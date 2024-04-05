Лукошки-плетенки, панк-тренчи и кардиганы-розы: модные необходимости апреля

Все по-новому: меняем бежевый тренч на панк-авангардный плащ First in Space, спортивное поло — на полупрозрачное шерстяное от Peserico, а кожаные лоферы — на свиферы RxB Shoes из фатина.
RxBshoes
Осваиваем свиферы с RxB Shoes! Главный по арт-мюлям и меховым балеткам — петербургский бренд RXB Shoes — делает уверенный шаг в обувной кутюр. Артизанские техники и заданный Loewe, Carven и Ferragamo тренд piece-of-art-обуви (способной отправить в фэшн-космос даже самый базовый лук) отработаны в летней капсуле-коллабе с поморскими спецами по кроше и рюшам Gapanovich. В наличии: свиферы из белоснежных перьев (носим с total white минимализмом), алые мюли-розы (мэтчим с бежевыми шифоновыми драпировками), кашемировые тапочки-носочки и абсолютный ботанический хит: лодочки-клумбы, усеянные вязаными одуванчиками и бархатцами из фатина. По словам фаундера Милы Разгуляевой Благонравовой (а мы ей верим как себе) — это просто мягкое облачко!
Razumno
Обувные артизаны Razumno (марка, взращенная на базе ателье Per Nobile) запустили мужскую линейку, заготовив брюки-чиносы, базовые рубашки button down в пяти оттенках (с накладными карманами и без), классические пенни-лоферы и сандалии с blake-креплением. Первыми мужские мастхэвы бренда примерили сооснователь архитектурного бюро SAGA Артём Стаборовский и сотрудник шоурума Razumno Эмин Абасов, снявшийся в кампейне вместе со своим бульдогом Мускатом.
Peserico
Поло — тренд, заверенный фэшневангелистами Miu Miu и Loewe. Самое нежное — полупрозрачное, цвета майской сирени, из невесомой бэби-альпаки — связали итальянские премиумартизаны Peserico (и посвятили коллекцию Венеции и Пегги Гуггенхайм). Будем носить на прогулки по каналам — Венеция есть у нас дома.
ДЛТ
Dragon Diffusion — бельгийский бренд сумок-плетенок ручной работы (их лукошки носят Оливия Колман и Дакота Джонсон) разыскал индийских ремесленников, владеющих старинными техниками работы с буйволиной кожей и ее окрашивания овощными пигментами, — и свил тоут Nantucket с амулетом-медалью Святого Христофора (покровителя путешественников!).
DIEGO M
Тренч DIEGO M
Отрабатываем тренд на прозрачность в самой безопасной трактовке: в белоснежном тренче DIEGO M из невесомой органзы. Носим с белыми и нюдовыми лонгами и легинсами: например, на бранч в скандинавский Inner.
Furla
Работаем по белому с минимал-хобо Furla. Вместительная Nuvola — весенне-летняя интерпретация хобо от тосканских ремесленников Furlа. По примеру звезды «Моей гениальной подруги» Гайи Джираче носим белоснежную сумку с лимонными платьями (цвет сезона по версии виртуоза колорблока Кима Джонса) — либо собираем комаровский софткор-лук с полосатыми рубашками и шортами на кулиске. Помним про главный сумочный стайлинг трюк сезона: максимальный обвес из брелоков и прочих подручных средств.
Lime
Гиперуспешный массмаркет Lime осваивает мастерство легкого бельевого касания в новой коллекции Lazy Morning — с пастельными рюш-топами из эластичного хлопка, базовыми бюстгальтерами и брифами из эластичного микрополиамида ( в конфетном, сирене-розовом и серо-голубом оттенках), ажурными кроше-кардиганами и цветочными лонгсливами из хлопкового джерси (в тон ностальгических подушек и простыней из детства).
And the brand
Косплеим майскую розу с And the brand. Где найти самый модный кардиган весны? Нужно, чтобы он был раз — пастельным, два — ворсисто-пушистым и три — покрыт главными цветами сезона — розами. Именно такой есть у петербургских премиум-вязальщиков And the brand, а еще — махровые микрошорты и белоснежные макси-платья футляры (носим по любому поводу и без всяких матримониальных обязательств!). По примеру кампейна сочетаем все, что можем, с важнейшими головными уборами года — купальной шапочкой (как у Prada) или ковбойской шляпой (как у Louis Vuitton).
NO ONE
Офискор не стоит на месте: power dressing — out, ladylike — in. Подчеркиваем феминность лазурными лоферами Pollini и миниатюрным кросс-боди Gianni, с которыми смело шагаем и на важную планерку, и на премьеру «Мейера» в Александринку.
Finn Flare
Раздаем рабочий прадакор с куртками и тренчами Finn Flare. Больше не надо взбираться на дачную антресоль за батиными кожанками, вернувшимися в моду с подачи Миуччи Прада: титан массмаркета Finn Flare освоил кожевенное дело и заготовил на весну дарк-плащи и куртки мелкозернистой фактуры с воротником-стойкой. Для арт + фэшн-вылазки в Masters Digital gallery (на «Малышек 18:22») мэтчим их с полупрозрачными юбками-карандашами, яркими слингбэками и купальными шапочками, без которых в этом сезоне никуда.
Urbantiger
Раздаем устойчивый тейлоринг из переработанных материалов в новой коллекции экофэшн-активистов Urbantiger. Доводим важный стайлинг-трюк сезона — юбка поверх брюк (спасибо, Diesel и Ferragamo!) — до монохромного минимал-совершенства.
Pinko
Осваиваем нарядный спортшик с футуристичными слипонами Pinko Ariel из атласа и кожи на беговой подошве: пригодятся и для разминки на дорожках Елагина, и для арт-вылазки в гости к «Стрит-арт хранению».
Mazari
Гранд-тоуты повсюду: от подиумных шоу Миуччи Прада до сумочных экспериментов Матье Блази. Будем носить плетенки от семейной фэшн-артели Mazari (делают сложносочиненные шоперы из замши, джута и кожи), созданной петербуржцами Ириной и Владимиром Дмитриевыми, снабдив сумку внушительным обвесом из брелоков, кулонов-ключей и даже атласных бейби-кисетов (как у Miu Miu).
Streetbeat
С подачи Фаррелла Уильямса запасаемся всем самым пушистым и ворсистым — в том числе холодоустойчивыми флисками Streetbeat для затяжных прогулок вдоль залива (на радость гиперактивным питомцам).
First in Space
Вместо шпионского бежевого тренча (проверенный способ затеряться в толпе) берем панк-авангардный плащ на остромодной лео-подкладке, сочиненный московскими фэшнромантиками First in Space в дань модному наследию Вивьен Вествуд.
Geox
Кроссовки Geox
Юным сникерхедам на заметку: в Geox прибыла новая детская коллекция кроссовок. Выбираем бежевые Mawazi (как у мамы) с нежно-розовыми и светло-голубыми вставками (пастель — важный тренд!) для идеального мэтча с денимом и клетчатыми жакетами.
Boggi Milano
Осваиваем лен — область Boggi. Запасаем льняные (главный материал сезона по версии Ludovic de Saint Sernin и Brunello Cucinelli) костюмы для эффектного весеннелетнего петербургского террасахопинга. В Boggi привезли самые правильные: точеного кроя с классическим итальянским сарториальным уклоном, едва приталенные, без подкладки, с чуть укороченными брюками в едва бежевом и темно-синем оттенках (более практичная альтернатива — вариант с уклоном в сафари: с накладными карманами). Будем носить их с рубашками в тонкую полоску (важный тренд!), подпоясываясь плетеными ремнями (почти интречато!) и мэтчить с замшевыми лоферами.
Geox
Даем зеленую улицу GEOX. Бренд дропнул совместную коллекцию с ведущим-кулинаром Юлией Высоцкой — с фокусом на фактурную кожу, нежную замшу и главное — все оттенки зеленого (тренд из палитры Ferragamo и Dries Van Noten). Излучаем тихую роскошь в фисташковом оверсайз-тренче Lampedusa и изумрудных замшевых лоферах Marsilea (марсилия — это водный вариант четырехлистного клевера), запасаемся шопером Dalyla и благочинным кросс-боди Giselda из зернистой кожи бутылочного оттенка с полосатым плечевым ремнем и акцентной фурнитурой.
Coccinelle
Сумка Coccinelle Snip
Приручаем остромодные фэшндрапировки с нюдовым хобо Coccinelle Snip: для дебютной весенней вылазки на гастротеррасы примеряем в дуэте с укороченным кэмел-пальто или бомбером.
Puma
Следуем примеру звезды «Трудных подростков» Владимира Гарцунова и переобуваемся в обновленные кроссовки Puma Morphic: ретросникеры собраны из переработанных материалов в черно-белой расцветке (для самых стремительных забегов перед разводкой мостов)
Very
Мюли MM6 Maison Margiela, Be Very
Мы знаем, где купить супервещи авангардистов Оttolinger, Coperni и ММ6 с внушительной скидкой — в новом дисконт-бутике Be Very. Мода циклична: ловим целых два летних тренда в одних архивных сабо MM6 Maison Margiela из винила (прозрачность!) на серебристом каблуке (металлик!).
On Running
Врываемся в беговой фэшн-сезон в технологичных кроссовках On Running Cloud Hi от швейцарского визионера спортивного гардероба Оливье Бернхарда: для комфортных прыжков предусмотрена легкая подошва из пеноматериала, а для идеальной посадки — утягивающая хитросплетенная шнуровка.
A17
Анималистичный лео-принт — хит сезона по версии Питера Мюлье и Дриса Ван Нотена. Будем носить его как на тренчах и бомбюшонах, так и ближе к телу — с градиентными боксерами от петербургских профи мужского белья A17.
Текст: Полина Шевцова, Юлия Машнич
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