Эль Греко, Веласкес и Гойя: что смотреть на выставке испанской живописи в Эрмитаже?

Что показывают на выставке «От готики до Гойи»?

Экспозиция в Двенадцатиколонном зале охватывает несколько столетий в истории испанской живописи — с конца XV до начала XIX века. По стилям это поздняя готика, маньеризм и барокко. Главные темы полотен — жизнеописания святых и евангельские сюжеты. Представлен и единственный востребованный в то время светский жанр — портрет. Также есть несколько натюрмортов.

Среди живописцев крупнейшие мастера испанского золотого века — Луис де Моралес, Эль Греко, Франсиско де Сурбаран, Бартоломе Эстебан Мурильо, Диего Веласкес. Привезли и одну работу Франсиско Гойя (это уже эпоха романтизма). Всего на выставке — 18 картин из ГМИИ им. Пушкина и четыре из коллекции самого Эрмитажа. Камерный, но эффектный проект можно назвать эхом московской экспозиции «Испанская коллекция», которая завершилась в феврале.

Вообще же в России находится первая в мире за пределами Испании коллекция живописи мастеров этой страны — и по величине, и по значимости. Так, в Эрмитаже хранится около 150 произведений, поэтому лучшее решение после осмотра выставки — посетить зал «Малый Испанский просвет». Он совсем недалеко, а смотрители любезно подскажут, как к нему пройти.