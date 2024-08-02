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Новое место модного притяжения: в Петербурге открылся обновленный универмаг украшений Poison Drop

Петербург пополнился новым fashion-спотом: в Au Pont Rouge открылся обновленный Poison Drop. Некогда небольшой корнер превратили в настоящее интерактивное мультимедийное пространство «со своим голосом». Первыми оценить бутик, где представлены изделия как мировых, так и российских брендов, пришли представители петербургского истеблишмента: украшения примерили актрисы Полина Филоненко и Полина Сидихина, главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк, и другие. 

Андрей Мигунов и Ирина Мысина

Андрей Мигунов и Ирина Мысина

Полина Сидихина
Полина Сидихина
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Анита Фазли

Анита Фазли

Юлия Машнич

Юлия Машнич

Екатерина Пономарёва. Катя Фишер
Екатерина Пономарёва, Катя Фишер
Светлана Соколова
Светлана Соколова

Основатели бренда Poison Drop Андрей Мигунов и Ирина Мысина рассказали гостям, что влюблены в Петербург: каждый раз город вдохновляет их, именно поэтому они подошли с большим трепетом к переоткрытию корнера. Он стал продолжением ребрендинга оффлайн-пространств Poison Drop, начатого в прошлом году с флагмана на Патриарших в партнерстве с ведущей российской архитектурной студией DA Bureau. Новая концепция петербургского магазина органично вписалась в исторические интерьеры Au Pont Rouge, первого универмага в Европе, открытого еще в начале прошлого века. В дизайне были использованы фирменные цвета Универмага – синий и глубокий янтарный. Цвета витрин затемнили в цвет старинной плитки и каждая из них подчеркивает свое направление украшений - брутальный и деконструктивный dark fashion, золото не как у всех и яркие statement украшения. Петербургский корнер сохранил новый фирменный стиль Poison Drop, но в сдержанной и приглушенной манере.

После небольшой экскурсии по новому пространству гости вечера отправились в ресторан Jerome, где Андрей и Ирина поделились историями из жизни бренда, а также поблагодарили всех собравшихся за приятный теплый вечер. Во время ужина гостям вечера были предложены блюда в итальянском стиле, а также вина южных регионов. 

Михаил Стацюк. Андрей Мигунов
Михаил Стацюк, Андрей Мигунов
Полина Сидихина, Елизавета Замарина
Полина Сидихина, Елизавета Замарина
Наталья Нестеренко

Наталья Нестеренко 

Андрей Шмаков

Андрей Шмаков

Полина Филоненко. Анита Фазли
Полина Филоненко, Анита Фазли
Наталья Фридман

Наталья Фридман

Ольга Коста
Ольга Коста

Андрей Мигунов, CEO и сооснователь Poison Drop

О новой концепции

«До прошлого года наши магазины развивались в концепции белого листа – легкое минималистичное пространство, где характер самого Poison Drop несколько отступал, предоставляя объем для сторителлинга и выражения брендов. Сейчас мы переходим в концепцию мультимедийного пространства, когда магазин имеет неповторимый характер и “разговаривает” с клиентом разными способами.

Основная идея – создать магазин как точку притяжения, где хочется проводить как можно больше времени. Это общение с клиентами, цель которого не просто смотивировать человека купить украшение, а подарить новый опыт и впечатления».

Полина Филоненко, Полина Сидихина. Анита Фазли
Полина Сидихина, Полина Филоненко, Анита Фазли
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Екатерина Пономарёва. Катя Фишер
Екатерина Пономарёва, Катя Фишер
Юлия Машнич

Юлия Машнич 

Марат Богдалов
Марат Богдалов

Фото: Анастасия Большакова

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Люди:
Светлана Соколова , Марат Богдалов, Елизавета Замарина Михаил Стацюк, Екатерина Пономарёва, Полина Сидихина, Полина Филоненко

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