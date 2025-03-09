Важный фэшн-конкурент меха на Неделях моды — кожа, из которой отшили все — от плащей до клешей и блуз с бантом. Поэтому без кожанки в следующем (и в этом!) сезоне никуда. За лучшими идем на Мойку — там недавно открылся флагман петербургских виртуозов-кожевенников Rockabi (их куртки носят фэшн-инфлюэнсеры Марина Никишина, Юлия Калманович и Мария Червоткина!). Забираем объемные ретро-бомберы из новой коллекции Senses of Rockabi в весенние образы и сочетаем с топами из прозрачного шифона и шелковыми комбинациями с кружевом.