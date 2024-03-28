Лазурные сумки-карамельки, пастельные платья туники и небесные мюли-бантики — собираем тотал-луки в остромодной пастельно-голубой палитре (имени Миранды Пристли!), которые будем носить сезон напролет.
От ярко-контрастных оттенков модная индустрия возвращается к пастельной колористике: пока Fendi и Tod's одевают нас в нежно-голубые наряды, Миучча Прада выпускает на подиум летящие платья-медузы, а Дэниел Розберри экспериментирует с сюрреалистичными костюмными двойками. Небесно-голубая гамма с нами как минимум до следующей весны: в осенне-зимнем сезоне Сабато де Сарно в Gucci вернул фэшн-авангард пальто длины макси в оттенке Sky Blue, а Чемена Камали в дебютном показе для Chloé сделала удачную ставку на полупрозрачные платья-рюши.
Фэшн-урок цветовых сочетаний, достойный «Словаря цветовых комбинаций» Сандзо Вада: по примеру Prada носим голубой с цикламеновым, вслед за Fendi и JW Anderson мэтчим лазурный с оранжевым, а по следам Gucci — с винным Ancora. Плюс дополняем лук золотым стейтмент-обвесом в духе Schiaparelli.
Повторяем тот самый iconic-лук Gucci со стейтмент-пальто Parosh: мэтчим его с пудровым и лимонными оттенками либо храним фэшн-верность голубому с полутаби-ботильонами MM6 и сумкой-ларчиком Mlouye. Для низкого хода выбираем артизанские лодочки Razumno (в стайлинг-порыве украшаем их жемчужным анклетом), а для killer dress приберегаем туфли Begum из струящегося шелка от поп-звезды обувного мира Амины Муадди.
Раздаем фэшн-авангард с лебединой панамкой Ola Ola (прячемся за ее бахромой от надоедливых смолтоков — мечта интроверта) и привносим в жизнь пижамный софткор с ориенталистскими комплектами Any Wowzers. Важный апрельский мастхэв — пастельные тренчи от эко-устойчивых передовиков Only Me и уютные стеганые тужурки Finn Flare (в условиях северного климата пригодятся и летом), а в канун брайдалкор-сезона запасаемся небесными платьями-колокольчиками из новой коллекции muus и волнистым топом-медузой Abitu из нарядного жаккарда (на зависть white tie невесте!).
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