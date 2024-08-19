Demure vs brat: как скромность снова стала трендом

Прощаемся с brat summer и врываемся в demure fall — в TikTok в противовес главной героине it-альбома лета Brat исполнительницы Charli XCX («любит немного пошалить, любит вечеринки, иногда говорит глупости», — объясняет Чарли в соцсети) теперь в почете скромность.
Demure-помешательство (в переводе с английского demure — сдержанный, застенчивый) началось с видео тиктокерши Джулс Леброн, в котором она рассказывает, как собирается на работу: умеренный макияж, лаконичная прическа и невызывающая одежда. С начала августа количество просмотров выросло до 22 миллионов, а коронная фраза very demure, very mindful (очень скромно, очень осознанно) перешла из разряда обычных эпитетов в жизненное кредо. Теперь Леброн рассказывает, как в духе demure вести себя в аэропорту (быть там как можно раньше, обходиться со всеми мило и воспитанно) и даже собираться на тусовку в Лас-Вегасе (спокойный макияж и маникюр — ногти не слишком длинные и не слишком короткие, элегантная одежда и аккуратная прическа).
Тренд активно завирусился в соцсетях. Все — от обычных юзеров до селебрити — показывают, как они проявляют сдержанность в рутинных делах: берут микроайс-латте вместо большого или откусывают сэндвич маленькими кусочками, то и дело вытирая губы салфеткой. Пока Джей Ло учит скромно пить лимонад, Пэнн Бэджли (тот самый психопат из сериала «Ты» и не менее криповый герой «Сплетницы») показывает, как он осознанно собирается на съемочную площадку. А образ Камалы Харрис и вовсе назвали примерным demure (в отличие от оппонента — Трампа).
Дженнифер Лопес в соцсетях показывает, как скромно пить лимонад
Обычные пользователи советуют брать маленький айс-латте вместо большого, чтобы соответствовать образу жизни demure
Пэнн Бэджли рассказывает, как он собирается на съемки сериала «Ты» в demure-манере (не без иронии)
Внешний вид и поведение Камалы Харрис назвали образцовым demure
Но не спешим избавляться от всех атрибутов brat girl — новый тренд оказался не больше, чем просто иронией над стереотипным (и часто нереалистичным) понятием феминности и одержимостью зумеров тихой роскошью, когда о богатстве не кричат, а только шепчут (very demure, very mindful). Сюда же записываем и сатиру на clean girls (вспоминаем рафинированный образ жизни с утренней йогой и смузи на завтрак) и традвайфс (и их амбассадором Нарой Смит, которая тратит шесть часов на то, чтобы приготовить детям обед с нуля, включая самодельный хлеб и сыр, — и все это в отполированном кокеткорном образе).
К сдержанности в поведении не призываем, но после дикого brat summer неизбежно захочется чего-нибудь demure (как кашемировый кардиган 12Storeez или пушистое платье-свитер Namelazz). Не забываем о тихой роскоши и вместо вездесущей Hermes Birkin берем в руки благородную The Row Margaux. Укутываемся в пастельный плащ Giorgio Armani и утепляемся мохеровым джемпером My812. Скромничаем в пудровой рубашке Pervert (застегиваемся на все пуговицы!) и феминном макси Lesyanebo. Собираемся в офис по примеру трендсеттера Джулс Леброн (I look classy!) — надеваем бежевый приталенный жакет Yuliawave в тандеме с бермудами Annuko и балетками Lusavou в тон.
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