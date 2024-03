Плащи-хамелеоны, сумки-персики и пост-кутюр платья: модные мастхэвы марта

Осваиваем дофаминовый колобок с кроссовками из NO ONE! Мультибренд NO ONE (Ринашенте северной закалки!) с опорой на новинки Principe di Bologna подготовил завидный туристический план для корпоративного отпускника (в духе весенне-летней кампании с вайбом итальянского курорта Чивитанова-Марке): рассекаем по карельскому серпантину в колорблок-кроссовках (из стритстайл коллекции Хейли Бибер), радуем внутреннюю Монику Витти балеткорными туфлями на устойчивом каблуке-кирпичике (из древнеримской кладки!) и расставляем сумочные акценты с седлом Fabi в неунывающей красно-томатной палитре.