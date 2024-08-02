Платья-волки, пакеты-авоськи и котики-готики: модный дайджест

Проводим август в мастхэвах главного петербургского кэжуал-бренда GATE31, которые сейчас можно урвать за полцены (а то и со скидкой в 70%): идем на Франса Снейдерса в «Эрмитаж» (главная выставка сезона!) в бежевом топе-жатке (на вечере в Utopist миксуем его с карго-брюками), а для проверки sundress theory пригодится белоснежная комбинация из легкого тенсела.