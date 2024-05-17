Хобо-тигры, брелки-стрекозы и сумки-таксы: модный дайджест

Пока мы готовимся к старту Олимпийских игр в Париже, итальяноцентричный бутик NO ONE мыслит на перспективу и уже во всю осваивает гоночный спортшик (автоспорт может войти в программу Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе). Рассекаем по карельскому серпантину в мотокорных бомберах GCDS, мчим на ЗСД в деним-рубашке Dondup, а в карго-брюках Icon Denim LA спешим по Пулковскому шоссе на обед в Drevå.