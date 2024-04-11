18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Гид по самому модному сумочному обвесу: бусы, брелки, шарфы-сосиски и даже чикибряки!

Кажется, тренд на украшение сумок вышел из-под контроля: запасаемся не только брелоками с весенне-летнего показа Balenciaga, но и яркими бусами, плюшевыми игрушками, платками, массивными игрушками и даже бейби-киссетами (сумка для сумки!).

Рената Литвинова для Balenciaga
Архивы пресс-служб

Рената Литвинова для Balenciaga

Balenciaga SS'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga SS'24

Miu Miu SS'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'24

Miu Miu FW'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu FW'24

Сумка стилиста Лотты Волковой
Архивы пресс-служб

Сумка стилиста Лотты Волковой

Следуем фэшн-примеру Ренаты Литвиновой и Лотты Волковой: не выходим из дома без акцентного карабина, бесконечной связки ключей, половины гардероба в тоуте (а вдруг похолодает) и запасных мини-сумок. Вслед за подиумом так уже ходят гранд-стилист Александр Рогов, фэшн-инфлюэнсер Ксения Шипилова, кофаундер Madame Chatelet Максим Киревичев и добрая половина админов модных тг-каналов — от Леры Парфеноной из «Сделай лицо попроще» до Оли Монастырской, ведущей свой Fashion Dnevnik. 

Bottega Veneta, ДЛТ, 74 800 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 74 800 руб.

Marni, ДЛТ, 53 700 руб.
Архивы пресс-служб

Marni, ДЛТ, 53 700 руб.

Fendi, 51 900 руб.
Архивы пресс-служб

Fendi, 51 900 руб.

Ulyana Sergeenko, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 30 000 руб.

Bottega Veneta, The Cultt, 20 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, The Cultt, 20 000 руб.

Anya Hindmarch, ДЛТ, 19 950 руб.
Архивы пресс-служб

Anya Hindmarch, ДЛТ, 19 950 руб.

Mikita Kunitsky
Архивы пресс-служб

Mikita Kunitsky

Furla, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Furla, 9 500 руб.

Maniovich, 6 800 руб.
Архивы пресс-служб

Maniovich, 6 800 руб.

Prada, The Cultt, 14 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, The Cultt, 14 000 руб.

Muus, 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Muus, 6 500 руб.

Krivoikoso x The Dar, 5 950 руб.
Архивы пресс-служб

Krivoikoso x The Dar, 5 950 руб.

Помимо конька-горбунка Hermes, пополняем брелочный питомник таксиком Anya Hindmarch, нижегородскими цыплятами Yallo, медвежонком Bottega Veneta и даже которусалками Screamroad. Выращиваем оранжерею из бисерных шестицветиков Mikita Kunitsky, кактусов Svyazat и дофаминовых клумб от бюро устойчивого развития 99 Recycle. 

Krivoikoso, 5 900 руб.
Архивы пресс-служб

Krivoikoso, 5 900 руб.

Svyazat x Manu, 4 200 руб.
Архивы пресс-служб

Svyazat x Manu, 4 200 руб.

Yana Raskovalova, 3 900 руб.
Архивы пресс-служб

Yana Raskovalova, 3 900 руб.

Ragvga, 3 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ragvga, 3 000 руб.

Studio 29 x Recycle Objects, 2 900 руб.
Архивы пресс-служб

Studio 29 x Recycle Objects, 2 900 руб.

Bant, 2 600 руб.
Архивы пресс-служб

Bant, 2 600 руб.

Screamroad, 2 200 руб.
Архивы пресс-служб

Screamroad, 2 200 руб.

Tais, Кенгуру, 1 999 руб.
Архивы пресс-служб

Tais, Кенгуру, 1 999 руб.

DADAknit, 1 990 руб.
Архивы пресс-служб

DADAknit, 1 990 руб.

Yallo, 1 800 руб.
Архивы пресс-служб

Yallo, 1 800 руб.

PL Storage, 1 600 руб.
Архивы пресс-служб

PL Storage, 1 600 руб.

Alvaar, 1 500 руб.
Архивы пресс-служб

Alvaar, 1 500 руб.

99 Recycle, 1 400 руб.
Архивы пресс-служб

99 Recycle, 1 400 руб.

Liars Collective, 1 200 руб.
Архивы пресс-служб

Liars Collective, 1 200 руб.

Luch, 1 200 руб.
Архивы пресс-служб

Luch, 1 200 руб.

Humanist, 1 100 руб.
Архивы пресс-служб

Humanist, 1 100 руб.

Выдвигаемся на воскресный завтрак в Aster только в компании вязаных круассанов DADAknit, грациозно потягиваемся в брелках-колготках Radvga, а вылазки на залив совершаем в мермейдкорном сопровождении краба-чикибряка от мастеров Krivoikoso (делают самые модные четки-бусы!).

Collina Strada, Peak, 25 950 руб.
Архивы пресс-служб

 Collina Strada, Peak, 25 950 руб.

JENËK, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

JENËK, 15 000 руб.

Your Antihero, 14 800 руб.
Архивы пресс-служб

Your Antihero, 14 800 руб.

Your Antihero, 9 600 руб.
Архивы пресс-служб

Your Antihero, 9 600 руб.

Ola Ola, 9 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 9 000 руб.

.Solutions, 7 890 руб.
Архивы пресс-служб

.Solutions, 7 890 руб.

Pattisoncha x Imakebags, 7 200 руб.
Архивы пресс-служб

Pattisoncha x Imakebags, 7 200 руб.

Salt & Wave, Золотое Яблоко, 4 610 руб.
Архивы пресс-служб

Salt & Wave, Золотое Яблоко, 4 610 руб.

Arny Praht, 3 300 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 3 300 руб.

Hairmates, 2 900 руб.
Архивы пресс-служб

Hairmates, 2 900 руб.

Recycle Objects, 1 500 руб.
Архивы пресс-служб

Recycle Objects, 1 500 руб.

Брелки — это только начало: на ручку сумки вешаем лео-крабик Hairmates, машем окружающим лапкой от Pattisoncha и Imakebags, крепим дополнительный лебединый ремень Ola Ola, а в роли бейби-киссета используем пельмень JENËK в оттенке серебристого металлика. И важно! Сытный обед невозможен без шарфа-сосиски Your Antihero, а выходной бар-хоппинг — без нарядной гирлянды-ресницы, обвитой вокруг любимого тоута. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: