Платья-амфоры, ретро-футуристичные кеды и флисомания: модный дайджест

Наслаждаемся it-пиццей в новом Oversize pizza на Петроградке (открытие сегодня!) и четвертым месяцем лета с главными фэшн-хайлайтами недели — сумками-оберегами J.Kim, горпкорными жилетами из флиса Shu и сюр-галстуками .Solutions.
.Solutions
В новом дропе KTOTO — всего три айтема для закоренелого офисного клерка: белая и черная рубашки и сюрреалистичный двойной галстук. Типичный работник версии Глеба Костина — не такой уверенный и самодостаточный, как в многочисленных back-to-office-кампейнах. Вместо интеллектуальной оправы (или что там принято носить успешным мужчинам) на голове кого-то — фирменная балаклава (привет, Маржела!). А для большего эффекта (безнадежности?) Костин засовывает героя в картонную коробку (надеемся, хотя бы не на восемь часов). За промо-ролик отвечал художник (точнее — artist) Томас Фогарти (в портфолио — принт футболок Helmut Lang, публикации в Vogue и Hypebeast).
J.Kim
Женя Ким отправилась столицу родного Узбекистана и у местных ремесленников подглядела платье-амфору по мотивам риштанской керамики, алый кардиган с традиционным узором-вышивкой сюзане и куртку с принтованными вставками, которые были созданы в Узбекистане. Стейтмент-аксессуар коллекции — кожаная сумка-мешок, украшенная множеством бусин-талисманов (не простой обвес, а мощная защита от сглаза!).
TanzMarkab
Подводим итоги лета на выставке, организованной брендом TanzMarkab в галерее Eggz. Команда все три месяца копила впечатления — насобиралось на полноценную экспозицию. 15 сентября (с 17 до 21) идем смотреть на брелоки, созданные в коллаборации с художницей-керамисткой Лизой Букиной, декоративные камушки с надписью «здесь был я» (искались по всему Петербургу!), сувенирные спички, цветы и букашки, оплетенные яркими шнурами в технике макраме. Кроме сентиментальных вещиц на выставке будут представлены работы художниц Ксении Драныш, Паны, Анастасии Чермантеевой, Али Кугуш и фотографа Александры Смирновой. Перед походом не забудьте зарегистрироваться (вход свободный).
Rogov x Zarina
Коллаборация недели! Суперстилист Александр Рогов вместе с петербургским массмаркетом Zarina выпустил образцовую офискорную капсулу на осень: будем носить макси-пальто (первым примерил Гоша Карцев!) и серые плечистые пиджаки вместе с блузами и юбками в оружейно-рыцарских принтах (на зависть худруку Burberry Дэниелу Ли!). И да, помним про тренд на обвес и украшаем брелоками трендовую боулинг-сумку (в числе ее фанатов уже замечена стилист Оксана Рим!).
Qari Qris x From Sabá
Ювелиры-романтики Qari Qris (обожаем их кулоны-лошадки и подвески-амфоры!) объединились с брендом сложносочиненных палантинов From Sabá и художницей Надей Железновой (мастер сказочной графики!) — вместе создали арт-платок «Наездница», который можно носить как в роли юбки и головного убора (до холодов!), так и в качестве шарфа вместе с тёплым пальто-бушлатом.
Lime
В новой мужской коллекции Lime отрабатывают главные оттенки сезона и колорблок не хуже, чем у Dries Van Noten. По примеру лукбука миксуем бабл-гам-свитер с серыми шерстяными брюками, а оливковый кардиган — с землистым ретро-пальто. В разгар рабочего сезона запасаемся костюмными двойками — жонглируем офискорными брюками и пиджаками, меняем цвета по настроению и сочетаем их не только с рубашками, но и трикотажными водолазками (вам лайм или бургунди?)
Shu
Петербургские гуру функционального кэжуала Shu выпустили первую коллекцию из флиса. В главных ролях — куртка с высоким воротником, толстовка с нагрудным карманом, жилет на молнии и рубашка на кнопках (все унисекс). В палитре — кроме базовых оттенков (от кремового до черного) появился насыщенный электрик. Выгуливаем мягкие флиски на экотропах Сестрорецка с трениками и резиновыми сапогами (не необходимость, а тренд!), а зимой продлеваем жизнь любимым пальто и кожанкам — носим теплые жилеты и толстовки под верхней одеждой.
No One
В кампейне Ritorno al futuro (в переводе с итальянского — «Назад в будущее») команда No One пофантазировала о гардеробе будущего — герои в мире космо-туризма, нейросетей и роботов разгуливают в ретро-футуристичных кедах, ботильонах на сложносочиненном каблуке-платформе и с лунообразными хобо в руках. В киберпанк-эпохе нашлось место и классике — рабочим курткам в тандеме с рубашками, денимом и высокими сапогами из замши.
Amazing Red x 52Day
Amazing Red объединились с командой фестиваля 52Day (от петербургских рэп-феноменов 52) и отшили блоккорные джерси с фирменным орлом на спине. По примеру Дуа Липы и Хейли Бибер сочетаем футбольные тишотки с пижамными брюками, балетками и массивными украшениями и выгуливаем даже за пределами стадионов.
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