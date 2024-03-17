Платья-статуи, мюли-розы, юбки-орхидеи: дайджест модных новостей

Раздаем весенний flowercore в туфлях-клумбах RxBshoes x Gapanovich, совершенствуемся в стейтмент-будуаркоре со слипами в рюшах Chois и приручаем пастельную колористику с бейби-пельменями Jenëk и колорблок-толстовками Lime: собрали главные новинки и фэшн-события в модном дайджесте.
Belik
Провозглашаем эру посткутюра в готических бодиконах Belik! В коллекции «Шипы и розы» главный идеолог посткутюра Маша Белик (отрицает фэшн-сезонность и массовый пошив во избежание перепроизводства) усовершенствовала фирменные силуэтные платья Belik, снабдив их готическими вырезами и асимметричным плиссе. Принцесса драпировок взяла в референсы мраморную вуаль и усвоила гальяновский принцип «меньше практичности — больше драмы» (с опорой на корпус произведений Франсиско Гойи). В результате получились великие статуарные платья, которые наденешь и раз — уже на фэшн-постаменте.
Kuruchbro x ZRD
Стритстайл-комик Илья Куруч постигает новые грани фэшн-постироничности в коллаборации с брендом стритвира ZRD. Делаем своему телу подарок в ультрамариновом зип-худи «Трудная мишень» и футболке с фэшн-субличностями Curuchbro, которые мэтчим с пудровой банданой «Подхалим» и кепкой «Хакером».
Петербургский арт-обувщик (с задатками кутюрье!) Мила Разгуляева-Благонравова из RxBshoes сочинила летнюю капсулу-коллаб «Секретики» с поморскими спецами по кроше и рюшам Gapanovich. В наличии: свиферы из белоснежных перьев (носим с total white минимализмом), алые мюли-розы (мэтчим с бежевыми шифоновыми драпировками), кашемировые тапочки-носочки и абсолютный ботанический хит: лодочки-клумбы, усеянные вязанными одуванчиками и бархатцами из фатина.
Lime
Осваиваем остромодную пастельную колористику с пудровыми джинсовками, колорблок-толстовками и спортивными костюмами из мужской капсулы гранд-массмаркета Lime. По примеру Джонатана Андерсона и Коннера Айвза примеряем вельветовые сабо (grandpacore!), достаем проводные наушники (вместе с олдскульным плейером) и вписываем любимых питомцев в мировой фэшн-процесс.
JENËK
Tagwalk отчитался, что на неделе моды в Париже количество пастельных оттенков увеличилось аж на 117% — одной из первых за отработку тренда взялась Женя Петрова из сумочного супербренда JENËK, выпустив фирменных женьков в новых цветах: оливковом, молочном и светло-коричневом. Из насыщенных оттенков в палитре бренда появился темно-зеленый Birch — «не изумрудный, не болотный, не травяной — цвет свежих, чуть липких берёзовых листочков».
Chois
Кастомный будуаркор! До 19 марта бельевой бренд Chois украшает свои трусы-рюш Soft стейтмент-вышивкой — для этого нужно указать желаемое слово в комментарии к заказу. Хороший пример: фэшн-инфлюэнсер Настя Кински дополнила слипы фирменным зумерским мото don't grow up.
NO ONE
Туфли Principe di Bologna, NO ONE
Туфли Casadei, NO ONE
В весенне-летнем сезоне мультибрендовый бутик NO ONE готовится противостоять скучному офискору с яркими лазурными лоферами Pollini, мюлями-бантиками Casadei в оттенке золотистого металлика (тренд от Miu Miu и Marc Jacobs!), софткорными кроссовками Premiata и деним-лодочками Principe di Bologna.
Coccinelle
Практикуем пастельный double bagging с весенними новинками от итальянского модного дуэта Анны Делло Руссо и Джампаоло Сгура из Coccinelle: через плечо носим фисташковое кросс-боди Dew со вставками из рафии (имени Джейн Биркин!) либо ассиметричное седло Snuggie, а на локотке — багет Magie в оттенке голубой матчи.
Imakebags
До 31 марта сумки Imakebags Ксении Лапшовой гостят в pop-up сторе у аксессуарных профи Mislistudio: можно разжиться главной петербургской it-bag — кросс-боди Seva из лоскутков кожи, а ещё её мини-версией — ведьминским багетом Witch.
Басков переулок, 25
Rejo
До конца выходных в концепт-сторе Subbota проходит pop-up московского ромкорного бренда Rejo — тот самый шанс запастись на весну фирменными рюш-бомберами, черничными дуэтом из лонсглива и колготок с flowercore-принтом и (полу)прозрачными юбками-орхидеями из новой коллекции.
Караванная, 14
First in Space
Панк-авангардный плащ на лео-подкладке (подиумный тренд, заверенный Питером Мюлье и Марией Грацией Кьюри), стеганая граффити-куртка и принтованный гранж-жакет — главные фэшн-хайлайты новой капсулы Pank от московских фэшн-романтиков First in space, посвященной модному наследию Вивьен Вествуд.
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