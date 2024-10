15 локальных брендов с лучшей верхней одеждой: от урбан-минимализма до ladylike-авангарда

Эко-шубы Onlу me прославились далеко за пределами Петербурга (в списке клиентов засекли Памелу Андерсон и Ким Кардашьян!). Фаундер Владимир Трегубов из студента петербургского Политеха превратился в адепта этичной роскоши (с благодарностью от Белого дома) и придумал инновационное вау-комбо — подбивать искусственный мех слоем утеплителя, чтобы чебурашки могли пережить петербургский мороз в –25 по Цельсию. Кроме натуралистичных псевдошуб под норку, ламу или песца, здесь есть фриковатые (в лучшем смысле слова!) варианты с лео-принтом и розовым воротником, голубые с разноцетными волнообразными узорами и (наш личный фаворит) макси-шуба, больше похожая на сладкую мега-вату. А еще идем к Only me за классическими пальто и тренчами, трендовыми кроп-жакетыми из искусственной кожи и укороченными пятнистыми бомберами.