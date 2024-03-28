От ярко-контрастных оттенков модная индустрия возвращается к пастельной колористике: пока Fendi и Tod's одевают нас в нежно-голубые наряды, Миучча Прада выпускает на подиум летящие платья-медузы, а Дэниел Розберри экспериментирует с сюрреалистичными костюмными двойками. Небесно-голубая гамма с нами как минимум до следующей весны: в осенне-зимнем сезоне Сабато де Сарно в Gucci вернул фэшн-авангард пальто длины макси в оттенке Sky Blue, а Чемена Камали в дебютном показе для Chloé сделала удачную ставку на полупрозрачные платья-рюши.

Фэшн-урок цветовых сочетаний, достойный «Словаря цветовых комбинаций» Сандзо Вада: по примеру Prada носим голубой с цикламеновым, вслед за Fendi и JW Anderson мэтчим лазурный с оранжевым, а по следам Gucci — с винным Ancora. Плюс дополняем лук золотым стейтмент-обвесом в духе Schiaparelli.