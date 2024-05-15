Не выходим на улицу без ветровки — самой классной куртки сезона

Если после зимнего диванолежания душе необходим спортшик-интенсив, выбираем яркие пацанские олимпийки — такие можно найти у 2Mood и Befree. За монохромными куртками в духе корейского стритстайла идем в гости GATE31, Geneva или annuko — сочетаем их как с карго-брюками и широкими джинсами, так и с полупрозрачными slip skirt.