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Вещи

Выбрали 55 весенних курток на каждый день

Снимаем пуханы и пушистые гранд-шубы — шагаем в апрель с пастельными парками, твидовыми эко-ватниками, травянистыми тужурками и нюдовыми ретро-олимпийками.

Jil Sander, ДЛТ, 148 500 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 148 500 руб.

Peserico, Кашемир и шелк, 142 760 руб.
Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и шелк, 142 760 руб.

Coperni, Golden Line, 114 300 руб.
Архивы пресс-служб

Coperni, Golden Line, 114 300 руб.

Ola Ola, 79 400 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 79 400 руб.

Vatnique, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Vatnique, 60 000 руб.

DIEGO M, Кенгуру, 58 000 руб.
Архивы пресс-служб

DIEGO M, Кенгуру, 58 000 руб.

Parajumpers, NO ONE, 46 990 руб.
Архивы пресс-служб

Parajumpers, NO ONE, 46 990 руб.

Red September, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 45 000 руб.

Choux, 35 980 руб.
Архивы пресс-служб

Choux, 35 980 руб.

Rejo, Subbota Store, 35 900 руб.
Архивы пресс-служб

Rejo, Subbota Store, 35 900 руб.

Sanchy, 34 900 руб.
Архивы пресс-служб

Sanchy, 34 900 руб.

Any Wowzers, 28 700 руб.
Архивы пресс-служб

Any Wowzers, 28 700 руб.

Ushatava, 26 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 26 900 руб.

Geox, 26 490 руб.
Архивы пресс-служб

Geox, 26 490 руб.

Daisyknit, 25 890 руб.
Архивы пресс-служб

Daisyknit, 25 890 руб.

post post scriptum, 39 900 руб.
Архивы пресс-служб

post post scriptum, 39 900 руб.

С подачи Луиз Троттер из Carven в фэшн-авангард возвращаются пастельные плащи-парки: за небесно-голубыми спешим в Present&Simple, за молочными — в To Be Blossom, а за пудровыми — к итальянским артизанам Peserico. Затягиваем шнурок-кулиску на стеганой колорблок-тужурке Novaya и облачаемся в камуфляжный арт-принт с курткой-ветровкой Krakatau.

muus, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

muus, 25 000 руб.

Novaya, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Novaya, 25 000 руб.

12 Storeez, 24 980 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 24 980 руб.

Present&Simple, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

Present&Simple, 22 990 руб.

Charuel, 21 990 руб.
Архивы пресс-служб

Charuel, 21 990 руб.

2mood, 21 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 21 980 руб.

Gerard Darel, 20 950 руб.
Архивы пресс-служб

Gerard Darel, 20 950 руб.

Idol, 19 990 руб.
Архивы пресс-служб

Idol, 19 990 руб.

To be blossom, 19 900 руб.
Архивы пресс-служб

To be blossom, 19 900 руб.

BLCV, 19 900 руб.
Архивы пресс-служб

BLCV, 19 900 руб.

GATE31, 18 890 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 18 890 руб.

Capparel21est, 13 900 руб.
Архивы пресс-служб

Capparel21est, 13 900 руб.

По примеру Миуччи Прады продолжаем осваивать рабочие куртки: раскладываем все важные фэшн-вещицы по накладным карманам от мастеров кэжуал-премиума Sanchy и носим темный производственный деним с ног до головы — с джинсовой ретро-паркой Idol и оверсайз-бомбером от BLCV. В противовес пастельным оттенкам выкручиваем яркость на максимум с рюш-цветами якутских фэшн-фольклористов muus и травянистой курткой Finn Flare.

Krakatau, 17 990 руб.
Архивы пресс-служб

Krakatau, 17 990 руб.

Anna Pekun, 17 900 руб.
Архивы пресс-служб

Anna Pekun, 17 900 руб.

All We Need, 15 990 руб.
Архивы пресс-служб

All We Need, 15 990 руб.

Only Me, 14 900 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 14 900 руб.

You, 13 990 руб.
Архивы пресс-служб

You, 13 990 руб.

Lime, 10 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 10 999 руб.

Urbantiger, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

Urbantiger, 10 900 руб.

United Colors of Benetton, 10 999 руб.
Архивы пресс-служб

United Colors of Benetton, 10 999 руб.

Eleganzza, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

Eleganzza, 10 900 руб.

Humanist, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Humanist, 9 900 руб.

Finn Flare, 7 999 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 7 999 руб.

Уста к устам, 7 800 руб.
Архивы пресс-служб

Уста к устам, 7 800 руб.

Befree, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 5 999 руб.

Sela, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Sela, 4 999 руб.

Куртки — не то, чем кажутся: плотный нейлон 2mood притворяется винтажным денимом, а легкий пуховик Choux — серьезным плечистым пиджаком. Примеряем твид на выход от авторов эко-устойчивых ватников Vatnique, вслед за Сабато де Сарно сочетаем несколько оттенков зеленого в одном луке (например, носим фисташковую телогрейку Уста к устам с ярким зеленым джемпером и кислотно-лаймовой сумкой), а на тепло готовим трендовые джинсовые куртки.

Ten C, ДЛТ, 115 500 руб.

Ten C, ДЛТ, 115 500 руб.

Boggi Milano, 53 100 руб.

Boggi Milano, 53 100 руб.

House of Leo, 39 000 руб.

House of Leo, 39 000 руб.

Rogov, 35 000 руб.

Rogov, 35 000 руб.

Helly Hansen, 32 999 руб.

Helly Hansen, 32 999 руб.

Chernim Cherno, 29 000 руб.

Chernim Cherno, 29 000 руб.

Novaya, 22 600 руб.

Novaya, 22 600 руб.

Pokras Lampas, 17 000 руб.

Pokras Lampas, 17 000 руб.

Sorry I'm Not, 16 000 руб.

Sorry I'm Not, 16 000 руб.

Solutions, 13 670 руб.

Solutions, 13 670 руб.

Shu, 8 990 руб.

Shu, 8 990 руб.

Питерский щит, 8 700 руб.

Питерский щит, 8 700 руб.

В мире мужских курток следуем важным подиумным трендам: анималистичные лео-парки завезли в локальный бренд (с амбициями гранд-массмаркета) Александра Рогова, клеткокорные куртки-рубашки берем у Sorry I'm Not, а за трендовыми пудровыми оттенками (со шнурками-кисточками!) идем в гости к Леониду Алексееву в House of Leo. Лютый спортшик-стритвир раздают Покрас Лампас в фирменном PL Storage, Глеб Костин в Solutions и Константин Рязанцев из «Питерского щита» — с самыми думкорными бомберами и сигнальными анораками.

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