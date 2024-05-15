Не выходим на улицу без ветровки — самой классной куртки сезона

В условиях петербургской погоды помним про важное модное правило Маши Емельяновой с радиостанции «Питер FM»: даже в жару не выходим из дома без яркой ветровки, которая с подачи Carven и Simone Rocha стала главным мастхэвом наступающего лета.
Модный успех ветровок и олимпиек — закономерное следствие глобального тренда на спортшик (тем более накануне Олимпиады). Если после мужского показа Loewe все бросились искать спортивные костюмы Adidas (на радость продавцов с Уделки), то вслед за нью-йоркским шоу Khaite в фэшн-авангард вернулись невесомые куртки, сочиненные по спортивным лекалам, но полезные далеко за пределами тренировочного зала.
Для праздничного выхода в духе викторианских героинь Симон Роша пригодится алая ветровка Valentino c гигантскими розами либо пастельная Prada в маленький цветочный горошек. Ностальгируем по микелевским временам при помощи расписной колорблок-ветровки Gucci и практикуем арт + фэшн выходы на площадках «Ночи музеев» в бомбюшоне Vatnique, украшенном рисунками Ротко.
Если после зимнего диванолежания душе необходим спортшик-интенсив, выбираем яркие пацанские олимпийки — такие можно найти у 2Mood и Befree. За монохромными куртками в духе корейского стритстайла идем в гости GATE31, Geneva или annuko — сочетаем их как с карго-брюками и широкими джинсами, так и с полупрозрачными slip skirt.
Награду за самую дофаминовую ветровку среди отечественных фэшн-передовиков вручаем Finn Flare, чья куртка-солнышко вполне могла бы понравиться Людовику XIV. В пастельных оттенках преуспели Geox и Belle You, а в виртуозных принтах — спецы по богемном шику Ola Ola, сочинившие ветровку из ткани с инсталляции Петра Дьякова в Anna Nova Gallery (арт-камуфляж!).
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