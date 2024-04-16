Фэшн-аксиома 2024 года — используем косметички не только в роли сундука с бьюти-тюбиками, но и в качестве повседневной сумки.
Объединяем маленьковость клатча и вместительность тоута при помощи кожаных сумок-косметичек (имени Vanity Case Карла Лагерфельда!), с подиумов Chanel и Jacquemus бодро возвращающихся в фэшн-авангард. Вслед за весенне-летним показом последнего шагаем в май с бьюти-кейсами Le Vanito (опробованы Кайли Дженнер и Моной Тугаард), а на осенне-зимний сезон запасаемся геометричными топхэндл-боксами на манер Николя Жескьера и Сабато де Сарно.
В рубрике «коллекционный лот» выбираем глянцево-фиолетовую косметичку Dolce & Gabbana из кожи аллигатора с пряжкой в стразах — все по цене корейского паркетника. За эко-устойчивыми вариантами идем либо к Arny Praht, либо на ресейл, где можно разжиться фирменными Chanel Vanity и Dior Travel (поддерживаем «тренд на эпоху 2014-2016» имени Алеко как умеем!).
Рабочий лайфхак на случай отпуска: сначала используем сумки-косметички в привычной роли бьюти-сундука, а по приезде выгуливаем их вместо клатча или бейби-тоута (само собой, вместе с остромодным обвесом — от ироничных брелоков до жемчужных бус).
Помимо конвенционального Chanel-твида, смело мэтчим кейсы с кэмел-кэжуалом и расслабленным спортшиком. Плюс отрабатываем тренд на пушистые сумки с косметичкой Lucky и пускаемся в лютые колjрблок-эксперименты с яркими боксами Artskill и CNS: по примеру Fendi сочетаем оранжевый с голубым и коричневым, а кислотно-розовый — с костюмом из денима (так поступает Gucci).
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