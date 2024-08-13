На «Ленфильме» пройдут спецпоказы картин Вима Вендерса, Глеба Панфилова и Джеймса Беннинга

Предварять смотры будет вступительное слово от критиков и теоретиков кино.
«Комната 999»
До конца августа в «Ленфильме» смотрим новейшие картины на иностранном языке и знаковую классику от советских и зарубежных кинорежиссеров: от документальной картины Любны Плейост «Комната 999» — оммажа одноименного фильма 1982 года режиссера Вима Вендерса — до ретроспективы документалиста, философа и иконы независимого кино Джеймса Беннинга. Для участия в смотрах не обязательны киноведческие знания или глубокое погружение в фильмографию режиссеров — в рамках каждого специального показа пройдут лекции от журналиста и кинокритика Ксении Балюк, главного редактора журнала «Сеанс» Василия Степанова. Хайлайтом цикла станет презентация книги Станислава Дединского и Натальи Рябчиковой о фильме «Начало» Глеба Панфилова, а также показ самой картины, ставшей в этом году визуальным символом кинофестиваля «Окно в Европу».
«Братья»
13 августа смотрим новинку от французского режиссера Оливье Касса «Братья» с постановщиком «Ненависти» и «Багровых рек» Матье Кассовицем, играющим одну из главных ролей. Драму 2024 года представит кинокритик и редактор канала «Што это было» Ксения Балюк.
15 августа состоится специальный показ ко Дню рождения Вима Вендерса. Покажут оммаж на его картину 1980-х годов «Комната 999», которую представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Документальная лента представит полный срез методики живущих кинематографистов: Вима Вендерса, Йоакима Триера, Ниньи Тюберг, Паоло Соррентино, Рубена Эстлунда, Дэвида Кроненберга, Клер Дени, Линн Рэмси, Асгара Фархади, Надава Лапида, Кристиана Мунджиу и Альберта Серра.
16 августа состоится презентация исследования «Начало, или Фильм о Жанне д’Арк», посвященного истории создания культовой картины Глеба Панфилова с Инной Чуриковой в главной роли. Посмотреть кино можно будет сразу после обсуждения книги.
23 августа смотры доберутся и до нетривиального жанра хоррор, в рамках которого покажут нашумевший хит 2014 года «Оно приходит за тобой» (или в оригинале It Follows) с Майкой Монро в ведущей роли. Представит картину соавтор телеграм-канала об ужасах «Хижина в лесу» Ира Савина.
«Самурай»
26 августа Василий Степанов расскажет о фильме французского режиссера Жана-Пьера Мельвиля «Самурай» с Алленом Делоном в роли наемного убийцы Жефа Костелло. Если вы еще не смотрели «Убийцу» Финчера, то стоит обратить внимание на бессмертный оригинал.
Завершит программу два показа картин режиссера Джеймса Беннинга, которые снова представит Василий Степанов. Увидеть документальную ленту «США» можно 29 августа, а криминальную драму «Самоубийство в пейзаже» — 30 августа.
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