18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Платья-волки, пакеты-авоськи и котики-готики: модный дайджест

Вам деконструктивисткую капсулу вещей-трансформеров Ushatava, коттеджкорные джемперы в косичку от Lime или поживший деним из гранжевого дропа 2mood? О главных летних сейлах и дебютных осенних релизах рассказываем в нашем дайджесте. 

Ushatava

Рубашка Ushatava, 16 500 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Ushatava, 16 500 руб.

Худи Ushatava, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

Худи Ushatava, 16 900 руб.

Пальто Ushatava, 39 900 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Ushatava, 39 900 руб.

Супербренд Ushatava готовится к холодам и показывает первый дроп осенне-зимней базовой коллекции (ждем в сентябре подиумную!). В релизе много вещей-трансформеров (юбка превращается в платье, а широкие брюки с короткой юбкой из кашкорсе — в комбинезон), худи со съемными подплечниками, терракотовые пальто, полупрозрачные лонгсливы из тонкого трикотажа и (surprise, surprise!) — полиэтиленовые авоськи в виде мусорного пакета (как тебе такое, Демна?).

GATE31

Платье GATE31, 16 990 руб. 6 796 руб. (60%)
Архивы пресс-служб

Платье GATE31, 16 990 руб. 6 796 руб. (60%)

Брюки GATE31, 12 690 руб. 3 807 руб. (70%)
Архивы пресс-служб

Брюки GATE31, 12 690 руб. 3 807 руб. (70%)

Топ GATE31, 8 890 руб. 3 556 руб. (60%)
Архивы пресс-служб

Топ GATE31, 8 890 руб. 3 556 руб. (60%)

Проводим август в мастхэвах главного петербургского кэжуал-бренда GATE31, которые сейчас можно урвать за полцены (а то и со скидкой в 70%): идем на Франса Снейдерса в «Эрмитаж» (главная выставка сезона!) в бежевом топе-жатке (на вечере в Utopist миксуем его с карго-брюками), а для проверки sundress theory пригодится белоснежная комбинация из легкого тенсела.

Lime

Рубашка Lime, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Lime, 5 999 руб.

Жилет Lime, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Жилет Lime, 5 999 руб.

Кардиган Lime, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган Lime, 9 999 руб.

На мудборде нового мужского итальяноцетричного кампейна Lime — «Неаполитанский квартет» Элены Ферранте и «Семейный лексикон» Наталии Гинзбург. С его помощью бренд собрал классный кэжуал-стартерпак на Pre-Fall: примеряем вязаные жилеты и яркие красные кардиганы (цвет сезона!) с вельветовыми брюками, а для прогулок по «Острову фортов» держим при себе куртки из плотного хлопка с акцентными воротниками (на зло ветру!).

2mood

Куртка 2mood, 19 980 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка 2mood, 19 980 руб.

Футболка 2mood, 9 980 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка 2mood, 9 980 руб.

Джинсы 2mood, 15 980 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсы 2mood, 15 980 руб.

Орлы, котики и готика — главные ингредиенты нового гранжевого дропа от мастеров кэжуала 2mood, которым они провозглашают старт осеннего сезона. Запоминаем стайлинг-трюки: вместе с пожившим денимом носим белый топ и несколько галстуков за раз (вместо кулона!), рокерскую тишотку надеваем на клетчатую рубашку (привет, 1990-ые), а теплую шерстяную куртку смело примеряем задом наперед (на удачу). 

Poison Drop

Бутик Poison Drop в универмаге Au Pont Rouge
Архивы пресс-служб

Бутик Poison Drop в универмаге Au Pont Rouge

Бутик Poison Drop в универмаге Au Pont Rouge
Архивы пресс-служб

Бутик Poison Drop в универмаге Au Pont Rouge

Бутик Poison Drop в универмаге Au Pont Rouge
Архивы пресс-служб

Бутик Poison Drop в универмаге Au Pont Rouge

Ювелирные хедлайнеры Poison Drop пережили восхитительный ребрендинг в универмаге Au Pont Rouge — превратили небольшой корнер в интерактивное пространство (с выдвигающимися рейлами и зонами для примерки украшений — все находка архитектурных визионеров из студии DA Bureau). Идем в гости за макабрическими подвесами Rhoe Bermat, кидкорными серьгами-лошадками Kotlo Studio и фирменными кулонами-сердцами Poison Drop Lab (носят Миша и Китти, Вита Клац и готическая принцесса Salavat Qypere!).

Ola Ola

Топ Ola Ola, 10 000 руб. 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Ola Ola, 10 000 руб. 8 500 руб.

Жакет Ola Ola, 46 000 руб. 39 100 руб. (15%)
Архивы пресс-служб

Жакет Ola Ola, 46 000 руб. 39 100 руб. (15%)

Платье Ola Ola, 29 000 руб. 24 650 руб. (15%)
Архивы пресс-служб

Платье Ola Ola, 29 000 руб. 24 650 руб. (15%)

У мастеров авангардных принтов Ola Ola стартовал сезонный сейл — все айтемы из новой весенне-летней коллекции (это лебединые жакеты, бомберы из винтажных советских ковров и топы в узорах из волков и оленей!) отдают со скидкой в 15%. Важно — на вещи из прошлых релизов действует скидка до 50%. 

Doucal's

Архивы пресс-служб

В честь Олимпийских игр потомственные итальянские сапожники Doucal’s сделали лимитированный ремейк фрменных кроссовок Hugh: новая кожаная модель Hugh Paris (с перфорированным рисунком и контрастной подошвой) выпущена всего в 57 экземплярах — каждый из них смело носим как на спорт (тренируем бег на марафонских дистанциях вдоль гранитных набережных и спринт до Дворцового в час ночи!), так и на бархоппинг по самым трушным петербургским барам (от новорожденного «Вити» до олдскульных «Хроник»!).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: