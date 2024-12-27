Кандзаси-карандаши, будуаркор-лонгсливы и маскулинные шубы: модный дайджест

Врываемся в праздники в полной готовности: украшаемся ювелирными кандзаси от новорожденного бренда Hairpin, утепляемся гипершубами (из первого мужского дропа!) Only me и добавляем немного артизанского арт+фэшн метаморфозными айтемами Siniy Vsadnik.
Siniy Vsadnik
Hippie Park Legends — первая арт+фэшн капсула московского стритвир-бренда Siniy Vsadnik. В дропе — 40 айтемов, каждый из которых три недели провел под землей вместе с железными деталями — от ключей до ножниц и вело-цепей — и специальными красителями, некоторым из которых более ста лет. Взаимодействие железа, красителей и ткани дало непредсказуемый и неповторимый результат — об этой технике команда сняла документальный фильм, ставший частью артизанского арт-проекта.
Hairpin
Автор геометричных срезов на фэшн-съемках Вики Salavat и той самой микрочелки Насти Мироновой — топ-стилист по волосам Мария Туева запускает собственный бренд ювелирных аксессуаров для волос. В соцсетях Hairpin пока две фотографии и столько же айтемов — металлические кандзаси в виде карандаша и шипованного стебля, на разработку которых ушло два (!) года. Поэтому если не успели купить подарок или придумать стайлинг-трюк для собственного новогоднего образа — welcome, продажи стартуют 30 декабря в 12:00.
Only me
Новаторы в мире эко-устойчивых шуб Only me держат руку на фэшн-пульсе: на волне популярности мужчин в мехах запустили первый мужской дроп. В дебютной коллекции всего три модели, но зато каких! Вместо короткошерстных demure-бомберов только тотальный бояркор — две длинноворсых шубы-халата с английским воротником в черном и белом оттенках и (наш фаворит!) гиперобъемная и супердлинная, выполненная из пяти метров ткани с мехом псевдопесца (таких всего 8 штук).
Tanya Kotegova
Пионеры петербургского кутюра Tanya Kotegova запустили линию Since 1991 — это проверенные временем (почти 25 лет, на минуточку!) изделия, которые до сих пор не теряют своей актуальности. Архивные классические пальто, асимметричные макси-платья, шелковые двойки, сложносочиненные рубашки с рукавами-буфами и полосатые шаровары повторены в эксклюзивных тканях и всего в нескольких экземплярах.
Bioderma x «Севкабель Порт»
Bioderma x «Севкабель Порт»
Создатели легендарной мицелярки Bioderma приехали в Петербург (и придумали, чем нам заняться на новогодних праздниках!). «Каток у моря» — один из главных must visit зимы, а до 8 января там пройдет поп-ап от бренда Bioderma с бесплатными консультациями от косметологов, подбиром персонального ухода и подарками Bioderma Atoderm (гипоаллергенны и безопасны даже для детской кожи).
A Quick Buck
Готовимся к ночи Х (если отложили все на последний момент!), а заодно отрабатываем тотальный будуаркор с новогодней коллекцией A Quick Buck. В основе дропа — ультрамодное кружево и винный (главный цвет сезона), в котором отшили полупрозрачные лонгсливы, корсеты, мини-юбки с оборками и облегающие фигуру платья-рубашки.
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