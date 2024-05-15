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Вещи

Не выходим на улицу без ветровки — самой классной куртки сезона

В условиях петербургской погоды помним про важное модное правило Маши Емельяновой с радиостанции «Питер FM»: даже в жару не выходим из дома без яркой ветровки, которая с подачи Carven и Simone Rocha стала главным мастхэвом наступающего лета. 

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Gucci SS'24
Архивы пресс-служб

Gucci SS'24

Simone Rocha SS'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha SS'24

Carven SS'24
Архивы пресс-служб

Carven SS'24

Khaite FW'24
Архивы пресс-служб

Khaite FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Модный успех ветровок и олимпиек — закономерное следствие глобального тренда на спортшик (тем более накануне Олимпиады). Если после мужского показа Loewe все бросились искать спортивные костюмы Adidas (на радость продавцов с Уделки), то вслед за нью-йоркским шоу Khaite в фэшн-авангард вернулись невесомые куртки, сочиненные по спортивным лекалам, но полезные далеко за пределами тренировочного зала. 

Gucci, ДЛТ, 599 500 руб.
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Gucci, ДЛТ, 599 500 руб.

Valentino, ДЛТ, 569 000 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino, ДЛТ, 569 000 руб.

Dior, TSUM Collect, 487 200 руб.
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Dior, TSUM Collect, 487 200 руб.

Post Archive Faction, KM20, 278 600 руб.
Архивы пресс-служб

Post Archive Faction, KM20, 278 600 руб.

J.Kim, KM20, 119 800 руб.
Архивы пресс-служб

J.Kim, KM20, 119 800 руб.

Prada, TSUM Collect, 107 200 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, TSUM Collect, 107 200 руб.

Engineered Garments, Peak, 90 950 руб.
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Engineered Garments, Peak, 90 950 руб.

Loro Piana, Vintage Voyage, 58 900 руб.
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Loro Piana, Vintage Voyage, 58 900 руб.

Premiata, NO ONE, 48 390 руб.
Архивы пресс-служб

Premiata, NO ONE, 48 390 руб.

Vatnique, 35 000 руб.
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Vatnique, 35 000 руб.

annuko, 31 900 руб.
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annuko, 31 900 руб.

Ushatava, 29 900 руб.
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Ushatava, 29 900 руб.

Для праздничного выхода в духе викторианских героинь Симон Роша пригодится алая ветровка Valentino c гигантскими розами либо пастельная Prada в маленький цветочный горошек. Ностальгируем по микелевским временам при помощи расписной колорблок-ветровки Gucci и практикуем арт + фэшн выходы на площадках «Ночи музеев» в бомбюшоне Vatnique, украшенном рисунками Ротко. 

Ola Ola, 26 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 26 000 руб.

Afield Out River, Studio Slow, 25 990 руб.
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Afield Out River, Studio Slow, 25 990 руб.

Perks and Mini, Peak, 24 460 руб.
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Perks and Mini, Peak, 24 460 руб.

muus, 23 000 руб.
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muus, 23 000 руб.

Geox, 22 990 руб.
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Geox, 22 990 руб.

Present & Simple, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

Present & Simple, 22 990 руб.

Sanchy, 20 700 руб.
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Sanchy, 20 700 руб.

12Storeez, 19 980 руб.
Архивы пресс-служб

12Storeez, 19 980 руб.

Novaya, 20 500 руб.
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Novaya, 20 500 руб.

Anna Pekun, 16 980 руб.
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Anna Pekun, 16 980 руб.

Krakatau, 17 990 руб.
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Krakatau, 17 990 руб.

2Mood, 15 980 руб.
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2Mood, 15 980 руб.

GATE31, 15 890 руб.
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GATE31, 15 890 руб.

Если после зимнего диванолежания душе необходим спортшик-интенсив, выбираем яркие пацанские олимпийки — такие можно найти у 2Mood и Befree. За монохромными куртками в духе корейского стритстайла идем в гости GATE31, Geneva или annuko — сочетаем их как с карго-брюками и широкими джинсами, так и с полупрозрачными slip skirt.

belle you, 14 999 руб.
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belle you, 14 999 руб.

Emka, 13 590 руб.
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Emka, 13 590 руб.

IRNBY, 14 900 руб.
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IRNBY, 14 900 руб.

Geneva, 14 000 руб.
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Geneva, 14 000 руб.

Питерский Щит, 10 500 руб.
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Питерский Щит, 10 500 руб.

SHU, 7 990 руб.
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SHU, 7 990 руб.

Finn Flare, 5 799 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 5 799 руб.

Sela, 4 799 руб.
Архивы пресс-служб

Sela, 4 799 руб.

Befree, 2 999 руб.
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Befree, 2 999 руб.

Gloria Jeans, 2 999 руб.
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Gloria Jeans, 2 999 руб.

Награду за самую дофаминовую ветровку среди отечественных фэшн-передовиков вручаем Finn Flare, чья куртка-солнышко вполне могла бы понравиться Людовику XIV. В пастельных оттенках преуспели Geox и Belle You, а в виртуозных принтах — спецы по богемном шику Ola Ola, сочинившие ветровку из ткани с инсталляции Петра Дьякова в Anna Nova Gallery (арт-камуфляж!).

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