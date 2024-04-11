Гид по самому модному сумочному обвесу: бусы, брелки, шарфы-сосиски и даже чикибряки!

Кажется, тренд на украшение сумок вышел из-под контроля: запасаемся не только брелоками с весенне-летнего показа Balenciaga, но и яркими бусами, плюшевыми игрушками, платками, массивными игрушками и даже бейби-киссетами (сумка для сумки!).
Следуем фэшн-примеру Ренаты Литвиновой и Лотты Волковой: не выходим из дома без акцентного карабина, бесконечной связки ключей, половины гардероба в тоуте (а вдруг похолодает) и запасных мини-сумок. Вслед за подиумом так уже ходят гранд-стилист Александр Рогов, фэшн-инфлюэнсер Ксения Шипилова, кофаундер Madame Chatelet Максим Киревичев и добрая половина админов модных тг-каналов — от Леры Парфеноной из «Сделай лицо попроще» до Оли Монастырской, ведущей свой Fashion Dnevnik.
Помимо конька-горбунка Hermes, пополняем брелочный питомник таксиком Anya Hindmarch, нижегородскими цыплятами Yallo, медвежонком Bottega Veneta и даже которусалками Screamroad. Выращиваем оранжерею из бисерных шестицветиков Mikita Kunitsky, кактусов Svyazat и дофаминовых клумб от бюро устойчивого развития 99 Recycle.
Krivoikoso, 5 900 руб.
Выдвигаемся на воскресный завтрак в Aster только в компании вязаных круассанов DADAknit, грациозно потягиваемся в брелках-колготках Radvga, а вылазки на залив совершаем в мермейдкорном сопровождении краба-чикибряка от мастеров Krivoikoso (делают самые модные четки-бусы!).
Брелки — это только начало: на ручку сумки вешаем лео-крабик Hairmates, машем окружающим лапкой от Pattisoncha и Imakebags, крепим дополнительный лебединый ремень Ola Ola, а в роли бейби-киссета используем пельмень JENËK в оттенке серебристого металлика. И важно! Сытный обед невозможен без шарфа-сосиски Your Antihero, а выходной бар-хоппинг — без нарядной гирлянды-ресницы, обвитой вокруг любимого тоута.
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