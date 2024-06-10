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Триумфальное возвращение велюровых костюмов! Как носить плюш в духе Juicy Couture?

Самый громкий модный камбэк лета — нет, не капри (к ним уже привыкли), а мягкие велюровые костюмы, вернувшиеся из у2k-гардеробов Пэрис Хилтон и Бритни Спирс на подиумы к Balenciaga, Ferragamo и Marc Jacobs.

Marc Jacobs SS'24
Архивы пресс-служб

Marc Jacobs SS'24

Ferragamo Resort 2024
Архивы пресс-служб

Ferragamo Resort 2024

Balenciaga Pre-Fall 2024
Архивы пресс-служб

Balenciaga Pre-Fall 2024

Priscavera SS'24
Архивы пресс-служб

Priscavera SS'24

Balenciaga Resort 2024
Архивы пресс-служб

Balenciaga Resort 2024

Sunnei FW'24
Архивы пресс-служб

Sunnei FW'24

Mark Fast FW'24
Архивы пресс-служб

Mark Fast FW'24

Носим велюр по новым подиумным правилам: Дэмна мэтчит бархатные куртки с лакированными длинноносыми тягами, Марк Джейкобс превращает панталоны и микро-мини имени Миуччи Прады, а Максимилиан Дэвис из Ferragamo настаивает, что спортивный костюм — достойная альтернатива кэжуал-луку для похода в офис или вылазки на петроградскую террасу Giusto (с пальмами и фонариками — как в мире Пэрис Хилтон).  

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Авдотья Александрова

Авдотья Александрова

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон

Джей Ло

Джей Ло

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Ирина Дубина

Ирина Дубина

Возвращение олдскульного спорт-велюра — неочевидное последствие глобального тренда на спортшик (чем удобнее, тем лучше). Для лучшего стритстайла суперстилист Ксюша Смо переодевает в костюмы Samb худрука модельного агентства Lumpen Авдотью Смирнову, восходящую it-girl Элю Абрамову и бренд-стилиста Ирину Дубину, а звездный интервьюер Мадонна Мур и вовсе проводит университетские семинары в бирюзовом плюше (да, теперь так можно). 

Balenciaga, TSUM Collect, 360 000 руб.
Архивы пресс-служб

Balenciaga, TSUM Collect, 360 000 руб.

Tom Ford, TSUM Collect, 210 000 руб.
Архивы пресс-служб

Tom Ford, TSUM Collect, 210 000 руб.

Alexandre Vauthier, Babochka, 59 080 руб.
Архивы пресс-служб

Alexandre Vauthier, Babochka, 59 080 руб.

Miu Miu, Babochka, 58 800 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, Babochka, 58 800 руб.

Diesel, ДЛТ, 39 050 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, ДЛТ, 39 050 руб.

Ushatava, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 39 000 руб.

Your Antihero, 25 300 руб.
Архивы пресс-служб

Your Antihero, 25 300 руб.

Sporty & Rich, Peak Store, 24 950 руб.
Архивы пресс-служб

Sporty & Rich, Peak Store, 24 950 руб.

Suborbia, 14 490 руб.
Архивы пресс-служб

Suborbia, 14 490 руб.

Juicy Couture, Oskelly, 13 500 руб.
Архивы пресс-служб

Juicy Couture, Oskelly, 13 500 руб.

SAMB, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

SAMB, 12 000 руб.

Garchit, 11 500 руб.
Архивы пресс-служб

Garchit, 11 500 руб.

IRNBY, 7 900 руб.
Архивы пресс-служб

IRNBY, 7 900 руб.

Lime, 4 599 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 4 599 руб.

Befree, 2799 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 2799 руб.

Одеваемся как петербуржцы: расчленяем верх и низ велюрового костюма, сочетая то с пестрой полосатой блузой (как Sunnei), то с базовыми спортивками (как Balenciaga) или джинсами. Смело выгуливаем лук с остромодными вьетнамками, а в условиях похолодания — с облегченной версией угг (лайфхак для нордического карельского глэмпинга). И помним, что старый плюш — лучше новых двух: на ресейле легко урвать архивные комплекты Juicy Couture и Balenciaga (пригодится для готической дарк-фэшн вечеринки в районе Анненкирхе). 

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