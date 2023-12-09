Цветы-льдинки, сумки-чародейки и юбки-лепестки: модный дайджест

Дипломированная специалистка по арт-телесности Ксения Круглова-Реченская в новой коллекции Corporelle превратила шелковый тюль, кашемир и невесомый хлопок (купленные в сентиментальном путешествии по Италии) в чувственно-воздушные комплекты нижнего белья (ручной работы!) акварельных оттенков — из палитры американской модернистки Джорджии О’Киффе. Помним, что суперсила белья Corporelle не только в эстетике и предельной деликатности, но еще и в идеальной посадке: вещи можно заказать по индивидуальным меркам (bespoke нашего сердца!).