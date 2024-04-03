Шаг вперед! Нашли 55 пар кроссовок и кед на каждый (весенний) день

Важные новости из мира кроссовочных трендов — после показов Максимилиана Дэвиса в Ferragamo к нам возвращается колорблок, но вместо ярких цветов делаем акцент на пастельных оттенках (как на Неделе моды в Париже). Берем пример с природных сочетаний Flower Mountain и неунывающих оттенков Premiata — по всем канонам спортшика мэтчим их с жемчужными анклетами (тренд) и ромкорными рюш-гольфами. За кроссовочной классикой — New Balance и Camper — спешим в гости к обувным хабам Street Beat и Bootwood.