Выбрали 55 весенних курток на каждый день

В мире мужских курток следуем важным подиумным трендам: анималистичные лео-парки завезли в локальный бренд (с амбициями гранд-массмаркета) Александра Рогова, клеткокорные куртки-рубашки берем у Sorry I'm Not, а за трендовыми пудровыми оттенками (со шнурками-кисточками!) идем в гости к Леониду Алексееву в House of Leo. Лютый спортшик-стритвир раздают Покрас Лампас в фирменном PL Storage, Глеб Костин в Solutions и Константин Рязанцев из «Питерского щита» — с самыми думкорными бомберами и сигнальными анораками.