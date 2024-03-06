Плащи-хамелеоны, сумки-персики и пост-кутюр платья: модные мастхэвы марта

Врываемся в весну в кожаном лаймовом тренче Diego M, комфорткорных худи Finn Flare и колорблок-кроссовках Principe di Bologna!
ДЛТ
Калифорнийский тейлоринг-дуэт Стефани Данан и Джастина Керна из кэжуал-бренда Co (С — сотрудничество!) одевает офисных сирен в приталенные стейтмент-пиджаки без лацканов из суперпрочного льна и готические тренчи с воротником-хомутом (для самого модного дефиле по постмодернистскому опенспейсу «Феррума»!).
Furla
Персиковая Furla Unica в градиентном оттенке Peach Fuzz (цвет года по версии колористов Pantone!) — дофаминовый фэшн-ответ петербургскому монохрому (и весеннему авитаминозу!) от мастеровитых тосканских ремесленников.
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Geox
Лоферы повсюду: от подиумных экспериментов Сабато де Сарно до обувного стритстайла Хлои Севиньи. Для бохошика в духе Ральфа Лорена выбираем туфли Geox из горчичной замши на резиновой подошве (бесценно в условиях переменчивого межсезонья!)
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30А
Finn Flare
Врываемся в весну в двубортных кэжуал-сюртуках Finn Flare! Меняем февральские устойчивые меха на мартовские травянистые куртки и тихо-роскошные пальто Finn Flare: финский конкурент Uniqlo заготовил на сезон плащи-хамелеоны, переливающиеся на солнце (как грозные петроградские сосули), ретро-бомберы с двойным рядом пуговиц (чтобы не надуло) и конструктивистский фэшн-гибрид тренча и анорака (на зависть Sacai и Y/Project). Мэтчим с комфорткорными худи и абстракционистскими свитерами, а для холодоустойчивой многослойности запасаемся стегаными фуфайками (пригодятся до августа!).
NO ONE
Осваиваем дофаминовый колобок с кроссовками из NO ONE! Мультибренд NO ONE (Ринашенте северной закалки!) с опорой на новинки Principe di Bologna подготовил завидный туристический план для корпоративного отпускника (в духе весенне-летней кампании с вайбом итальянского курорта Чивитанова-Марке): рассекаем по карельскому серпантину в колорблок-кроссовках (из стритстайл коллекции Хейли Бибер), радуем внутреннюю Монику Витти балеткорными туфлями на устойчивом каблуке-кирпичике (из древнеримской кладки!) и расставляем сумочные акценты с седлом Fabi в неунывающей красно-томатной палитре.
DIEGO M
Пальто Diego M
Кожаный тренч — важный весенний тренд, заверенный на миланских показах Матье Блази, Миуччей Прада и Максимилианом Дэвисом. Будем противостоять монохромной диктатуре бежевых плащей во фруктово-лаймовом тренче от итальянцев DIEGO M из супермягкой матовой наппы (эластичность и прочность материала — заслуга двойного дубления): выгуливаем маст-хэв и на утопистский пир в Utopist (в комбо с пайетками и мюлями), и на мирный природно-елагинский движ (в футуристичных кроссовках и карго-дениме!).
Eleganzza
Арт + фэшн! В весенней капсуле «Барокко» Eleganzza объединила абстракционизм, барокко и сюрреализм — получились candy-сумки и шерстяные кардиганы с принтом в виде барочной лепнины.
First in Space
Новинка от First in Space — пестрые платья и блузки (в полосках, колечках и арт-штрихах!) из капсулы, посвященной неунывающему коту Манэки-Нэко (со «скромной простотой» Ёдзи Ямамото в роли главного фэшн-референса!). Хорошая новость: теперь во время гостевых поездок в Москву можно забежать в «Павелецкую Плаза» — там открылся флагманский бутик бренда.
Locali
Шорты на кулиске tocco.
Маст-хэв домашнего софткора — микрошорты от петербургских хоум-артизанов tocco (шьют хлопковые кимоно и лениво-выходные пижамы) в остромодную полоску (привет, Миучча Прада и Николя Жескьер!), с наступлением тепла пригодные для фэшн-пробежки за утренними бутербродами в Aster.
Noble People
Осваиваем преппи-трюки в начальной школе стиля с клетчатым пальто Noble People на стеганой подкладке: носим с академичными жилетками в комбо с нарядными плиссе на зависть Дэниелу Ли.
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