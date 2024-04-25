Капри VS бриджи! Как самые спорные брюки стали самыми модными?

Стилист обложки «Собака.ru» с Оксаной Акиньшиной

Не думаю, что капри вернутся в моду глобально — все же их крой достаточно специфичен и подойдёт, в основном, лишь отдельному типу фигур. С другой стороны, когда в моду возвращались балетки, мы все тоже спорили, говоря, что они останутся лишь прерогативой блогеров, а они уже второй сезон остаются главным мастхэвом гардероба.

Когда я прочитала в тренд-бюро про возвращение капри в моду, я хмыкнула, но вспомнила про свои старые леггинсы, которым не нашлось применения. Я их обрезала и так у меня появились капри. Поэтому лучший способ примерить на себя тренд, в котором не столь уверены — апсайкл.

Мне нравится сочетать капри без отсылки к 2000-м: миксовать их с верхом свободного кроя и акцентными аксессуарами. Отдельный момент обувь — здесь важно не «обрезать» себе ногу, поэтому отличным вариантом станут мюли или слингбэки.