Пять главных головных уборов сезона

Choose your fighter: папина бейсболка, матросская бескозырка или все же колготочный тюрбан? Выявили главные шляпные тренды (и выдаем их с головой!).
Вязаная панама
Knit-мания (помним ее по прошлогодним трикотажным платьям, вязаным двойкам и даже купальникам) вернулась в виде очаровательных панамок. При поддержке The Row, Loro Piana и Issey Miyake некогда исключительно летний головной убор перевоплощается в демисезонный — в тандеме со свитерами, клошарскими плащами и лоферами. До конца лета не снимаем полосатые (большой тренд!) Cocoshnick и Betife, а на осень в пару к ветровкам и резиновым сапогам оставляем лакончные Lyna+ (вовсю носит Оксана Рим) и Chaika (вам песочную или васильковую?).
Папина бейсболка
Теперь это не метакринж-проделки Balenciaga и Vetements, а настоящий тренд, одобренный всеми — от Celine до Bally и Coach. Признав, что любимая поношенная кепка – это просто-напросто удобно, стилисты и инфлюенсеры начали миксовать ее буквально со всем: с рубашкой и юбкой-карандаш, бельевым платьем с кружевом, кокеткорной двойкой из шелка и с пижамными брюками (и даже цеплять на сумку как обвес). Если dad hat не досталась по наследству, выстраиваемся в очередь в TSUM Collect за винтажными айтемами Miu Miu и Сeline. А спортивные Martine Rose и Botter (с вайбом старшего брата-скейтера!) дожидаются в Studio Slow.
Сандра Генрих Соседа использует алую бейсболку в качестве акцента в лаконичном образе из шоколадного кожаного бомбера, белых пижамных брюк и карамельных вьетнамок
Агнес Пустай выгуливает бейсболку в total-biege look с контрастными по стилю платьем-комбинацией с кружевом и объемным мужским пиджаком, дополняя спортивный головной убор ярко-красными кроссовками и носками
Платок
Главный конкурент папиных бейсболок — шелковые платки, которые носим всеми возможными способами (и не только на голове!). Пока Jacquemus повязывают платок на манер 60-х, Cormio голосуют за лео-бандану из нулевых и миксуют ее с лонгсливом и макси из плащевки, а Knwls показывают, как мы будем носить платок осенью — с шифоновым платьем из той же ткани, обрызганным плащом (кто узнал себя?) и казаками. Лучший винтажный лот был найден в TSUM Collect — платок Hermes с принтом-комиксом. А вариант со скиап-омарами сочинили FromSabá. Для кокеткорных образов меняем шелковые платки на кружевные косынки Masterpeace, а на холода присматриваем вязаные — не простые, а с золотыми пайетками Tête Bonnet.
Хейли Бибер повторила подиумный образ с показа Jacquemus FW'24 — замиксовала сливочный платок (завязанный в ретроманере) с очками и платьем в тон
Фэшн-инфлюенсер Эмили Синдлев играет по колорблочным правилам и объединяет оттенки образа в шелковом платке (носит его как дюрагу), делая его более завершенным и собранным
Оливия Анна-Катарина выгуливает косынку-кроше с льняной двойкой и пестрым шопером — подсматриваем комбо для августовских отпусков
Бескозырка
После кутюрного показа Jean Paul Gaultier by Simone Rocha каноническая для бренда морячка (или бескозырка) загремела с новой силой — появилась в коллекции Thom Browne и даже на шоу Vogue World (в ней прошлась модель Барбара Палвин). Весь август носим бабл-гам-морячки «Гарин» (Сергей Малыхин шил бескозырки до того, как это стало мейнстримом!) и лимонные 5 o'Coat. А оранжевую шляпку Tête Bonnet связала бабушка-мастерица Светалана. Но если хочется поделать что-то руками самому — шапка из фольги «Люди Любите», которая за несколько минут превращается в матроску (не путать конспирологию с искусством!).
Колготки на голове
От эпатажа Бьянки Цензори до самого модного аксессуара сезона — капроновые тюрбаны Saint Laurent и колготочные повязки Prada теперь хотят все. К счастью (или нет?), в продаже их не существует — все это сотворили стилисты Даффи (работал для Saint Laurent) и Гвидо Палау (мастерил повязки для шоу Миуччи) из самых обычных колготочно-чулочных изделий. Зато в сети полно тьюториалов, с которыми вы в два счета освоите фишки гуру причесок. Дело за малым — закупаемся разноцветными колготками RADVGA и Calzedonia и отрабатываем новый стайлинг-трюк.
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