Выбрали 40 лучших платьев (и не только!) для свадьбы

Важный тренд этого года — кокеткор, перекочевавший из коллекций Valentino, Chanel и Simone Rocha на кружевные пиджаки Masterpeace, корсет с рукавами-буфами Daniil Antsiferov и мини с объемными оборками Lina Gasanova. За перьями идем в гости к главным по феминному декору May of May, а за сложносочиненными драпировками — в ателье Murashka (на платье ушло 40 метров шелка, а каждая пуговица сделана вручную по старинной китайской технологии!).