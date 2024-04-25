Капри VS бриджи! Как самые спорные брюки стали самыми модными?

Отрицание, гнев, торг, депрессия — и мы снова носим капри (вопреки всем «больше никогда»!). Серьезно готовимся к летнему пику популярности укороченных брюк: подтягиваем фэшн-матчасть и продумываем броские стайлинг-трюки (со слингбэками, фру-фру мини и полупрозрачными юбками!).
После изобретения Соней де Леннарт в 1948 году и фэшн-бума на фоне звездных выходов Одри Хепберн и Кэрри Брэдшоу капри пережили несколько модных взлетов и падений — на этот раз возвращаются к нам в золотистом металлике Blumarine, деним-рюшах Coperni и дарк-тюле No 21, планируя задержаться в фэшн-авангарде как минимум до следующей весны (при поддержке Дилары Финдикоглу и модного тяжеловеса Виржини Виар).
Мария Федорова
Фэшн-журналист, экс-главред Vogue, кофаундер бренда Divno
Моим капри от российского бренда Petra несколько лет — специально для меня команда марки чуть удлиняла брюки, поскольку мне нужны были велосипедки ниже колена. Ношу капри вместе с жакетами и любыми оверсайз-рубашками (например, берем Viva Vox). Еще мне нравится сочетать их с колготками, чтобы избавиться от восприятия капри как спортивных брюк.
Леандра Медин
Белла Хадид
Перниль Тейсбек
Эмили Синдлев
Кассандра Димико
Джен Сибалос
Ирина Дубина
Ольга Монастырская
Карина Крапива
Не путаем капри (доходят до середины голени) с бриджами (сидят в обтяжку и заканчиваются чуть ниже колена), но вслед за Беллой Хадид и фэшн-редактором нашего сердца Леандрой Медин носим все, везде и сразу. Укороченные брюки пригодятся как для строгих офискорных выходов (вместе с приталенным жакетом — как делает фэшн-инфлюэнсер Кассандра Димико), так и для расслабленных спортшик-прогулок до велнес-бистро Nothing Fancy (берем пример с фэшн-звезды Эмили Синдлев, которая мэтчит алые бриджи и лодочки с домашним оверсайз-худи).
Карина Крапива
Стилист обложки «Собака.ru» с Оксаной Акиньшиной
Не думаю, что капри вернутся в моду глобально — все же их крой достаточно специфичен и подойдёт, в основном, лишь отдельному типу фигур. С другой стороны, когда в моду возвращались балетки, мы все тоже спорили, говоря, что они останутся лишь прерогативой блогеров, а они уже второй сезон остаются главным мастхэвом гардероба.
Когда я прочитала в тренд-бюро про возвращение капри в моду, я хмыкнула, но вспомнила про свои старые леггинсы, которым не нашлось применения. Я их обрезала и так у меня появились капри. Поэтому лучший способ примерить на себя тренд, в котором не столь уверены — апсайкл.
Мне нравится сочетать капри без отсылки к 2000-м: миксовать их с верхом свободного кроя и акцентными аксессуарами. Отдельный момент обувь — здесь важно не «обрезать» себе ногу, поэтому отличным вариантом станут мюли или слингбэки.
Триумфальное возвращение капри — лишний повод заглянуть на ресейл, где курсируют винтажные айтемы из подиумных коллекций конца нулевых. Например, можно урвать пестрые Miu Miu или бежевые капри с акцентными пуговками из весенне-летней коллекции Chanel 2010 года. Еще как вариант — идем в гости к спецам по базовому гардеробу, из года в год отшивающим капри без оглядки на тренды.
Ольга Монастырская
Фэшн-инфлюэнсер, автор телеграм-канала Fashion Dnevnik
Бриджи вошли в женский гардероб в послевоенную эпоху и были очень популярными — настоящую славу они приобрели благодаря Одри Хепберн, а в современные гардеробы вернулись после показов Coperni, Blumarine, Jacquemus и других брендов. Понимаю неприятные ассоциации, связанные с нулевыми и 2010-ми, но не волнуйтесь, сейчас все по-другому. Я люблю носить бриджи вместе с удлиненными пиджаками и толстовками, а также куртками в стиле Barbour. На ноги предпочитаю надевать лоферы или слингбэки. Когда мне захотелось купить капри, то я обнаружила скудный выбор, хоть тренд и начал спускаться в масс-маркет. Свои нашла в бренде Baon, еще классные продаются в Calzedonia.
С подачи синьоры Миуччи в Miu Miu осваиваем искусство нижнего лэеринга: придумываем сложносочиненные образы из полупрозрачных (тренд!) J.Kim, строгой юбки-карандаш и ярких оранжевых шорт, выглядывающих из-под нее. Для более простой отработки сезонных трендов примеряем CH4RM модного небесно-голубого оттенка либо flowercore-вариант от Marni.
В обувном сегменте не ограничиваем себя белоснежными кедами и комфорткорными сабо — для праздничного вайба (или для выходного сета ленинградских настоек в «БарВите») надеваем вместе с расписными бриджами Golden Goose акцентные мюли или красные слингбэки (главное, сохранить фэшн-баланс высоты каблука!).
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