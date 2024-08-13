На «Ленфильме» пройдут спецпоказы картин Вима Вендерса, Глеба Панфилова и Джеймса Беннинга

13 августа смотрим новинку от французского режиссера Оливье Касса «Братья» с постановщиком «Ненависти» и «Багровых рек» Матье Кассовицем, играющим одну из главных ролей. Драму 2024 года представит кинокритик и редактор канала «Што это было» Ксения Балюк.

15 августа состоится специальный показ ко Дню рождения Вима Вендерса. Покажут оммаж на его картину 1980-х годов «Комната 999», которую представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Документальная лента представит полный срез методики живущих кинематографистов: Вима Вендерса, Йоакима Триера, Ниньи Тюберг, Паоло Соррентино, Рубена Эстлунда, Дэвида Кроненберга, Клер Дени, Линн Рэмси, Асгара Фархади, Надава Лапида, Кристиана Мунджиу и Альберта Серра.