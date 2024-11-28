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Знакомьтесь, фаундер бренда Rockabi Наталья Сухотерина! Она переодела в свои дубленки Марию Червоткину и Юлию Калманович, а теперь открыла флагман на Мойке

За классными кожанками и дубленками теперь идем на Мойку — там открылся флагманский бутик петербургского бренда Rockabi (украшен фреской «Дамы с горностаем» Леонардо да Винчи!), чьи куртки носят фэшн-инфлюэнсеры Марина Никишина, Юлия Калманович и Мария Червоткина, а также худрук Cocoshnick Ольга Рузакова. Фаундер Наталья Сухотерина начинала со скромной кожевенной мастерской, а теперь готова бросить вызов косухам R13 и шубам Saint Laurent — поговорили о фэшн-ренессансе, значимости буквы «i» и топовых мастхэвах зимнего сезона.

Наталья Сухотерина в пиджаке Suede
Екатерина Глушенкова

Наталья Сухотерина в пиджаке Suede

Этимология названия марки?

Когда мы с мужем придумывали название бренда, у меня на столе лежала детская английская книга с колыбельными, среди них было слово «rockabye». Я зачеркнула две последние буквы и произнесла: «Стильно, с буквой i». Так появился «Rockabi». 

«Рокаби» символизирует самоощущение наших клиентов в одежде: свободу и комфорт, которые мы хотим передать. Последнюю коллекцию специально назвали «feelrockabi» — «почувствуй рокаби».

Три слова, которые лучше всего характеризуют ваш бренд?

Стиль, комфорт, чувственность.

Охарактеризуйте собственный стиль?

Я за микс комфорта и феминности. Классно быть разной: сегодня я в кедах R13 и дублёнке 90 из нашей коллекции, а завтра в кружеве и смокинге.

Наталья Сухотерина в шубе Toscana
Екатерина Глушенкова

 Наталья Сухотерина в шубе Toscana

Кто классно носит (и стилизует!) ваши вещи?

Лена Лейн, Ксения Азарова, Мария Лобанова — у нас очень стильная аудитория.

Кого бы вы мечтали одеть?

Мечтаю, чтоб мою одежду носили мировые инфлюенсеры. Перниль Тейсбек — модница и мама четверых детей, Алекс Ривьер — нереальная дива, модель. Она писала нам, но мы были слишком маленькие в то время.

Джинсы Rockabi, 24 900 руб.
Пресс-служба Rockabi

Джинсы Rockabi, 24 900 руб.

Дубленка Rockabi, 169 000 руб.
Пресс-служба Rockabi

Дубленка Rockabi, 169 000 руб.

Топ-3 мастхэва из новой коллекции?

Дубленка 90, шуба TOSCANA в жемчужном цвете и прямые джинсы в нереально классном синем оттенке.

Ваша любимая вещь собственного бренда?

Не вылезаю из шубы TOSCANA, она невесомая, как перышко.

Флагманский бутик Rockabi в Петербурге, наб. р. Мойки, 24
Пресс-служба Rockabi

Флагманский бутик Rockabi в Петербурге, наб. р. Мойки, 24

Флагманский бутик Rockabi в Петербурге, наб. р. Мойки, 24
Пресс-служба Rockabi

Флагманский бутик Rockabi в Петербурге, наб. р. Мойки, 24

Расскажите про новый бутик? Почему там именно «Дама с горностаем»?

Искусство эпохи Возрождения – мой ключевой референс в работе. Мы выбрали именно «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи, чтобы напомнить о времени, когда мастерство и внимание к деталям были высшей формой искусства. Нам близка концепция медленной моды: подобно работе да Винчи, каждый предмет в нашем бутике — отражение глубокой привязанности к красоте и мастерству вне времени.

Наталья Сухотерина в бомбере New Classic
Екатерина Глушенкова

Наталья Сухотерина в бомбере New Classic

Что вы делаете, когда не работаете?

Обожаю природу — гуляю по Павловску в любое время года.

Места силы в Петербурге?

Исаакиевский собор: рядом с ним ощущаю силу, масштаб, величие. 

Вы и бренд в идеальной картине мира через 10 лет?

Хочу выйти на мировой рынок, хочу, чтобы наши вещи появились в гардеробах топовых фэшн-инфлюэнсеров (у той же Перниль Тейсбек!) и хочу сама задавать тренды! 

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