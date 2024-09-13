Платья-амфоры, ретро-футуристичные кеды и флисомания: модный дайджест

В новом дропе KTOTO — всего три айтема для закоренелого офисного клерка: белая и черная рубашки и сюрреалистичный двойной галстук. Типичный работник версии Глеба Костина — не такой уверенный и самодостаточный, как в многочисленных back-to-office-кампейнах. Вместо интеллектуальной оправы (или что там принято носить успешным мужчинам) на голове кого-то — фирменная балаклава (привет, Маржела!). А для большего эффекта (безнадежности?) Костин засовывает героя в картонную коробку (надеемся, хотя бы не на восемь часов). За промо-ролик отвечал художник (точнее — artist) Томас Фогарти (в портфолио — принт футболок Helmut Lang, публикации в Vogue и Hypebeast).