Шаг вперед! Нашли 55 пар кроссовок и кед на каждый (весенний) день

Весна создана для стеганых тужурок, хардкорных кожаных курток и белоснежных кроссовок — выгуливаем вдоль гранитных набережных нарядные кеды All We Need и Mislistudio с деним-палаццо и хедлайнерскими рубашками в клетку, не забывая заглянуть в новорожденную бодегу ¡Por favor! на Фонтанке (начнет работу с 12 апреля!). Если вопреки бело-монохромному кроссовочному диктату душа требует сочно зеленеть, выбираем ярко-кислотные Diesel либо тяги Mario Berlucci с изумрудными вставками.