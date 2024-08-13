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Вещи

По плечу: 60 лучших пиджаков и жакетов сезона

Сезон отпусков — почти все. Возвращаемся в офисы и тусуемся на последних вечеринках лета в пиджаках и жакетах всех мастей — от массивных двубортных до сверкающих и атласных. Здесь 60 самых лучших!

Chanel, TSUM Collect, 757 200 руб.

Chanel, TSUM Collect, 757 200 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 499 500 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 499 500 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 450 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 450 000 руб.

Gucci, ДЛТ, 285 120 руб.

Gucci, ДЛТ, 285 120 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 255 564 руб.

Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 255 564 руб.

Agreeg, 210 000 руб.

Agreeg, 210 000 руб.

Chloé, ДЛТ, 199 500 руб.

Chloé, ДЛТ, 199 500 руб.

Jil Sander, TSUM Collect, 180 000 руб.

Jil Sander, TSUM Collect, 180 000 руб.

Meowshka, 157 400 руб.

Meowshka, 157 400 руб.

12Storeez, 140 000 руб.

12Storeez, 140 000 руб.

Roberto Cavalli, Кенгуру, 127 500 руб.

Roberto Cavalli, Кенгуру, 127 500 руб.

Seafarer, No One, 114 490 руб.

Seafarer, No One, 114 490 руб.

Nensi Dojaka, Golden Line, 108 900 руб.

Nensi Dojaka, Golden Line, 108 900 руб.

Saint Tokyo, 76 800 руб.

Saint Tokyo, 76 800 руб.

Yuliawave, 75 000 руб.

Yuliawave, 75 000 руб.

J.Kim, 64 000 руб.

J.Kim, 64 000 руб.

Хедлайнер в пиджачно-жакетном мире — двубортный оверсайз-пиджак в духе Prada. Примеряем графитовый Fabiana Filippi (точь-в-точь как на показе), логоманский Gucci и бежевый Gate31. Его главный конкурент — приталенный жакет в стиле нулевых (тогда вовсю носила Наоми Кэмбелл, а сейчас выгуливает Белла Хадид) на манер The Row. За самыми модными идем в гости к 12Storeez (сочинили жакет из лаковой бургунди-кожи), Yuliawave (образцовые плечи!) и Sorelle Era. 

Pervert, 60 000 руб.

Pervert, 60 000 руб.

Free Age, 59 000 руб.

Free Age, 59 000 руб.

Gods of Fame, 58 000 руб.

Gods of Fame, 58 000 руб.

Landscape, 57 000 руб.

Landscape, 57 000 руб.

JM Studio, 56 000 руб.

JM Studio, 56 000 руб.

Ola Ola, 55 300 руб.

Ola Ola, 55 300 руб.

Tara Jarmon, 49 900 руб.

Tara Jarmon, 49 900 руб.

Choux, 44 980 руб.

Choux, 44 980 руб.

Walk of Shame, 44 600 руб.

Walk of Shame, 44 600 руб.

Kalmanovich, 44 100 руб.

Kalmanovich, 44 100 руб.

Gerald Darel, 43 900 руб.

Gerald Darel, 43 900 руб.

Autentiments, 42 900 руб.

Autentiments, 42 900 руб.

Masterpeace, 42 500 руб.

Masterpeace, 42 500 руб.

Lesyanebo, 42 000 руб.

Lesyanebo, 42 000 руб.

Myséasons, 40 000 руб.

Myséasons, 40 000 руб.

Elena Miro, 39 200 руб.

Elena Miro, 39 200 руб.

Iro, 38 450 руб.

Iro, 38 450 руб.

За кокеткор отвечают главные в Петербурге по винтаж-кутюру  Meowshka, ультрамодный brat green был найден в новой коллекции Kalmanovich, а Gods of Fame раздают dark-feminine-energy с приталенным жакетом с корсетом и шнуровкой. Собираемся на спецпоказы в «Ленфильм» (смотрим Оливье Касса, Вима Вендерса и Джеймса Беннинга до конца августа) и запасаемся интеллектуальным арт+фэшн-жакетами — перевертышем Ushatava, сложносочиненным Red September и айтемом Франкенштейна Osome2Some. 

Pitkina, 36 900 руб.

Pitkina, 36 900 руб.

Annuko, 35 900 руб.

Annuko, 35 900 руб.

Ushatava, 35 900 руб.

Ushatava, 35 900 руб.

Namelazz, 33 900 руб.

Namelazz, 33 900 руб.

Red September, 32 900 руб.

Red September, 32 900 руб.

404 Not Found, 29 800 руб.

404 Not Found, 29 800 руб.

Gapanovich, 27 000 руб.

Gapanovich, 27 000 руб.

Osome2Some, 26 400 руб.

Osome2Some, 26 400 руб.

Sorelle Era, 25 900 руб.

Sorelle Era, 25 900 руб.

2Mood, 24 980 руб.

2Mood, 24 980 руб.

P.P.S., 21 890 руб.

P.P.S., 21 890 руб.

Emka, 19 990 руб.

Emka, 19 990 руб.

Anna Pekun, 16 980 руб.

Anna Pekun, 16 980 руб.

Gate31, 16 890 руб.

Gate31, 16 890 руб.

Lime, 11 999 руб.

Lime, 11 999 руб.

1001dress, 6 790 руб.

1001dress, 6 790 руб.

O'stin, 6 599 руб.

O'stin, 6 599 руб.

Для последних летних вечеринок в севкабельском поп-апе SimpleWine (диджей-сеты гремят каждые пятницу и субботу до трех утра!) переодеваемся в сверкающий жакет Pitkina (коллаборация со звездным стилистом Анной Слониковой) и ladylike жакет в оттенке сакуры Lesyanebo. Wed-сезон почти все: для запрыгивающих в последний вагон — кремовый с феминными драпировками Pervert и льняной с сатиновым блеском Autentiments (в придачу к широким брюкам из той же ткани, кружевной бини и трендовой массивной цепи).

Zegna, TSUM Collect, 445 000 руб.

Zegna, TSUM Collect, 445 000 руб.

Prada, Oskelly, 347 907 руб.

Prada, Oskelly, 347 907 руб.

Giorgio Armani, TSUM Collect, 310 000 руб.

Giorgio Armani, TSUM Collect, 310 000 руб.

12Storeez, 170 000 руб.

12Storeez, 170 000 руб.

Études, ДЛТ, 88 800 руб.

Études, ДЛТ, 88 800 руб.

Red September, 50 000 руб.

Red September, 50 000 руб.

Botter, Oskelly, 47 000 руб.

Botter, Oskelly, 47 000 руб.

Ushatava, 41 100 руб.

Ushatava, 41 100 руб.

House of Leo, 40 000 руб.

House of Leo, 40 000 руб.

Chernim Cherno, 25 500 руб.

Chernim Cherno, 25 500 руб.

Attachment, Daynight, 15 840 руб.

Attachment, Daynight, 15 840 руб.

Разбавляем маскулинную черную классику экстраплечистыми пиджаками Ushatava и жаккардовыми с причудливыми карманами Chernim Cherno. При желании меняем черный на коричневый (асимметричный Red September или old-money-пиджак из замши 12Storeez) или бежевый (айтем из денима от главных по мужской моде House of Leo). В поисках лучших винтажных лотов прогуливаемся по ресейл-площадкам —  на Oskelly дожидается лиловый Botter. 

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