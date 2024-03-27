Фэшн-дофамин! Собрали 35 ярких сумок на весну

Осваиваем трендовую фэшн-колористику с дофаминовыми хобо и багетами: вместе с деним-бомберами сочетаем сумки MM6 и Seven pieces в оттенке ярко-кислотного лайма (как у Миуччи Прада и Сабато де Сарно), импровизируем с пастельными комбинациями при помощи сумки-подушки Mlouye, а красную таксу Mercy приберегаем для театрального гранд-выхода на «Холопов» в БДТ.