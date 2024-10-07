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Вещи

15 локальных брендов с лучшей верхней одеждой: от урбан-минимализма до ladylike-авангарда

Продолжаем проект #sobaka_loves_locals и рассказываем, кто в России делает лучшие арт+фэшн-пальто, деконструированные бомберы, инновационные пуховики (с утеплителем с Нобелевской премией!) и эко-шубы. 

Autentiments

Бушлат Autentiments, 69 900 руб.

Бушлат Autentiments, 69 900 руб.

Эко-шуба Autentiments, 74 900 руб.

Эко-шуба Autentiments, 74 900 руб.

Пальто Autentiments, 79 900 руб.

Пальто Autentiments, 79 900 руб.

Анна Кранк и Анна Бернштейн — петербургские пионеры фэшн-аскетизма (никакой логомании и китча, только безупречный крой и качество материалов). В основе Autentiments — минимализм 90-х, классика и феминные силуэты. Виртуозный симбиоз трех составляющих и вуаля — получились архитектурные бушлаты с точеной талией (не обходимся без таких в новой эре ladylike), укороченные эко-шубы с отложным массивным воротником, графичные oversize-пальто и макси-тренчи из натуральной кожи. 

Gate31

Пальто Gate31, 34 890 руб.

Пальто Gate31, 34 890 руб.

Бомбер Gate31, 24 890 руб.

Бомбер Gate31, 24 890 руб.

Куртка Gate31, 18 490 руб.

Куртка Gate31, 18 490 руб.

История Gate31 началась в 2015 году с верхней одежды — за 9 лет команда во главе с фэшн-препринимателем Денисом Шевченко успели на пятерку отработать функциональный минимализм и создали пул незаменимой верхней одежды для петербургских холодов. Осенью не выходим из дома без утепленного бомбера-бестселлера «Севилья» (носят Виктория Толстоганова, Алексей Сухарев и Саша Бортич). Пополняем коллекцию шерстяными пальто маскулинного кроя, функциональными парками и бомберами, куртками (от укороченных до вариантов с поясом), непромокаемыми и непродуваемыми тренчами (есть даже с утеплителем). 

Only me

Эко-шуба Only me, 34 980 руб.

Эко-шуба Only me, 34 980 руб.

Бомбер Only me, 24 980 руб.

Бомбер Only me, 24 980 руб.

Эко-шуба Only me, 68 980 руб.

Эко-шуба Only me, 68 980 руб.

Эко-шубы Onlу me прославились далеко за пределами Петербурга (в списке клиентов засекли Памелу Андерсон и Ким Кардашьян!). Фаундер Владимир Трегубов из студента петербургского Политеха превратился в адепта этичной роскоши (с благодарностью от Белого дома) и придумал инновационное вау-комбо — подбивать искусственный мех слоем утеплителя, чтобы чебурашки могли пережить петербургский мороз в –25 по Цельсию. Кроме натуралистичных псевдошуб под норку, ламу или песца, здесь есть фриковатые (в лучшем смысле слова!) варианты с лео-принтом и розовым воротником, голубые с разноцетными волнообразными узорами и (наш личный фаворит) макси-шуба, больше похожая на сладкую мега-вату. А еще идем к Only me за классическими пальто и тренчами, трендовыми кроп-жакетыми из искусственной кожи и укороченными пятнистыми бомберами. 

Rockabi

Куртка Rockabi, 118 000 руб.

Куртка Rockabi, 118 000 руб.

Жакет Rockabi, 115 000 руб.

Жакет Rockabi, 115 000 руб.

Пиджак Rockabi, 123 000 руб.

Пиджак Rockabi, 123 000 руб.

Фаундер Наташа Сухотерина создала бренд с верхней одеждой из кожи на века (новые потертости и заломы — плюс к уникальности!). Мастхэв сезона (и бестселлер Rockabi) — прямой жакет Suede из коричневой замши (выгуливают Саша Буримова и Асмат Чкотуа). Кроме it-пиджака кладем в корзину объемные бомберы, бохо-жакеты с бахромой (тренд одобрен Чеменой Камали из Chloe) и массивные мотокуртки и авиаторы (для любителей полихачить на резких жизненных поворотах!).

Ushatava

Пальто Ushatava, 35 000 руб.

Пальто Ushatava, 35 000 руб.

Бушлат Ushatava, 48 900 руб.

Бушлат Ushatava, 48 900 руб.

Тренч Ushatava, 35 900 руб.

Тренч Ushatava, 35 900 руб.

С уходом из бренда креативного директора Санана Гасанова фаундер Нино Шаматава взяла дело в свои руки и сольно командует скоростным фэшн-лайнером с курсом на авангард (с оглядкой на референсы Мартина Маржелы, Демны Гвасалии, Рафа Симмонса и Фиби Файло). Из мастерских Ushatava выходят гипероверсайз-пальто (от утепленных псевдопиджаков до увесистых двубортных макси с акцентными лацканами), клошарские тренчи и кожаные плащи, дутые пуховики и бомберы. Из новинок забираем в вишлист пальто-халат из вареной шерсти с гипертрофированным всем (длина, рукава, ворот — все вывернуто на максимум) в оттенке баклажана (готов сместить с пьедестала бордовый) и бушлат с ультрамодными покатыми плечами. Бонус: все классно садится как на женщин, так и на мужчин, благодаря унисекс-дизайну и объемному крою.

Red September

Пальто Red September, 55 000 руб.

Пальто Red September, 55 000 руб.

Тренч Red September, 60 000 руб.

Тренч Red September, 60 000 руб.

Бомбер Red September, 60 000 руб.

Бомбер Red September, 60 000 руб.

Инженер (по первому образованию) и дизайнер (по призванию) Ольга Васюкова в Red September экспериментирует с пропорциями и кроем — деконструирует привычные бомберы, вырезает знаменитые узоры-косы на джинсовках и создает плащи Франкенштейна. А еще обеспечивает Хайди Клум, Ирину Шейк и Машу Миногарову стеганками, супербомберами и сложносочиненным денимом. На осень команда Red September приготовила классические тренчи, браток-корные кожанки (бобочка Леонида Каневского!) и мегапальто с выглядывающей подкладкой. 

Bats

Косуха Bats, 135 000 руб.

Косуха Bats, 135 000 руб.

Парка Bats, 146 000 руб.

Парка Bats, 146 000 руб.

Тренч Bats, 173 000 руб.

Тренч Bats, 173 000 руб.

Главная косуха в Петербурге — от Bats. С нее в 2017 году началась история бренда — с тех пор команда вместе с основателем Марией Калашниковой отшили байкерские кожанки всех мастей: объемные и укороченные, с потертостями и без, трендовые замшевые и олдскульные с отсылкой на силуэт 80-х. Кроме куртки-флагмана Bats создают мотобомберы, лаконичные парки, бордовые тренчи (на зависть Ann Demeulemeester!) и теплые авиаторы с натуральным мехом, которые успели поселиться в гардеробах главных it-girls — от фэшн-журналиста Насти Полетаевой до стилиста Марии Мих. 

Annuko

Пальто Annuko, 52 000 руб.

Пальто Annuko, 52 000 руб.

Плащ Annuko, 45 900 руб.

Плащ Annuko, 45 900 руб.

Бомбер Annuko, 31 900 руб.

Бомбер Annuko, 31 900 руб.

Прощаемся с геометричными квадратными плечами и приветствуем массивные закругленные (заверено Khaite, Bottega Veneta и Sacai). Тренд предугадали екатеринбуржцы Annuko во главе с дизайнером и основателем Анной Онохиной и дебютировали на Уральской Неделе моды с небесно-голубыми пальто с воротником-стойкой, кроп-бомберами из эко-кожи (выгуливает фэшн-инфлюенсер Маша Червоткина), утепленными тренчами с водоотталкивающей и массивными дубленками. На холода запасаемся oversize-пуховиками, а пока выгуливаем парки Deda (новое прочтение кокетки!) и готические макси-тренчи Kollektora. 

12Storeez

Эко-шуба 12Storeez, 35 000 руб.

Эко-шуба 12Storeez, 35 000 руб.

Бомбер 12Storeez, 165 000 руб.

Бомбер 12Storeez, 165 000 руб.

Пуховик 12Storeez, 47 000 руб.

Пуховик 12Storeez, 47 000 руб.

За эталонными пальто из кашемира и шерсти (как у The Row, только лучше!) выстраиваемся в очередь к 12Storeez: есть однобортные Courage с окраской снежного барса, маскулинные Volume, уютные халаты в оттенках от бордового до сливочного и пиджачные полосатые. К этому сезону российские профи old money — сестры Голомаздины — сочинили макси-шубы из искусственного меха (приживутся и в гардеробе mob wife!), кучерявую дубленку из овчины и ретро-пуховики с меховым вортничком (заметный тренд!). Кроме эталонной quiet luxury екатеринбуржцы и в аутдор умеют — заметили графитовый шерстяной анорак, горпкор-куртку в ультрамодном кобальтовом, а еще парку и вельветовый бомбер.  В мужском сегменте 12 Storeez тоже не отстают: одели в лаконичные плащи и пальто Данилу Козловского.

Choux

Пальто Choux, 89 980 руб.

Пальто Choux, 89 980 руб.

Плащ Choux, 45 980 руб.

Плащ Choux, 45 980 руб.

Пуховик Choux, 49 980 руб.

Пуховик Choux, 49 980 руб.

Сливочные дутые жилеты, парки Вассермана, леопардовые ретро-пальто с кожаным воротником и цветочные пуховики — творение профи по фэшн-чудинке Вики Молдавской и настоящее спасение от осеннего дофаминового голодания. За пушистыми утепленными жакетами в оттенке жвачки и объемными пальто с шарфами тоже к ним (занимаем очередь за непо-фуди Сашей Новиковой, модной художницей Дарьей Федоровой и и иконой стритстайла Леной Перминовой). Ждем открытия Choux (не хуже, чем флагманский на Патриарших) на Петроградке и готовимся вживую примерять очуксительные лаковые кожанки с мега-воротником (и wow-эффектом!), псевдовинтажные плащи «Твин Пикс» и кожаные тренчи (Тринити-стайл). 

Osome2some

Пальто Osome2Some, 66 800 руб.

Пальто Osome2Some, 66 800 руб.

Полупальто Osome2Some, 59 600 руб.

Полупальто Osome2Some, 59 600 руб.

Пальто Osome2Some, 58 200 руб.

Пальто Osome2Some, 58 200 руб.

Юношеские эксперименты с секонд-хенд-находками подруг Натальи Бузаковой и Анны Андриенко превратились в мечту о собственном бренде. Монтажная склейка — из 9 класса петербургской школы начала нулевых переносимся в Индию (там появилась на свет первая коллекция) и в Лондон, где основатели стажировались у Фумие Кимура, закройщицы Alexander McQueen. За 16 лет отточили крой на пятерку и сочинили пальто всех мастей: однобортные и двубортные макси с шерстью и кашемиром в составе, тренчеподобные в гусиную лапку, архитектурные бушлаты с О-образными плечами и теплые пиджачные. А еще успели одеть в свои бестселлеры королеву готического шика Вику Салават и фэшн-инфлюенсера Сашу Буримову. 

Vatnique

Ватник Vatnique, 35 000 руб.

Ватник Vatnique, 35 000 руб.

Бомбюшон Vatnique, 27 500 руб.

Бомбюшон Vatnique, 27 500 руб.

Тужурка Vatnique, 17 500 руб.

Тужурка Vatnique, 17 500 руб.

Ватник Vatnique — новый (старый) пуховик. И фэшн-код этого бренда ультрасовременных тулупчиков — стоковые ткани и переработанные материалы, агендерность и модно-социальная ирония. Кирилл Ступченко и Алексей Сорокин начинали в 2018-м с рубашки на стеганом утеплителе и за пару дропов доросли до ватник-кутюра: куртки оттенка shocking pink имени Эльзы Скиапарелли и вещи из жаккарда с растительными принтами в честь Дриса Ван Нотена. Плюс творят арт+фэшн с оммажами Дэвиду Хокни, Кацусике Хокусаю, Йозефу Бойсу и кобальткору Ива Кляйна, чем заслужили доверие всего модного инфополя: от Наталии Архангельской до Алины Григалашвили и Леры Парфеновой. А недавно поженили бомберы и ветровки с капюшоном (так родились бомбюшоны) и локализовали куртки японских рабочих. 

Yuliawave

Шуба Yuliawave, 350 000 руб.

Шуба Yuliawave, 350 000 руб.

Дубленка Yuliawave, 195 000 руб.

Дубленка Yuliawave, 195 000 руб.

Плащ Yuliawave, 175 000 руб.

Плащ Yuliawave, 175 000 руб.

За десять лет московский бренд Yuliawave вместе с основательницей Юлией Василенко выросли от небольшой домашней студии до масштабного цеха, в котором отшиваются архитектурные пальто, плечистые кожанки и ретро-дубленки. А еще успели записать в список клиентов стилиста Роуз Лангенбейн и готик-диву Salavat Kypere. До начала холодов не расстаемся с новинками: бохо-косухами (по примеру Miu Miu миксуем замшу с красочными колготками и криминальными перчатками) и кожаными куртками и бомберами (Saint Laurent — у нас дома!). Модели потеплее — тоже есть. Исследуем пригороды Петербурга в удлиненной дубленке в стиле 70-х (авиаторы, пока!), а для премьеры оперы «Война и мир» Кончаловского оставляем шубы из меха ягненка (вам укороченную кудрявую или двубортную макси?) в тандеме с комбинациями из кружева и пайеток.

Novaya

Ветровка Novaya, 16 400 руб.

Ветровка Novaya, 16 400 руб.

Пуховик Novaya, 38 900 руб.

Пуховик Novaya, 38 900 руб.

Парка Novaya, 28 200 руб.

Парка Novaya, 28 200 руб.

Команда бренда Novaya (хором с фаундером Ольгой Голубевой) голосует за утилитарный дизайн и функциональность. У спецодежды и спортивной экипировки они подсмотрели практичный дизайн плащей, ветровок и парок и суперматериалы: легкий водонепроницаемый нейлон, напоминающий парашютный шелк, сухой матовый хлопок и аутдор-мембрана. Недавно коллекция пополнилась ультратеплыми кэжуал-пуховиками с затягивающейся кулиской (придумали фирменную технологию изготовления пухпакета, которая исключает скатывание волокон и сшивание внешней ткани с подкладкой), укороченными бомберами и тренчами, в которых будем осваивать городскую местность и покорять бурное течение жизни. В послужном списке — открытие бутика на Петроградке и на московской Сухаревской, сравнение с Y/Project и прямое попадание в классные гардеробы — например, певицы Полины Фаворской и стритстайл-иконы Романа Крихели. 

Krakatau

Пуховик Krakatau, 19 900 руб.

Пуховик Krakatau, 19 900 руб.

Жилет Krakatau, 18 990 руб.

Жилет Krakatau, 18 990 руб.

Плащ Krakatau, 7 990 руб.

Плащ Krakatau, 7 990 руб.

Петербургский Krakatau — пионер в мире функциональной и технологичной одежды, который в 1999 года начал выпускать непромокаемые и непродуваемые куртки. Основатель бренда (скрывается под псевдонимом LX Krakatau) переехал в Петербург в конце 90-х и задумал создать практичную верхнюю одежду для экстремальной местной погоды, а позже — перенес производство в Китай и обзавелся магазинами в Петербурге, Москве и Амстердаме. В основе Krakatau — инновационные материалы, которые способны выстоять в схватке с дождем, ветром, снегом (и всем сразу): от волокон на основе графена (удостоен Нобелевской премии!) до мембранных тканей с альпинистскими характеристиками. Утепленные куртки, дутые жилеты, ветровки, дождевики, технологичные тренчи и ветрозащитные плащи вдохновлены аутдор-эстетикой — отсюда детали в виде магнитных застежек, смарт-карманов, внутренних стропов. 

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