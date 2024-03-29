Чокеры-котики, кулоны-ложки и платья-облачка: модный дайджест

Брайдалкор-сезон крадется: фэшн-бренды садятся за подшивание белоснежный кейпов, подолов-рюшей и многоярусных сборок из фатина. Например, мастера ромкора из МАЙ МАЙ заготовили лебединые платья с рукавами-крылышками из перьев и коктейльные мини-облачка с невесомыми гранд-накидками. Плюс свадебную линейку присоединили к основному направлению бренда — на сайте марки можно не только заказать готовое брайдал-платье, но и сшить собственную фэшн-мечту по индивидуальным меркам.