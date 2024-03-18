Как за 20 лет изменилась сумка Monogram Eleganzza?

Берем барочную сумку-монограмму на высокохудожественную вылазку в Эрмитаж на выставку «От готики до Гойи» либо носим на локотке в интерьерах гастро-ньюкамера Inner Алексея Алексеева — в комбо со сложносочиненными кожаными топами-драпировками (как у Оливье Рустена в Balmain) и фэшн-кейпами в духе Del Core и Jil Sander.