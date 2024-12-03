В Мариинском театре представят оперу «Тристан и Изольда» — первую премьеру сезона!

Опера «Тристан и Изольда» в новом прочтении режиссеров Константина Балакина (именно он поставил прошлогодний хит «Гугеноты») и Алексея Степанюка станет первой премьерой 242-го сезона в Мариинском театре. Впервые увидеть можно 19, 22 и 29 декабря на сцене Концертного зала.

Это не первая постановка по «музыкальной драме» (сам композитор использовал именно этот термин) Рихарда Вагнера в Мариинском театре. Мировая премьера трехактной оперы состоялась почти 160 лет назад в Королевском придворном театре в Мюнхене. На петербургской сцене сочинение впервые прозвучало через 34 года в двух редакциях — собственной постановке театра и режиссерской версии Всеволода Мейерхольда на русском языке. В советское время оперу убрали из репертуара театра, чтобы вернуть лишь спустя век — в постановке Дмитрия Чернякова в 2005 году.

Спустя почти 20 лет «Тристан и Изольда» вновь будет представлена зрителям, на этот раз в камерном Концертном зале, где сцена расположена ниже уровня партера — таким образом, ни одна деталь спектакля не останется незамеченной. Вдохновением для художественного оформления послужила сиволистская икона — «Остров мертвых» Арнольда Беклина, мрачный пейзаж которого поднимает темы «предельного столкновения любви и смерти, таинства, которое композитор обозначил понятием Liebestod».