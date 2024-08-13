По плечу: 60 лучших пиджаков и жакетов сезона

Для последних летних вечеринок в севкабельском поп-апе SimpleWine (диджей-сеты гремят каждые пятницу и субботу до трех утра!) переодеваемся в сверкающий жакет Pitkina (коллаборация со звездным стилистом Анной Слониковой) и ladylike жакет в оттенке сакуры Lesyanebo. Wed-сезон почти все: для запрыгивающих в последний вагон — кремовый с феминными драпировками Pervert и льняной с сатиновым блеском Autentiments (в придачу к широким брюкам из той же ткани, кружевной бини и трендовой массивной цепи).