Кольца-шипы, шубы-коконы и художественные канотье: модный дайджест

Режим «дожить до Нового года» официально запущен. Скрашиваем последние декабрьские дни (читай: дедлайн-марафон) роскошными супершубами Only me, розовыми и кучерявыми шапками Cocoshnick и готическими украшениями Caviar Jewellery x Rockabi (в честь пятницы 13-ого!).
Caviar Jewellery x Rockabi
Коллаборация недели — ювелиры Caviar Jewellery и главные по коже и меху в Петербурге Rockabi выпустили совместный дроп украшений. Браслет, моносерьга и кулон выполнены из дымчатого металла и украшены барочной гранд-жемчужиной и кристаллами. Не забываем, что примерить айтемы коллекции (и не только этой) теперь можно офлайн в Петербурге — недавно поздравляли оба бренда с открытием флагманов, а фаундер Rockabi Наталья Сухотерина лично рассказала Собака.ru о новом бутике (и «Даме с горностаем»!).
Only me
Встречайте: тотальный купчихакор (читай: old money по-русски), а точнее — новый дроп петербургских спецов по экомеху Only me. В главных ролях — добротные шубы из искусственного (и дико натуралистичного) меха под лису, песца, рысь и ламы. А в качестве декораций — пейзажи Кольского полуострова, куда команда отправилась не только ради красивых кадров, но и чтобы устроить шубам суровый тестдрайв в условиях реального Севера (проверено: выдерживают до -30!).
Cocoshnick
Петербургские шляпники Cocoshnick врываются в предновогоднюю фэшн-гонку с нарядным дропом федор, беретов, канотье и даже ушанок. По случаю главной ночи в году iconic айтемы обзавелись полупрозрачными вуалями с кружевом, вышивкой из пайеток и жемчужными нитями. Кроме головных уборов для вечеринок и корпоративов запасаемся красивыми уличными вариантами — кучерявой шляпкой-таблеткой в оттенке bubble gum, пушистой небесно-голубой ушанкой или ультрамодным каракулевым пирожком.
Darkrain
Продолжаем пополнять новогодний вишлист jewelry-находками. Локалы Darkrain выпустили коллекцию Thorn, посвященную уязвимости и силе природы — отлили в серебре ювелирные стебли и шипы, а бутоны заменили натуральными цитринами и празиолитами. Всего в дроп вошло 12 изделий — кольца, серьги, джекеты и клаймберы с родиевым или золотым покрытием.
Moonswoon
Уральские ювелиры Moonswoon едут в Петербург! С 13 по 15 декабря проведут pop-up у бренда стейтмент-лонгсливов Macrocosm на Петроградке: привезут фирменные подвески-незабудки (читай: весь корпус украшений!), мэджик-боксы с подвесками-сюпризами и лебединые свечи.
No One
В мультибрендовом магазине No One стартовала зимняя распродажа со скидками до 40%. По этому поводу готовимся к новогодним праздникам заранее по примеру героев лукбука, вдохновленного итальянским горнолыжным курортом Мадонна-ди-Кампильо. Запасаемся пушистым бомбером Forte dei Marmi Couture или стеганой курткой от непальских виртуозов верхней одежды Sherpa, а для январских lazy days присматриваемся к трикотажному платью Principe di Bologna и кучерявым свиферам Sergio Rossi. Для мужчин на сейле нашлись вязаный джемпер A Paper Kid и минималистичная водолазка Iceberg, которые пригодятся и на лыжных склонах в тандеме с ультратеплым пуховиком Parajumpers, и в послепраздничной городской жизни в сочетании с оверсайз-брюками Cellar Door и tyrolean boots из шоколадной замши Panchic.
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