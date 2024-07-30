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Вещи

Пять главных головных уборов сезона

Choose your fighter: папина бейсболка, матросская бескозырка или все же колготочный тюрбан? Выявили главные шляпные тренды (и выдаем их с головой!).

Вязаная панама

The Row SS'24

The Row SS'24

Loro Piana SS'24

Loro Piana SS'24

By Malene Birger Pre-Fall'24

By Malene Birger Pre-Fall'24

Homme Plissé Issey Miyake SS'24

Homme Plissé Issey Miyake SS'24

Staud Pre-Fall'24

Staud Pre-Fall'24

Knit-мания (помним ее по прошлогодним трикотажным платьям, вязаным двойкам и даже купальникам) вернулась в виде очаровательных панамок. При поддержке The Row, Loro Piana и Issey Miyake некогда исключительно летний головной убор перевоплощается в демисезонный — в тандеме со свитерами, клошарскими плащами и лоферами. До конца лета не снимаем полосатые (большой тренд!) Cocoshnick и Betife, а на осень в пару к ветровкам и резиновым сапогам оставляем лакончные Lyna+ (вовсю носит Оксана Рим) и Chaika (вам песочную или васильковую?).

Bottega Veneta, ДЛТ, 198 500 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 198 500 руб.

Lyna+, 25 000 руб.

Lyna+, 25 000 руб.

Ganni, ДЛТ, 16 150 руб.

Ganni, ДЛТ, 16 150 руб.

Cocoshnick, 13 000 руб.

Cocoshnick, 13 000 руб.

Afield Out, Studio Slow, 8 990 руб.

Afield Out, Studio Slow, 8 990 руб. 

Betife, Lio, 5 500 руб.

Betife, Lio, 5 500 руб.

Walk of Shame, 5 110 руб.

Walk of Shame, 5 110 руб.

Сheck Ya Head, 5 100 руб.

Сheck Ya Head, 5 100 руб.

Chaika, 4 990 руб.

Chaika, 4 990 руб.

Uniize, 2 990 руб.

Uniize, 2 990 руб.

Хейли Бибер с помощью полосатой вязаной панамы делает простой образ из костюмных брюк и укороченной футболки более непосредственным и ироничным

Хейли Бибер с помощью полосатой вязаной панамы делает простой образ из костюмных брюк и укороченной футболки более непосредственным и ироничным

Инфлюенсер Леандра Медин сочинила лучшее комбо для жары в городе — льняные брюки, майка-сетка и инфантильная панама

Инфлюенсер Леандра Медин сочинила лучшее комбо для жары в городе — льняные брюки, майка-сетка и инфантильная панама

Папина бейсболка

Bally SS'24

Bally SS'24

Celine SS'24

Celine SS'24

Bally SS'24

Bally SS'24

Coach FW'24

Coach FW'24

Теперь это не метакринж-проделки Balenciaga и Vetements, а настоящий тренд, одобренный всеми — от Celine до Bally и Coach. Признав, что любимая поношенная кепка – это просто-напросто удобно, стилисты и инфлюенсеры начали миксовать ее буквально со всем: с рубашкой и юбкой-карандаш, бельевым платьем с кружевом, кокеткорной двойкой из шелка и с пижамными брюками (и даже цеплять на сумку как обвес). Если dad hat не досталась по наследству, выстраиваемся в очередь в TSUM Collect за винтажными айтемами Miu Miu и Сeline. А спортивные Martine Rose и Botter (с вайбом старшего брата-скейтера!) дожидаются в Studio Slow. 

Miu Miu, TSUM Collect, 95 800 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 95 800 руб.

Vetements, ДЛТ, 69 300 руб.

Vetements, ДЛТ, 69 300 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 55 850 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 55 850 руб.

Celine, TSUM Collect, 29 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 29 000 руб.

Martine Rose, Studio Slow, 24 990 руб.

Martine Rose, Studio Slow, 24 990 руб.

Botter, Studio Slow, 19 990 руб.

Botter, Studio Slow, 19 990 руб.

BNPRT, 3 990 руб.

BNPRT, 3 990 руб.

Nike Vintage, Kostrov Store, 2 400 руб.

Nike Vintage, Kostrov Store, 2 400 руб.

Lime, 1 799 руб.

Lime, 1 799 руб.

Сандра Генрих Соседа использует алую бейсболку в качестве акцента в лаконичном образе из шоколадного кожаного бомбера, белых пижамных брюк и

Сандра Генрих Соседа использует алую бейсболку в качестве акцента в лаконичном образе из шоколадного кожаного бомбера, белых пижамных брюк и карамельных вьетнамок

Агнес Пустай выгуливает бейсболку в total-biege look с контрастными по стилю платьем-комбинацией с кружевом и объемным мужским пиджаком, дополняя

Агнес Пустай выгуливает бейсболку в total-biege look с контрастными по стилю платьем-комбинацией с кружевом и объемным мужским пиджаком, дополняя спортивный головной убор ярко-красными кроссовками и носками

Платок

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24

Cormio SS'24

Cormio SS'24

Knwls SS'24

Knwls SS'24

Mame Kurogouchi SS'24

Mame Kurogouchi SS'24

Главный конкурент папиных бейсболок — шелковые платки, которые носим всеми возможными способами (и не только на голове!). Пока Jacquemus повязывают платок на манер 60-х, Cormio голосуют за лео-бандану из нулевых и миксуют ее с лонгсливом и макси из плащевки, а Knwls показывают, как мы будем носить платок осенью — с шифоновым платьем из той же ткани, обрызганным плащом (кто узнал себя?) и казаками. Лучший винтажный лот был найден в TSUM Collect — платок Hermes с принтом-комиксом. А вариант со скиап-омарами сочинили FromSabá. Для кокеткорных образов меняем шелковые платки на кружевные косынки Masterpeace, а на холода присматриваем вязаные — не простые, а с золотыми пайетками Tête Bonnet.  

Hermes, TSUM Collect, 114 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 114 000 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 51 250 руб.

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 51 250 руб.

Chanel, TSUM Collect, 47 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 47 000 руб.

Gucci, Oskelly, 42 710 руб.

Gucci, Oskelly, 42 710 руб.

Radical Chic, 11 500 руб.

Radical Chic, 11 500 руб.

YULIAWAVE, 11 200 руб.

YULIAWAVE, 11 200 руб.

Masterpeace, 9 000 руб.

Masterpeace, 9 000 руб.

FromSabá, 6 800 руб.

FromSabá, 6 800 руб.

Tête Bonnet, 5 500 руб.

Tête Bonnet, 5 500 руб.

Хейли Бибер повторила подиумный образ с показа Jacquemus FW'24 — замиксовала сливочный платок (завязанный в ретроманере) с очками и платьем в тон

Хейли Бибер повторила подиумный образ с показа Jacquemus FW'24 — замиксовала сливочный платок (завязанный в ретроманере) с очками и платьем в тон

Фэшн-инфлюенсер Эмили Синдлев играет по колорблочным правилам и объединяет оттенки образа в шелковом платке (носит его как дюрагу), делая его более

Фэшн-инфлюенсер Эмили Синдлев играет по колорблочным правилам и объединяет оттенки образа в шелковом платке (носит его как дюрагу), делая его более завершенным и собранным

Оливия Анна-Катарина выгуливает косынку-кроше с льняной двойкой и пестрым шопером — подсматриваем комбо для августовских отпусков

Оливия Анна-Катарина выгуливает косынку-кроше с льняной двойкой и пестрым шопером — подсматриваем комбо для августовских отпусков 

Бескозырка 

Jean Paul Gaultier by Simone Rocha Couture SS'24

Jean Paul Gaultier by Simone Rocha Couture SS'24

Thom Browne Pre-Fall'24

Thom Browne Pre-Fall'24

Jean Paul Gaultier by Simone Rocha Couture SS'24

Jean Paul Gaultier by Simone Rocha Couture SS'24

Vogue World 2024

Vogue World 2024

После кутюрного показа Jean Paul Gaultier by Simone Rocha каноническая для бренда морячка (или бескозырка) загремела с новой силой — появилась в коллекции Thom Browne и даже на шоу Vogue World (в ней прошлась модель Барбара Палвин). Весь август носим бабл-гам-морячки «Гарин» (Сергей Малыхин шил бескозырки до того, как это стало мейнстримом!) и лимонные 5 o'Coat. А оранжевую шляпку Tête Bonnet связала бабушка-мастерица Светалана. Но если хочется поделать что-то руками самому — шапка из фольги «Люди Любите», которая за несколько минут превращается в матроску (не путать конспирологию с искусством!). 

Гарин, 13 000 руб.

Гарин, 13 000 руб.

5 o'Coat, 11 000 руб.

5 o'Coat, 11 000 руб.

Sher, Lio, 10 000 руб.

Sher, Lio, 10 000 руб.

Tête Bonnet, 6 700 руб.

Tête Bonnet, 6 700 руб.

Nasspen, 5 900 руб.

Nasspen, 5 900 руб.

Scora, 4 750 руб.

Scora, 4 750 руб.

Gate31, 2 495 руб.

Gate31, 2 495 руб.

Люди Любите, 2 000 руб.

Люди Любите, 2 000 руб.

Колготки на голове

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24

Prada SS'24

Prada SS'24

Erdem FW'24

Erdem FW'24

Tibi FW'24

Tibi FW'24

Paolo Carzana FW'24

Paolo Carzana FW'24

От эпатажа Бьянки Цензори до самого модного аксессуара сезона — капроновые тюрбаны Saint Laurent и колготочные повязки Prada теперь хотят все. К счастью (или нет?), в продаже их не существует — все это сотворили стилисты Даффи (работал для Saint Laurent) и Гвидо Палау (мастерил повязки для шоу Миуччи) из самых обычных колготочно-чулочных изделий. Зато в сети полно тьюториалов, с которыми вы в два счета освоите фишки гуру причесок. Дело за малым — закупаемся разноцветными колготками RADVGA и Calzedonia и отрабатываем новый стайлинг-трюк. 

Maison Margiela, ДЛТ, 52 450 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 52 450 руб.

Wolford, 6 500 руб.

Wolford, 6 500 руб.

Wolford, 3 900 руб.

Wolford, 3 900 руб.

RADVGA, 1 900 руб.

RADVGA, 1 900 руб.

Calzedonia, 1 299 руб.

Calzedonia, 1 299 руб.

Calzedonia, 1 299 руб.

Calzedonia, 1 299 руб.

Calzedonia, 649 руб.

Calzedonia, 649 руб.

Бьянка Цензори возводит капрон в культ и одевается в него с макушки до пят (буквально!)

Бьянка Цензори возводит капрон в культ и одевается в него с макушки до пят (буквально!)

Жена Йе не только выгуливает нюдовые сочетания, но и дополняет чулочным тюрбаном голубой total-look из колготок и боди

Жена Йе не только выгуливает нюдовые сочетания, но и дополняет чулочным тюрбаном голубой total-look из колготок и боди

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