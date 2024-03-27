Фэшн-дофамин! Собрали 35 ярких сумок на весну

Разбавляем серо-нюдовый мартовский гардероб пестрыми сумками: апельсиновыми, изумрудными, ультрамариновыми и ярко-кислотными!
Осваиваем трендовую фэшн-колористику с дофаминовыми хобо и багетами: вместе с деним-бомберами сочетаем сумки MM6 и Seven pieces в оттенке ярко-кислотного лайма (как у Миуччи Прада и Сабато де Сарно), импровизируем с пастельными комбинациями при помощи сумки-подушки Mlouye, а красную таксу Mercy приберегаем для театрального гранд-выхода на «Холопов» в БДТ.
За остромодными бейби-косметичками (на зависть Jacquemus и Chanel) идем в гости к CNS и Artskill, а аксессуарную бахрому удалось приручить петербургским романтикам из My812. Сумки — не то, чем кажутся: пушистый шоппер Ola Ola сшит из ретро-ковра, а модным референсом для тедди-клатчей M_U_R стали советские плюшевые мишки (ретро-кидкор!).
Помним про вездесущий double bagging: вместе с небесно-голубым цилиндром Askent (оммаж знаменитой Bissa lamp итальянского стеклодува Лучиано Вистози) выгуливаем кулон-чехол для телефона либо холдер для наушников, а ведьминский багет Imakebags сочетаем с кроссбоди-ромашкой Secret garden. Само собой, в этом сезоне не боимся миксовать в луке сразу несколько оттенков зеленого, оперируя ярко-зеленой Misa, фисташковым тоутом Lucca и темно-зеленой виноградинкой Furla.
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