Кольца-шипы, шубы-коконы и художественные канотье: модный дайджест

Встречайте: тотальный купчихакор (читай: old money по-русски), а точнее — новый дроп петербургских спецов по экомеху Only me. В главных ролях — добротные шубы из искусственного (и дико натуралистичного) меха под лису, песца, рысь и ламы. А в качестве декораций — пейзажи Кольского полуострова, куда команда отправилась не только ради красивых кадров, но и чтобы устроить шубам суровый тестдрайв в условиях реального Севера (проверено: выдерживают до -30!).