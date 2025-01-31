Как фэшн-блогер Лиза Гусевская запустила линию винтажных шуб?

Эко-мех или натуральный — вечный зимний спор. Пока зоозащитники голосуют за искусственные шубы, Лиза Гусевская (при поддержке всех фанатов винтажа!) заявляет: «Ошибки прошлого не изменить, но нужно иметь большую внутреннюю силу, чтобы снова их не совершать». Чтобы не поддерживать индустрию производства новых меховых изделий, достаточно присмотреться к винтажным айтемам и бережно ухаживать за ними. Каждая вещь в коллекции заботливо восстановлена и приведена в порядок, чтобы начать свою вторую (а может, третью или четвертую) жизнь в новом гардеробе.

«Я не большой фанат шуб, но скажу, что концепция, которую предложила Лиза, мне очень импонирует. В мире уже существует огромное количество вещей из натурального меха (причем в очень хорошем состоянии), и нет потребности в том, чтобы производить его дополнительно. Поэтому это очень актуальная мысль — переосмысление самого ношения изделий из меха и в особенности винтажных. Как я сказала, шубы я не ношу, но мне очень понравилась одна из тех, что я примерила в Comme Une Fille — настолько, что я ее приобрела», — рассказала героиня кампейна Люба Леонтьева.