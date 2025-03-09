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Вещи

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Кисеты-розы, готик-платья и художественные платья-полотна: главные фэшн-мастхэвы марта

В весеннем фэшн-саду зацвело и заблагоухало: собираем в сумку-корзинку Vic Matie вязаные панамки-анемоны Chois, бомберы-гортензии Victoria Andreyanova и жакеты-магнолии Ola Ola. 

Ola Ola

Жакет Ola Ola

Жакет Ola Ola

Тихая роскошь — аут, театральный кэмп — ин! В новом сезоне с одобрения Джона Гальяно и Алессандро Микеле меняем бежевый тотал-лук на дикий клеш, пестрые воланы и китчевые оборки — в их создании преуспели петербургские мастера авангардных принтов Ola Ola во главе с Ольгой Гинзбург (в портфолио — коллаборации с художницей Данини и галереей Anna Nova!). В весенней коллекции приготовили баски из органзы с голографическим эффектом, платья на корсетной шнуровке и перламутровые бомберы с отливом (как тебе такое, Jil Sander?). А еще вырастили на фирменных пиджаках Boss заросли из фовистских магнолий.

Landscape

Свитер Landscape, 35 000 руб.

Свитер Landscape, 35 000 руб.

Петербургские спецы по точеным пиджакам Landscape бросают вызов Brunello Cucinelli: сочинили дебютный дроп трикотажа прямиком на итальянской фабрике (там же создается кутюр Valentino!). Наш фаворит — монохромный свитер букле, который по совету бренд-стилиста Эльмиры Тулебаевой надеваем поверх офискорной рубашки вместе с прямолинейными джинсами.

Rockabi

Бомбер Rockabi, 151 000 руб.

Бомбер Rockabi, 151 000 руб.

Бомбер Rockabi, 146 000 руб.

Бомбер Rockabi, 146 000 руб.

Важный фэшн-конкурент меха на Неделях моды — кожа, из которой отшили все — от плащей до клешей и блуз с бантом. Поэтому без кожанки в следующем (и в этом!) сезоне никуда. За лучшими идем на Мойку — там недавно открылся флагман петербургских виртуозов-кожевенников Rockabi (их куртки носят фэшн-инфлюэнсеры Марина Никишина, Юлия Калманович и Мария Червоткина!). Забираем объемные ретро-бомберы из новой коллекции Senses of Rockabi в весенние образы и сочетаем с топами из прозрачного шифона и шелковыми комбинациями с кружевом. 

Victoria Andreyanova

Бомбер Victoria Andreyanova, 25 500 руб.

Бомбер Victoria Andreyanova, 25 500 руб.

Платье Victoria Andreyanova, 32 200 руб.

Платье Victoria Andreyanova, 32 200 руб.

Судя по показам, будем носить флористические принты, даже когда цветами на улице и не пахнет — доказано велюровыми двойками с вышивками-розами Amiri и шифоновыми платьями-рубашками с лилиями Altuzarra из коллекций FW'25. Виктория Андреянова при помощи креативного куратора нашего сердца (и серого кардинала!) Санана Гасанова отшили вечно зеленые айтемы: художественные платья-полотна в стиле 1980-х (для летних сочетаний с вьетнамками и мыльницами!) и бомберы, которые внедряем в гардероб уже сейчас — носим в многослойных образах с пальто, жакетами и трикотажными юбками. 

Chois

Брюки Chois, 8 990 руб.

Брюки Chois, 8 990 руб.

Стеганка Chois, 19 990 руб.

Стеганка Chois, 19 990 руб.

Панама Chois, 4 890 руб.

Панама Chois, 4 890 руб.

Весна — зеленый свет для инфантильного кокеткора (в духе затейливых образов фэшн-инфлюенсеров Виктории Монтанари и Инес Исайя!). За самыми пышными оборками, кучерявыми рюшами и ажурным кружевом идем в гости к романтикам Chois. Среди фаворитов из новой коллекции — брюки из поплина с рюшами из шитья в оттенке bubble gum, стеганка с воротничком и контрастной алой строчкой и связанная вручную панама-цветок. 

Lime

Образ Lime Man

Образ Lime Man

Образ Lime Man

Образ Lime Man

Деним — хорошо, а total denim — еще лучше! По примеру мужских показов Loewe и Doublet сочиняем джинсовый образ из весенних новинок Lime Man: миксуем белый или классический голубой деним с ретро-поло с полосками-райе и лоферами из шоколадной замши. 

Mellow

Куртка Mellow, 30 500 руб. Сумка Mellow, 45 000 руб.

Куртка Mellow, 30 500 руб. Сумка Mellow, 45 000 руб.

Парка Mellow, 34 500 руб.

Парка Mellow, 34 500 руб.

Куртка Mellow, 30 500 руб.

Куртка Mellow, 30 500 руб.

Вирквир-куртки и парки всё еще с нами — заверено недавними показами Acne Studios, Burberry и новой коллекцией Mellow. В кампейне функциональную верхнюю одежду поженили (и вам советуют!) с асимметричными юбками из хлопка, топами из полупрозрачного трикотажа и струящимися брюками из вискозы (Sacai и Helmut Lang у нас дома!).

Pompa

Джемпер Pompa, 23 990 руб.

Джемпер Pompa, 23 990 руб.

Свитер Pompa, 23 990 руб.

Свитер Pompa, 23 990 руб.

Пока весна все еще только календарная, не спешим отказываться от теплых свитеров и пополняем коллекцию новинками Pompa в самых трендовых оттенках. В этом сезоне мастера феминного кэжуала связали из индийского кашемира джемперы и свитеры в ультрамодном фисташковом, лиловом, ультрамариновом и сливочном (choose your monochrome fighter!). 

Ereda

Сумка Ereda, «Кашемир и Шелк», 103 298 руб.

Сумка Ereda, «Кашемир и Шелк», 103 298 руб.

Сверкаем ярче кутюрных доспехов с парижской выставки-блокбастера Louvre Couture благодаря кожаному тоуту в серебристом металлике от итальянских мастеров кэжуал-шика Ereda.

No One

Сумка Vic Matie, No One, 58 990 руб.

Сумка Vic Matie, No One, 58 990 руб.

Туфли Bally, No One, 102 990 руб.

Туфли Bally, No One, 102 990 руб.

Балетки Marsell, No One, 81 490 руб.

Балетки Marsell, No One, 81 490 руб.

Босоножки Premiata, No One, 59 490 руб.

Босоножки Premiata, No One, 59 490 руб.

В новом кампейне No One замиксовали трендовые леопардовые принты, кружево и сверкающие пайетки с антикварной эстетикой эпохи Адзути-Момояма (и фирменными икэбана-композициями, каменными садами и масками хання!). Заходим в комнату-васицу, устланную татами в анималистичных балетках Le Silla или сандалиях Bally на микро-каблуке (мастхэв весны!). По примеру деловых районов Токио сочетаем туфли с офискорной рубашкой Seafarer и брюками Seventy. Цветочные принты — хедлайнер не только праздника ханами и морибана-инсталляций, но наступившего фэшн-сезона. Розы расцвели на текстильном гранд-кисете от авангардистов Vic Matie, а пионы, гортензии и вьюнки — на ромкорном платье Forte Dei Marmi Couture, которое миксуем со стейтмент-брошью с камелией (как у Тода Марико из сериала «Сёгун»!). 

Fabiana Filippi

Куртка Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 121 536 руб.

Куртка Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 121 536 руб. 

Платье Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 130 590 руб.

Платье Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 130 590 руб.

К старту сезона фэшн-яхтинга готовы! Самые ветроустойчивые кэжуал-жилетки (на зависть сестрам Олсен!) найдены в весенней коллекции итальянских профи ледикора Fabiana Filippi: носим со змеиными клатчами, лосинами (хит 2025 года!) и массивными браслетами на локте. А в готическом шифоновом платье идем на премьеру хореодрамы «Ф. М. Игры» в БДТ (лютая достоевщина от лауреата «Золотой маски» Евгения Козлова!).

Principe di Bologna

Туфли Principe di Bologna

Туфли Principe di Bologna

Без нарядных слингбэков в 2025 году никуда: тренд заверен рок-звездой подиумного стайлинга Лоттой Волковой на обложке System Mag. Для лучших стритстайл-выходов сочетаем остроносые туфли Principe di Bologna с тюлевыми макси-платьями — позируем (для самых виральных фото в соцсетях!) на фоне стальных пластин здания «Феррум» суперархитектора Сергея Чобана (а то и Fondazione Prada!).

Furla

Сумка Furla, 47 500 руб.

Сумка Furla, 47 500 руб.

Сумка Furla

Сумка Furla

Змеиный принт — главный паттерн 2025 года по версии Dries Van Noten, Jil Sander и китайского календаря. Именно он прижился на кожаной сумке от тосканских ремесленников Furla, украшенной сферической застежкой-яйцом. Миксуем с мрачным будуаркорным платьем и скользим за сборником «Проклятый Петербург» (Секисов! Поляринов! Горбунова!) в книжный «Все свободны». А с чешуйчатым кросс-боди будем 8 марта извиваться от «Стыда» в Доме Радио (сверхновый танцевальный спектакль со звездой современной хореографии Дарьей Павленко!).

Doucal’s

Лоферы Doucal’s

Лоферы Doucal’s

Говорим Doucal’s — подразумеваем образцовые мужские тассел-лоферы из остромодной замши (весенний мастхэв, по мнению Фаррелла Уильямса в Louis Vuitton!). Мечтаем увидеть эту пару на пианисте-феномене Илье Папояне во время исполнения этюдов-картин Рахманинова (9 марта в Малом зале филармонии!).

Coccinelle

Сумка Coccinelle

Сумка Coccinelle

Оттачиваем искусство колорблока и по кутюрному канону Алессандро Микеле сочетаем сливовую сумку Coccinelle с ментоловыми и желтыми брелоками (а когда потеплеет — с шелковыми арт-платками).

Yana Dress

Кардиган Yana Dress

Кардиган Yana Dress

Меняем оверсайз-свитеры на приталенные кроп-силуэты! Виртуоз ювелирного стейтмент-дрессинга Яна Расковалова (петербурженка в анамнезе!) припасла укороченные кардиганы Yana Dress ручной работы (связаны из бейби-мохера, унизаны жемчугом и мэджик-стразами!). Вслед за Erdem выгуливаем нарядные карди с корсетными бра и атласными мидакси.

Rendez-Vous

Ботильоны Tendancе

Ботильоны Tendancе

Босоножки Ernesto Dolani, Rendez-Vous, 25 310 руб.

Босоножки Ernesto Dolani, Rendez-Vous, 25 310 руб.

Туфли peep-toe — маст-хэв сезона по версии поп-дивы Charli XCX, новорожденного худрука Lanvin Питера Коппинга и мультибрендового хаба Rendez-Vous. Наш выбор — открытые ботильоны от обувщиков-виртуозов Tendancе (находка для таби-коллекционеров!), которые будем выгуливать в комбо с корсетами и вуалевыми масками до паназиатского ужина в Umami. А для неистовых фанатов Рика Оуэнса (и его ботильонов-копыт!) припасены думкорные платформы из итальянских мастерских Ernesto Dolani.

Geox

Куртка Geox, Modaluxx, 22 392 руб.

Куртка Geox, Modaluxx, 22 392 руб.

Оттенок bubble gum — цвет весны 2025 года по версии Миуччи Прады и дизайн-артели Chanel, так что смело меняем морозостойкую шубу-кокон на пастельную стеганую куртку Geox. В комбо с бохо-казаками шагаем на восьмимартовский ужин в средиземноморский Kira (новый гастропроект от power-couple Кати Яценко и Андрея Мусихина из ресторана Jerome!).

Bric’s

Сумка Bric’s, 19 500 руб.

Сумка Bric’s, 19 500 руб.

Наш ответ кисетам Longchamp — внушительный тоут с акцентной кожаной отделкой от миланских гуру саквояжей Bric’s, выполненный из влагоустой чивой ткани в остромодном лиловом оттенке (заверен Тильдой Суинтон в плечистом твидовом костюме Chanel!).

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