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Вещи

Хобо-тигры, брелки-стрекозы и сумки-таксы: модный дайджест

Готовимся к июньским фэшн-прогулкам: присматриваемся к анималистичным сумкам-полумесяцам Imakebags, карго-дениму Arny Praht, невесомым авоськам Tanz Markab и летней версией дерби от Homies (спойлер: это сандалии!).

Imakebags

Seva Imakebags, 51 900 руб.
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Seva Imakebags, 51 900 руб.

Seva Imakebags, 38 900 руб.
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Seva Imakebags, 38 900 руб.

Seva Imakebags, 51 900 руб.
Архивы пресс-служб

Seva Imakebags, 51 900 руб.

Приручаем самые дикие сумки сезона — анималистичные полумесяцы SEVA WILD от аксессуарных мастеров Imakebags! Лицевая часть новинки от фаундера Ксении Лапшовой выполнена из натурального меха пони, окрашенного в тигрино-леопардовые (и даже зебровые!) принты, а внутри сумки использована гладкая наппа. Каждая SEVA WILD украшена пуговицей-застежкой из натурального камня, отшлифованного вручную мастером из ЮАР, и доступна в двух размерах: S (миниатюрно-вечериночном для телефона, ключей и яркой помады) и M (рабоче-деловом для ежедневника и пауэрбанка).

Arny Praht

Джинсы Arny Praht, 9 900 руб.
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Джинсы Arny Praht, 9 900 руб.

Сумка Arny Praht, 11 900 руб.
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Сумка Arny Praht, 11 900 руб.

Юбка Arny Praht, 6 900 руб.
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Юбка Arny Praht, 6 900 руб.

Тотал-деним повсюду — даже в новой коллекции сумочных профи Arny Praht, этой весной освоивших пошив джинсовых тренчей, топов-перевертышей, макси-юбок и курток. Есть даже Skiny — но не брюки, а багет из экокожи, притворяющейся денимом (фокус круче, чем у Матье Блази в Bottega Veneta!).

Lime

Брюки Lime, 7 999 руб.
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Брюки Lime, 7 999 руб.

Джемпер Lime, 4 999 руб.
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Джемпер Lime, 4 999 руб.

Шорты Lime, 6 599 руб.
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Шорты Lime, 6 599 руб.

В новой мужской коллекции супермассмаркет Lime раздает японский фэшн-минимализм в духе Йоджи Ямамото и Читосе Абе. Так что осваиваем искусство икебаны в черной рубашке в комбос мрачными карго-брюками, придумываем меланхоличное хокку в удлиненных шортах свободного кроя, а для вечернего просмотра «Сегуна» на веранде минки накидываем на плечи полупрозрачный джемпер из тонкого трикотажа. 

Tanz Markab

Брелок 8 Store x Tanz Markab, 2 500 руб.
Архивы пресс-служб

Брелок 8 Store x Tanz Markab, 2 500 руб.

Авоська 8 Store x Tanz Markab, 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Авоська 8 Store x Tanz Markab, 6 500 руб.

Сумка-рюша 8 Store x Tanz Markab, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка-рюша 8 Store x Tanz Markab, 7 500 руб.

Майский дачакор! Петербургские мастера витиеватых сумок Tanz Markab Вероника Топычканова и Ольга Федорович выпустили коллекцию-оммаж попрыгунье Стрекозе: команда марки приготовила на лето тюлевые авоськи, сумки-рыбки в волнистых плавниках и фирменные кросс-боди, украшенные стрекозами-брелоками из паракордового шнура.

Homies

Сандалии Homies, 34 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сандалии Homies, 34 000 руб.

Сандалии Homies, 34 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сандалии Homies, 34 000 руб.

Самые офискорные сандалии-дерби Wise придумали петербургские тапочные гуру из Homies — в порыве фэшн-смелости можно украсить открытые пальцы и пятку яркими скалолазными пластырями (в духе стайлинга Лотты Волковой с весенне-летнего показа Miu Miu).

Belle You

Трусы Belle You, 1 399 руб., топ Belle You, 2 399 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы Belle You, 1 399 руб., топ Belle You, 2 399 руб.

Топ Belle You, 1 999 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Belle You, 1 999 руб.

Трусы Belle You, 1 399 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы Belle You, 1 399 руб.

Бельевые гуру Belle You во главе с Мариной Голомаздиной приручили гладкую микрофибру, которая умеет подстраиваться под форму тела и гарантирует идеальную посадку. В итоге получилась незаменимая базовая капсула: в ней бесшовные топы на тонких бретелях для повседневной носки, спортивные бра с дополнительной поддержкой груди и четыре вида трусов (от стрингов и бразильяно до слипов и кюлют).

Bootwood

Мокасины Timberland, 23 990 руб.
Архивы пресс-служб

Мокасины Timberland, 23 990 руб.

Запасаемся на лето комфортными мокасинами Camper и кроссовками Timberland, заботливо собранными мультибрендовым концепт-стором Bootwood, — пригодятся и во время рекреационных прогулок по Сосновому Бору, и во время июньских прогулок вдоль гранитных набережных (во время развода мостов).  

Eleganzza

Сумка Eleganzza, 31 900 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Eleganzza, 31 900 руб.

Кардиган Eleganzza, 21 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган Eleganzza, 21 900 руб.

Сумка Eleganzza, 34 900 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Eleganzza, 34 900 руб.

Самый модернистский экфрасис сезона по мотивам работ Жоана Миро сочинили спецы по арт + фэшн гардеробу из Eleganzza. Следим за городской инфоповесткой при помощи всевидящего ока с кобальтового кросс-боди, изучаем авангардистские узоры на хлопковом кардигане (красный — главный цвет осени 2024, вещь на вырост!) и мэтчим горошковые сумки-таксы с атласными платьями и остромодными слингбэками. 

NO ONE

Бомбер GCDS, NO ONE, 83 190 руб.
Архивы пресс-служб

Бомбер GCDS, NO ONE, 83 190 руб.

Рубашка Dondup, NO ONE, 29 390 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Dondup, NO ONE, 29 390 руб.

Брюки Icon Denim LA, NO ONE, 29 990 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Icon Denim LA, NO ONE, 29 990 руб.

Пока мы готовимся к старту Олимпийских игр в Париже, итальяноцентричный бутик NO ONE мыслит на перспективу и уже во всю осваивает гоночный спортшик (автоспорт может войти в программу Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе). Рассекаем по карельскому серпантину в мотокорных бомберах GCDS, мчим на ЗСД в деним-рубашке Dondup, а в карго-брюках Icon Denim LA спешим по Пулковскому шоссе на обед в Drevå.

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