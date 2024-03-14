Свиферы, жемчуг и гигантские перчатки: 9 трендовых аксессуаров с недель моды, которые будем носить уже сейчас

Пушистые сумки-подушки, функциональные туфли-швабры и садоводческие рукавички — креативные директора не отказывают себе в сюрреализме, уюте и дофаминовой колористике. Вот 9 главных аксессуарных трендов с прошедшего fashion month, с которыми готовимся блистать и шуршать минимум до конца 2024 года.
Меховые сумки
Гранд-шубы, мохнатые анораки, теплейшие варежки и пушистые сумки — этичный мех скоро будет повсюду. За разноцветные кучерявые сумки голосуют Дрис Ван Нотен и Энтони Ваккарелло (пригодятся и в комбо с плечистым оверсайз-пиджаком, и с тюлевой комбинацией), за мини-перышки — Максимилиан Дэвис и Марко Капальдо, а Гленн Мартенс, как водится, производит панк-авангард в Diesel.
Свиферы
На холода (а в случае Петербурга — на прохладное лето) дизайнеры заготовили пушистые туфли-швабры, или свиферы: пригодятся и в дуэте с полупрозрачным платьями (так их советуют сочетать Ferragamo и Simone Rocha), и с белоснежной макси-юбкой (тренд весны, заверенный Valentino, Hermès и Carven), и с деним-рваниной от Diesel.
Купальные чепчики
Сначала чепчик на манер шапочки для плавания надели героини Prada на весенне-летнем показе в Милане — мэтчили его с батиными куртками, полупрозрачными slip skirt и платьями-медузы из органзы. Синьора Миучча продолжила фэшн-дело на мужском показе в феврале — одела офисный планктон в яркие купальные шапочки (в оттенках аквариумных рыбок) и разноцветные рыбацкие мюли, дополнив луки очками для плавания (для виртуозного лавирования между совещаниями) и ажурными поясами, напоминающими хребет человека-амфибии.
Монтажная склейка — теперь такие шапочки носят (примерно) все: лондонский Erdem советует носить сетки-паутинки с перышками и пушистыми свиферами, а в Милане Люси и Люк Мейер из Jil Sander выбирают пайеткошлем с бахромой на случай bad hair day. В Париже Энтони Вакарелло украсил стейтмент-дрессинг Saint Laurent полупрозрачными капорами и балаклавами из сложносочиненного тюля (напоминающего капроновые колготки).
Колготки
С опорой на transparent-тренд колготки все чаще становятся самостоятельным предметом гардероба: Джонатан Андерсон превращает их в полупрозрачные панталоны, а Энтони Вакарелло — в капроновые платья-футляры. Фэшн-конкурент капрона — ярка разноцветная лапша Miu Miu, лео-принт Blumarine и flowercore-стразы Rabanne. Не боимся зацепок и стрелок — их всецело уважают в Balenciaga, Hodakova и Avavav.
Гигантские перчатки
На смену микро-перчаткам возвращаются удлиненные оперные варианты и гигантские рабочие рукавицы: Миучча Прада призывает закатать рукава и носить яркие перчатки садовника с пушистыми кардиганами и броскими колготками, Prada и Balenciaga советуют заручиться лыжной экипировкой (даже в городских условиях), а Симон Роша и Николя Жескьер отрабатывают тренд на мех — с пушистыми гранд-рукавичками (стилизуем с нарядным платьем).
Лоферы
Лоферы — солидный конкурент слингбэков и балеток: прочно стоим на ногах в алых подкрадулях Proenza Schouler, мэтчим шоколадные лоферы-корабли Victoria Beckham с коктейльными платьями, держим фэшн-шаг в анималистичных тягах Simone Rocha и возвышаемся над обстоятельствами с каблуками Gucci.
Косметички
Все свое носим с собой во вместительном бьюти-кейсе — как раз с такими шагали на подиумах модели Chanel, Jacquemus и Gucci. Фэшн-лайфхак на случай отпуска: сначала используем сумки-косметички в привычной роли бьюти-сундука, а по приезде выгуливаем их вместо клатча или бейби-тоута.
Жемчужная нить
Pearlcore, или жемчужные нити имени Габриэль Шанель — главное украшение грядущего сезона, которое можно встретить далеко за пределами коллекций Виржини Диар и Адриана Аппиолазы, иронизирующего на фэшн-кодами модного дома Chanel в традициях Moschino. Миучча Прада в Miu Miu по привычке небрежно закидывает ожерелье из жемчуга за воротник рубашки, Луиз Троттер в Carven пускает колье на нити, а Эди Слиман при помощи украшения ностальгирует по моде 1960-х (с маленькими черными платьями и лакированными балетками).
Сюрреализм
Превращаем овощи и фрукты в сумки: Оливье Рустен в Balmain выращивает клатчи из виноградных гроздьев, Джонатан Андерсон в Loewe мастерит тоуты из пучков салата, а Collina Strada придумывает из тыковок фэшн-гантели. По мнению Демны в Balenciaga, рюкзак может сойти за остромодный топ (а еще джинсы, жакеты и кожаные тренчи — модный деконструктивизм!), а Андриан Аппиолаза из Moschino считает, что ковбойские шляпы идеальны для возведения башни на голове (чудо эквилибристики!). За сложносочиненные ремни (носим сразу несколько) отвечают Junya Watanabe и Victoria Beckham, за косы-галстуки — Дэниел Розберри в Schiaparelli, за связь с космосом — Рик Оуэнс.
Комментарии (0)