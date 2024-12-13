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Кольца-шипы, шубы-коконы и художественные канотье: модный дайджест

Режим «дожить до Нового года» официально запущен. Скрашиваем последние декабрьские дни (читай: дедлайн-марафон) роскошными супершубами Only me, розовыми и кучерявыми шапками Cocoshnick и готическими украшениями Caviar Jewellery x Rockabi (в честь пятницы 13-ого!). 

Caviar Jewellery x Rockabi

Браслет Caviar Jewellery x Rockabi, 22 800 руб.

Браслет Caviar Jewellery x Rockabi, 22 800 руб.

Моносерьга Caviar Jewellery x Rockabi, 18 000 руб.

Моносерьга Caviar Jewellery x Rockabi, 18 000 руб.

Кулон Caviar Jewellery x Rockabi, 21 000 руб.

Кулон Caviar Jewellery x Rockabi, 21 000 руб.

Коллаборация недели — ювелиры Caviar Jewellery и главные по коже и меху в Петербурге Rockabi выпустили совместный дроп украшений. Браслет, моносерьга и кулон выполнены из дымчатого металла и украшены барочной гранд-жемчужиной и кристаллами. Не забываем, что примерить айтемы коллекции (и не только этой) теперь можно офлайн в Петербурге — недавно поздравляли оба бренда с открытием флагманов, а фаундер Rockabi Наталья Сухотерина лично рассказала Собака.ru о новом бутике (и «Даме с горностаем»!). 

Only me

Шуба Only me, 68 980 руб.

Шуба Only me, 68 980 руб.

Шуба Only me, 42 980 руб.

Шуба Only me, 42 980 руб.

Шуба Only me, 68 980 руб.

Шуба Only me, 68 980 руб.

Встречайте: тотальный купчихакор (читай: old money по-русски), а точнее — новый дроп петербургских спецов по экомеху Only me. В главных ролях — добротные шубы из искусственного (и дико натуралистичного) меха под лису, песца, рысь и ламы. А в качестве декораций — пейзажи Кольского полуострова, куда команда отправилась не только ради красивых кадров, но и чтобы устроить шубам суровый тестдрайв в условиях реального Севера (проверено: выдерживают до -30!).

Cocoshnick

Шляпка-таблетка Cocoshnick, 22 500 руб.

Шляпка-таблетка Cocoshnick, 22 500 руб.

Канотье Cocoshnick, 35 000 руб.

Канотье Cocoshnick, 35 000 руб.

Ободок Cocoshnick, 5 000 руб.

Ободок Cocoshnick, 5 000 руб.

Петербургские шляпники Cocoshnick врываются в предновогоднюю фэшн-гонку с нарядным дропом федор, беретов, канотье и даже ушанок. По случаю главной ночи в году iconic айтемы обзавелись полупрозрачными вуалями с кружевом, вышивкой из пайеток и жемчужными нитями. Кроме головных уборов для вечеринок и корпоративов запасаемся красивыми уличными вариантами — кучерявой шляпкой-таблеткой в оттенке bubble gum, пушистой небесно-голубой ушанкой или ультрамодным каракулевым пирожком. 

Darkrain

Клаймберы Darkrain, 3 150 руб.

Клаймберы Darkrain, 3 150 руб.

Кольцо Darkrain, 5 450 руб.

Кольцо Darkrain, 5 450 руб.

Джекеты Darkrain, 6 900 руб.

Джекеты Darkrain, 6 900 руб.

Продолжаем пополнять новогодний вишлист jewelry-находками. Локалы Darkrain выпустили коллекцию Thorn, посвященную уязвимости и силе природы — отлили в серебре ювелирные стебли и шипы, а бутоны заменили натуральными цитринами и празиолитами. Всего в дроп вошло 12 изделий — кольца, серьги, джекеты и клаймберы с родиевым или золотым покрытием. 

Moonswoon

Кольцо Moonswoon, 23 000 руб.

Кольцо Moonswoon, 23 000 руб.

Свеча-лебель Moonswoon, 2 900 руб.

Свеча-лебель Moonswoon, 2 900 руб.

Уральские ювелиры Moonswoon едут в Петербург! С 13 по 15 декабря проведут pop-up у бренда стейтмент-лонгсливов Macrocosm на Петроградке: привезут фирменные подвески-незабудки (читай: весь корпус украшений!), мэджик-боксы с подвесками-сюпризами и лебединые свечи.

No One

Платье Principe di Bologna, No One, 14 690 руб.

Платье Principe di Bologna, No One, 14 690 руб.

Шуба Forte dei Marmi Couture, No One, 71 990 руб.

Шуба Forte dei Marmi Couture, No One, 71 990 руб.

Джемпер A Paper Kid, No One, 27 190 руб.

Джемпер A Paper Kid, No One, 27 190 руб.

Хайкеры Doucal`s, No One, 46 190 руб.

Хайкеры Doucal`s, No One, 46 190 руб.

В мультибрендовом магазине No One стартовала зимняя распродажа со скидками до 40%. По этому поводу готовимся к новогодним праздникам заранее по примеру героев лукбука, вдохновленного итальянским горнолыжным курортом Мадонна-ди-Кампильо. Запасаемся пушистым бомбером Forte dei Marmi Couture или стеганой курткой от непальских виртуозов верхней одежды Sherpa, а для январских lazy days присматриваемся к трикотажному платью Principe di Bologna и кучерявым свиферам Sergio Rossi. Для мужчин на сейле нашлись вязаный джемпер A Paper Kid и минималистичная водолазка Iceberg, которые пригодятся и на лыжных склонах в тандеме с ультратеплым пуховиком Parajumpers, и в послепраздничной городской жизни в сочетании с оверсайз-брюками Cellar Door и tyrolean boots из шоколадной замши Panchic. 

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