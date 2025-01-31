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Как фэшн-блогер Лиза Гусевская запустила линию винтажных шуб?

Готовимся к внезапным заморозкам (в следующий вторник — уже -6) и успеваем отхватить шубу из нового мехового дропа винтажного магазина фэшн-инфлюенсера (и главной укротительницы алгоритмов Avito!) Лизы Гусевской. В основе коллекции — слоган «Ошибки прошлого не изменить, но нужно иметь большую внутреннюю силу, чтобы снова их не совершать». Подписываемся под каждым словом и спешим к старту продаж (сегодня в 15:00!). 

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Для нового дропа фэшн-максималист Лиза Гусевская выбрала 20 пушистых айтемов, которые доказывают, что винтажные шубы не ограничиваются тихороскошным песцом или классической норкой, а могут быть куда интереснее современных. Укороченные изумрудные, длинношерстные сочно-апельсиновые, приталенные цветочные и модели, мимикрирующие под твидовые жакеты Chanel, а еще — варианты в ультрамодной эстетике бохо (с кучерявым мехом ламы!) и в том самом оттенке brat green — каждую из них примерила Люба Леонтьева, фаундер архитектурного бюро Ludi Architects (в портфолио — проекты «Новой Голландии», образовательного центра «Сириус» и павильона России на Венецианской биеннале) и арт-галереи Teta. 

«Выбор модели был для меня важен, так как я хотела, чтобы в ней сочеталась внутренняя сила, ее личные достижения, ее женственный магнетизм. Люба для меня — полное отражение той женщины, которую я хотела видеть в этой коллекции», — поделилась Лиза Гусевская. 

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Эко-мех или натуральный — вечный зимний спор. Пока зоозащитники голосуют за искусственные шубы, Лиза Гусевская (при поддержке всех фанатов винтажа!) заявляет: «Ошибки прошлого не изменить, но нужно иметь большую внутреннюю силу, чтобы снова их не совершать». Чтобы не поддерживать индустрию производства новых меховых изделий, достаточно присмотреться к винтажным айтемам и бережно ухаживать за ними. Каждая вещь в коллекции заботливо восстановлена и приведена в порядок, чтобы начать свою вторую (а может, третью или четвертую) жизнь в новом гардеробе. 

«Я не большой фанат шуб, но скажу, что концепция, которую предложила Лиза, мне очень импонирует. В мире уже существует огромное количество вещей из натурального меха (причем в очень хорошем состоянии), и нет потребности в том, чтобы производить его дополнительно. Поэтому это очень актуальная мысль — переосмысление самого ношения изделий из меха и в особенности винтажных. Как я сказала, шубы я не ношу, но мне очень понравилась одна из тех, что я примерила в Comme Une Fille — настолько, что я ее приобрела», — рассказала героиня кампейна Люба Леонтьева. 

Лиза Гусевская и Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Лиза Гусевская и Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Люба Леонтьева для Comme Une Fille

Еще одна новость: кроме классных шуб ожидаем масштабный ребрендинг Comme Une Fille. Работа с Любой вдохновила Лизу на то, чтобы вместо моделей-профи приглашать на съемки женщин, работающих в совершенно разных индустриях.  

«Каждую коллекцию я планирую выбирать под конкретную героиню, которая станет ее лицом. Я думаю, это очень важно показывать и рассказывать о том, какие женщины крутые! Я хочу превратить Comme Une Fille из винтажного магазина в проект, где помимо красивых вещей есть важный посыл», — рассказала о ребрендинге Лиза Гусевская. 

Фото: Никита Моисеев

Модель: Люба Леонтьева

Макияж: Евгения Кустова

Свет: Лев Ваганов

Ассистенты: Софья Соловьева, Валентина Ведерникова

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