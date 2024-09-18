15 российских брендов мужской одежды: от образцовой базы до арт+фэшн-находок

Продолжаем проект #sobaka_loves_locals и рассказываем, где искать лучшее мужское всё — от панк-шик-зипок до иконописных принтов и кутюрного тейлоринга. Встречайте — 15 лучших локальных брендов мужской одежды прямо сейчас.
House of Leo
Главный в Петербурге по men's fashion — Леонид Алексеев (мастерски одевает не только мужчин, а еще и кукол, игрушечных пожарных и плюшевых котят в балетной премьере сезона «Коппелия»). В основе House of Leo — классический мужской тейлоринг: рубашки с удлиненными манжетами, широкие брюки, пиджаки с атласными лацканами и приталенные жилеты. Кроме вышивок-гвоздик на жилетах и лонгсливах дизайнер предлагает украшаться массивными брошами-тюльпанами. С 2021 года бренд обзавелся кутюрной линией, но продолжает выпускать регулярные pret-a-porter-коллекции с эталонными пальто, рубашками, костюмными двойками и трикотажем.
Steno515
Даниил Шульгин (aka Shulya) и Анатолий Алексеев — междисциплинарные художники. Steno515 начался с кировской хрущевки в 2019 году, и (даже после коллаборации с главным рэп-ювелиром страны Mozi J и появления в гардеробе Элджея и Вики Salavat) стержнем бренда остаются те подростки-бунтари с промышленной окраины, тусующиеся в местных клубах и сочиняющие первые треки. Оттуда — рваные джемперы, макабрические принты и провокационные надписи на выцветших зипках.
Red September
Инженер (по первому образованию) и дизайнер (по призванию) Ольга Васюкова в Red September экспериментирует с пропорциями и кроем, деконструирует и перепридумывает привычные вещи — и миксует их с узнаваемыми принтами (псевдобрызги краски, бензиновые лужи и акварельные пятна). В гости к Red September идем за бомберами (как у Каневского!), тренчами Франкенштейна (с рукавами из денима), образцовыми худи и костюмными двойками. В порыве фэшн-авангарда запасаемся сложносочиненными джинсами, футболками с художественными прорезями (в виде ромбиков) и зебровыми (тренд!) пуховиками.
.Solutions
В .Solutions визионера из Петербурга Глеба Костина есть находки для настоящих фэшн-гиков — от пятипалых носков до двойных галстуков и фирменных масок-балаклав. Дизайнер иронизирует над массовой культурой — печатает на дырявых футболках мемы, переписывает Gap в Gop и дает нам в руки вместо сумок пакеты для ланча. А еще отливает в металле кольца-молнии и пуссеты-курсоры.
Ushatava
Маскулинная классика в прочтении Нино Шаматавы — идеальные (официальное название) свитера и кардиганы, атласные пижамкорные двойки, треники и худи (униформа!) и пальто на клошарский манер — все, конечно, в добротном оверсайзе. Фишка Ushatava — универсальные вещи-трасформеры, которые отработают себя во всех возможных сочетаниях.
Odor
Всем, кому чужда токсичная маскулинность, приготовиться! Создатель марки Никита Калмыков был одним из первых российских дизайнеров, кто предложил мужчинам носить кружево, воздушные сорочки и костюмы. Никита взывает к чувственности и нежности в мире мужской моды, а работает с винтажными тканями. Например, старинными шторами, наволочками и простынями, которые вручную обшиваются сплетенными кружевами.
Post Post Scriptum
Небинарный P.P.S. засекли на фэшн-радарах сразу после создания в 2020 году. Объемные шорты и брюки из денима, образцовые спортивные костюмы и oversize-футболки, плечистые пиджаки и пальто отлично садятся и на женщин, и на мужчин. Кроме базы команда бренда (хранящая анонимность!) отшивает деконструированные тренчи, футуристичные майки с вырезами, жакеты с производственными следами и необработанными краями.
Chernim Cherno
За фэшн-экспериментами — сюда! Вместо привычного тейлоринга и принтованных тишоток здесь — свитшоты в виде мячей для американского футбола (что? да!), до неузнаваемости перекроенные брюки из двух видов вельвета, рубашки с прорезями-сердцами и ремни-клешни. Среди всего этого веселья даже забываем, что изначально бренд задумывал выпускать только корректирующее белье для мужчин (хорошо, что передумали!).
Geneva
Матвей Ларионенко (не только дизайнер, а еще и музыкант 4eu3) поженил стритвир, стрит-арт и иконопись. Получился Geneva (любимый скетч из граффити-юности) с фэшн-диапазоном от футболок с отпечатанными святыми до худи с проф-леттерингом и агрессивных мото-кожанок.
Gate31
Петербургские короли урбан-минимализма Gate31 во главе с Денисом Шевченко сначала завоевали сердца местных, а недавно о неубиваемых бомберах, идеальных джинсах и best трикотаже заговорила вся Москва. Если коротко, к ним — за базой от А до Я, а точнее — от футболок и лонгсливов до верхней одежды всех мастей.
Siniy Vsadnik
Нетипичный стритвир-бренд Siniy Vsadnik (в честь авангардного арт-объединения XX века) с небольшим производством в Москве создают вязаные худи, ретро-брюки в тонкую полоску, свитшоты из экстраплотного хлопка (от которого даже станки ломались!) и акцентные ремни-полукилты. Здесь нет сезонных коллекций — только (довольно редкие) тематические арт+фэшн-дропы.
12Storeez
Всем адептам quiet luxury — дорога в 12Storeez за куртками с кашемиром и шерстяными бейсболками (даже с ушками есть) из шкафа Логана Роя из «Наследников», кремовыми фланелевыми рубашками и джемперами с косичками в духе Дикки из «Талантливого мистера Рипли» и безукоризненными джинсами, брюками и трикотажными поло из коллаборации с Данилой Козловским.
Ugly Sweater Club
Получают награду (от нас лично!) за самые дофаминовые (и вовсе не уродливые) свитера. Полосатые и прозрачные, с торчащими отовсюду радужными нитками и разноцветными пуговицами, а еще — лимонные, малиновые и апельсиновые. Разнообразие техник, узоров и цветов — на зависть любой бабушке!
Vatnique
Отрабатываем ультрамодный grandpacore с устойчивым брендом родом из Петербурга. Vantique переосмыслили канонический ватник — получились знаковые стеганые куртки всех мастей (клетчатые, твидовые, разноцветные и полосатые). А потом — поженили бомберы и ветровки с капюшоном (так родились бомбюшоны) и локализовали куртки японских рабочих. Помимо верхней одежды заходим за вельветовыми ретро-брюками, фланелевыми рубашками и теплыми тужурками.
SHU
За 12 лет SHU выросли от ручного пошива плащей до двух сезонных коллекций в придачу с несколькими тематическими дропами. В первую очередь у петербургских гуру функционального гардероба советуем брать трикотаж (футболки и лонги в лавандовом и небесном оттенках), верхнюю одежду (ветровки и непромокаемые плащи — петербургская база), а с недавнего времени и флис (рубашки, толстовки и крутки есть в трендовом электрике и базовых черном, кремовом и сером).
Комментарии (0)