Эль Греко, Веласкес и Гойя: что смотреть на выставке испанской живописи в Эрмитаже?

В Эрмитаж привезли шедевры испанской живописи золотого века из ГМИИ им. Пушкина — на камерной выставке «От готики до Гойи» 18 картин из собрания столичного музея. Это важное дополнение к петербургской коллекции — самой значимой за пределами Испании (в Эрмитаже хранится больше 150 произведений лучших мастеров!). Часть работ раньше составляли смысловые пары — теперь они на несколько месяцев воссоединились. Рассказываем, какая концепция у выставки и на что стоит обратить особое внимание.
Что показывают на выставке «От готики до Гойи»?
Экспозиция в Двенадцатиколонном зале охватывает несколько столетий в истории испанской живописи — с конца XV до начала XIX века. По стилям это поздняя готика, маньеризм и барокко. Главные темы полотен — жизнеописания святых и евангельские сюжеты. Представлен и единственный востребованный в то время светский жанр — портрет. Также есть несколько натюрмортов.
Среди живописцев крупнейшие мастера испанского золотого века — Луис де Моралес, Эль Греко, Франсиско де Сурбаран, Бартоломе Эстебан Мурильо, Диего Веласкес. Привезли и одну работу Франсиско Гойя (это уже эпоха романтизма). Всего на выставке — 18 картин из ГМИИ им. Пушкина и четыре из коллекции самого Эрмитажа. Камерный, но эффектный проект можно назвать эхом московской экспозиции «Испанская коллекция», которая завершилась в феврале.
Вообще же в России находится первая в мире за пределами Испании коллекция живописи мастеров этой страны — и по величине, и по значимости. Так, в Эрмитаже хранится около 150 произведений, поэтому лучшее решение после осмотра выставки — посетить зал «Малый Испанский просвет». Он совсем недалеко, а смотрители любезно подскажут, как к нему пройти.
Светлана Загорская
Куратор, ведущий научный сотрудник Отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А. С. Пушкина
«Специфика испанской живописи в том, что она поздно стартовала относительно других европейских школ. Это связано с тем, что испанцы восемь веков отвоевывали Пиренейский полуостров у мавров. Поэтому только с готики можно говорить о беспримесном существовании их национального искусства. Испанский ренессанс же был зависим либо от нидерландской традиции, либо от итальянской. Но дальше они породили совершенно невероятное соцветие художников — уже во время эпохи барокко».
Парность и непарность
Некоторые картины на выставке раньше составляли пары — то есть были созданы художником в одном жанре, одинакового размера и с целью находиться в общем пространстве. Они принадлежали собранию Императорского Эрмитажа, но были разделены в 1930-е, чтобы пополнить московскую коллекцию (нарком просвещения Луначарский тогда решил перераспределить арт-ценности).
Это:
- «Портрет графа Оливареса» (ГМИИ) и «Портрет Филиппа IV» (Эрмитаж) Веласкеса;
- «Натюрморт с часами» (ГМИИ) и «Натюрморт с поставцом» (Эрмитаж) Антонио Переды;
- «Бегство в Египет» (ГМИИ) и «Распятие» (Эрмитаж) Мурильо;
- «Девочка с корзиной фруктов» (ГМИИ) и «Мальчик с собакой» (Эрмитаж) Мурильо.
Таким образом, их можно увидеть впервые за почти сто лет. Хотя на самом деле не все так просто — кураторы отмечают, что подтвержденной парой в строгом смысле этого слова можно назвать только последние картины из списка: «Девочку» и «Мальчика». Они связаны сюжетом и композицией. Идентичны их колорит и живописная техника. Главное же — картины вместе упомянуты в инвентаре коллекции покровителя Мурильо, фламандского торговца шелком Николаса Омасура.
Остальные пары считаются такими без документальных свидетельств. Например, натюрморты Переды объединены трактовкой: эрмитажному приписывают утверждение ценности земного существования, а московскому — идею скоротечности человеческой жизни. А «Бегство в Египет» и «Распятие» Мурильо совместили потому, что они принадлежали одному владельцу и просто висели в зале справа и слева от камина.
На какие картины обратить внимание?
«Архангел Михаил, взвешивающий души умерших». Педро Эспаларгес (?)
Рубеж XV–XVI вв. Дерево; темпера. ГМИИ им. Пушкина
Михаил — изначально ангел-хранитель еврейского народа. Его образ уходит корнями в религию Древней Персии, пантеон которой разделен на свет и тьму. Поправший дьявола архангел взвешивает души умерших, чтобы определить их заслуги перед Господом: на одной чаше весов монах-картезианец, на другой — молящаяся женщина. Дьявол хочет помешать — тянет вниз чашу с монахом.
Пример готической испанской живописи арогонской школы, редко встречающейся в музеях мира: архаика и экспрессия средневековых росписей, наивность и очарование фантастического народного творчества.
«Святой Иоанн Креститель». Эль Греко
1610-е. Холст; масло. ГМИИ им. Пушкина
Эль Греко (1541–1614) родился на острове Крит, жил в Венеции, затем переехал в Толедо. Представитель европейского маньеризма — течения в изобразительном искусстве, которое отразило кризис гуманистической культуры Возрождения. Позднее вдохновил Пикассо и других художников начала XX века своими необычными цветами и вытянутыми пропорциями.
На фоне оливково-серых толедских холмов и неба с жемчужными облаками аскетическая фигура Иоанна Крестителя с самодельным крестом смотрится особенно грандиозно.
«Благословляющий младенец Христос». Франсиско де Сурбаран
1635–1640. Дерево; масло. ГМИИ им. Пушкина
Культ «детского Христа» впервые появился в монашеском ордене цистерцианцев. Картина написана для алтаря церкви Святого Иосифа в монастыре Тринидад Кансальда.
Севильский художник Сурбаран (1598–1664) сыграл важную роль в развитии реализма в Испании — действующих лиц он обычно писал с натуры. Его Христос-ребенок имеет очень живые черты.
Святослав Савватеев
Куратор, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа
«Испанцы — по-особенному одаренная нация. Их живопись обладает некой постоянной цельностью восприятия и эмоциональной насыщенностью.
Здесь представлены картины, которые, на мой взгляд, могут стать жемчужинами и бриллиантами любой коллекции мира — в том числе и музея Прадо в Мадриде. Только из-за этих нескольких работ можно стремиться попасть в музей».
«Архангел Рафаил с епископом Домонте». Бартоломе Эстебан Мурильо
1680. Холст; масло. ГМИИ им. Пушкина
Одно из монументальных творений главы севильской школы Мурильо (1617–1682) — широко исполненное и тонкое по колористике. На контрасте с поэтическим образом ангела — строгий портрет епископа Франсиско Домонте (картину заказали к принятию сана).
«Портрет графа-герцога де Оливареса». Диего Веласкес де Сильва
Около 1638. Холст; масло. Эрмитаж
Диего Веласкес (1599–1660), главный придворный живописец и автор «Менин», был одним из первых мастеров жанровой живописи золотого века Испании.
Детально изображая фаворита короля Филиппа IV, Веласкес следует принципам барочного портрета, которые восходят к Рубенсу и ван Дейку. На выставке также представлены три картины мастерской Веласкеса (два портрета короля и еще один — герцога Оливареса).
«Мария Магдалина», Антонио де Переда-и-Сальгадо
1640. Холст; масло. ГМИИ им. Пушкина
Антонио Переда (1608–1678) — мастер декоративного натюрморта, автор картин на исторические и религиозные сюжеты.
На холсте популярный барочный сюжет — кающаяся Магдалина в пустыне. Переда создал вдохновенный образ святой, в молитве обращенной к небу. Вокруг нее резвятся путти, разбрасывая цветы. Как отмечал русский живописец Эрнст Липгарт, это «яркий пример присущего испанцам смешения религиозного экстаза и реализма».
«Женский портрет (Портрет художницы Лолы Хименес (?))». Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес
1808–1812. Холст; масло. ГМИИ им. Пушкина
Одна из трех работ Франсиско Гойя (1746–1828), находящихся в России (вторая, «Портрет актрисы Антонии Сарате», экспонируется в соседних залах Эрмитажа, а третья, «Карнавал», осталась в Пушкинском музее).
С одной стороны, это обобщенный портрет творческой личности, с другой — изображение конкретной модели с ее глубоким и внимательным взглядом и особенным темпераментом. Ярко-красную накидку трактуют и как дань моде, и как символ творческой натуры.
Кураторы – Святослав Савватеев и Светлана Загорская.
Выставка работает до 7 июля 2024 года.
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