Выбрали 40 лучших платьев (и не только!) для свадьбы

Брачуемся в барочных корсетах, античных драпировках и кокеткорном кружеве. Собрали 40 лучших платьев, юбок, жакетов и даже пальто и бомберов для свадьбы (а кое-что пригодится и после!).
Свадебные ретро-платья засекли на фэшн-радарах еще в прошлом году. Если в бабушкином сундуке пусто, отправляемся на ресейл — редкие экземпляры Chanel и Celine были найдены в TSUM Collect. Или выбираем то, что только притворяется (очень убедительно!) антиквариатом, — барочный сет Tatyana Kochnova Atelier, благонравное платье в духе 40-х Ulyana Sergeenko и болеро из винтажного шелка Meowshka.
Важный тренд этого года — кокеткор, перекочевавший из коллекций Valentino, Chanel и Simone Rocha на кружевные пиджаки Masterpeace, корсет с рукавами-буфами Daniil Antsiferov и мини с объемными оборками Lina Gasanova. За перьями идем в гости к главным по феминному декору May of May, а за сложносочиненными драпировками — в ателье Murashka (на платье ушло 40 метров шелка, а каждая пуговица сделана вручную по старинной китайской технологии!).
Для торжества без фанфар (антисвадьба!) выбираем минималистичные наряды без лишних деталей. Лаконичные комбинации есть у петербуржцев My812, немногословное second dress сделала Нино Шаматава в Ushatava, а атласный костюм-двойку нашли у московских бунтарей Pervert. По примеру Monochrome выходим к алтарю в белоснежном сете из рубашки, бермудов и льняного пальто (и с колосками пшеницы в руках!), который не без иронии миксуем с вьетнамками. А после праздника все носим по отдельности (разумное матримониальное потребление!).
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