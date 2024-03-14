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Показы и коллекции

Свиферы, жемчуг и гигантские перчатки: 9 трендовых аксессуаров с недель моды, которые будем носить уже сейчас

Пушистые сумки-подушки, функциональные туфли-швабры и садоводческие рукавички — креативные директора не отказывают себе в сюрреализме, уюте и дофаминовой колористике. Вот 9 главных аксессуарных трендов с прошедшего fashion month, с которыми готовимся блистать и шуршать минимум до конца 2024 года. 

Меховые сумки

Dries Van Noten FW'24
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten FW'24

Jil Sander FW'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander FW'24

16Arlington FW'24
Архивы пресс-служб

16Arlington FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Coperni FW'24
Архивы пресс-служб

Coperni FW'24

Diesel FW'24
Архивы пресс-служб

Diesel FW'24

Khaite FW'24
Архивы пресс-служб

Khaite FW'24

Ferragamo FW'24
Архивы пресс-служб

Ferragamo FW'24

Zimmerman FW'24
Архивы пресс-служб

Zimmerman FW'24

Гранд-шубы, мохнатые анораки, теплейшие варежки и пушистые сумки — этичный мех скоро будет повсюду. За разноцветные кучерявые сумки голосуют Дрис Ван Нотен и Энтони Ваккарелло (пригодятся и в комбо с плечистым оверсайз-пиджаком, и с тюлевой комбинацией), за мини-перышки — Максимилиан Дэвис и Марко Капальдо, а Гленн Мартенс, как водится, производит панк-авангард в Diesel. 

Свиферы

Ferragamo FW'24
Архивы пресс-служб

Ferragamo FW'24

David Koma FW'24
Архивы пресс-служб

David Koma FW'24

Carven FW'24
Архивы пресс-служб

Carven FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Versace FW'24
Архивы пресс-служб

Versace FW'24

MSGM FW'24
Архивы пресс-служб

MSGM FW'24

16Arlington FW'24
Архивы пресс-служб

16Arlington FW'24

Diesel FW'24
Архивы пресс-служб

Diesel FW'24

Acne Studios FW'24
Архивы пресс-служб

Acne Studios FW'24

Zimmerman FW'24
Архивы пресс-служб

Zimmerman FW'24

На холода (а в случае Петербурга — на прохладное лето) дизайнеры заготовили пушистые туфли-швабры, или свиферы: пригодятся и в дуэте с полупрозрачным платьями (так их советуют сочетать Ferragamo и Simone Rocha), и с белоснежной макси-юбкой (тренд весны, заверенный Valentino, Hermès и Carven), и с деним-рваниной от Diesel.

Купальные чепчики

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Prada FW'24
Архивы пресс-служб

Prada FW'24

Jil Sander FW'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander FW'24

Erdem FW'24
Архивы пресс-служб

Erdem FW'24

Prada FW'24
Архивы пресс-служб

Prada FW'24

Bottega Veneta FW'24
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

Jil Sander FW'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander FW'24

Fforme FW'24
Архивы пресс-служб

Fforme FW'24

Michael Kors FW'24
Архивы пресс-служб

Michael Kors FW'24

Сначала чепчик на манер шапочки для плавания надели героини Prada на весенне-летнем показе в Милане — мэтчили его с батиными куртками, полупрозрачными slip skirt и платьями-медузы из органзы. Синьора Миучча продолжила фэшн-дело на мужском показе в феврале — одела офисный планктон в яркие купальные шапочки (в оттенках аквариумных рыбок) и разноцветные рыбацкие мюли, дополнив луки очками для плавания (для виртуозного лавирования между совещаниями) и ажурными поясами, напоминающими хребет человека-амфибии.

Монтажная склейка — теперь такие шапочки носят (примерно) все:  лондонский Erdem советует носить сетки-паутинки с перышками и пушистыми свиферами, а в Милане Люси и Люк Мейер из Jil Sander выбирают пайеткошлем с бахромой на случай bad hair day. В Париже Энтони Вакарелло украсил стейтмент-дрессинг Saint Laurent полупрозрачными капорами и балаклавами из сложносочиненного тюля (напоминающего капроновые колготки).

Колготки

Miu Miu FW'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Rabanne FW'24
Архивы пресс-служб

Rabanne FW'24

Miu Miu FW'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu FW'24

Saint Laurent FW'24
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

Hodakova FW'24
Архивы пресс-служб

Hodakova FW'24

MSGM FW'24
Архивы пресс-служб

MSGM FW'24

Ludovic de Saint Sernin FW'24
Архивы пресс-служб

Ludovic de Saint Sernin FW'24

Isabel Marant FW'24
Архивы пресс-служб

Isabel Marant FW'24

Blumarine FW'24
Архивы пресс-служб

Blumarine FW'24

Avavav FW'24
Архивы пресс-служб

Avavav FW'24

С опорой на transparent-тренд колготки все чаще становятся самостоятельным предметом гардероба: Джонатан Андерсон превращает их в полупрозрачные панталоны, а Энтони Вакарелло — в капроновые платья-футляры. Фэшн-конкурент капрона — ярка разноцветная лапша Miu Miu, лео-принт Blumarine и flowercore-стразы Rabanne. Не боимся зацепок и стрелок — их всецело уважают в Balenciaga, Hodakova и Avavav.

Гигантские перчатки

Prada FW'24
Архивы пресс-служб

Prada FW'24

Miu Miu FW'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Louis Vuitton FW'24
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Miu Miu FW'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu FW'24

JW Anderson FW'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson FW'24

На смену микро-перчаткам возвращаются удлиненные оперные варианты и гигантские рабочие рукавицы: Миучча Прада призывает закатать рукава и носить яркие перчатки садовника с пушистыми кардиганами и броскими колготками, Prada и Balenciaga советуют заручиться лыжной экипировкой (даже в городских условиях), а Симон Роша и Николя Жескьер отрабатывают тренд на мех — с пушистыми гранд-рукавичками (стилизуем с нарядным платьем).

Лоферы

Gucci FW'24
Архивы пресс-служб

Gucci FW'24

Ferragamo FW'24
Архивы пресс-служб

Ferragamo FW'24

Miu Miu FW'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu FW'24

Victoria Beckham FW'24
Архивы пресс-служб

Victoria Beckham FW'24

Jason Wu FW'24
Архивы пресс-служб

Jason Wu FW'24

Proenza Schouler FW'24
Архивы пресс-служб

Proenza Schouler FW'24

Simone Rocha FW'24
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'24

Blumarine FW'24
Архивы пресс-служб

Blumarine FW'24

Alexander McQueen FW'24
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen FW'24

Burberry FW'24
Архивы пресс-служб

Burberry FW'24

Christian Dior FW'24
Архивы пресс-служб

Christian Dior FW'24

Sandy Liang FW'24
Архивы пресс-служб

Sandy Liang FW'24

Лоферы — солидный конкурент слингбэков и балеток: прочно стоим на ногах в алых подкрадулях Proenza Schouler, мэтчим шоколадные лоферы-корабли Victoria Beckham с коктейльными платьями, держим фэшн-шаг в анималистичных тягах Simone Rocha и возвышаемся над обстоятельствами с каблуками Gucci.

Косметички

Chanel FW'24
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24

Gucci FW'24
Архивы пресс-служб

Gucci FW'24

Jacquemus FW'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus FW'24

Jacquemus FW'24
Архивы пресс-служб

Jacquemus FW'24

Victoria Beckham FW'24
Архивы пресс-служб

Victoria Beckham FW'24

Altuzarra FW'24
Архивы пресс-служб

Altuzarra FW'24

Acne Studios FW'24
Архивы пресс-служб

Acne Studios FW'24

Carolina Herrera FW'24
Архивы пресс-служб

Carolina Herrera FW'24

Weinsanto FW'24
Архивы пресс-служб

Weinsanto FW'24

Все свое носим с собой во вместительном бьюти-кейсе — как раз с такими шагали на подиумах модели Chanel, Jacquemus и Gucci. Фэшн-лайфхак на случай отпуска: сначала используем сумки-косметички в привычной роли бьюти-сундука, а по приезде выгуливаем их вместо клатча или бейби-тоута. 

Жемчужная нить

Miu Miu FW'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu FW'24

Chanel FW'24
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24

Moschino FW'24
Архивы пресс-служб

Moschino FW'24

Carven FW'24
Архивы пресс-служб

Carven FW'24

Celine FW'24
Архивы пресс-служб

Celine FW'24

Pearlcore, или жемчужные нити имени Габриэль Шанель — главное украшение грядущего сезона, которое можно встретить далеко за пределами коллекций Виржини Диар и Адриана Аппиолазы, иронизирующего на фэшн-кодами модного дома Chanel в традициях Moschino. Миучча Прада в Miu Miu по привычке небрежно закидывает ожерелье из жемчуга за воротник рубашки, Луиз Троттер в Carven пускает колье на нити, а Эди Слиман при помощи украшения ностальгирует по моде 1960-х (с маленькими черными платьями и лакированными балетками). 

Сюрреализм

Schiaparelli FW'24
Архивы пресс-служб

Schiaparelli FW'24

Loewe FW'24
Архивы пресс-служб

Loewe FW'24

Collina Strada FW'24
Архивы пресс-служб

Collina Strada FW'24

Balenciaga FW'24
Архивы пресс-служб

Balenciaga FW'24

Junya Watanabe FW'24
Архивы пресс-служб

Junya Watanabe FW'24

Victoria Beckham FW'24
Архивы пресс-служб

Victoria Beckham FW'24

Rick Owens FW'24
Архивы пресс-служб

Rick Owens FW'24

Balmain FW'24
Архивы пресс-служб

Balmain FW'24

Jil Sander FW'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander FW'24

Moschino FW'24
Архивы пресс-служб

Moschino FW'24

Превращаем овощи и фрукты в сумки: Оливье Рустен в Balmain выращивает клатчи из виноградных гроздьев, Джонатан Андерсон в Loewe мастерит тоуты из пучков салата, а Collina Strada придумывает из тыковок фэшн-гантели. По мнению Демны в Balenciaga, рюкзак может сойти за остромодный топ (а еще джинсы, жакеты и кожаные тренчи — модный деконструктивизм!), а Андриан Аппиолаза из Moschino считает, что ковбойские шляпы идеальны для возведения башни на голове (чудо эквилибристики!). За сложносочиненные ремни (носим сразу несколько) отвечают Junya Watanabe и Victoria Beckham, за косы-галстуки — Дэниел Розберри в Schiaparelli, за связь с космосом — Рик Оуэнс. 

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