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Искусство

Эль Греко, Веласкес и Гойя: что смотреть на выставке испанской живописи в Эрмитаже?

В Эрмитаж привезли шедевры испанской живописи золотого века из ГМИИ им. Пушкина — на камерной выставке «От готики до Гойи» 18 картин из собрания столичного музея. Это важное дополнение к петербургской коллекции — самой значимой за пределами Испании (в Эрмитаже хранится больше 150 произведений лучших мастеров!). Часть работ раньше составляли смысловые пары — теперь они на несколько месяцев воссоединились. Рассказываем, какая концепция у выставки и на что стоит обратить особое внимание.

Фото: Светлана Рагина. Предоставлено пресс-службой Эрмитажа

Что показывают на выставке «От готики до Гойи»?

Экспозиция в Двенадцатиколонном зале охватывает несколько столетий в истории испанской живописи — с конца XV до начала XIX века. По стилям это поздняя готика, маньеризм и барокко. Главные темы полотен — жизнеописания святых и евангельские сюжеты. Представлен и единственный востребованный в то время светский жанр — портрет. Также есть несколько натюрмортов.

Среди живописцев крупнейшие мастера испанского золотого века — Луис де Моралес, Эль Греко, Франсиско де Сурбаран, Бартоломе Эстебан Мурильо, Диего Веласкес. Привезли и одну работу Франсиско Гойя (это уже эпоха романтизма). Всего на выставке — 18 картин из ГМИИ им. Пушкина и четыре из коллекции самого Эрмитажа. Камерный, но эффектный проект можно назвать эхом московской экспозиции «Испанская коллекция», которая завершилась в феврале. 

Вообще же в России находится первая в мире за пределами Испании коллекция живописи мастеров этой страны — и по величине, и по значимости. Так, в Эрмитаже хранится около 150 произведений, поэтому лучшее решение после осмотра выставки — посетить зал «Малый Испанский просвет». Он совсем недалеко, а смотрители любезно подскажут, как к нему пройти.   

Светлана Загорская

Куратор, ведущий научный сотрудник Отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А. С. Пушкина

«Специфика испанской живописи в том, что она поздно стартовала относительно других европейских школ. Это связано с тем, что испанцы восемь веков отвоевывали Пиренейский полуостров у мавров. Поэтому только с готики можно говорить о беспримесном существовании их национального искусства. Испанский ренессанс же был зависим либо от нидерландской традиции, либо от итальянской. Но дальше они породили совершенно невероятное соцветие художников — уже во время эпохи барокко». 

«Девочка с корзиной фруктов» и «Мальчик с собакой» Мурильо
Фото: «Собака.ru»

«Девочка с корзиной фруктов»  и «Мальчик с собакой» Мурильо

«Портрет графа Оливареса» и «Портрет Филиппа IV» Веласкеса
Фото: Светлана Рагина. Предоставлено пресс-службой Эрмитажа

«Портрет графа Оливареса» и «Портрет Филиппа IV» Веласкеса

«Натюрморт с часами». Антонио Переда
Изображение предоставлено ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2024

«Натюрморт с часами». Антонио Переда

«Натюрморт с поставцом». Антонио Переда
Фото: П. С. Демидов. Предоставлено Эрмитажем

«Натюрморт с поставцом». Антонио Переда
 

Парность и непарность

Некоторые картины на выставке раньше составляли пары — то есть были созданы художником в одном жанре, одинакового размера и с целью находиться в общем пространстве. Они принадлежали собранию Императорского Эрмитажа, но были разделены в 1930-е, чтобы пополнить московскую коллекцию (нарком просвещения Луначарский тогда решил перераспределить арт-ценности). 

Это:

  • «Портрет графа Оливареса» (ГМИИ) и «Портрет Филиппа IV» (Эрмитаж) Веласкеса; 
  • «Натюрморт с часами» (ГМИИ) и «Натюрморт с поставцом» (Эрмитаж) Антонио Переды;
  • «Бегство в Египет» (ГМИИ) и «Распятие» (Эрмитаж) Мурильо;
  • «Девочка с корзиной фруктов» (ГМИИ) и «Мальчик с собакой» (Эрмитаж) Мурильо.

Таким образом, их можно увидеть впервые за почти сто лет. Хотя на самом деле не все так просто — кураторы отмечают, что подтвержденной парой в строгом смысле этого слова можно назвать только последние картины из списка: «Девочку» и «Мальчика». Они связаны сюжетом и композицией. Идентичны их колорит и живописная техника. Главное же — картины вместе упомянуты в инвентаре коллекции покровителя Мурильо, фламандского торговца шелком Николаса Омасура. 

Остальные пары считаются такими без документальных свидетельств. Например, натюрморты Переды объединены трактовкой: эрмитажному приписывают утверждение ценности земного существования, а московскому — идею скоротечности человеческой жизни. А «Бегство в Египет» и «Распятие» Мурильо совместили потому, что они принадлежали одному владельцу и просто висели в зале справа и слева от камина. 

«Архангел Михаил, взвешивающий души умерших». Педро Эспаларгес (?)
Фото: «Собака.ru»

«Архангел Михаил, взвешивающий души умерших». Педро Эспаларгес (?)

«Святой Иоанн Креститель». Эль Греко
Фото: «Собака.ru»

«Святой Иоанн Креститель». Эль Греко

«Благословляющий младенец Христос». Франсиско де Сурбаран
Фото: «Собака.ru»

«Благословляющий младенец Христос». Франсиско де Сурбаран

На какие картины обратить внимание?

«Архангел Михаил, взвешивающий души умерших». Педро Эспаларгес (?)

Рубеж XV–XVI вв. Дерево; темпера. ГМИИ им. Пушкина

Михаил — изначально ангел-хранитель еврейского народа. Его образ уходит корнями в религию Древней Персии, пантеон которой разделен на свет и тьму. Поправший дьявола архангел взвешивает души умерших, чтобы определить их заслуги перед Господом: на одной чаше весов монах-картезианец, на другой — молящаяся женщина. Дьявол хочет помешать — тянет вниз чашу с монахом. 

Пример готической испанской живописи арогонской школы, редко встречающейся в музеях мира: архаика и экспрессия средневековых росписей, наивность и очарование фантастического народного творчества. 

«Святой Иоанн Креститель». Эль Греко

1610-е. Холст; масло. ГМИИ им. Пушкина

Эль Греко (1541–1614) родился на острове Крит, жил в Венеции, затем переехал в Толедо. Представитель европейского маньеризма — течения в изобразительном искусстве, которое отразило кризис гуманистической культуры Возрождения. Позднее вдохновил Пикассо и других художников начала XX века своими необычными цветами и вытянутыми пропорциями. 

На фоне оливково-серых толедских холмов и неба с жемчужными облаками аскетическая фигура Иоанна Крестителя с самодельным крестом смотрится особенно грандиозно. 

«Благословляющий младенец Христос». Франсиско де Сурбаран

1635–1640. Дерево; масло. ГМИИ им. Пушкина

Культ «детского Христа» впервые появился в монашеском ордене цистерцианцев. Картина написана для алтаря церкви Святого Иосифа в монастыре Тринидад Кансальда. 

Севильский художник Сурбаран (1598–1664) сыграл важную роль в развитии реализма в Испании — действующих лиц он обычно писал с натуры. Его Христос-ребенок имеет очень живые черты. 

«Архангел Рафаил с епископом Домонте». Бартоломе Эстебан Мурильо
Фото: «Собака.ru»

«Архангел Рафаил с епископом Домонте». Бартоломе Эстебан Мурильо

«Портрет графа-герцога де Оливареса». Диего Веласкес де Сильва
Фото: «Собака.ru»

«Портрет графа-герцога де Оливареса». Диего Веласкес де Сильва

Святослав Савватеев

Куратор, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа

«Испанцы — по-особенному одаренная нация. Их живопись обладает некой постоянной цельностью восприятия и эмоциональной насыщенностью.

Здесь представлены картины, которые, на мой взгляд, могут стать жемчужинами и бриллиантами любой коллекции мира — в том числе и музея Прадо в Мадриде. Только из-за этих нескольких работ можно стремиться попасть в музей». 

«Архангел Рафаил с епископом Домонте». Бартоломе Эстебан Мурильо

1680. Холст; масло. ГМИИ им. Пушкина

Одно из монументальных творений главы севильской школы Мурильо (1617–1682) — широко исполненное и тонкое по колористике. На контрасте с поэтическим образом ангела — строгий портрет епископа Франсиско Домонте (картину заказали к принятию сана).

«Портрет графа-герцога де Оливареса». Диего Веласкес де Сильва

Около 1638. Холст; масло. Эрмитаж

Диего Веласкес (1599–1660), главный придворный живописец и автор «Менин», был одним из первых мастеров жанровой живописи золотого века Испании.

Детально изображая фаворита короля Филиппа IV, Веласкес следует принципам барочного портрета, которые восходят к Рубенсу и ван Дейку. На выставке также представлены три картины мастерской Веласкеса (два портрета короля и еще один — герцога Оливареса). 

«Мария Магдалина», Антонио де Переда-и-Сальгадо
Фото: «Собака.ru»

«Мария Магдалина», Антонио де Переда-и-Сальгадо

«Женский портрет». Франсиско Гойя
Фото: «Собака.ru»

«Женский портрет». Франсиско Гойя

«Мария Магдалина», Антонио де Переда-и-Сальгадо

1640. Холст; масло. ГМИИ им. Пушкина

Антонио Переда (1608–1678) — мастер декоративного натюрморта, автор картин на исторические и религиозные сюжеты. 

На холсте популярный барочный сюжет — кающаяся Магдалина в пустыне. Переда создал вдохновенный образ святой, в молитве обращенной к небу. Вокруг нее резвятся путти, разбрасывая цветы. Как отмечал русский живописец Эрнст Липгарт, это «яркий пример присущего испанцам смешения религиозного экстаза и реализма». 

«Женский портрет (Портрет художницы Лолы Хименес (?))». Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес

1808–1812. Холст; масло. ГМИИ им. Пушкина

Одна из трех работ Франсиско Гойя (1746–1828), находящихся в России (вторая, «Портрет актрисы Антонии Сарате», экспонируется в соседних залах Эрмитажа, а третья, «Карнавал», осталась в Пушкинском музее).

С одной стороны, это обобщенный портрет творческой личности, с другой — изображение конкретной модели с ее глубоким и внимательным взглядом и особенным темпераментом. Ярко-красную накидку трактуют и как дань моде, и как символ творческой натуры.

Кураторы – Святослав Савватеев и Светлана Загорская.

Выставка работает до 7 июля 2024 года. 

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