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Вещи

Цветы-льдинки, сумки-чародейки и юбки-лепестки: модный дайджест

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Бутик IRNBY в духе экспериментального арт+фэшн цеха, ювелирная комбинаторика 47store и акварельная телесность Corporelle — изучили главные петербургские фэшн-премьеры недели.

Corporelle

Трусы Corporelle, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы Corporelle, 4 990 руб.

Трусы Corporelle, 5 990 руб.
Архивы пресс-служб

Трусы Corporelle, 5 990 руб.

Лонгслив Corporelle, 16 590 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив Corporelle, 16 590 руб.

Бюстгальтер Corporelle, 7 990 руб.
Архивы пресс-служб

Бюстгальтер Corporelle, 7 990 руб.

Топ Corporelle, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Corporelle, 8 990 руб.

Дипломированная специалистка по арт-телесности Ксения Круглова-Реченская в новой коллекции Corporelle превратила шелковый тюль, кашемир и невесомый хлопок (купленные в сентиментальном путешествии по Италии) в чувственно-воздушные комплекты нижнего белья (ручной работы!) акварельных оттенков — из палитры американской модернистки Джорджии О’Киффе. Помним, что суперсила белья Corporelle не только в эстетике и предельной деликатности, но еще и в идеальной посадке: вещи можно заказать по индивидуальным меркам (bespoke нашего сердца!).

IRNBY

IRNBY
Архивы пресс-служб

IRNBY

IRNBY
Архивы пресс-служб

IRNBY

IRNBY
Архивы пресс-служб

IRNBY

На Петроградке открылся флагман IRNBY фитнес-иконы Насти Мироновой — бутик в духе экспериментального арт+фэшн цеха объединил мастхэвы бренда (от мюглеровских велосипедок до шнурованных скинни из экокожи), новинки из линеек Sport и Casual (слово за распушистой фукси-шубой) и самый новомодный совриск: в Art room бренда планируют проводить выставки и мероприятия для локальных художников, керамистов и гостей из арт-индустрии (с магическими свечами Бабы Яги, му-му чашами и гомеровскими пончиками). 

Добролюбова 5/1

IMAKEBAGS

SEVA Witch Bag, IMAKEBAGS, 26 900 руб.
Архивы пресс-служб

SEVA Witch Bag, IMAKEBAGS, 26 900 руб.

Ведьминская Witch bag (мечта Зачарованных!) — новогодняя новинка из флагманской линейки SEVA петербургских сумок IMAKEBAGS. Фаундер Ксения Лапшова превратила фирменные лоскутки замши в пестрые багеты, украшенные пучками ниток и практичной гладкой ручкой. Команда бренда советует носить сумку повышенной декоративности вместо украшений на любую вечеринку (заряжена на вау-эффект!). 

MY812

Платье MY812, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье MY812, 27 000 руб.

Юбка MY812, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка MY812, 33 000 руб.

Платье MY812, 62 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье MY812, 62 000 руб.

Сумка MY812, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка MY812, 15 000 руб.

Бантики, терракотовые завязки, комбинации с глубоким декольте, юбки-крылышки и снова бантики — формула новогодней коллекции My812, сочиненной на стыке романтики и минимализма. Аксессуарный мастхэв —фактурный мешок-пельмень, выполняющий роль кросс-боди и клатча вместе взятых.

47store

Кольцо 47store, 12 500 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо 47store, 12 500 руб.

Подвес 47store, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

Подвес 47store, 7 500 руб.

Подвес 47store, 6 200 руб.
Архивы пресс-служб

Подвес 47store, 6 200 руб.

Главный хаб петербургских украшений 47store дебютировал с собственной линейкой украшений – упражнением в ювелирной комбинаторике: два кольца и два подвеса на серьги из серебра и родия дополнены вставками из цветастых стикеров (наклейки-звездочки с голограммами, кислотными разводами и стейтмент-цитатами можно менять сколько угодно — фэшн-конструктор для мелкой моторики).

Arny Praht

Топ Arny Praht, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Arny Praht, 8 900 руб.

Топ Arny Praht, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Arny Praht, 8 900 руб.

Топ Arny Praht, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Arny Praht, 8 900 руб.

Эко-кожевенники Arny Praht показали дебютный праздничный дроп Party Core, в который вошли — нет, не сумки, а три супер-айтема для праздничного гардероба. Мастхэв коллекции — корсет-сердечко в красном и синем цветах (какую таблетку выбираешь сегодня?), который Анна и Влад Прахты предлагают мэтчить с макси-юбкой с тюлевой драпировкой. Альтернатива — полупрозрачное приталенное платье с контрастными слоями (в лучших naked-традициях Prada и Carven).

Subbota

Юбка Subbota Label, 27 800 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Subbota Label, 27 800 руб.

Блуза Subbota Label, 18 600 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Subbota Label, 18 600 руб.

Юбка Subbota Label, 27 800 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Subbota Label, 27 800 руб.

В новом дроби Subbota Label экспериментирует с многослойностью и текстурами: объединяет кашемировые жакеты и шерстяные брюки с прозрачным шифоном и струящимся шелком. Мастхэв — платье из ультратонкой шерсти с кружевной отделкой (тренд от Марии Грации Кьюри!), которое пригодится и в новогодних интерьерах, и в офискорном гардеробе.

alvaar x rubann

alvaar x rubann
Архивы пресс-служб

alvaar x rubann 

alvaar x rubann
Архивы пресс-служб

alvaar x rubann

alvaar x rubann
Архивы пресс-служб

alvaar x rubann

Концептуальные ювелиры alvaar объединились с художницей Аней Рубан и вырастили цветочный сад из бисерных колец-четырехлистников в ледяной росе. 

Askent

Askent, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 16 000 руб.

Askent, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 16 000 руб.

Askent, 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 8 500 руб.

Askent, 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 8 500 руб.

Askent, 6 200 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 6 200 руб.

Сумки на цепочках возвращаются из фэшн-небытия и выходят далеко за пределы мудбордов Виржини Виар: теперь их носят Ирина Шейк у Schiaparelli и половина моделей на шоу Rabanne. Новогодний дроп Askent тоже целиком и полностью о цепочках: ими украшены клатчи-футляры, мини-портмоне и даже бейби-пельмени Ivy Chain (носим вместо ключницы и кулона-гребня!).

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