Шаг вперед! Нашли 55 пар кроссовок и кед на каждый (весенний) день

Пока кроссовкам Puma Speedcat (с подачи стритстайл-выходов Эмили Ратаковски) пророчат модный успех самба и газелей, обуваемся во все самое удобное, красивое и пастельное — для комфортного (и модного!) фэшн-шага в межсезонье.
Важные новости из мира кроссовочных трендов — после показов Максимилиана Дэвиса в Ferragamo к нам возвращается колорблок, но вместо ярких цветов делаем акцент на пастельных оттенках (как на Неделе моды в Париже). Берем пример с природных сочетаний Flower Mountain и неунывающих оттенков Premiata — по всем канонам спортшика мэтчим их с жемчужными анклетами (тренд) и ромкорными рюш-гольфами. За кроссовочной классикой — New Balance и Camper — спешим в гости к обувным хабам Street Beat и Bootwood.
Весна создана для стеганых тужурок, хардкорных кожаных курток и белоснежных кроссовок — выгуливаем вдоль гранитных набережных нарядные кеды All We Need и Mislistudio с деним-палаццо и хедлайнерскими рубашками в клетку, не забывая заглянуть в новорожденную бодегу ¡Por favor! на Фонтанке (начнет работу с 12 апреля!). Если вопреки бело-монохромному кроссовочному диктату душа требует сочно зеленеть, выбираем ярко-кислотные Diesel либо тяги Mario Berlucci с изумрудными вставками.
Модная альтернатива пастельному софткору — потертые (и нарочито состаренные) гранжевые кеды, в создании которых преуспели Diesel и гранд-массмаркет Lime (носим в комбо с вареным денимом и рваной зип-худи). Вдобавок на радость ретро-гиков трудятся обувщики из «Двух мячей», повторяющие культовые модели кед 1960-х и 1970-х: от лео-баскетбольных тяг (модель 1965) до пудровых укороченных подкрадуль из натуральной кожи (модель 1971).
В мире мужских кроссовок лютый авангард раздает Balenciaga, также от Демны не отстают мастера стритвира из обувных фэшн-лабораторий Camperlab и Juun.J. В ДЛТ все еще можно разжиться классным коллабом Moncler c кроссовочным гуру Салехе Бембери, сочинившим болотные туристические тяги с географическими узорами-бергштрихами (на тракторной подошве!).
Если фэшн-обстановка требует кэжуала, запасаемся эко-устойчивыми кедами Veja и комфорткорными Geox — они же подойдут для бежево-нарядного мэтча с льняными костюмами, молочным денимом и клеткокорным тейлорингом (идеальный лук для выхода в файн-дайнинг ресторан Drevå от хозяйки Nordic Надежды Третьяковой).
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