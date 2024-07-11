Выбрали 40 лучших платьев (и не только!) для свадьбы

Для торжества без фанфар (антисвадьба!) выбираем минималистичные наряды без лишних деталей. Лаконичные комбинации есть у петербуржцев My812, немногословное second dress сделала Нино Шаматава в Ushatava, а атласный костюм-двойку нашли у московских бунтарей Pervert. По примеру Monochrome выходим к алтарю в белоснежном сете из рубашки, бермудов и льняного пальто (и с колосками пшеницы в руках!), который не без иронии миксуем с вьетнамками. А после праздника все носим по отдельности (разумное матримониальное потребление!).