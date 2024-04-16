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Вещи

Самый модный аксессуар — косметички. Вот 20 сумок-доказательств

Фэшн-аксиома 2024 года — используем косметички не только в роли сундука с бьюти-тюбиками, но и в качестве повседневной сумки.

Gucci FW'24
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Gucci FW'24

Chanel FW'24
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Victoria Beckham FW'24
Архивы пресс-служб

Victoria Beckham FW'24

Altuzarra FW'24
Архивы пресс-служб

Altuzarra FW'24

Jacquemus SS'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus SS'24

Acne Studios FW'24
Архивы пресс-служб

Acne Studios FW'24

Gucci FW'24
Архивы пресс-служб

Gucci FW'24

Weinsanto FW'24
Архивы пресс-служб

Weinsanto FW'24

Объединяем маленьковость клатча и вместительность тоута при помощи кожаных сумок-косметичек (имени Vanity Case Карла Лагерфельда!), с подиумов Chanel и Jacquemus бодро возвращающихся в фэшн-авангард. Вслед за весенне-летним показом последнего шагаем в май с бьюти-кейсами Le Vanito (опробованы Кайли Дженнер и Моной Тугаард), а на осенне-зимний сезон запасаемся геометричными топхэндл-боксами на манер Николя Жескьера и Сабато де Сарно.

Dolce & Gabbane, ДЛТ, 2 130 000 руб.
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Dolce & Gabbane, ДЛТ, 2 130 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 500 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 500 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 173 500 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, TSUM Collect, 173 500 руб.

Louis Vuitton, Oskelly, 160 000 руб.
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton, Oskelly, 160 000 руб.

Christian Dior, 134 000 руб.
Архивы пресс-служб

Christian Dior, 134 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 90 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, TSUM Collect, 90 000 руб.

Ulyana Sergeenko, ДЛТ, 90 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, ДЛТ, 90 000 руб.

Lancel, ДЛТ, 62 600 руб.
Архивы пресс-служб

Lancel, ДЛТ, 62 600 руб.

Anya Hindmarch, ДЛТ, 38 100 руб.
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Anya Hindmarch, ДЛТ, 38 100 руб.

Artskill, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

Artskill, 32 000 руб.

L'Alingi, ДЛТ, 29 100 руб.
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L'Alingi, ДЛТ, 29 100 руб.

В рубрике «коллекционный лот» выбираем глянцево-фиолетовую косметичку Dolce & Gabbana из кожи аллигатора с пряжкой в стразах — все по цене корейского паркетника. За эко-устойчивыми вариантами идем либо к Arny Praht, либо на ресейл, где можно разжиться фирменными Chanel Vanity и Dior Travel (поддерживаем «тренд на эпоху 2014-2016» имени Алеко как умеем!). 

12 Storeez, 22 980 руб.
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12 Storeez, 22 980 руб.

Furla, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Furla, 24 000 руб.

Moveli, 19 980 руб.
Архивы пресс-служб

Moveli, 19 980 руб.

CNS, 18 900 руб.
Архивы пресс-служб

CNS, 18 900 руб.

Pollini, NO ONE, 15 490 руб.
Архивы пресс-служб

Pollini, NO ONE, 15 490 руб.

Yasna, Кенгуру, 9 990 руб.
Архивы пресс-служб

Yasna, Кенгуру, 9 990 руб.

Ekonika, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ekonika, 8 990 руб.

Arny Praht, 3 900 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 3 900 руб.

Lucky, 1 379 руб.
Архивы пресс-служб

Lucky, 1 379 руб.

Рабочий лайфхак на случай отпуска: сначала используем сумки-косметички в привычной роли бьюти-сундука, а по приезде выгуливаем их вместо клатча или бейби-тоута (само собой, вместе с остромодным обвесом — от ироничных брелоков до жемчужных бус).

Помимо конвенционального Chanel-твида, смело мэтчим кейсы с кэмел-кэжуалом и расслабленным спортшиком. Плюс отрабатываем тренд на пушистые сумки с косметичкой Lucky и пускаемся в лютые колjрблок-эксперименты с яркими боксами Artskill и CNS: по примеру Fendi сочетаем оранжевый с голубым и коричневым, а кислотно-розовый — с костюмом из денима (так поступает Gucci). 

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