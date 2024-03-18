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Как за 20 лет изменилась сумка Monogram Eleganzza?

Сумочный мастхэв итальяноцентричного бренда Eleganzza — сandy-сумка Monogram (с дебютным релизом ровно 20 лет назад!).

Сумка Monogram Eleganzza
Архивы пресс-служб

Сумка Monogram Eleganzza

Сумка Monogram Eleganzza
Архивы пресс-служб

Сумка Monogram Eleganzza

Сумка Monogram Eleganzza
Архивы пресс-служб

Сумка Monogram Eleganzza

Арт + фэшн! В юбилейной коллекции Eleganzza украсила бейби-версию Monogram принтованными вензелями в виде барочной лепнины (исторический ретроспективизм!) и ренессансными купидонами в белом и розовом оттенках — получилась вместительная сумка с одним отделением с внутренним карманом на молнии, двумя открытыми карманами и еще одним карманом на молнии на задней стенке снаружи.

Сумка Monogram Eleganzza
Архивы пресс-служб

Сумка Monogram Eleganzza

Берем барочную сумку-монограмму на высокохудожественную вылазку в Эрмитаж на выставку «От готики до Гойи» либо носим на локотке в интерьерах гастро-ньюкамера Inner Алексея Алексеева — в комбо со сложносочиненными кожаными топами-драпировками (как у Оливье Рустена в Balmain) и фэшн-кейпами в духе Del Core и Jil Sander.

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