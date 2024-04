Чокеры-котики, кулоны-ложки и платья-облачка: модный дайджест

Уфимский фэшн-визионер и фаундер супермарки WOS Андрей Артемов заколлабился с вау-стилистом Аней Слониковой (в одно касание превращает бренды в новые The Row и Jil Sander) для запуска весенне-летней коллекции в комбо c Resort — готовимся мэтчить ажурные казаки, горячо любимые в Wаlk of Shame, с полупрозрачными кружевными мини (на зависть бабулиному сет-дизайну), с тотал-рюш рубашками и кобальтовым денимом.