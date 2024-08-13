По плечу: 60 лучших пиджаков и жакетов сезона

Сезон отпусков — почти все. Возвращаемся в офисы и тусуемся на последних вечеринках лета в пиджаках и жакетах всех мастей — от массивных двубортных до сверкающих и атласных. Здесь 60 самых лучших!
Хедлайнер в пиджачно-жакетном мире — двубортный оверсайз-пиджак в духе Prada. Примеряем графитовый Fabiana Filippi (точь-в-точь как на показе), логоманский Gucci и бежевый Gate31. Его главный конкурент — приталенный жакет в стиле нулевых (тогда вовсю носила Наоми Кэмбелл, а сейчас выгуливает Белла Хадид) на манер The Row. За самыми модными идем в гости к 12Storeez (сочинили жакет из лаковой бургунди-кожи), Yuliawave (образцовые плечи!) и Sorelle Era.
За кокеткор отвечают главные в Петербурге по винтаж-кутюру Meowshka, ультрамодный brat green был найден в новой коллекции Kalmanovich, а Gods of Fame раздают dark-feminine-energy с приталенным жакетом с корсетом и шнуровкой. Собираемся на спецпоказы в «Ленфильм» (смотрим Оливье Касса, Вима Вендерса и Джеймса Беннинга до конца августа) и запасаемся интеллектуальным арт+фэшн-жакетами — перевертышем Ushatava, сложносочиненным Red September и айтемом Франкенштейна Osome2Some.
Для последних летних вечеринок в севкабельском поп-апе SimpleWine (диджей-сеты гремят каждые пятницу и субботу до трех утра!) переодеваемся в сверкающий жакет Pitkina (коллаборация со звездным стилистом Анной Слониковой) и ladylike жакет в оттенке сакуры Lesyanebo. Wed-сезон почти все: для запрыгивающих в последний вагон — кремовый с феминными драпировками Pervert и льняной с сатиновым блеском Autentiments (в придачу к широким брюкам из той же ткани, кружевной бини и трендовой массивной цепи).
Разбавляем маскулинную черную классику экстраплечистыми пиджаками Ushatava и жаккардовыми с причудливыми карманами Chernim Cherno. При желании меняем черный на коричневый (асимметричный Red September или old-money-пиджак из замши 12Storeez) или бежевый (айтем из денима от главных по мужской моде House of Leo). В поисках лучших винтажных лотов прогуливаемся по ресейл-площадкам — на Oskelly дожидается лиловый Botter.
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