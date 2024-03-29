Чокеры-котики, кулоны-ложки и платья-облачка: модный дайджест

Дополняем весенний фэшн-корпус суперагентскими эко-устойчивыми плащами с плеч Анны и Влада Прахтов, фантазийными ар-нуво платьями от феи демикутюра Лидии Метельской и ультрафеминными спортшик-костюмами, сочиненными фитнес-иконой Настей Мироновой в перерывах между бегом и йогой.
Walk of Shame
Уфимский фэшн-визионер и фаундер супермарки WOS Андрей Артемов заколлабился с вау-стилистом Аней Слониковой (в одно касание превращает бренды в новые The Row и Jil Sander) для запуска весенне-летней коллекции в комбо c Resort — готовимся мэтчить ажурные казаки, горячо любимые в Wаlk of Shame, с полупрозрачными кружевными мини (на зависть бабулиному сет-дизайну), с тотал-рюш рубашками и кобальтовым денимом.
Meowshka
Фея демикутюра Лидия Метельская написала новую фэшн-главу в своем царстве эстетического эскапизма Meowshka: в вечерней коллекции Chateau Meowshka объединила будуаркорные силуэты с фантазийным ар-нуво вайбом, сшив фирменные платья-миди из винтажного жаккарда, а также шелка, бархата и муслина. В роли аксессуаров — банты-браслеты и кутюрные чокеры-котики на французской шелковой ленте с вышивкой, в роли талисмана коллекции (и всей фэшн-империи Meowshka) — избалованный котик Беляш (главная муза Метельской!).
Arny Praht
Помимо сумок-крашей и рюкзаков-мишек, эко-устойчивые артизаны Arny Praht с успехом упражняются в пошиве одежды из искусственной кожи — в новой коллекции Mission Complete одевают супергеройских гёрл-боссов в змеиные топы, мрачные киберпанк-тренчи (из гардероба Тринити), зип-юбки и хардкорные брюки (для олдскульной фэшн-схватки с Терминатором!).
IRNBY
Спортшик-бренд IRNBY (с ready-to-wear амбициями!) от фитнес-легенды Насти Мироновой (петербургская Джейн Фонда!) выпустил второй дроп из своей весенней коллекции: тягаем гантели в зале в бархатном y2k-рашгарде, добавляем деконструктивизма корпоративной планерке в ассиметричной блузе и повелеваем домашним роботом-пылесосом в бархатном кимоно.
Lyna+
В весенне-летней коллекции Lyna+ (тихо-роскошный флагман в мире трикотажа!) худрук бренда Оксана Рим сочинила бесшовные льняные водолазки, хлопковые джерси-жакеты и коллекционные стейтмент-аксессуары — от мермейдкорной амфоры до деревянного кулона-ложки.
МАЙ МАЙ
Брайдалкор-сезон крадется: фэшн-бренды садятся за подшивание белоснежный кейпов, подолов-рюшей и многоярусных сборок из фатина. Например, мастера ромкора из МАЙ МАЙ заготовили лебединые платья с рукавами-крылышками из перьев и коктейльные мини-облачка с невесомыми гранд-накидками. Плюс свадебную линейку присоединили к основному направлению бренда — на сайте марки можно не только заказать готовое брайдал-платье, но и сшить собственную фэшн-мечту по индивидуальным меркам.
Divno
Деним, клетка и пастельные оттенки — главные фэшн-коды новой коллекции плюс-сайз бестселлера Divno. Фаундеры Маша Федорова, Даша Самкович и Диля Хисамова адаптировали главные подиумные тренды под нарядно-повседневный гардероб, чтобы лимонные жакеты могли пригодиться и на важной планерке, и во время поздневесеннего (а тем более летнего!) терраса-хопинга.
Комментарии (0)