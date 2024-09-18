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Вещи

15 российских брендов мужской одежды: от образцовой базы до арт+фэшн-находок

Продолжаем проект #sobaka_loves_locals и рассказываем, где искать лучшее мужское всё — от панк-шик-зипок до иконописных принтов и кутюрного тейлоринга. Встречайте — 15 лучших локальных брендов мужской одежды прямо сейчас. 

House of Leo

Тренч House of Leo, 110 000 руб.

Тренч House of Leo, 110 000 руб.

Пиджак House of Leo, 70 000 руб.

Пиджак House of Leo, 70 000 руб.

Брюки House of Leo, 24 000 руб.

Брюки House of Leo, 24 000 руб.

Главный в Петербурге по men's fashion — Леонид Алексеев (мастерски одевает не только мужчин, а еще и кукол, игрушечных пожарных и плюшевых котят в балетной премьере сезона «Коппелия»). В основе House of Leo — классический мужской тейлоринг: рубашки с удлиненными манжетами, широкие брюки, пиджаки с атласными лацканами и приталенные жилеты. Кроме вышивок-гвоздик на жилетах и лонгсливах дизайнер предлагает украшаться массивными брошами-тюльпанами. С 2021 года бренд обзавелся кутюрной линией, но продолжает выпускать регулярные pret-a-porter-коллекции с эталонными пальто, рубашками, костюмными двойками и трикотажем. 

Steno515

Лонгслив Steno515, 7 000 руб.

Лонгслив Steno515, 7 000 руб.

Поло Steno515, 24 900 руб.

Поло Steno515, 24 900 руб.

Лонгслив Steno515, 7 000 руб.

Лонгслив Steno515, 7 000 руб.

Даниил Шульгин (aka Shulya) и Анатолий Алексеев — междисциплинарные художники. Steno515 начался с кировской хрущевки в 2019 году, и (даже после коллаборации с главным рэп-ювелиром страны Mozi J и появления в гардеробе Элджея и Вики Salavat) стержнем бренда остаются те подростки-бунтари с промышленной окраины, тусующиеся в местных клубах и сочиняющие первые треки. Оттуда — рваные джемперы, макабрические принты и провокационные надписи на выцветших зипках.  

Red September

Бомбер Red September, 110 000 руб.

Бомбер Red September, 110 000 руб.

Тренч Red September, 60 000 руб.

Тренч Red September, 60 000 руб.

Рубашка Red September, 31 000 руб.

Рубашка Red September, 31 000 руб.

Худи Red September, 25 900 руб.

Худи Red September, 25 900 руб.

Инженер (по первому образованию) и дизайнер (по призванию) Ольга Васюкова в Red September экспериментирует с пропорциями и кроем, деконструирует и перепридумывает привычные вещи — и миксует их с узнаваемыми принтами (псевдобрызги краски, бензиновые лужи и акварельные пятна). В гости к Red September идем за бомберами (как у Каневского!), тренчами Франкенштейна (с рукавами из денима), образцовыми худи и костюмными двойками. В порыве фэшн-авангарда запасаемся сложносочиненными джинсами, футболками с художественными прорезями (в виде ромбиков) и зебровыми (тренд!) пуховиками. 

.Solutions

Кардиган .Solutions, 12 100 руб.

Кардиган .Solutions, 12 100 руб.

Маска .Solutions, 5 111 руб.

Маска .Solutions, 5 111 руб.

Футболка .Solutions, 4 500 руб.

Футболка .Solutions, 4 500 руб.

Сумка .Solutions, 4 000 руб.

Сумка .Solutions, 4 000 руб.

В .Solutions визионера из Петербурга Глеба Костина есть находки для настоящих фэшн-гиков  — от пятипалых носков до двойных галстуков и фирменных масок-балаклав. Дизайнер иронизирует над массовой культурой — печатает на дырявых футболках мемы, переписывает Gap в Gop и дает нам в руки вместо сумок пакеты для ланча. А еще отливает в металле кольца-молнии и пуссеты-курсоры.  

Ushatava

Пальто Ushatava, 35 000 руб.

Пальто Ushatava, 35 000 руб.

Свитер Ushatava, 16 500 руб.

Свитер Ushatava, 16 500 руб.

Кардиган Ushatava, 17 900 руб.

Кардиган Ushatava, 17 900 руб.

Маскулинная классика в прочтении Нино Шаматавы — идеальные (официальное название) свитера и кардиганы, атласные пижамкорные двойки, треники и худи (униформа!) и пальто на клошарский манер — все, конечно, в добротном оверсайзе. Фишка Ushatava — универсальные вещи-трасформеры, которые отработают себя во всех возможных сочетаниях. 

Odor

Odor

Odor

Odor

Odor

Odor

Odor

Всем, кому чужда токсичная маскулинность, приготовиться! Создатель марки Никита Калмыков был одним из первых российских дизайнеров, кто предложил мужчинам носить кружево, воздушные сорочки и костюмы. Никита взывает к чувственности и нежности в мире мужской моды, а работает с винтажными тканями. Например, старинными шторами, наволочками и простынями, которые вручную обшиваются сплетенными кружевами. 

Post Post Scriptum

Пиджак Post Post Scriptum, 25 900 руб.

Пиджак Post Post Scriptum, 25 900 руб.

Жакет-бомбер Post Post Scriptum, 24 900 руб.

Жакет-бомбер Post Post Scriptum, 24 900 руб.

Шорты Post Post Scriptum, 14 900 руб.

Шорты Post Post Scriptum, 14 900 руб.

Небинарный P.P.S. засекли на фэшн-радарах сразу после создания в 2020 году. Объемные шорты и брюки из денима, образцовые спортивные костюмы и oversize-футболки, плечистые пиджаки и пальто отлично садятся и на женщин, и на мужчин. Кроме базы команда бренда (хранящая анонимность!) отшивает деконструированные тренчи, футуристичные майки с вырезами, жакеты с производственными следами и необработанными краями. 

Chernim Cherno

Тренч Chernim Cherno, 33 700 руб.

Тренч Chernim Cherno, 33 700 руб.

Брюки Chernim Cherno, 12 250 руб.

Брюки Chernim Cherno, 12 250 руб.

Свитшот Chernim Cherno, 12 900 руб.

Свитшот Chernim Cherno, 12 900 руб.

Рубашка Chernim Cherno, 14 200 руб.

Рубашка Chernim Cherno, 14 200 руб.

За фэшн-экспериментами — сюда! Вместо привычного тейлоринга и принтованных тишоток здесь — свитшоты в виде мячей для американского футбола (что? да!), до неузнаваемости перекроенные брюки из двух видов вельвета, рубашки с прорезями-сердцами и ремни-клешни. Среди всего этого веселья даже забываем, что изначально бренд задумывал выпускать только корректирующее белье для мужчин (хорошо, что передумали!).

Geneva

Куртка Geneva, 35 000 руб.

Куртка Geneva, 35 000 руб.

Футболка Geneva, 3 300 руб.

Футболка Geneva, 3 300 руб.

Худи Geneva, 14 000 руб.

Худи Geneva, 14 000 руб.

Матвей Ларионенко (не только дизайнер, а еще и музыкант 4eu3) поженил стритвир, стрит-арт и иконопись. Получился Geneva (любимый скетч из граффити-юности) с фэшн-диапазоном от футболок с отпечатанными святыми до худи с проф-леттерингом и агрессивных мото-кожанок. 

Gate31

Куртка Gate31, 14 990 руб.

Куртка Gate31, 14 990 руб.

Рубашка Gate31, 10 590 руб.

Рубашка Gate31, 10 590 руб.

Поло Gate31, 12 290 руб.

Поло Gate31, 12 290 руб.

Петербургские короли урбан-минимализма Gate31 во главе с Денисом Шевченко сначала завоевали сердца местных, а недавно о неубиваемых бомберах, идеальных джинсах и best трикотаже заговорила вся Москва. Если коротко, к ним — за базой от А до Я, а точнее — от футболок и лонгсливов до верхней одежды всех мастей. 

Siniy Vsadnik

Пояс Siniy Vsadnik, 23 000 руб.

Пояс Siniy Vsadnik, 23 000 руб.

Рубашка Siniy Vsadnik, 22 000 руб.

Рубашка Siniy Vsadnik, 22 000 руб.

Худи Siniy Vsadnik, 24 000 руб.

Худи Siniy Vsadnik, 24 000 руб.

Нетипичный стритвир-бренд Siniy Vsadnik (в честь авангардного арт-объединения XX века) с небольшим производством в Москве создают вязаные худи, ретро-брюки в тонкую полоску, свитшоты из экстраплотного хлопка (от которого даже станки ломались!) и акцентные ремни-полукилты. Здесь нет сезонных коллекций — только (довольно редкие) тематические арт+фэшн-дропы. 

12Storeez

Ботинки 12Storeez, 31 000 руб.

Ботинки 12Storeez, 31 000 руб.

Поло 12Storeez, 18 000 руб.

Поло 12Storeez, 18 000 руб.

Толстовка 12Storeez, 31 000 руб.

Толстовка 12Storeez, 31 000 руб.

Всем адептам quiet luxury — дорога в 12Storeez за куртками с кашемиром и шерстяными бейсболками (даже с ушками есть) из шкафа Логана Роя из «Наследников», кремовыми фланелевыми рубашками и джемперами с косичками в духе Дикки из «Талантливого мистера Рипли» и безукоризненными джинсами, брюками и трикотажными поло из коллаборации с Данилой Козловским. 

Ugly Sweater Club

Свитер Ugly Sweater Club, 20 500 руб.

Свитер Ugly Sweater Club, 20 500 руб.

Свитер Ugly Sweater Club, 24 800 руб.

Свитер Ugly Sweater Club, 24 800 руб.

Свитер Ugly Sweater Club, 19 800 руб.

Свитер Ugly Sweater Club, 19 800 руб.

Получают награду (от нас лично!) за самые дофаминовые (и вовсе не уродливые) свитера. Полосатые и прозрачные, с торчащими отовсюду радужными нитками и разноцветными пуговицами, а еще — лимонные, малиновые и апельсиновые. Разнообразие техник, узоров и цветов — на зависть любой бабушке!

Vatnique

Куртка Vatnique, 60 000 руб.

Куртка Vatnique, 60 000 руб.

Куртка Vatnique, 35 000 руб.

Куртка Vatnique, 35 000 руб.

Бомбюшон Vatnique, 27 500 руб.

Бомбюшон Vatnique, 27 500 руб.

Отрабатываем ультрамодный grandpacore с устойчивым брендом родом из Петербурга. Vantique переосмыслили канонический ватник — получились знаковые стеганые куртки всех мастей (клетчатые, твидовые, разноцветные и полосатые). А потом — поженили бомберы и ветровки с капюшоном (так родились бомбюшоны) и локализовали куртки японских рабочих. Помимо верхней одежды заходим за вельветовыми ретро-брюками, фланелевыми рубашками и теплыми тужурками.  

SHU

Шорты SHU, 2 990 руб.

Шорты SHU, 2 990 руб.

Жилет SHU, 5 990 руб.

Жилет SHU, 5 990 руб.

Плащ SHU, 7 990 руб.

Плащ SHU, 7 990 руб.

За 12 лет SHU выросли от ручного пошива плащей до двух сезонных коллекций в придачу с несколькими тематическими дропами. В первую очередь у петербургских гуру функционального гардероба советуем брать трикотаж (футболки и лонги в лавандовом и небесном оттенках), верхнюю одежду (ветровки и непромокаемые плащи — петербургская база), а с недавнего времени и флис (рубашки, толстовки и крутки есть в трендовом электрике и базовых черном, кремовом и сером). 

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Теги:
sobaka_loves_locals

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