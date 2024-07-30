Пять главных головных уборов сезона

Главный конкурент папиных бейсболок — шелковые платки, которые носим всеми возможными способами (и не только на голове!). Пока Jacquemus повязывают платок на манер 60-х, Cormio голосуют за лео-бандану из нулевых и миксуют ее с лонгсливом и макси из плащевки, а Knwls показывают, как мы будем носить платок осенью — с шифоновым платьем из той же ткани, обрызганным плащом (кто узнал себя?) и казаками. Лучший винтажный лот был найден в TSUM Collect — платок Hermes с принтом-комиксом. А вариант со скиап-омарами сочинили FromSabá. Для кокеткорных образов меняем шелковые платки на кружевные косынки Masterpeace, а на холода присматриваем вязаные — не простые, а с золотыми пайетками Tête Bonnet.