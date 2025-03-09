В весеннем фэшн-саду зацвело и заблагоухало: собираем в сумку-корзинку Vic Matie вязаные панамки-анемоны Chois, бомберы-гортензии Victoria Andreyanova и жакеты-магнолии Ola Ola.
Ola Ola
Жакет Ola Ola
Тихая роскошь — аут, театральный кэмп — ин! В новом сезоне с одобрения Джона Гальяно и Алессандро Микеле меняем бежевый тотал-лук на дикий клеш, пестрые воланы и китчевые оборки — в их создании преуспели петербургские мастера авангардных принтов Ola Ola во главе с Ольгой Гинзбург (в портфолио — коллаборации с художницей Данини и галереей Anna Nova!). В весенней коллекции приготовили баски из органзы с голографическим эффектом, платья на корсетной шнуровке и перламутровые бомберы с отливом (как тебе такое, Jil Sander?). А еще вырастили на фирменных пиджаках Boss заросли из фовистских магнолий.
Landscape
Петербургские спецы по точеным пиджакам Landscape бросают вызов Brunello Cucinelli: сочинили дебютный дроп трикотажа прямиком на итальянской фабрике (там же создается кутюр Valentino!). Наш фаворит — монохромный свитер букле, который по совету бренд-стилиста Эльмиры Тулебаевой надеваем поверх офискорной рубашки вместе с прямолинейными джинсами.
Rockabi
Важный фэшн-конкурент меха на Неделях моды — кожа, из которой отшили все — от плащей до клешей и блуз с бантом. Поэтому без кожанки в следующем (и в этом!) сезоне никуда. За лучшими идем на Мойку — там недавно открылся флагман петербургских виртуозов-кожевенников Rockabi (их куртки носят фэшн-инфлюэнсеры Марина Никишина, Юлия Калманович и Мария Червоткина!). Забираем объемные ретро-бомберы из новой коллекции Senses of Rockabi в весенние образы и сочетаем с топами из прозрачного шифона и шелковыми комбинациями с кружевом.
Victoria Andreyanova
Судя по показам, будем носить флористические принты, даже когда цветами на улице и не пахнет — доказано велюровыми двойками с вышивками-розами Amiri и шифоновыми платьями-рубашками с лилиями Altuzarra из коллекций FW'25. Виктория Андреянова при помощи креативного куратора нашего сердца (и серого кардинала!) Санана Гасанова отшили вечно зеленые айтемы: художественные платья-полотна в стиле 1980-х (для летних сочетаний с вьетнамками и мыльницами!) и бомберы, которые внедряем в гардероб уже сейчас — носим в многослойных образах с пальто, жакетами и трикотажными юбками.
Chois
Весна — зеленый свет для инфантильного кокеткора (в духе затейливых образов фэшн-инфлюенсеров Виктории Монтанари и Инес Исайя!). За самыми пышными оборками, кучерявыми рюшами и ажурным кружевом идем в гости к романтикам Chois. Среди фаворитов из новой коллекции — брюки из поплина с рюшами из шитья в оттенке bubble gum, стеганка с воротничком и контрастной алой строчкой и связанная вручную панама-цветок.
Lime
Деним — хорошо, а total denim — еще лучше! По примеру мужских показов Loewe и Doublet сочиняем джинсовый образ из весенних новинок Lime Man: миксуем белый или классический голубой деним с ретро-поло с полосками-райе и лоферами из шоколадной замши.
Mellow
Вирквир-куртки и парки всё еще с нами — заверено недавними показами Acne Studios, Burberry и новой коллекцией Mellow. В кампейне функциональную верхнюю одежду поженили (и вам советуют!) с асимметричными юбками из хлопка, топами из полупрозрачного трикотажа и струящимися брюками из вискозы (Sacai и Helmut Lang у нас дома!).
Pompa
Пока весна все еще только календарная, не спешим отказываться от теплых свитеров и пополняем коллекцию новинками Pompa в самых трендовых оттенках. В этом сезоне мастера феминного кэжуала связали из индийского кашемира джемперы и свитеры в ультрамодном фисташковом, лиловом, ультрамариновом и сливочном (choose your monochrome fighter!).
Ereda
Сверкаем ярче кутюрных доспехов с парижской выставки-блокбастера Louvre Couture благодаря кожаному тоуту в серебристом металлике от итальянских мастеров кэжуал-шика Ereda.
No One
В новом кампейне No One замиксовали трендовые леопардовые принты, кружево и сверкающие пайетки с антикварной эстетикой эпохи Адзути-Момояма (и фирменными икэбана-композициями, каменными садами и масками хання!). Заходим в комнату-васицу, устланную татами в анималистичных балетках Le Silla или сандалиях Bally на микро-каблуке (мастхэв весны!). По примеру деловых районов Токио сочетаем туфли с офискорной рубашкой Seafarer и брюками Seventy. Цветочные принты — хедлайнер не только праздника ханами и морибана-инсталляций, но наступившего фэшн-сезона. Розы расцвели на текстильном гранд-кисете от авангардистов Vic Matie, а пионы, гортензии и вьюнки — на ромкорном платье Forte Dei Marmi Couture, которое миксуем со стейтмент-брошью с камелией (как у Тода Марико из сериала «Сёгун»!).
Fabiana Filippi
К старту сезона фэшн-яхтинга готовы! Самые ветроустойчивые кэжуал-жилетки (на зависть сестрам Олсен!) найдены в весенней коллекции итальянских профи ледикора Fabiana Filippi: носим со змеиными клатчами, лосинами (хит 2025 года!) и массивными браслетами на локте. А в готическом шифоновом платье идем на премьеру хореодрамы «Ф. М. Игры» в БДТ (лютая достоевщина от лауреата «Золотой маски» Евгения Козлова!).
Principe di Bologna
Туфли Principe di Bologna
Без нарядных слингбэков в 2025 году никуда: тренд заверен рок-звездой подиумного стайлинга Лоттой Волковой на обложке System Mag. Для лучших стритстайл-выходов сочетаем остроносые туфли Principe di Bologna с тюлевыми макси-платьями — позируем (для самых виральных фото в соцсетях!) на фоне стальных пластин здания «Феррум» суперархитектора Сергея Чобана (а то и Fondazione Prada!).
Furla
Змеиный принт — главный паттерн 2025 года по версии Dries Van Noten, Jil Sander и китайского календаря. Именно он прижился на кожаной сумке от тосканских ремесленников Furla, украшенной сферической застежкой-яйцом. Миксуем с мрачным будуаркорным платьем и скользим за сборником «Проклятый Петербург» (Секисов! Поляринов! Горбунова!) в книжный «Все свободны». А с чешуйчатым кросс-боди будем 8 марта извиваться от «Стыда» в Доме Радио (сверхновый танцевальный спектакль со звездой современной хореографии Дарьей Павленко!).
Doucal’s
Лоферы Doucal’s
Говорим Doucal’s — подразумеваем образцовые мужские тассел-лоферы из остромодной замши (весенний мастхэв, по мнению Фаррелла Уильямса в Louis Vuitton!). Мечтаем увидеть эту пару на пианисте-феномене Илье Папояне во время исполнения этюдов-картин Рахманинова (9 марта в Малом зале филармонии!).
Coccinelle
Сумка Coccinelle
Оттачиваем искусство колорблока и по кутюрному канону Алессандро Микеле сочетаем сливовую сумку Coccinelle с ментоловыми и желтыми брелоками (а когда потеплеет — с шелковыми арт-платками).
Yana Dress
Кардиган Yana Dress
Меняем оверсайз-свитеры на приталенные кроп-силуэты! Виртуоз ювелирного стейтмент-дрессинга Яна Расковалова (петербурженка в анамнезе!) припасла укороченные кардиганы Yana Dress ручной работы (связаны из бейби-мохера, унизаны жемчугом и мэджик-стразами!). Вслед за Erdem выгуливаем нарядные карди с корсетными бра и атласными мидакси.
Rendez-Vous
Туфли peep-toe — маст-хэв сезона по версии поп-дивы Charli XCX, новорожденного худрука Lanvin Питера Коппинга и мультибрендового хаба Rendez-Vous. Наш выбор — открытые ботильоны от обувщиков-виртуозов Tendancе (находка для таби-коллекционеров!), которые будем выгуливать в комбо с корсетами и вуалевыми масками до паназиатского ужина в Umami. А для неистовых фанатов Рика Оуэнса (и его ботильонов-копыт!) припасены думкорные платформы из итальянских мастерских Ernesto Dolani.
Geox
Оттенок bubble gum — цвет весны 2025 года по версии Миуччи Прады и дизайн-артели Chanel, так что смело меняем морозостойкую шубу-кокон на пастельную стеганую куртку Geox. В комбо с бохо-казаками шагаем на восьмимартовский ужин в средиземноморский Kira (новый гастропроект от power-couple Кати Яценко и Андрея Мусихина из ресторана Jerome!).
Bric’s
Наш ответ кисетам Longchamp — внушительный тоут с акцентной кожаной отделкой от миланских гуру саквояжей Bric’s, выполненный из влагоустой чивой ткани в остромодном лиловом оттенке (заверен Тильдой Суинтон в плечистом твидовом костюме Chanel!).
Комментарии (0)