«Давайте носить обувь, как петербуржцы»: посмотрите на туфли с картой Петроградской стороны на подошве

Семейная пара Александра и Олег Черноусовы обещают выпустить первую небольшую партию обуви с необычной и, пожалуй, первой в мире подошвой, рисунок на которой копирует карту города.

«В центре композиции, конечно, наша любимая Петроградская сторона, где мы и живем. Пришлось повозиться, конечно, где-то я делала рисунок для подошвы по памяти, где-то пользовалась картами. Город у нас очень разный — есть и та часть, где плотно стоят разномастные домики, и паутинка рек разрезает лучи улиц, есть широкие проспекты, по которым зимой с утроенной силой дует ветер, стоят панельки, а в голове играет пост-панк», — цитирует Александру издание MR7.

При этом авторов необычной обуви не пугает, что некоторые горожане могут возмутиться нанесением карты Петербурга на подошву. «Попробуйте сами сделать подошву, это, знаете ли, достаточно нетривиальная задача, та ещё запарка. Так что это достаточно круто, не то, что город, там портрет любимой женщины можно поместить», — отвечает Александра.

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