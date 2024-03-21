Выбрали 55 весенних курток на каждый день

Снимаем пуханы и пушистые гранд-шубы — шагаем в апрель с пастельными парками, твидовыми эко-ватниками, травянистыми тужурками и нюдовыми ретро-олимпийками.
С подачи Луиз Троттер из Carven в фэшн-авангард возвращаются пастельные плащи-парки: за небесно-голубыми спешим в Present&Simple, за молочными — в To Be Blossom, а за пудровыми — к итальянским артизанам Peserico. Затягиваем шнурок-кулиску на стеганой колорблок-тужурке Novaya и облачаемся в камуфляжный арт-принт с курткой-ветровкой Krakatau.
По примеру Миуччи Прады продолжаем осваивать рабочие куртки: раскладываем все важные фэшн-вещицы по накладным карманам от мастеров кэжуал-премиума Sanchy и носим темный производственный деним с ног до головы — с джинсовой ретро-паркой Idol и оверсайз-бомбером от BLCV. В противовес пастельным оттенкам выкручиваем яркость на максимум с рюш-цветами якутских фэшн-фольклористов muus и травянистой курткой Finn Flare.
Куртки — не то, чем кажутся: плотный нейлон 2mood притворяется винтажным денимом, а легкий пуховик Choux — серьезным плечистым пиджаком. Примеряем твид на выход от авторов эко-устойчивых ватников Vatnique, вслед за Сабато де Сарно сочетаем несколько оттенков зеленого в одном луке (например, носим фисташковую телогрейку Уста к устам с ярким зеленым джемпером и кислотно-лаймовой сумкой), а на тепло готовим трендовые джинсовые куртки.
В мире мужских курток следуем важным подиумным трендам: анималистичные лео-парки завезли в локальный бренд (с амбициями гранд-массмаркета) Александра Рогова, клеткокорные куртки-рубашки берем у Sorry I'm Not, а за трендовыми пудровыми оттенками (со шнурками-кисточками!) идем в гости к Леониду Алексееву в House of Leo. Лютый спортшик-стритвир раздают Покрас Лампас в фирменном PL Storage, Глеб Костин в Solutions и Константин Рязанцев из «Питерского щита» — с самыми думкорными бомберами и сигнальными анораками.
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