15 локальных брендов с лучшей верхней одеждой: от урбан-минимализма до ladylike-авангарда

За десять лет московский бренд Yuliawave вместе с основательницей Юлией Василенко выросли от небольшой домашней студии до масштабного цеха, в котором отшиваются архитектурные пальто, плечистые кожанки и ретро-дубленки. А еще успели записать в список клиентов стилиста Роуз Лангенбейн и готик-диву Salavat Kypere. До начала холодов не расстаемся с новинками: бохо-косухами (по примеру Miu Miu миксуем замшу с красочными колготками и криминальными перчатками) и кожаными куртками и бомберами (Saint Laurent — у нас дома!). Модели потеплее — тоже есть. Исследуем пригороды Петербурга в удлиненной дубленке в стиле 70-х (авиаторы, пока!), а для премьеры оперы «Война и мир» Кончаловского оставляем шубы из меха ягненка (вам укороченную кудрявую или двубортную макси?) в тандеме с комбинациями из кружева и пайеток.