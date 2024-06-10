Триумфальное возвращение велюровых костюмов! Как носить плюш в духе Juicy Couture?

Одеваемся как петербуржцы: расчленяем верх и низ велюрового костюма, сочетая то с пестрой полосатой блузой (как Sunnei), то с базовыми спортивками (как Balenciaga) или джинсами. Смело выгуливаем лук с остромодными вьетнамками, а в условиях похолодания — с облегченной версией угг (лайфхак для нордического карельского глэмпинга). И помним, что старый плюш — лучше новых двух: на ресейле легко урвать архивные комплекты Juicy Couture и Balenciaga (пригодится для готической дарк-фэшн вечеринки в районе Анненкирхе).