Футболки-манифесты, brat-клатчи и юбки-клумбы: модный дайджест

Петербургские романтики My812 врываются в свадебный фэшн-сезон с корсетными платьями-бандо, балеткорными миди и лаконичными шелковыми макси. Отправной точкой коллекции стала идея об универсальности: фаундер бренда Альбина Зуева придумала образы, которые без труда перекочуют из праздничного гардероба в повседневный — представляем миди-комбинацию в паре с кожаными вьетнамками под дубом Таврического, пышную юбку — с ультрамариновыми аквасоками (aka мыльницы) на яхте в Финском заливе, а топ с объемными бутонами (пришиваются вручную!) — с льняными палаццо и тоутом из рафии на летнем бранче в Muze Garden.