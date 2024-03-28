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Вещи

50 оттенков неба: голубой — главный цвет весны 2024

Лазурные сумки-карамельки, пастельные платья туники и небесные мюли-бантики — собираем тотал-луки в остромодной пастельно-голубой палитре (имени Миранды Пристли!), которые будем носить сезон напролет.

Prada SS'24
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Prada SS'24

Fendi SS'24
Архивы пресс-служб

Fendi SS'24

JW Anderson SS'24
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JW Anderson SS'24

Gucci SS'24
Архивы пресс-служб

Gucci SS'24

Schiaparelli SS'24
Архивы пресс-служб

Schiaparelli SS'24

Tod's SS'24
Архивы пресс-служб

Tod's SS'24

No 21 SS'24
Архивы пресс-служб

No 21 SS'24

Duran Lantink SS'24
Архивы пресс-служб

Duran Lantink SS'24

Nina Ricci SS'24
Архивы пресс-служб

Nina Ricci SS'24

Laquan Smith SS'24
Архивы пресс-служб

Laquan Smith SS'24

Gucci FW'24
Архивы пресс-служб

Gucci FW'24

Chloé FW'24
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Chloé FW'24

От ярко-контрастных оттенков модная индустрия возвращается к пастельной колористике: пока Fendi и Tod's одевают нас в нежно-голубые наряды, Миучча Прада выпускает на подиум летящие платья-медузы, а Дэниел Розберри экспериментирует с сюрреалистичными костюмными двойками. Небесно-голубая гамма с нами как минимум до следующей весны: в осенне-зимнем сезоне Сабато де Сарно в Gucci вернул фэшн-авангард пальто длины макси в оттенке Sky Blue, а Чемена Камали в дебютном показе для Chloé сделала удачную ставку на полупрозрачные платья-рюши.

Фэшн-урок цветовых сочетаний, достойный «Словаря цветовых комбинаций» Сандзо Вада: по примеру Prada носим голубой с цикламеновым, вслед за Fendi и JW Anderson мэтчим лазурный с оранжевым, а по следам Gucci — с винным Ancora. Плюс  дополняем лук золотым стейтмент-обвесом в духе Schiaparelli.

Туфли Amina Muaddi, ДЛТ, 126 000 руб.
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Туфли Amina Muaddi, ДЛТ, 126 000 руб.

Пальто Parosh, Кенгуру, 95 000 руб.
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Пальто Parosh, Кенгуру, 95 000 руб.

Кардиган Jil Sander, ДЛТ, 99 500 руб.
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Кардиган Jil Sander, ДЛТ, 99 500 руб.

Сумка Mlouye, ДЛТ, 79 950 руб.
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Сумка Mlouye, ДЛТ, 79 950 руб.

Платье-рубашка MM6, Кенгуру, 72 000 руб.
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Платье-рубашка MM6, Кенгуру, 72 000 руб.

Ботильоны MM6, Golden Line, 71 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ботильоны MM6, Golden Line, 71 000 руб.

Юбка Free Age, 54 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Free Age, 54 000 руб.

Жилет Parosh, Кенгуру, 42 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жилет Parosh, Кенгуру, 42 000 руб.

Зип-худи 404 Not Found, 46 800 руб.
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Зип-худи 404 Not Found, 46 800 руб.

Бомбер Red September, 39 000 руб.
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Бомбер Red September, 39 000 руб.

Платье Ottolinger, Golden Line, 39 000 руб.
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Платье Ottolinger, Golden Line, 39 000 руб.

Платье muus, 38 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье muus, 38 000 руб.

Туфли Age of Innocence, 30 900 руб.
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Туфли Age of Innocence, 30 900 руб.

Лодочки Razumno, 29 000 руб.
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Лодочки Razumno, 29 000 руб.

Жакет Charuel, 24 990 руб.
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Жакет Charuel, 24 990 руб.

Водолазка из кашемира 12 Storeez, 24 980 руб.
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Водолазка из кашемира 12 Storeez, 24 980 руб.

Повторяем тот самый iconic-лук Gucci со стейтмент-пальто Parosh: мэтчим его с пудровым и лимонными оттенками либо храним фэшн-верность голубому с полутаби-ботильонами MM6 и сумкой-ларчиком Mlouye. Для низкого хода выбираем артизанские лодочки Razumno (в стайлинг-порыве украшаем их жемчужным анклетом), а для killer dress приберегаем туфли Begum из струящегося шелка от поп-звезды обувного мира Амины Муадди.

Пижамный комплект Any Wowzers, 22 700 руб.
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Пижамный комплект Any Wowzers, 22 700 руб.

Тренч Only Me, 19 900 руб.
Архивы пресс-служб

Тренч Only Me, 19 900 руб.

Сумка Askent, 19 500 руб.
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Сумка Askent, 19 500 руб.

Мюли RxBshoes, 18 800 руб.
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Мюли RxBshoes, 18 800 руб.

Шляпа Cocoshnick, 18 500 руб.
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Шляпа Cocoshnick, 18 500 руб.

Топ Abitu, 16 000 руб.
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Топ Abitu, 16 000 руб.

Sintezia, 15 900 руб.
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Sintezia, 15 900 руб.

Свитер Ushatava, 15 500 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер Ushatava, 15 500 руб.

Belle you, 14 999 руб.
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Belle you, 14 999 руб.

Платье You, 13 990 руб.
Архивы пресс-служб

Платье You, 13 990 руб.

Сумка Lancaster, NO ONE, 12 490 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Lancaster, NO ONE, 12 490 руб.

Куртка Lime, 11 999 руб.
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Куртка Lime, 11 999 руб.

Панама Ola Ola, 9 800 руб.
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Панама Ola Ola, 9 800 руб.

Куртка Finn Flare, 6 990 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Finn Flare, 6 990 руб.

Поло-джемпер Idol, 6 990 руб.
Архивы пресс-служб

Поло-джемпер Idol, 6 990 руб.

Сумка GATE31, 5 890 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка GATE31, 5 890 руб.

belle you, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

belle you, 5 999 руб.

Картхолдер 2mood, 1 980 руб.
Архивы пресс-служб

Картхолдер 2mood, 1 980 руб.

Шоппер Arny Praht, 1 000 руб.
Архивы пресс-служб

Шоппер Arny Praht, 1 000 руб.

Раздаем фэшн-авангард с лебединой панамкой Ola Ola (прячемся за ее бахромой от надоедливых смолтоков — мечта интроверта) и привносим в жизнь пижамный софткор с ориенталистскими комплектами Any Wowzers. Важный апрельский мастхэв — пастельные тренчи от эко-устойчивых передовиков Only Me и уютные стеганые тужурки Finn Flare (в условиях северного климата пригодятся и летом), а в канун брайдалкор-сезона запасаемся небесными платьями-колокольчиками из новой коллекции muus и волнистым топом-медузой Abitu из нарядного жаккарда (на зависть white tie невесте!).

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