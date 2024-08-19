Demure vs brat: как скромность снова стала трендом

Demure-помешательство (в переводе с английского demure — сдержанный, застенчивый) началось с видео тиктокерши Джулс Леброн, в котором она рассказывает, как собирается на работу: умеренный макияж, лаконичная прическа и невызывающая одежда. С начала августа количество просмотров выросло до 22 миллионов, а коронная фраза very demure, very mindful (очень скромно, очень осознанно) перешла из разряда обычных эпитетов в жизненное кредо. Теперь Леброн рассказывает, как в духе demure вести себя в аэропорту (быть там как можно раньше, обходиться со всеми мило и воспитанно) и даже собираться на тусовку в Лас-Вегасе (спокойный макияж и маникюр — ногти не слишком длинные и не слишком короткие, элегантная одежда и аккуратная прическа).

Тренд активно завирусился в соцсетях. Все — от обычных юзеров до селебрити — показывают, как они проявляют сдержанность в рутинных делах: берут микроайс-латте вместо большого или откусывают сэндвич маленькими кусочками, то и дело вытирая губы салфеткой. Пока Джей Ло учит скромно пить лимонад, Пэнн Бэджли (тот самый психопат из сериала «Ты» и не менее криповый герой «Сплетницы») показывает, как он осознанно собирается на съемочную площадку. А образ Камалы Харрис и вовсе назвали примерным demure (в отличие от оппонента — Трампа).