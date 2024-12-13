Кольца-шипы, шубы-коконы и художественные канотье: модный дайджест

В мультибрендовом магазине No One стартовала зимняя распродажа со скидками до 40%. По этому поводу готовимся к новогодним праздникам заранее по примеру героев лукбука, вдохновленного итальянским горнолыжным курортом Мадонна-ди-Кампильо. Запасаемся пушистым бомбером Forte dei Marmi Couture или стеганой курткой от непальских виртуозов верхней одежды Sherpa, а для январских lazy days присматриваемся к трикотажному платью Principe di Bologna и кучерявым свиферам Sergio Rossi. Для мужчин на сейле нашлись вязаный джемпер A Paper Kid и минималистичная водолазка Iceberg, которые пригодятся и на лыжных склонах в тандеме с ультратеплым пуховиком Parajumpers, и в послепраздничной городской жизни в сочетании с оверсайз-брюками Cellar Door и tyrolean boots из шоколадной замши Panchic.