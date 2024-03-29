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Вещи

Чокеры-котики, кулоны-ложки и платья-облачка: модный дайджест

Дополняем весенний фэшн-корпус суперагентскими эко-устойчивыми плащами с плеч Анны и Влада Прахтов, фантазийными ар-нуво платьями от феи демикутюра Лидии Метельской и ультрафеминными спортшик-костюмами, сочиненными фитнес-иконой Настей Мироновой в перерывах между бегом и йогой.

Walk of Shame

Walk of Shame
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Walk of Shame

Walk of Shame
Архивы пресс-служб

Walk of Shame

Walk of SHame
Архивы пресс-служб

Walk of SHame

Walk of Shame
Архивы пресс-служб

Walk of Shame

Walk of Shame
Архивы пресс-служб

Walk of Shame

Уфимский фэшн-визионер и фаундер супермарки WOS Андрей Артемов заколлабился с вау-стилистом Аней Слониковой (в одно касание превращает бренды в новые The Row и Jil Sander) для запуска весенне-летней коллекции в комбо c Resort — готовимся мэтчить ажурные казаки, горячо любимые в Wаlk of Shame, с полупрозрачными кружевными мини (на зависть бабулиному сет-дизайну), с тотал-рюш рубашками и кобальтовым денимом.

Meowshka

Платье Meowshka, 315 000 руб.
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Платье Meowshka, 315 000 руб.

Жакет Meowshka, 216 000 руб., банты Meowshka, 43 500 руб.
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Жакет Meowshka, 216 000 руб., банты Meowshka, 43 500 руб.

Платье Meowshka, 259 000 руб.
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Платье Meowshka, 259 000 руб.

Топ-бюстье Meowshka, 105 000 руб., юбка Meowshka, 137 000 руб., котик-чокер Meowshka, 31 000 руб.
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Топ-бюстье Meowshka, 105 000 руб., юбка Meowshka, 137 000 руб., котик-чокер Meowshka, 31 000 руб.

Костюм Meowshka, 177 100 руб.
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Костюм Meowshka, 177 100 руб.

Фея демикутюра Лидия Метельская написала новую фэшн-главу в своем царстве эстетического эскапизма Meowshka: в вечерней коллекции Chateau Meowshka объединила будуаркорные силуэты с фантазийным ар-нуво вайбом, сшив фирменные платья-миди из винтажного жаккарда, а также шелка, бархата и муслина. В роли аксессуаров — банты-браслеты и кутюрные чокеры-котики на французской шелковой ленте с вышивкой, в роли талисмана коллекции (и всей фэшн-империи Meowshka) — избалованный котик Беляш (главная муза Метельской!).

Arny Praht

Юбка Arny Praht, 6 900 руб.
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Юбка Arny Praht, 6 900 руб.

Брюки Arny Praht, 8 900 руб.
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Брюки Arny Praht, 8 900 руб.

Тренч Arny Praht, 18 900 руб.
Архивы пресс-служб

Тренч Arny Praht, 18 900 руб.

Топ Arny Praht, 6 900 руб.
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Топ Arny Praht, 6 900 руб.

Брюки Arny Praht, 8 900 руб.
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Брюки Arny Praht, 8 900 руб.

Помимо сумок-крашей и рюкзаков-мишек, эко-устойчивые артизаны Arny Praht с успехом упражняются в пошиве одежды из искусственной кожи — в новой коллекции Mission Complete одевают супергеройских гёрл-боссов в змеиные топы, мрачные киберпанк-тренчи (из гардероба Тринити), зип-юбки и хардкорные брюки (для олдскульной фэшн-схватки с Терминатором!). 

IRNBY

Рашгард IRNBY, 7 900 руб., брюки IRNBY, 6 900 руб.
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Рашгард IRNBY, 7 900 руб., брюки IRNBY, 6 900 руб.

Блуза IRNBY, 9 900 руб.
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Блуза IRNBY, 9 900 руб.

Пиджак IRNBY, 15 900 руб., брюки IRNBY, 11 900 руб.
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Пиджак IRNBY, 15 900 руб.брюки IRNBY, 11 900 руб.

Платье IRNBY, 11 900 руб.
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Платье IRNBY, 11 900 руб.

Куртка IRNBY, 14 900 руб.
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Куртка IRNBY, 14 900 руб.

Спортшик-бренд IRNBY (с ready-to-wear амбициями!) от фитнес-легенды Насти Мироновой (петербургская Джейн Фонда!) выпустил второй дроп из своей весенней коллекции: тягаем гантели в зале в бархатном y2k-рашгарде, добавляем деконструктивизма корпоративной планерке в ассиметричной блузе и повелеваем домашним роботом-пылесосом в бархатном кимоно.

Lyna+

Платье Lyna+, 45 700 руб., кулон Lyna+, 20 000 руб.
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Платье Lyna+, 45 700 руб., кулон Lyna+, 20 000 руб.

Жакет Lyna+, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Lyna+, 27 000 руб.

Кулон-ложка Lyna+, 15 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кулон-ложка Lyna+, 15 000 руб.

Юбка Lyna+, 19 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Lyna+, 19 000 руб.

Платье-майка Lyna+, 29 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье-майка Lyna+, 29 000 руб.

В весенне-летней коллекции Lyna+ (тихо-роскошный флагман в мире трикотажа!) худрук бренда Оксана Рим сочинила бесшовные льняные водолазки, хлопковые джерси-жакеты и коллекционные стейтмент-аксессуары — от мермейдкорной амфоры до деревянного кулона-ложки. 

МАЙ МАЙ

Платье May of May, 200 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье May of May, 200 000 руб.

Платье со съемным кейпом May of May, 180 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье со съемным кейпом May of May, 180 000 руб.

Платье May of May, 360 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье May of May, 360 000 руб.

Платье-облачку May of May, 140 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье-облачку May of May, 140 000 руб.

Платье May of May, 340 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье May of May, 340 000 руб.

Брайдалкор-сезон крадется: фэшн-бренды садятся за подшивание белоснежный кейпов, подолов-рюшей и многоярусных сборок из фатина. Например, мастера ромкора из МАЙ МАЙ заготовили лебединые платья с рукавами-крылышками из перьев и коктейльные мини-облачка с невесомыми гранд-накидками. Плюс свадебную линейку присоединили к основному направлению бренда — на сайте марки можно не только заказать готовое брайдал-платье, но и сшить собственную фэшн-мечту по индивидуальным меркам.

Divno

Топ Divno, 5 990 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Divno, 5 990 руб.

Джинсовая куртка Divno, 18 990 руб.
Архивы пресс-служб

Джинсовая куртка Divno, 18 990 руб.

Юбка Divno, 11 990 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Divno, 11 990 руб.

Жакет Divno, 21 990 руб., платье Divno, 17 990 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Divno, 21 990 руб., платье Divno, 17 990 руб.

Жакет Divno, 25 990 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Divno, 25 990 руб.

Деним, клетка и пастельные оттенки — главные фэшн-коды новой коллекции плюс-сайз бестселлера Divno. Фаундеры Маша Федорова, Даша Самкович и Диля Хисамова адаптировали главные подиумные тренды под нарядно-повседневный гардероб, чтобы лимонные жакеты могли пригодиться и на важной планерке, и во время поздневесеннего (а тем более летнего!) терраса-хопинга.

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