недель моды заверен Miu Miu и Valentino!) с помощью весеннего дропа AtelierMaru. В новой коллекции дизайнер Ирина Логвинова объединила сразу несколько паттернов: миксуем лео-куртку с прозрачной блузой в горох, а полосатую рубашку дополняем цветочной миди-юбкой или клетчатым ретро-плащом. А еще — присматриваемся к ультрамодной вельветовой двойке и возвращающимся в фэшн-авангард кюлотам (здесь — из денима).
No One
Итальянский бренд Principe di Bologna объединился с фондом центра реабилитации для животных «Юна» и выпустил лимитированную коллекцию футболок с принтами питомцев (вам солидного добермана, пухлого корги или неугомонного джек-рассела?). Важно: часть средств от продажи будет направлена на помощь четвероногим подопечным фонда. В кампейне наравне с моделями-людьми приняли участие собаки из «Юны» — золотисто-черная Ева и кучерявый ретривер Нильс, который на момент публикации уже обрел семью (чего желаем и Еве!).
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