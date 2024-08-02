Новое место модного притяжения: в Петербурге открылся обновленный универмаг украшений Poison Drop

Петербург пополнился новым fashion-спотом: в Au Pont Rouge открылся обновленный Poison Drop. Некогда небольшой корнер превратили в настоящее интерактивное мультимедийное пространство «со своим голосом». Первыми оценить бутик, где представлены изделия как мировых, так и российских брендов, пришли представители петербургского истеблишмента: украшения примерили актрисы Полина Филоненко и Полина Сидихина, главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк, и другие.
Андрей Мигунов и Ирина Мысина
Анита Фазли
Юлия Машнич
Основатели бренда Poison Drop Андрей Мигунов и Ирина Мысина рассказали гостям, что влюблены в Петербург: каждый раз город вдохновляет их, именно поэтому они подошли с большим трепетом к переоткрытию корнера. Он стал продолжением ребрендинга оффлайн-пространств Poison Drop, начатого в прошлом году с флагмана на Патриарших в партнерстве с ведущей российской архитектурной студией DA Bureau. Новая концепция петербургского магазина органично вписалась в исторические интерьеры Au Pont Rouge, первого универмага в Европе, открытого еще в начале прошлого века. В дизайне были использованы фирменные цвета Универмага – синий и глубокий янтарный. Цвета витрин затемнили в цвет старинной плитки и каждая из них подчеркивает свое направление украшений - брутальный и деконструктивный dark fashion, золото не как у всех и яркие statement украшения. Петербургский корнер сохранил новый фирменный стиль Poison Drop, но в сдержанной и приглушенной манере.
После небольшой экскурсии по новому пространству гости вечера отправились в ресторан Jerome, где Андрей и Ирина поделились историями из жизни бренда, а также поблагодарили всех собравшихся за приятный теплый вечер. Во время ужина гостям вечера были предложены блюда в итальянском стиле, а также вина южных регионов.
Наталья Нестеренко
Андрей Шмаков
Наталья Фридман
Андрей Мигунов, CEO и сооснователь Poison Drop
О новой концепции
«До прошлого года наши магазины развивались в концепции белого листа – легкое минималистичное пространство, где характер самого Poison Drop несколько отступал, предоставляя объем для сторителлинга и выражения брендов. Сейчас мы переходим в концепцию мультимедийного пространства, когда магазин имеет неповторимый характер и “разговаривает” с клиентом разными способами.
Основная идея – создать магазин как точку притяжения, где хочется проводить как можно больше времени. Это общение с клиентами, цель которого не просто смотивировать человека купить украшение, а подарить новый опыт и впечатления».
Юлия Машнич
Фото: Анастасия Большакова
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