18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Платья-амфоры, ретро-футуристичные кеды и флисомания: модный дайджест

Наслаждаемся it-пиццей в новом Oversize pizza на Петроградке (открытие сегодня!) и четвертым месяцем лета с главными фэшн-хайлайтами недели — сумками-оберегами J.Kim, горпкорными жилетами из флиса Shu и сюр-галстуками .Solutions. 

.Solutions

Рубашка .Solutions, 9 000 руб.

Рубашка .Solutions, 9 000 руб.

Рубашка .Solutions, 9 000 руб.

Рубашка .Solutions, 9 000 руб.

Галстук .Solutions, 5 000 руб.

Галстук .Solutions, 5 000 руб.

В новом дропе KTOTO — всего три айтема для закоренелого офисного клерка: белая и черная рубашки и сюрреалистичный двойной галстук. Типичный работник версии Глеба Костина — не такой уверенный и самодостаточный, как в многочисленных back-to-office-кампейнах. Вместо интеллектуальной оправы (или что там принято носить успешным мужчинам) на голове кого-то — фирменная балаклава (привет, Маржела!). А для большего эффекта (безнадежности?) Костин засовывает героя в картонную коробку (надеемся, хотя бы не на восемь часов). За промо-ролик отвечал художник (точнее — artist) Томас Фогарти (в портфолио — принт футболок Helmut Lang, публикации в Vogue и Hypebeast). 

J.Kim

Куртка J.Kim, 118 300 руб.

Куртка J.Kim, 118 300 руб.

Платье J.Kim, 65 500 руб.

Платье J.Kim, 65 500 руб.

Кардиган J.Kim, 68 300 руб.

Кардиган J.Kim, 68 300 руб.

Сумка J.Kim, 47 000 руб.

Сумка J.Kim, 47 000 руб.

Женя Ким отправилась столицу родного Узбекистана и у местных ремесленников подглядела платье-амфору по мотивам риштанской керамики, алый кардиган с традиционным узором-вышивкой сюзане и куртку с принтованными вставками, которые были созданы в Узбекистане. Стейтмент-аксессуар коллекции — кожаная сумка-мешок, украшенная множеством бусин-талисманов (не простой обвес, а мощная защита от сглаза!). 

TanzMarkab

Подводим итоги лета на выставке, организованной брендом TanzMarkab в галерее Eggz. Команда все три месяца копила впечатления — насобиралось на полноценную экспозицию. 15 сентября (с 17 до 21) идем смотреть на брелоки, созданные в коллаборации с художницей-керамисткой Лизой Букиной, декоративные камушки с надписью «здесь был я» (искались по всему Петербургу!), сувенирные спички, цветы и букашки, оплетенные яркими шнурами в технике макраме. Кроме сентиментальных вещиц на выставке будут представлены работы художниц Ксении Драныш, Паны, Анастасии Чермантеевой, Али Кугуш и фотографа Александры Смирновой. Перед походом не забудьте зарегистрироваться (вход свободный).

Rogov x Zarina

Брюки Rogov x Zarina, 5 599 руб.

Брюки Rogov x Zarina, 5 599 руб.

Джинсы Rogov x Zarina, 5 599 руб.

Джинсы Rogov x Zarina, 5 599 руб.

Коллаборация недели! Суперстилист Александр Рогов вместе с петербургским массмаркетом Zarina выпустил образцовую офискорную капсулу на осень: будем носить макси-пальто (первым примерил Гоша Карцев!) и серые плечистые пиджаки вместе с блузами и юбками в оружейно-рыцарских принтах (на зависть худруку Burberry Дэниелу Ли!). И да, помним про тренд на обвес и украшаем брелоками трендовую боулинг-сумку (в числе ее фанатов уже замечена стилист Оксана Рим!).

Qari Qris x From Sabá

Платок Qari Qris x From Sabá, 7 800 руб.

Платок Qari Qris x From Sabá, 7 800 руб.

Ювелиры-романтики Qari Qris (обожаем их кулоны-лошадки и подвески-амфоры!) объединились с брендом сложносочиненных палантинов From Sabá и художницей Надей Железновой (мастер сказочной графики!) — вместе создали арт-платок «Наездница», который можно носить как в роли юбки и головного убора (до холодов!), так и в качестве шарфа вместе с тёплым пальто-бушлатом.

Lime

Lime Men FW'24

Lime Men FW'24

Свитер Lime, 14 999 руб.

Свитер Lime, 14 999 руб.

Пальто Lime, 17 999 руб.

Пальто Lime, 17 999 руб.

В новой мужской коллекции Lime отрабатывают главные оттенки сезона и колорблок не хуже, чем у Dries Van Noten. По примеру лукбука миксуем бабл-гам-свитер с серыми шерстяными брюками, а оливковый кардиган — с землистым ретро-пальто. В разгар рабочего сезона запасаемся костюмными двойками — жонглируем офискорными брюками и пиджаками, меняем цвета по настроению и сочетаем их не только с рубашками, но и трикотажными водолазками (вам лайм или бургунди?)

Shu

Жилет Shu, 5 990 руб.

Жилет Shu, 5 990 руб.

Рубашка Shu, 6 990 руб.

Рубашка Shu, 6 990 руб.

Толстовка Shu, 6 990 руб.

Толстовка Shu, 6 990 руб.

Петербургские гуру функционального кэжуала Shu выпустили первую коллекцию из флиса. В главных ролях — куртка с высоким воротником, толстовка с нагрудным карманом, жилет на молнии и рубашка на кнопках (все унисекс). В палитре — кроме базовых оттенков (от кремового до черного) появился насыщенный электрик. Выгуливаем мягкие флиски на экотропах Сестрорецка с трениками и резиновыми сапогами (не необходимость, а тренд!), а зимой продлеваем жизнь любимым пальто и кожанкам — носим теплые жилеты и толстовки под верхней одеждой. 

No One

Сапоги Principe di Bologna, No One, 52 490 руб.

Сапоги Principe di Bologna, No One, 52 490 руб.

Кеды Barracuda, No One, 41 990 руб.

Кеды Barracuda, No One, 41 990 руб.

Сумка Vic Matie, No One, 38 990 руб.

Сумка Vic Matie, No One, 38 990 руб.

В кампейне Ritorno al futuro (в переводе с итальянского — «Назад в будущее») команда No One пофантазировала о гардеробе будущего — герои в мире космо-туризма, нейросетей и роботов разгуливают в ретро-футуристичных кедах, ботильонах на сложносочиненном каблуке-платформе и с лунообразными хобо в руках. В киберпанк-эпохе нашлось место и классике — рабочим курткам в тандеме с рубашками, денимом и высокими сапогами из замши. 

Amazing Red x 52Day

Джерси Amazing Red x 52Day, 3 490 руб.

Джерси Amazing Red x 52Day, 3 490 руб.

Джерси Amazing Red x 52Day, 3 490 руб.

Джерси Amazing Red x 52Day, 3 490 руб.

Amazing Red объединились с командой фестиваля 52Day (от петербургских рэп-феноменов 52) и отшили блоккорные джерси с фирменным орлом на спине. По примеру Дуа Липы и Хейли Бибер сочетаем футбольные тишотки с пижамными брюками, балетками и массивными украшениями  и выгуливаем даже за пределами стадионов. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: