Платья-волки, пакеты-авоськи и котики-готики: модный дайджест

Вам деконструктивисткую капсулу вещей-трансформеров Ushatava, коттеджкорные джемперы в косичку от Lime или поживший деним из гранжевого дропа 2mood? О главных летних сейлах и дебютных осенних релизах рассказываем в нашем дайджесте.
Ushatava
Супербренд Ushatava готовится к холодам и показывает первый дроп осенне-зимней базовой коллекции (ждем в сентябре подиумную!). В релизе много вещей-трансформеров (юбка превращается в платье, а широкие брюки с короткой юбкой из кашкорсе — в комбинезон), худи со съемными подплечниками, терракотовые пальто, полупрозрачные лонгсливы из тонкого трикотажа и (surprise, surprise!) — полиэтиленовые авоськи в виде мусорного пакета (как тебе такое, Демна?).
GATE31
Проводим август в мастхэвах главного петербургского кэжуал-бренда GATE31, которые сейчас можно урвать за полцены (а то и со скидкой в 70%): идем на Франса Снейдерса в «Эрмитаж» (главная выставка сезона!) в бежевом топе-жатке (на вечере в Utopist миксуем его с карго-брюками), а для проверки sundress theory пригодится белоснежная комбинация из легкого тенсела.
Lime
На мудборде нового мужского итальяноцетричного кампейна Lime — «Неаполитанский квартет» Элены Ферранте и «Семейный лексикон» Наталии Гинзбург. С его помощью бренд собрал классный кэжуал-стартерпак на Pre-Fall: примеряем вязаные жилеты и яркие красные кардиганы (цвет сезона!) с вельветовыми брюками, а для прогулок по «Острову фортов» держим при себе куртки из плотного хлопка с акцентными воротниками (на зло ветру!).
2mood
Орлы, котики и готика — главные ингредиенты нового гранжевого дропа от мастеров кэжуала 2mood, которым они провозглашают старт осеннего сезона. Запоминаем стайлинг-трюки: вместе с пожившим денимом носим белый топ и несколько галстуков за раз (вместо кулона!), рокерскую тишотку надеваем на клетчатую рубашку (привет, 1990-ые), а теплую шерстяную куртку смело примеряем задом наперед (на удачу).
Poison Drop
Ювелирные хедлайнеры Poison Drop пережили восхитительный ребрендинг в универмаге Au Pont Rouge — превратили небольшой корнер в интерактивное пространство (с выдвигающимися рейлами и зонами для примерки украшений — все находка архитектурных визионеров из студии DA Bureau). Идем в гости за макабрическими подвесами Rhoe Bermat, кидкорными серьгами-лошадками Kotlo Studio и фирменными кулонами-сердцами Poison Drop Lab (носят Миша и Китти, Вита Клац и готическая принцесса Salavat Qypere!).
Ola Ola
У мастеров авангардных принтов Ola Ola стартовал сезонный сейл — все айтемы из новой весенне-летней коллекции (это лебединые жакеты, бомберы из винтажных советских ковров и топы в узорах из волков и оленей!) отдают со скидкой в 15%. Важно — на вещи из прошлых релизов действует скидка до 50%.
Doucal's
В честь Олимпийских игр потомственные итальянские сапожники Doucal’s сделали лимитированный ремейк фрменных кроссовок Hugh: новая кожаная модель Hugh Paris (с перфорированным рисунком и контрастной подошвой) выпущена всего в 57 экземплярах — каждый из них смело носим как на спорт (тренируем бег на марафонских дистанциях вдоль гранитных набережных и спринт до Дворцового в час ночи!), так и на бархоппинг по самым трушным петербургским барам (от новорожденного «Вити» до олдскульных «Хроник»!).
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