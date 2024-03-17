Платья-статуи, мюли-розы, юбки-орхидеи: дайджест модных новостей

Провозглашаем эру посткутюра в готических бодиконах Belik! В коллекции «Шипы и розы» главный идеолог посткутюра Маша Белик (отрицает фэшн-сезонность и массовый пошив во избежание перепроизводства) усовершенствовала фирменные силуэтные платья Belik, снабдив их готическими вырезами и асимметричным плиссе. Принцесса драпировок взяла в референсы мраморную вуаль и усвоила гальяновский принцип «меньше практичности — больше драмы» (с опорой на корпус произведений Франсиско Гойи). В результате получились великие статуарные платья, которые наденешь и раз — уже на фэшн-постаменте.