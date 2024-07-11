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Вещи

Выбрали 40 лучших платьев (и не только!) для свадьбы

Брачуемся в барочных корсетах, античных драпировках и кокеткорном кружеве. Собрали 40 лучших платьев, юбок, жакетов и даже пальто и бомберов для свадьбы (а кое-что пригодится и после!). 

Сhanel, TSUM Collect, 1 000 000 руб.

Сhanel, TSUM Collect, 1 000 000 руб.

Сет Tatyana Kochnova Atelier, 609 000 руб.

Сет Tatyana Kochnova Atelier, 609 000 руб.

Chloé, ДЛТ, 512 000 руб.

Chloé, ДЛТ, 512 000 руб.

Платье May of May, 360 000 руб.

Платье May of May, 360 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 350 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 350 000 руб.

Платье Murashka, 270 000 руб.

Платье Murashka, 270 000 руб.

Фата Edem Couture

Фата Edem Couture

Celine, TSUM Collect, 210 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 210 000 руб.

Корсет Daniil Antsiferov, 165 000 руб.

Корсет Daniil Antsiferov, 165 000 руб.

Платье с поясом Naked Shoulders, 160 000 руб.

Платье с поясом Naked Shoulders, 160 000 руб.

Платье New Arrivals, ДЛТ, 148 000 руб.

Платье New Arrivals, ДЛТ, 148 000 руб.

Платье Arina Boganova, 120 000 руб.

Платье Arina Boganova, 120 000 руб.

Жакет Pervert, 60 000 руб. Брюки Pervert, 45 000 руб.

Жакет Pervert, 60 000 руб. Брюки Pervert, 45 000 руб.

Платье Gapanovich, 85 000 руб.

Платье Gapanovich, 85 000 руб.

Свадебные ретро-платья засекли на фэшн-радарах еще в прошлом году. Если в бабушкином сундуке пусто, отправляемся на ресейл — редкие экземпляры Chanel и Celine были найдены в TSUM Collect. Или выбираем то, что только притворяется (очень убедительно!) антиквариатом, — барочный сет Tatyana Kochnova Atelier, благонравное платье в духе 40-х Ulyana Sergeenko и болеро из винтажного шелка Meowshka.

Платье J.Kim, 80 000 руб.

Платье J.Kim, 80 000 руб.

Болеро Meowshka

Болеро Meowshka

Платье со съемными рукавами saif2clo, Anti Bride, 60 000 руб.

Платье со съемными рукавами saif2clo, Anti Bride, 60 000 руб.

Пальто Monochrome, 59 000 руб.

Пальто Monochrome, 59 000 руб.

Жакет 404 NOT FOUND, 58 900 руб.

Жакет 404 NOT FOUND, 58 900 руб.

Платье с пелериной Measure, 54 000 руб.

Платье с пелериной Measure, 54 000 руб.

Платье Lubovi, 52 500 руб.

Платье Lubovi, 52 500 руб.

Топ Otocyon, 10 000 руб. Юбка Otocyon, 38 000 руб.

Топ Otocyon, 10 000 руб. Юбка Otocyon, 38 000 руб.

Бомбер MUUS, 45 000 руб.

Бомбер MUUS, 45 000 руб.

Жакет Masterpeace, 31 000 руб. Юбка Masterpeace, 12 000 руб.

Жакет Masterpeace, 31 000 руб. Юбка Masterpeace, 12 000 руб.

Платье My812, 42 000 руб.

Платье My812, 42 000 руб.

Платье Say No More, 38 000 руб.

Платье Say No More, 38 000 руб.

Платье Lina Gasanova, 38 000 руб.

Платье Lina Gasanova, 38 000 руб.

Платье Ushatava, 33 500 руб.

Платье Ushatava, 33 500 руб.

Юбка Rejo, 25 000 руб.

Юбка Rejo, 25 000 руб.

Важный тренд этого года — кокеткор, перекочевавший из коллекций Valentino, Chanel и Simone Rocha на кружевные пиджаки Masterpeace, корсет с рукавами-буфами Daniil Antsiferov и мини с объемными оборками Lina Gasanova. За перьями идем в гости к главным по феминному декору May of May, а за сложносочиненными драпировками — в ателье Murashka (на платье ушло 40 метров шелка, а каждая пуговица сделана вручную по старинной китайской технологии!).

Платье The Vow, 22 500 руб.

Платье The Vow, 22 500 руб.

Платье 1811stores, 18 990 руб.

Платье 1811stores, 18 990 руб.

Платье Annuko, 18 900 руб.

Платье Annuko, 18 900 руб.

Платье 12Storeez, 17 000 руб.

Платье 12Storeez, 17 000 руб.

Комбинезон Korobeynikov, 16 900 руб.

Комбинезон Korobeynikov, 16 900 руб.

Платье Animavestra, 15 900 руб.

Платье Animavestra, 15 900 руб.

Жакет Abitu, 15 000 руб.

Жакет Abitu, 15 000 руб.

Фата Perle Bridal, 15 000 руб.

Фата Perle Bridal, 15 000 руб.

Боди-сетка Namelazz, 13 900 руб.

Боди-сетка Namelazz, 13 900 руб.

Платье Love Republic, 9 999 руб.

Платье Love Republic, 9 999 руб.

Шелковая лента AAVAKO, Anti Bride, 3 000 руб.

Шелковая лента AAVAKO, Anti Bride, 3 000 руб.

Для торжества без фанфар (антисвадьба!) выбираем минималистичные наряды без лишних деталей. Лаконичные комбинации есть у петербуржцев My812,  немногословное second dress сделала Нино Шаматава в Ushatava, а атласный костюм-двойку нашли у московских бунтарей Pervert. По примеру Monochrome выходим к алтарю в белоснежном сете из рубашки, бермудов и льняного пальто (и с колосками пшеницы в руках!), который не без иронии миксуем с вьетнамками. А после праздника все носим по отдельности (разумное матримониальное потребление!).

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