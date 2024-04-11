Гид по самому модному сумочному обвесу: бусы, брелки, шарфы-сосиски и даже чикибряки!

Следуем фэшн-примеру Ренаты Литвиновой и Лотты Волковой: не выходим из дома без акцентного карабина, бесконечной связки ключей, половины гардероба в тоуте (а вдруг похолодает) и запасных мини-сумок. Вслед за подиумом так уже ходят гранд-стилист Александр Рогов, фэшн-инфлюэнсер Ксения Шипилова, кофаундер Madame Chatelet Максим Киревичев и добрая половина админов модных тг-каналов — от Леры Парфеноной из «Сделай лицо попроще» до Оли Монастырской, ведущей свой Fashion Dnevnik.