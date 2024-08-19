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Demure vs brat: как скромность снова стала трендом

Прощаемся с brat summer и врываемся в demure fall — в TikTok в противовес главной героине it-альбома лета Brat исполнительницы Charli XCX («любит немного пошалить, любит вечеринки, иногда говорит глупости», — объясняет Чарли в соцсети) теперь в почете скромность.

Demure-помешательство (в переводе с английского demure — сдержанный, застенчивый) началось с видео тиктокерши Джулс Леброн, в котором она рассказывает, как собирается на работу: умеренный макияж, лаконичная прическа и невызывающая одежда. С начала августа количество просмотров выросло до 22 миллионов, а коронная фраза very demure, very mindful (очень скромно, очень осознанно) перешла из разряда обычных эпитетов в жизненное кредо. Теперь Леброн рассказывает, как в духе demure вести себя в аэропорту (быть там как можно раньше, обходиться со всеми мило и воспитанно) и даже собираться на тусовку в Лас-Вегасе (спокойный макияж и маникюр — ногти не слишком длинные и не слишком короткие, элегантная одежда и аккуратная прическа).

Тренд активно завирусился в соцсетях. Все — от обычных юзеров до селебрити — показывают, как они проявляют сдержанность в рутинных делах: берут микроайс-латте вместо большого или откусывают сэндвич маленькими кусочками, то и дело вытирая губы салфеткой. Пока Джей Ло учит скромно пить лимонад, Пэнн Бэджли (тот самый психопат из сериала «Ты» и не менее криповый герой «Сплетницы») показывает, как он осознанно собирается на съемочную площадку. А образ Камалы Харрис и вовсе назвали примерным demure (в отличие от оппонента — Трампа).

Дженнифер Лопес в соцсетях показывает, как скромно пить лимонад

Дженнифер Лопес в соцсетях показывает, как скромно пить лимонад

Обычные пользователи советуют брать маленький айс-латте вместо большого, чтобы соответствовать образу жизни demure

Обычные пользователи советуют брать маленький айс-латте вместо большого, чтобы соответствовать образу жизни demure

Пэнн Бэджли рассказывает, как он собирается на съемки сериала «Ты» в demure-манере (не без иронии)

Пэнн Бэджли рассказывает, как он собирается на съемки сериала «Ты» в demure-манере (не без иронии)

Внешний вид и поведение Камалы Харрис назвали образцовым demure

Внешний вид и поведение Камалы Харрис назвали образцовым demure 

Но не спешим избавляться от всех атрибутов brat girl — новый тренд оказался не больше, чем просто иронией над стереотипным (и часто нереалистичным) понятием феминности и одержимостью зумеров тихой роскошью, когда о богатстве не кричат, а только шепчут (very demure, very mindful). Сюда же записываем и сатиру на clean girls (вспоминаем рафинированный образ жизни с утренней йогой и смузи на завтрак) и традвайфс (и их амбассадором Нарой Смит, которая тратит шесть часов на то, чтобы приготовить детям обед с нуля, включая самодельный хлеб и сыр, — и все это в отполированном кокеткорном образе). 

The Row, TSUM Collect, 887 000 руб.

The Row, TSUM Collect, 887 000 руб.

Prada, ДЛТ, 480 000 руб.

Prada, ДЛТ, 480 000 руб.

Giorgio Armani, ДЛТ, 199 500 руб.

Giorgio Armani, ДЛТ, 199 500 руб.

Agreeg, 90 000 руб.

Agreeg, 90 000 руб.

Lesyanebo, 86 000 руб.

Lesyanebo, 86 000 руб.

Yuliawave, 62 000 руб.

Yuliawave, 62 000 руб.

12Storeez, 29 000 руб.

12Storeez, 29 000 руб.

404 Not Found, 28 000 руб.

404 Not Found, 28 000 руб.

My812, 25 900 руб.

My812, 25 900 руб.

Myseasons, 25 000 руб.

Myseasons, 25 000 руб.

Choux, 17 980 руб.

Choux, 17 980 руб.

Annuko, 16 900 руб.

Annuko, 16 900 руб.

Lusavou, 14 900 руб.

Lusavou, 14 900 руб.

Gate31, 10 890 руб.

Gate31, 10 890 руб.

Pitkina, 9 800 руб.

Pitkina, 9 800 руб.

Corporelle, 9 590 руб.

Corporelle, 9 590 руб.

Namelazz, 6 750 руб.

Namelazz, 6 750 руб.

Pervert, 4 400 руб.

Pervert, 4 400 руб.

К сдержанности в поведении не призываем, но после дикого brat summer неизбежно захочется чего-нибудь demure (как кашемировый кардиган 12Storeez или пушистое платье-свитер Namelazz). Не забываем о тихой роскоши и вместо вездесущей Hermes Birkin берем в руки благородную The Row Margaux. Укутываемся в пастельный плащ Giorgio Armani и утепляемся мохеровым джемпером My812. Скромничаем в пудровой рубашке Pervert (застегиваемся на все пуговицы!) и феминном макси Lesyanebo. Собираемся в офис по примеру трендсеттера Джулс Леброн (I look classy!) — надеваем бежевый приталенный жакет Yuliawave в тандеме с бермудами Annuko и балетками Lusavou в тон.

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