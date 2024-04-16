Рабочий лайфхак на случай отпуска: сначала используем сумки-косметички в привычной роли бьюти-сундука, а по приезде выгуливаем их вместо клатча или бейби-тоута (само собой, вместе с остромодным обвесом — от ироничных брелоков до жемчужных бус).

Помимо конвенционального Chanel-твида, смело мэтчим кейсы с кэмел-кэжуалом и расслабленным спортшиком. Плюс отрабатываем тренд на пушистые сумки с косметичкой Lucky и пускаемся в лютые колjрблок-эксперименты с яркими боксами Artskill и CNS: по примеру Fendi сочетаем оранжевый с голубым и коричневым, а кислотно-розовый — с костюмом из денима (так поступает Gucci).