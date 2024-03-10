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Kanye West и Гоша Рубчинский выпустили коллекцию одежды «Черные псы». Все вещи в ней не дороже 20$

Бренд Yeezy американского исполнителя представил бюджетную коллекцию вещей. В нее вошли футболка, джоггеры, худи и носки. На всех моделях присутствует надпись  на кириллице. Примечательно, что цена на все товары одинакова — 20$.

Фото: скриншот с сайта бренда

Соответствующая надпись «Черные псы», выполненная стилизованным «старославянским» шрифтом, украшает худи, футболки, штаны и носки. Старт продаж одновременно в своих соцсетях 9 марта осветили и музыкант, и российский дизайнер.

Напомним, что Рубчинский в середине декабря 2023 года был объявлен новым креативным директором бренда Yeezy, созданного Уэстом. Он также работал над мерчем в рамках выхода нового альбома рэпера. Вещи из этой коллекции тоже стоили всего 20 долларов.

На этой неделе мы рассказывали лучших показах Московской недели моды. На ней петербуржцы из Dear Passenger N привезли коллекцию-оммаж Софье Ковалевской, Мила Разгуляева-Благонравова из RxBshoes заготовила пушистые flowercore-свиферы, а победительница «Новых имен в моде» Ксения Кудряшова из Bitte Ruhe возвела актрису Лизу Базыкину на фэшн-постамент.

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