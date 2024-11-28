Знакомьтесь, фаундер бренда Rockabi Наталья Сухотерина! Она переодела в свои дубленки Марию Червоткину и Юлию Калманович, а теперь открыла флагман на Мойке

Этимология названия марки?

Когда мы с мужем придумывали название бренда, у меня на столе лежала детская английская книга с колыбельными, среди них было слово «rockabye». Я зачеркнула две последние буквы и произнесла: «Стильно, с буквой i». Так появился «Rockabi».

«Рокаби» символизирует самоощущение наших клиентов в одежде: свободу и комфорт, которые мы хотим передать. Последнюю коллекцию специально назвали «feelrockabi» — «почувствуй рокаби».

Три слова, которые лучше всего характеризуют ваш бренд?

Стиль, комфорт, чувственность.

Охарактеризуйте собственный стиль?

Я за микс комфорта и феминности. Классно быть разной: сегодня я в кедах R13 и дублёнке 90 из нашей коллекции, а завтра в кружеве и смокинге.