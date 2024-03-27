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Вещи

Фэшн-дофамин! Собрали 35 ярких сумок на весну

Разбавляем серо-нюдовый мартовский гардероб пестрыми сумками: апельсиновыми, изумрудными, ультрамариновыми и ярко-кислотными!

JW Anderson, ДЛТ, 89 400 руб.
Архивы пресс-служб

JW Anderson, ДЛТ, 89 400 руб.

Mlouye, 69 950 руб.
Архивы пресс-служб

Mlouye, 69 950 руб.

MM6, Кенгуру, 74 600 руб.
Архивы пресс-служб

MM6, Кенгуру, 74 600 руб.

Colville, ДЛТ, 61 450 руб.
Архивы пресс-служб

Colville, ДЛТ, 61 450 руб.

J.Kim, 57 000 руб.
Архивы пресс-служб

J.Kim, 57 000 руб.

Coperni, Golden Line, 50 400 руб.
Архивы пресс-служб

Coperni, Golden Line, 50 400 руб.

Volchek, 44 600 руб,
Архивы пресс-служб

Volchek, 44 600 руб,

By far, Very, 44 500 руб.
Архивы пресс-служб

By far, Very, 44 500 руб.

Jenëk, 44 000 руб.
Архивы пресс-служб

Jenëk, 44 000 руб.

Fetiche, 38 900 руб.
Архивы пресс-служб

Fetiche, 38 900 руб.

Misa bags, 37 900 руб.
Архивы пресс-служб

Misa bags, 37 900 руб.

Imakebags, 36 900 руб.
Архивы пресс-служб

Imakebags, 36 900 руб.

Seven pieces, 36 900 руб.
Архивы пресс-служб

Seven pieces, 36 900 руб.

Eleganzza, 36 900 руб.
Архивы пресс-служб

Eleganzza, 36 900 руб.

Furla, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

Furla, 36 000 руб.

Moveli, 35 490 руб.
Архивы пресс-служб

Moveli, 35 490 руб.

Two eagles, 33 900 руб.
Архивы пресс-служб

Two eagles, 33 900 руб.

Осваиваем трендовую фэшн-колористику с дофаминовыми хобо и багетами: вместе с деним-бомберами сочетаем сумки MM6 и Seven pieces в оттенке ярко-кислотного лайма (как у Миуччи Прада и Сабато де Сарно), импровизируем с пастельными комбинациями при помощи сумки-подушки Mlouye, а красную таксу Mercy приберегаем для театрального гранд-выхода на «Холопов» в БДТ. 

Artskill, 32 400 руб.
Архивы пресс-служб

Artskill, 32 400 руб.

12Storeez, 27 980 руб.
Архивы пресс-служб

12Storeez, 27 980 руб.

Madame Chatelet, 25 990 руб.
Архивы пресс-служб

Madame Chatelet, 25 990 руб.

Imakebags, 26 900 руб.
Архивы пресс-служб

Imakebags, 26 900 руб.

Ola Ola, 23 600 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 23 600 руб.

Mercy, 23 500 руб.
Архивы пресс-служб

Mercy, 23 500 руб.

Misa, 20 500 руб.
Архивы пресс-служб

Misa, 20 500 руб.

Lucca, 18 990 руб.
Архивы пресс-служб

Lucca, 18 990 руб.

Geox, 19 990 руб.
Архивы пресс-служб

Geox, 19 990 руб.

CNS, 18 900 руб.
Архивы пресс-служб

CNS, 18 900 руб.

My812, 19 000 руб.
Архивы пресс-служб

My812, 19 000 руб.

Nado Nado, 18 900 руб.
Архивы пресс-служб

Nado Nado, 18 900 руб.

За остромодными бейби-косметичками (на зависть Jacquemus и Chanel) идем в гости к CNS и Artskill, а аксессуарную бахрому удалось приручить петербургским романтикам из My812. Сумки — не то, чем кажутся: пушистый шоппер Ola Ola сшит из ретро-ковра, а модным референсом для тедди-клатчей M_U_R стали советские плюшевые мишки (ретро-кидкор!).  

Askent, 18 500 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 18 500 руб.

M_U_R, 13 000 руб.
Архивы пресс-служб

M_U_R, 13 000 руб.

Highcraft, 12 800 руб.
Архивы пресс-служб

Highcraft, 12 800 руб.

Shelk x 5 o'coat, 12 200 руб.
Архивы пресс-служб

Shelk x 5 o'coat, 12 200 руб.

Lancaster, NO ONE, 10 990 руб.
Архивы пресс-служб

Lancaster, NO ONE, 10 990 руб.

You, 9 730 руб.
Архивы пресс-служб

You, 9 730 руб.

Arny Praht, 8 900 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht, 8 900 руб.

Secret garden, 8 500 руб.
Архивы пресс-служб

Secret garden, 8 500 руб.

GATE31, 5 690 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 5 690 руб.

Finn Flare, 3 499 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 3 499 руб.

Помним про вездесущий double bagging: вместе с небесно-голубым цилиндром Askent (оммаж знаменитой Bissa lamp итальянского стеклодува Лучиано Вистози) выгуливаем кулон-чехол для телефона либо холдер для наушников, а ведьминский багет Imakebags сочетаем с кроссбоди-ромашкой Secret garden. Само собой, в этом сезоне не боимся миксовать в луке сразу несколько оттенков зеленого, оперируя ярко-зеленой Misa, фисташковым тоутом Lucca и темно-зеленой виноградинкой Furla.

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