Новое место модного притяжения: в Петербурге открылся обновленный универмаг украшений Poison Drop

Основатели бренда Poison Drop Андрей Мигунов и Ирина Мысина рассказали гостям, что влюблены в Петербург: каждый раз город вдохновляет их, именно поэтому они подошли с большим трепетом к переоткрытию корнера. Он стал продолжением ребрендинга оффлайн-пространств Poison Drop, начатого в прошлом году с флагмана на Патриарших в партнерстве с ведущей российской архитектурной студией DA Bureau. Новая концепция петербургского магазина органично вписалась в исторические интерьеры Au Pont Rouge, первого универмага в Европе, открытого еще в начале прошлого века. В дизайне были использованы фирменные цвета Универмага – синий и глубокий янтарный. Цвета витрин затемнили в цвет старинной плитки и каждая из них подчеркивает свое направление украшений - брутальный и деконструктивный dark fashion, золото не как у всех и яркие statement украшения. Петербургский корнер сохранил новый фирменный стиль Poison Drop, но в сдержанной и приглушенной манере.

После небольшой экскурсии по новому пространству гости вечера отправились в ресторан Jerome, где Андрей и Ирина поделились историями из жизни бренда, а также поблагодарили всех собравшихся за приятный теплый вечер. Во время ужина гостям вечера были предложены блюда в итальянском стиле, а также вина южных регионов.