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Вещи

Шаг вперед! Нашли 55 пар кроссовок и кед на каждый (весенний) день

Пока кроссовкам Puma Speedcat (с подачи стритстайл-выходов Эмили Ратаковски) пророчат модный успех самба и газелей, обуваемся во все самое удобное, красивое и пастельное — для комфортного (и модного!) фэшн-шага в межсезонье.

Jil Sander, 72 450 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, 72 450 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 68 950 руб.
Архивы пресс-служб

Maison Margiela, ДЛТ, 68 950 руб.

Iro Paris, 45 900 руб.
Архивы пресс-служб

 Iro Paris, 45 900 руб.

Diesel, 44 879 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, 44 879 руб.

New Balance, Bootwood, 42 741 руб.
Архивы пресс-служб

New Balance, Bootwood, 42 741 руб.

Pinko, 37 800 руб.
Архивы пресс-служб

Pinko, 37 800 руб.

Rombaut, Studio Slow, 33 990 руб.
Архивы пресс-служб

Rombaut, Studio Slow, 33 990 руб. 

MM6, Кенгуру, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

MM6, Кенгуру, 33 000 руб.

Tara Jarmon, 32 900 руб.
Архивы пресс-служб

Tara Jarmon, 32 900 руб.

Diesel, NO ONE, 30 990 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, NO ONE, 30 990 руб.

Flower Mountain, Кашемир и Шелк, 30 345 руб.
Архивы пресс-служб

Flower Mountain, Кашемир и Шелк, 30 345 руб.

Voile Blanche, Кенгуру, 29 999 руб.
Архивы пресс-служб

Voile Blanche, Кенгуру, 29 999 руб.

Важные новости из мира кроссовочных трендов — после показов Максимилиана Дэвиса в Ferragamo к нам возвращается колорблок, но вместо ярких цветов делаем акцент на пастельных оттенках (как на Неделе моды в Париже). Берем пример с природных сочетаний Flower Mountain и неунывающих оттенков Premiata — по всем канонам спортшика мэтчим их с жемчужными анклетами (тренд) и ромкорными рюш-гольфами. За кроссовочной классикой — New Balance и Camper — спешим в гости к обувным хабам Street Beat и Bootwood.

Premiata, ДЛТ, 29 950 руб.
Архивы пресс-служб

Premiata, ДЛТ, 29 950 руб.

Razumno, 28 800 руб.
Архивы пресс-служб

Razumno, 28 800 руб.

Ash, Golden Line, 25 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ash, Golden Line, 25 900 руб.

Principe di Bologna, NO ONE, 24 990 руб.
Архивы пресс-служб

Principe di Bologna, NO ONE, 24 990 руб.

On Running, Hiker, 21 799 руб.
Архивы пресс-служб

On Running, Hiker, 21 799 руб.

Ecco, 19 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ecco, 19 990 руб.

Veja, Peak, 19 950 руб.
Архивы пресс-служб

Veja, Peak, 19 950 руб.

Emka, 19 790 руб.
Архивы пресс-служб

Emka, 19 790 руб.

Nike, Street Beat, 18 999 руб.
Архивы пресс-служб

Nike, Street Beat, 18 999 руб.

Camper, Bootwood, 18 905 руб.
Архивы пресс-служб

Camper, Bootwood, 18 905 руб.

Geox, 17 490 руб.
Архивы пресс-служб

Geox, 17 490 руб.

Puma, Street Beat, 16 999 руб.
Архивы пресс-служб

Puma, Street Beat, 16 999 руб.

Весна создана для стеганых тужурок, хардкорных кожаных курток и белоснежных кроссовок — выгуливаем вдоль гранитных набережных нарядные кеды All We Need и Mislistudio с деним-палаццо и хедлайнерскими рубашками в клетку, не забывая заглянуть в новорожденную бодегу ¡Por favor! на Фонтанке (начнет работу с 12 апреля!). Если вопреки бело-монохромному кроссовочному диктату душа требует сочно зеленеть, выбираем ярко-кислотные Diesel либо тяги Mario Berlucci с изумрудными вставками. 

To Be Blossom, 16 990 руб.
Архивы пресс-служб

To Be Blossom, 16 990 руб.

Ekonika, 16 990 руб.
Архивы пресс-служб

Ekonika, 16 990 руб.

Mario Berlucci, 16 990 руб.
Архивы пресс-служб

Mario Berlucci, 16 990 руб.

2mood, 16 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 16 980 руб.

All We Need, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

All We Need, 15 900 руб.

Mislistudio, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Mislistudio, 15 900 руб.

Afour, 15 500 руб.
Архивы пресс-служб

Afour, 15 500 руб.

Lime, 11 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 11 999 руб.

Lellonello, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

Lellonello, 10 900 руб.

Sintezia, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

Sintezia, 10 900 руб.

Love Republic, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Love Republic, 9 999 руб.

Shu, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

Shu, 8 990 руб.

Два мяча, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Два мяча, 8 900 руб.

Sigma, 7 100 руб.
Архивы пресс-служб

Sigma, 7 100 руб.

You, 6 990 руб.
Архивы пресс-служб

You, 6 990 руб.

Модная альтернатива пастельному софткору — потертые (и нарочито состаренные) гранжевые кеды, в создании которых преуспели Diesel и гранд-массмаркет Lime (носим в комбо с вареным денимом и рваной зип-худи). Вдобавок на радость ретро-гиков трудятся обувщики из «Двух мячей», повторяющие культовые модели кед 1960-х и 1970-х: от лео-баскетбольных тяг (модель 1965) до пудровых укороченных подкрадуль из натуральной кожи (модель 1971).

Balenciaga, ДЛТ, 115 000 руб.
Архивы пресс-служб

Balenciaga, ДЛТ, 115 000 руб.

Moncler, ДЛТ, 79 950 руб.
Архивы пресс-служб

Moncler, ДЛТ, 79 950 руб.

Juun.J, Studio Slow, 48 990 руб.
Архивы пресс-служб

Juun.J, Studio Slow, 48 990 руб.

New Balance, Bootwood, 47 491 руб.
Архивы пресс-служб

New Balance, Bootwood, 47 491 руб.

Camperlab, Peak, 42 900 руб.
Архивы пресс-служб

Camperlab, Peak, 42 900 руб.

Boggi Milano, 29 200 руб.
Архивы пресс-служб

Boggi Milano, 29 200 руб.

Flower Mountain, NO ONE, 28 490 руб.
Архивы пресс-служб

Flower Mountain, NO ONE, 28 490 руб.

Diesel, ДЛТ, 27 050 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, ДЛТ, 27 050 руб.

В мире мужских кроссовок лютый авангард раздает Balenciaga, также от Демны не отстают мастера стритвира из обувных фэшн-лабораторий Camperlab и Juun.J. В ДЛТ все еще можно разжиться классным коллабом Moncler c кроссовочным гуру Салехе Бембери, сочинившим болотные туристические тяги с географическими узорами-бергштрихами (на тракторной подошве!).  

Camper, Bootwood, 22 705 руб.
Архивы пресс-служб

Camper, Bootwood, 22 705 руб.

12 Storeez, 21 980 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 21 980 руб.

Puma, Street Beat, 17 999 руб.
Архивы пресс-служб

Puma, Street Beat, 17 999 руб.

Veja, Peak, 17 950 руб.
Архивы пресс-служб

Veja, Peak, 17 950 руб.

Puma, Street Beat, 16 999 руб.
Архивы пресс-служб

Puma, Street Beat, 16 999 руб.

Geox, 15 990 руб.
Архивы пресс-служб

Geox, 15 990 руб.

Converse, Studio Slow, 15 490 руб.
Архивы пресс-служб

Converse, Studio Slow, 15 490 руб.

Mislistudio, 15 900 руб.
Архивы пресс-служб

Mislistudio, 15 900 руб.

Lime, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 9 999 руб.

Два мяча, 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Два мяча, 6 500 руб.

Если фэшн-обстановка требует кэжуала, запасаемся эко-устойчивыми кедами Veja и комфорткорными Geox — они же подойдут для бежево-нарядного мэтча с льняными костюмами, молочным денимом и клеткокорным тейлорингом (идеальный лук для выхода в файн-дайнинг ресторан Drevå от хозяйки Nordic Надежды Третьяковой).

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