Кандзаси-карандаши, будуаркор-лонгсливы и маскулинные шубы: модный дайджест

Автор геометричных срезов на фэшн-съемках Вики Salavat и той самой микрочелки Насти Мироновой — топ-стилист по волосам Мария Туева запускает собственный бренд ювелирных аксессуаров для волос. В соцсетях Hairpin пока две фотографии и столько же айтемов — металлические кандзаси в виде карандаша и шипованного стебля, на разработку которых ушло два (!) года. Поэтому если не успели купить подарок или придумать стайлинг-трюк для собственного новогоднего образа — welcome, продажи стартуют 30 декабря в 12:00.