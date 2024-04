Раздаем фэшн-авангард с лебединой панамкой Ola Ola (прячемся за ее бахромой от надоедливых смолтоков — мечта интроверта) и привносим в жизнь пижамный софткор с ориенталистскими комплектами Any Wowzers. Важный апрельский мастхэв — пастельные тренчи от эко-устойчивых передовиков Only Me и уютные стеганые тужурки Finn Flare (в условиях северного климата пригодятся и летом), а в канун брайдалкор-сезона запасаемся небесными платьями-колокольчиками из новой коллекции muus и волнистым топом-медузой Abitu из нарядного жаккарда (на зависть white tie невесте!).