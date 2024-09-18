15 российских брендов мужской одежды: от образцовой базы до арт+фэшн-находок

Инженер (по первому образованию) и дизайнер (по призванию) Ольга Васюкова в Red September экспериментирует с пропорциями и кроем, деконструирует и перепридумывает привычные вещи — и миксует их с узнаваемыми принтами (псевдобрызги краски, бензиновые лужи и акварельные пятна). В гости к Red September идем за бомберами (как у Каневского!), тренчами Франкенштейна (с рукавами из денима), образцовыми худи и костюмными двойками. В порыве фэшн-авангарда запасаемся сложносочиненными джинсами, футболками с художественными прорезями (в виде ромбиков) и зебровыми (тренд!) пуховиками.