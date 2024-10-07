15 локальных брендов с лучшей верхней одеждой: от урбан-минимализма до ladylike-авангарда

Продолжаем проект #sobaka_loves_locals и рассказываем, кто в России делает лучшие арт+фэшн-пальто, деконструированные бомберы, инновационные пуховики (с утеплителем с Нобелевской премией!) и эко-шубы.
Autentiments
Анна Кранк и Анна Бернштейн — петербургские пионеры фэшн-аскетизма (никакой логомании и китча, только безупречный крой и качество материалов). В основе Autentiments — минимализм 90-х, классика и феминные силуэты. Виртуозный симбиоз трех составляющих и вуаля — получились архитектурные бушлаты с точеной талией (не обходимся без таких в новой эре ladylike), укороченные эко-шубы с отложным массивным воротником, графичные oversize-пальто и макси-тренчи из натуральной кожи.
Gate31
История Gate31 началась в 2015 году с верхней одежды — за 9 лет команда во главе с фэшн-препринимателем Денисом Шевченко успели на пятерку отработать функциональный минимализм и создали пул незаменимой верхней одежды для петербургских холодов. Осенью не выходим из дома без утепленного бомбера-бестселлера «Севилья» (носят Виктория Толстоганова, Алексей Сухарев и Саша Бортич). Пополняем коллекцию шерстяными пальто маскулинного кроя, функциональными парками и бомберами, куртками (от укороченных до вариантов с поясом), непромокаемыми и непродуваемыми тренчами (есть даже с утеплителем).
Only me
Эко-шубы Onlу me прославились далеко за пределами Петербурга (в списке клиентов засекли Памелу Андерсон и Ким Кардашьян!). Фаундер Владимир Трегубов из студента петербургского Политеха превратился в адепта этичной роскоши (с благодарностью от Белого дома) и придумал инновационное вау-комбо — подбивать искусственный мех слоем утеплителя, чтобы чебурашки могли пережить петербургский мороз в –25 по Цельсию. Кроме натуралистичных псевдошуб под норку, ламу или песца, здесь есть фриковатые (в лучшем смысле слова!) варианты с лео-принтом и розовым воротником, голубые с разноцетными волнообразными узорами и (наш личный фаворит) макси-шуба, больше похожая на сладкую мега-вату. А еще идем к Only me за классическими пальто и тренчами, трендовыми кроп-жакетыми из искусственной кожи и укороченными пятнистыми бомберами.
Rockabi
Фаундер Наташа Сухотерина создала бренд с верхней одеждой из кожи на века (новые потертости и заломы — плюс к уникальности!). Мастхэв сезона (и бестселлер Rockabi) — прямой жакет Suede из коричневой замши (выгуливают Саша Буримова и Асмат Чкотуа). Кроме it-пиджака кладем в корзину объемные бомберы, бохо-жакеты с бахромой (тренд одобрен Чеменой Камали из Chloe) и массивные мотокуртки и авиаторы (для любителей полихачить на резких жизненных поворотах!).
Ushatava
С уходом из бренда креативного директора Санана Гасанова фаундер Нино Шаматава взяла дело в свои руки и сольно командует скоростным фэшн-лайнером с курсом на авангард (с оглядкой на референсы Мартина Маржелы, Демны Гвасалии, Рафа Симмонса и Фиби Файло). Из мастерских Ushatava выходят гипероверсайз-пальто (от утепленных псевдопиджаков до увесистых двубортных макси с акцентными лацканами), клошарские тренчи и кожаные плащи, дутые пуховики и бомберы. Из новинок забираем в вишлист пальто-халат из вареной шерсти с гипертрофированным всем (длина, рукава, ворот — все вывернуто на максимум) в оттенке баклажана (готов сместить с пьедестала бордовый) и бушлат с ультрамодными покатыми плечами. Бонус: все классно садится как на женщин, так и на мужчин, благодаря унисекс-дизайну и объемному крою.
Red September
Инженер (по первому образованию) и дизайнер (по призванию) Ольга Васюкова в Red September экспериментирует с пропорциями и кроем — деконструирует привычные бомберы, вырезает знаменитые узоры-косы на джинсовках и создает плащи Франкенштейна. А еще обеспечивает Хайди Клум, Ирину Шейк и Машу Миногарову стеганками, супербомберами и сложносочиненным денимом. На осень команда Red September приготовила классические тренчи, браток-корные кожанки (бобочка Леонида Каневского!) и мегапальто с выглядывающей подкладкой.
Bats
Главная косуха в Петербурге — от Bats. С нее в 2017 году началась история бренда — с тех пор команда вместе с основателем Марией Калашниковой отшили байкерские кожанки всех мастей: объемные и укороченные, с потертостями и без, трендовые замшевые и олдскульные с отсылкой на силуэт 80-х. Кроме куртки-флагмана Bats создают мотобомберы, лаконичные парки, бордовые тренчи (на зависть Ann Demeulemeester!) и теплые авиаторы с натуральным мехом, которые успели поселиться в гардеробах главных it-girls — от фэшн-журналиста Насти Полетаевой до стилиста Марии Мих.
Annuko
Прощаемся с геометричными квадратными плечами и приветствуем массивные закругленные (заверено Khaite, Bottega Veneta и Sacai). Тренд предугадали екатеринбуржцы Annuko во главе с дизайнером и основателем Анной Онохиной и дебютировали на Уральской Неделе моды с небесно-голубыми пальто с воротником-стойкой, кроп-бомберами из эко-кожи (выгуливает фэшн-инфлюенсер Маша Червоткина), утепленными тренчами с водоотталкивающей и массивными дубленками. На холода запасаемся oversize-пуховиками, а пока выгуливаем парки Deda (новое прочтение кокетки!) и готические макси-тренчи Kollektora.
12Storeez
За эталонными пальто из кашемира и шерсти (как у The Row, только лучше!) выстраиваемся в очередь к 12Storeez: есть однобортные Courage с окраской снежного барса, маскулинные Volume, уютные халаты в оттенках от бордового до сливочного и пиджачные полосатые. К этому сезону российские профи old money — сестры Голомаздины — сочинили макси-шубы из искусственного меха (приживутся и в гардеробе mob wife!), кучерявую дубленку из овчины и ретро-пуховики с меховым вортничком (заметный тренд!). Кроме эталонной quiet luxury екатеринбуржцы и в аутдор умеют — заметили графитовый шерстяной анорак, горпкор-куртку в ультрамодном кобальтовом, а еще парку и вельветовый бомбер. В мужском сегменте 12 Storeez тоже не отстают: одели в лаконичные плащи и пальто Данилу Козловского.
Choux
Сливочные дутые жилеты, парки Вассермана, леопардовые ретро-пальто с кожаным воротником и цветочные пуховики — творение профи по фэшн-чудинке Вики Молдавской и настоящее спасение от осеннего дофаминового голодания. За пушистыми утепленными жакетами в оттенке жвачки и объемными пальто с шарфами тоже к ним (занимаем очередь за непо-фуди Сашей Новиковой, модной художницей Дарьей Федоровой и и иконой стритстайла Леной Перминовой). Ждем открытия Choux (не хуже, чем флагманский на Патриарших) на Петроградке и готовимся вживую примерять очуксительные лаковые кожанки с мега-воротником (и wow-эффектом!), псевдовинтажные плащи «Твин Пикс» и кожаные тренчи (Тринити-стайл).
Osome2some
Юношеские эксперименты с секонд-хенд-находками подруг Натальи Бузаковой и Анны Андриенко превратились в мечту о собственном бренде. Монтажная склейка — из 9 класса петербургской школы начала нулевых переносимся в Индию (там появилась на свет первая коллекция) и в Лондон, где основатели стажировались у Фумие Кимура, закройщицы Alexander McQueen. За 16 лет отточили крой на пятерку и сочинили пальто всех мастей: однобортные и двубортные макси с шерстью и кашемиром в составе, тренчеподобные в гусиную лапку, архитектурные бушлаты с О-образными плечами и теплые пиджачные. А еще успели одеть в свои бестселлеры королеву готического шика Вику Салават и фэшн-инфлюенсера Сашу Буримову.
Vatnique
Ватник Vatnique — новый (старый) пуховик. И фэшн-код этого бренда ультрасовременных тулупчиков — стоковые ткани и переработанные материалы, агендерность и модно-социальная ирония. Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин начинали в 2018-м с рубашки на стеганом утеплителе и за пару дропов доросли до ватник-кутюра: куртки оттенка shocking pink имени Эльзы Скиапарелли и вещи из жаккарда с растительными принтами в честь Дриса Ван Нотена. Плюс творят арт+фэшн с оммажами Дэвиду Хокни, Кацусике Хокусаю, Йозефу Бойсу и кобальткору Ива Кляйна, чем заслужили доверие всего модного инфополя: от Наталии Архангельской до Алины Григалашвили и Леры Парфеновой. А недавно поженили бомберы и ветровки с капюшоном (так родились бомбюшоны) и локализовали куртки японских рабочих.
Yuliawave
За десять лет московский бренд Yuliawave вместе с основательницей Юлией Василенко выросли от небольшой домашней студии до масштабного цеха, в котором отшиваются архитектурные пальто, плечистые кожанки и ретро-дубленки. А еще успели записать в список клиентов стилиста Роуз Лангенбейн и готик-диву Salavat Kypere. До начала холодов не расстаемся с новинками: бохо-косухами (по примеру Miu Miu миксуем замшу с красочными колготками и криминальными перчатками) и кожаными куртками и бомберами (Saint Laurent — у нас дома!). Модели потеплее — тоже есть. Исследуем пригороды Петербурга в удлиненной дубленке в стиле 70-х (авиаторы, пока!), а для премьеры оперы «Война и мир» Кончаловского оставляем шубы из меха ягненка (вам укороченную кудрявую или двубортную макси?) в тандеме с комбинациями из кружева и пайеток.
Novaya
Команда бренда Novaya (хором с фаундером Ольгой Голубевой) голосует за утилитарный дизайн и функциональность. У спецодежды и спортивной экипировки они подсмотрели практичный дизайн плащей, ветровок и парок и суперматериалы: легкий водонепроницаемый нейлон, напоминающий парашютный шелк, сухой матовый хлопок и аутдор-мембрана. Недавно коллекция пополнилась ультратеплыми кэжуал-пуховиками с затягивающейся кулиской (придумали фирменную технологию изготовления пухпакета, которая исключает скатывание волокон и сшивание внешней ткани с подкладкой), укороченными бомберами и тренчами, в которых будем осваивать городскую местность и покорять бурное течение жизни. В послужном списке — открытие бутика на Петроградке и на московской Сухаревской, сравнение с Y/Project и прямое попадание в классные гардеробы — например, певицы Полины Фаворской и стритстайл-иконы Романа Крихели.
Krakatau
Петербургский Krakatau — пионер в мире функциональной и технологичной одежды, который в 1999 года начал выпускать непромокаемые и непродуваемые куртки. Основатель бренда (скрывается под псевдонимом LX Krakatau) переехал в Петербург в конце 90-х и задумал создать практичную верхнюю одежду для экстремальной местной погоды, а позже — перенес производство в Китай и обзавелся магазинами в Петербурге, Москве и Амстердаме. В основе Krakatau — инновационные материалы, которые способны выстоять в схватке с дождем, ветром, снегом (и всем сразу): от волокон на основе графена (удостоен Нобелевской премии!) до мембранных тканей с альпинистскими характеристиками. Утепленные куртки, дутые жилеты, ветровки, дождевики, технологичные тренчи и ветрозащитные плащи вдохновлены аутдор-эстетикой — отсюда детали в виде магнитных застежек, смарт-карманов, внутренних стропов.
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