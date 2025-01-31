Как фэшн-блогер Лиза Гусевская запустила линию винтажных шуб?

Готовимся к внезапным заморозкам (в следующий вторник — уже -6) и успеваем отхватить шубу из нового мехового дропа винтажного магазина фэшн-инфлюенсера (и главной укротительницы алгоритмов Avito!) Лизы Гусевской. В основе коллекции — слоган «Ошибки прошлого не изменить, но нужно иметь большую внутреннюю силу, чтобы снова их не совершать». Подписываемся под каждым словом и спешим к старту продаж (сегодня в 15:00!).
Для нового дропа фэшн-максималист Лиза Гусевская выбрала 20 пушистых айтемов, которые доказывают, что винтажные шубы не ограничиваются тихороскошным песцом или классической норкой, а могут быть куда интереснее современных. Укороченные изумрудные, длинношерстные сочно-апельсиновые, приталенные цветочные и модели, мимикрирующие под твидовые жакеты Chanel, а еще — варианты в ультрамодной эстетике бохо (с кучерявым мехом ламы!) и в том самом оттенке brat green — каждую из них примерила Люба Леонтьева, фаундер архитектурного бюро Ludi Architects (в портфолио — проекты «Новой Голландии», образовательного центра «Сириус» и павильона России на Венецианской биеннале) и арт-галереи Teta.
«Выбор модели был для меня важен, так как я хотела, чтобы в ней сочеталась внутренняя сила, ее личные достижения, ее женственный магнетизм. Люба для меня — полное отражение той женщины, которую я хотела видеть в этой коллекции», — поделилась Лиза Гусевская.
Эко-мех или натуральный — вечный зимний спор. Пока зоозащитники голосуют за искусственные шубы, Лиза Гусевская (при поддержке всех фанатов винтажа!) заявляет: «Ошибки прошлого не изменить, но нужно иметь большую внутреннюю силу, чтобы снова их не совершать». Чтобы не поддерживать индустрию производства новых меховых изделий, достаточно присмотреться к винтажным айтемам и бережно ухаживать за ними. Каждая вещь в коллекции заботливо восстановлена и приведена в порядок, чтобы начать свою вторую (а может, третью или четвертую) жизнь в новом гардеробе.
«Я не большой фанат шуб, но скажу, что концепция, которую предложила Лиза, мне очень импонирует. В мире уже существует огромное количество вещей из натурального меха (причем в очень хорошем состоянии), и нет потребности в том, чтобы производить его дополнительно. Поэтому это очень актуальная мысль — переосмысление самого ношения изделий из меха и в особенности винтажных. Как я сказала, шубы я не ношу, но мне очень понравилась одна из тех, что я примерила в Comme Une Fille — настолько, что я ее приобрела», — рассказала героиня кампейна Люба Леонтьева.
Еще одна новость: кроме классных шуб ожидаем масштабный ребрендинг Comme Une Fille. Работа с Любой вдохновила Лизу на то, чтобы вместо моделей-профи приглашать на съемки женщин, работающих в совершенно разных индустриях.
«Каждую коллекцию я планирую выбирать под конкретную героиню, которая станет ее лицом. Я думаю, это очень важно показывать и рассказывать о том, какие женщины крутые! Я хочу превратить Comme Une Fille из винтажного магазина в проект, где помимо красивых вещей есть важный посыл», — рассказала о ребрендинге Лиза Гусевская.
Фото: Никита Моисеев
Модель: Люба Леонтьева
Макияж: Евгения Кустова
Свет: Лев Ваганов
Ассистенты: Софья Соловьева, Валентина Ведерникова
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