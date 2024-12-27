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Кандзаси-карандаши, будуаркор-лонгсливы и маскулинные шубы: модный дайджест

Врываемся в праздники в полной готовности: украшаемся ювелирными кандзаси от новорожденного бренда Hairpin, утепляемся гипершубами (из первого мужского дропа!) Only me и добавляем немного артизанского арт+фэшн метаморфозными айтемами Siniy Vsadnik. 

Siniy Vsadnik

Футболка Siniy Vsadnik, 17 000 руб.

Футболка Siniy Vsadnik, 17 000 руб.

Лонгслив Siniy Vsadnik, 17 000 руб.

Лонгслив Siniy Vsadnik, 17 000 руб.

Футболка Siniy Vsadnik, 17 000 руб.

Футболка Siniy Vsadnik, 17 000 руб.

Hippie Park Legends — первая арт+фэшн капсула московского стритвир-бренда Siniy Vsadnik. В дропе — 40 айтемов, каждый из которых три недели провел под землей вместе с железными деталями — от ключей до ножниц и вело-цепей — и специальными красителями, некоторым из которых более ста лет. Взаимодействие железа, красителей и ткани дало непредсказуемый и неповторимый результат — об этой технике команда сняла документальный фильм, ставший частью артизанского арт-проекта. 

Hairpin

Hairpin

Hairpin

Hairpin

Hairpin

Автор геометричных срезов на фэшн-съемках Вики Salavat и той самой микрочелки Насти Мироновой — топ-стилист по волосам Мария Туева запускает собственный бренд ювелирных аксессуаров для волос. В соцсетях Hairpin пока две фотографии и столько же айтемов — металлические кандзаси в виде карандаша и шипованного стебля, на разработку которых ушло два (!) года. Поэтому если не успели купить подарок или придумать стайлинг-трюк для собственного новогоднего образа — welcome, продажи стартуют 30 декабря в 12:00. 

Only me

Шуба Only me, 98 980 руб.

Шуба Only me, 98 980 руб.

Шуба Only me, 42 980 руб.

Шуба Only me, 42 980 руб.

Новаторы в мире эко-устойчивых шуб Only me держат руку на фэшн-пульсе: на волне популярности мужчин в мехах запустили первый мужской дроп. В дебютной коллекции всего три модели, но зато каких! Вместо короткошерстных demure-бомберов только тотальный бояркор — две длинноворсых шубы-халата с английским воротником в черном и белом оттенках и (наш фаворит!) гиперобъемная и супердлинная, выполненная из пяти метров ткани с мехом псевдопесца (таких всего 8 штук). 

Tanya Kotegova

Tanya Kotegova Since 1991

Tanya Kotegova Since 1991

Tanya Kotegova Since 1991

Tanya Kotegova Since 1991

Tanya Kotegova Since 1991

Tanya Kotegova Since 1991

Пионеры петербургского кутюра Tanya Kotegova запустили линию Since 1991 — это проверенные временем (почти 25 лет, на минуточку!) изделия, которые до сих пор не теряют своей актуальности. Архивные классические пальто, асимметричные макси-платья, шелковые двойки, сложносочиненные рубашки с рукавами-буфами и полосатые шаровары повторены в эксклюзивных тканях и всего в нескольких экземплярах. 

Bioderma x «Севкабель Порт»

Bioderma x «Севкабель Порт»

Bioderma x «Севкабель Порт»

Создатели легендарной мицелярки Bioderma приехали в Петербург (и придумали, чем нам заняться на новогодних праздниках!). «Каток у моря» — один из главных must visit зимы, а до 8 января там пройдет поп-ап от бренда Bioderma с бесплатными консультациями от косметологов, подбиром персонального ухода и подарками Bioderma Atoderm (гипоаллергенны и безопасны даже для детской кожи).

A Quick Buck

Платье A Quick Buck

Платье A Quick Buck

Лонгслив и юбка A Quick Buck

Лонгслив и юбка A Quick Buck

Готовимся к ночи Х (если отложили все на последний момент!), а заодно отрабатываем тотальный будуаркор с новогодней коллекцией A Quick Buck. В основе дропа — ультрамодное кружево и винный (главный цвет сезона), в котором отшили полупрозрачные лонгсливы, корсеты, мини-юбки с оборками и облегающие фигуру платья-рубашки. 

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