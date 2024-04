Лукошки-плетенки, панк-тренчи и кардиганы-розы: модные необходимости апреля

Косплеим майскую розу с And the brand. Где найти самый модный кардиган весны? Нужно, чтобы он был раз — пастельным, два — ворсисто-пушистым и три — покрыт главными цветами сезона — розами. Именно такой есть у петербургских премиум-вязальщиков And the brand, а еще — махровые микрошорты и белоснежные макси-платья футляры (носим по любому поводу и без всяких матримониальных обязательств!). По примеру кампейна сочетаем все, что можем, с важнейшими головными уборами года — купальной шапочкой (как у Prada) или ковбойской шляпой (как у Louis Vuitton).