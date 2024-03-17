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Вещи

Платья-статуи, мюли-розы, юбки-орхидеи: дайджест модных новостей

Раздаем весенний flowercore в туфлях-клумбах RxBshoes x Gapanovich, совершенствуемся в стейтмент-будуаркоре со слипами в рюшах Chois и приручаем пастельную колористику с бейби-пельменями Jenëk и колорблок-толстовками Lime: собрали главные новинки и фэшн-события в модном дайджесте. 

Belik

Коллекция «Шипы и розы» Belik
Архивы пресс-служб

Коллекция «Шипы и розы» Belik

Коллекция «Шипы и розы» Belik
Архивы пресс-служб

Коллекция «Шипы и розы» Belik

Коллекция «Шипы и розы» Belik
Архивы пресс-служб

Коллекция «Шипы и розы» Belik

Коллекция «Шипы и розы» Belik
Архивы пресс-служб

Коллекция «Шипы и розы» Belik

Коллекция «Шипы и розы» Belik
Архивы пресс-служб

Коллекция «Шипы и розы» Belik

Провозглашаем эру посткутюра в готических бодиконах Belik! В коллекции «Шипы и розы» главный идеолог посткутюра Маша Белик (отрицает фэшн-сезонность и массовый пошив во избежание перепроизводства) усовершенствовала фирменные силуэтные платья Belik, снабдив их готическими  вырезами и асимметричным плиссе. Принцесса драпировок взяла в референсы мраморную вуаль и усвоила гальяновский принцип «меньше практичности — больше драмы» (с опорой на корпус произведений Франсиско Гойи). В результате получились великие статуарные платья, которые наденешь и раз — уже на фэшн-постаменте.

Kuruchbro x ZRD

Зип-худи ZRD, 6 499 руб., джоггеры ZRD, 5 499 руб.
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Зип-худи ZRD, 6 499 руб., джоггеры ZRD, 5 499 руб.

Зип-худи ZRD, 6 499 руб., джоггеры ZRD, 5 499 руб.
Архивы пресс-служб

Зип-худи ZRD, 6 499 руб., джоггеры ZRD, 5 499 руб.

Футболка ZRD, 2 999 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка ZRD, 2 999 руб.

Худи ZRD, 6 499 руб.
Архивы пресс-служб

Худи ZRD, 6 499 руб.

Стритстайл-комик Илья Куруч постигает новые грани фэшн-постироничности в коллаборации с брендом стритвира ZRD. Делаем своему телу подарок в ультрамариновом зип-худи «Трудная мишень» и футболке с фэшн-субличностями Curuchbro, которые мэтчим с пудровой банданой «Подхалим» и кепкой «Хакером».

RxBshoes x Gapanovich

Туфли RxBshoes x Gapanovich
Архивы пресс-служб

Туфли RxBshoes x Gapanovich

Мюли RxBshoes x Gapanovich
Архивы пресс-служб

Мюли RxBshoes x Gapanovich

Мюли RxBshoes x Gapanovich
Архивы пресс-служб

Мюли RxBshoes x Gapanovich

Петербургский арт-обувщик (с задатками кутюрье!) Мила Разгуляева-Благонравова из RxBshoes сочинила летнюю капсулу-коллаб «Секретики» с поморскими спецами по кроше и рюшам Gapanovich. В наличии: свиферы из белоснежных перьев (носим с total white минимализмом), алые мюли-розы (мэтчим с бежевыми шифоновыми драпировками), кашемировые тапочки-носочки и абсолютный ботанический хит: лодочки-клумбы, усеянные вязанными одуванчиками и бархатцами из фатина.

Lime

Джинсовая куртка Lime, 10 999 руб.
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Джинсовая куртка Lime, 10 999 руб.

Брюки Lime, 7 999 руб.
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Брюки Lime, 7 999 руб.

Свитер Lime, 6 999 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер Lime, 6 999 руб.

Осваиваем остромодную пастельную колористику с пудровыми джинсовками, колорблок-толстовками и спортивными костюмами из мужской капсулы гранд-массмаркета Lime. По примеру Джонатана Андерсона и Коннера Айвза примеряем вельветовые сабо (grandpacore!), достаем проводные наушники (вместе с олдскульным плейером) и вписываем любимых питомцев в мировой фэшн-процесс. 

JENËK

Сумка JENËK, 46 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка JENËK, 46 000 руб.

Сумка JENËK, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка JENËK, 36 000 руб.

Сумка JENËK, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка JENËK, 36 000 руб.

Сумка JENËK, 44 000 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка JENËK, 44 000 руб.

Tagwalk отчитался, что на неделе моды в Париже количество пастельных оттенков увеличилось аж на 117% — одной из первых за отработку тренда взялась Женя Петрова из сумочного супербренда JENËK, выпустив фирменных женьков в новых цветах: оливковом, молочном и светло-коричневом. Из насыщенных оттенков в палитре бренда появился темно-зеленый Birch — «не изумрудный, не болотный, не травяной — цвет свежих, чуть липких берёзовых листочков».

Chois

Слипы Chois, 3 390 руб.
Архивы пресс-служб

Слипы Chois, 3 390 руб.

Слипы Chois, 3 390 руб.
Архивы пресс-служб

Слипы Chois, 3 390 руб.

Кастомный будуаркор! До 19 марта бельевой бренд Chois украшает свои трусы-рюш Soft стейтмент-вышивкой — для этого нужно указать желаемое слово в комментарии к заказу. Хороший пример: фэшн-инфлюэнсер Настя Кински дополнила слипы фирменным зумерским мото don't grow up.

NO ONE

Лоферы Pollini, NO ONE, 50 990 руб.
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Лоферы Pollini, NO ONE, 50 990 руб.

Туфли Principe di Bologna, NO ONE
Архивы пресс-служб

Туфли Principe di Bologna, NO ONE

Кроссовки Premiata, NO ONE, 32 490 руб.
Архивы пресс-служб

Кроссовки Premiata, NO ONE, 32 490 руб.

Туфли Casadei, NO ONE
Архивы пресс-служб

Туфли Casadei, NO ONE

В весенне-летнем сезоне мультибрендовый бутик NO ONE готовится противостоять скучному офискору с яркими лазурными лоферами Pollini, мюлями-бантиками Casadei в оттенке золотистого металлика (тренд от Miu Miu и Marc Jacobs!), софткорными кроссовками Premiata и деним-лодочками Principe di Bologna.

Coccinelle

Сумка Coccinelle Snuggie
Архивы пресс-служб

Сумка Coccinelle Snuggie 

Сумка Coccinelle Magie
Архивы пресс-служб

Сумка Coccinelle Magie

Сумка Coccinelle Dew
Архивы пресс-служб

Сумка Coccinelle Dew

Практикуем пастельный double bagging с весенними новинками от итальянского модного дуэта Анны Делло Руссо и Джампаоло Сгура из Coccinelle: через плечо носим фисташковое кросс-боди Dew со вставками из рафии (имени Джейн Биркин!) либо ассиметричное седло Snuggie, а на локотке — багет Magie в оттенке голубой матчи.

Imakebags

Сумка Seva Imakebags, 29 520 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Seva Imakebags, 29 520 руб.

Сумка Seva Witch Imakebags, 26 900 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Seva Witch Imakebags, 26 900 руб.

До 31 марта сумки Imakebags Ксении Лапшовой гостят в pop-up сторе у аксессуарных профи Mislistudio: можно разжиться главной петербургской it-bag — кросс-боди Seva из лоскутков кожи, а ещё её мини-версией — ведьминским багетом Witch.

Басков переулок, 25

Rejo

Шуба Rejo, 35 900 руб.
Архивы пресс-служб

Шуба Rejo, 35 900 руб.

Юбка Rejo, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Rejo, 25 000 руб.

Юбка Rejo, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Rejo, 25 000 руб.

Лонгслив Rejo, 8 900 руб., колготки Rejo, 10 900 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив Rejo, 8 900 руб., колготки Rejo, 10 900 руб.

До конца выходных в концепт-сторе Subbota проходит pop-up московского ромкорного бренда Rejo — тот самый шанс запастись на весну фирменными рюш-бомберами, черничными дуэтом из лонсглива и колготок с flowercore-принтом и (полу)прозрачными юбками-орхидеями из новой коллекции.

Караванная, 14

First in Space

Плащ First in Space, 22 800 руб.
Архивы пресс-служб

Плащ First in Space, 22 800 руб.

Куртка First in Space, 21 600 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка First in Space, 21 600 руб.

Жакет First in Space, 22 800 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет First in Space, 22 800 руб.

Панк-авангардный плащ на лео-подкладке (подиумный тренд, заверенный Питером Мюлье и Марией Грацией Кьюри), стеганая граффити-куртка и принтованный гранж-жакет — главные фэшн-хайлайты новой капсулы Pank от московских фэшн-романтиков First in space, посвященной модному наследию Вивьен Вествуд.

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