Триумфальное возвращение велюровых костюмов! Как носить плюш в духе Juicy Couture?

Самый громкий модный камбэк лета — нет, не капри (к ним уже привыкли), а мягкие велюровые костюмы, вернувшиеся из у2k-гардеробов Пэрис Хилтон и Бритни Спирс на подиумы к Balenciaga, Ferragamo и Marc Jacobs.
Носим велюр по новым подиумным правилам: Дэмна мэтчит бархатные куртки с лакированными длинноносыми тягами, Марк Джейкобс превращает панталоны и микро-мини имени Миуччи Прады, а Максимилиан Дэвис из Ferragamo настаивает, что спортивный костюм — достойная альтернатива кэжуал-луку для похода в офис или вылазки на петроградскую террасу Giusto (с пальмами и фонариками — как в мире Пэрис Хилтон).
Возвращение олдскульного спорт-велюра — неочевидное последствие глобального тренда на спортшик (чем удобнее, тем лучше). Для лучшего стритстайла суперстилист Ксюша Смо переодевает в костюмы Samb худрука модельного агентства Lumpen Авдотью Смирнову, восходящую it-girl Элю Абрамову и бренд-стилиста Ирину Дубину, а звездный интервьюер Мадонна Мур и вовсе проводит университетские семинары в бирюзовом плюше (да, теперь так можно).
Одеваемся как петербуржцы: расчленяем верх и низ велюрового костюма, сочетая то с пестрой полосатой блузой (как Sunnei), то с базовыми спортивками (как Balenciaga) или джинсами. Смело выгуливаем лук с остромодными вьетнамками, а в условиях похолодания — с облегченной версией угг (лайфхак для нордического карельского глэмпинга). И помним, что старый плюш — лучше новых двух: на ресейле легко урвать архивные комплекты Juicy Couture и Balenciaga (пригодится для готической дарк-фэшн вечеринки в районе Анненкирхе).
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