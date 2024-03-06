Плащи-хамелеоны, сумки-персики и пост-кутюр платья: модные мастхэвы марта

Врываемся в весну в двубортных кэжуал-сюртуках Finn Flare! Меняем февральские устойчивые меха на мартовские травянистые куртки и тихо-рос­кошные пальто Finn Flare: финский конкурент Uniqlo заготовил на сезон плащи-хамелеоны, переливающиеся на солнце (как грозные петроградские сосули), ретро-бомберы с двойным рядом пуговиц (чтобы не надуло) и конструктивистский фэшн-гибрид тренча и анорака (на зависть Sacai и Y/Project). Мэтчим с комфорткорными худи и абстракционистскими свитерами, а для холодоустойчивой многослойности запасаемся стегаными фуфайками (пригодятся до августа!).