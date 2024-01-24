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Вещи

Плащи-хамелеоны, тедди-подкрадули и браслеты-валентинки: модный дайджест

Одной рукой утепляемся в шубы и шерстяные пальто (лютый февраль близко), другой готовимся к весне и присматриваем остромодные тренчи и блейзеры — собрали главные новинки (и новорожденные мастхэвы!) недели.

Lime

Блейзер Lime, 15 999 руб.
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Блейзер Lime, 15 999 руб.

Рубашка Lime, 7 999 руб.
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Рубашка Lime, 7 999 руб.

Пальто Lime, 23 999 руб.
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Пальто Lime, 23 999 руб.

Полосатые поло, однобортные ретро-блейзеры и винтажные пальто из гардероба Элви Сингера — в новой мужской весенне-летней коллекции Lime, в которой массмаркет-гигант играет с кинематографическими тропами Вуди Аллена и Уэса Андерсона, рассуждает о моде 1970-х в минималистичных ретро-интерьерах, а заодно противопоставляет трендовым стейтмент-образам расслабленные комбинации из широких брюк, колорблок-рубашек и кожаных лоферов с неряшливо-нарочными потертостями.

Manicure Vampire

Худи Manicure Vampire x Indigo Stuff, 8 000 руб.
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Худи Manicure Vampire x Indigo Stuff, 8 000 руб.

Худи Manicure Vampire x Indigo Stuff, 19 000 руб.
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Худи Manicure Vampire x Indigo Stuff, 19 000 руб.

Лонгслив Manicure Vampire x Indigo Stuff, 8 000 руб.
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Лонгслив Manicure Vampire x Indigo Stuff, 8 000 руб.

Инопланетный гранж — в коллаборации панк-кутюрье Manicure Vampire и эмо-авангардистов Indigo Stuff: фэшн-дуэт запечатлел фантазийных героев ночных кошмаров (работники месяца по версии «Корпорации монстров») на бежево-терракотовых лонгсливах, а также выпустил рваные худи на молнии с хоррор-мото «Save me from myself».

Ushatava

Туфли Ushatava, 39 000 руб.
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Туфли Ushatava, 39 000 руб.

Туфли Ushatava, 39 000 руб.
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Туфли Ushatava, 39 000 руб.

Долгожданная обувная новинка супербренда Ushatava, проанонсированная еще на прошлогоднем подиумном шоу Colorblock, — пушистые туфли-подкрадули из устойчивого эко-меха, достойные и фэшн-мудборда офисных сирен, и праздничного выхода в духе кутюрных фантазий Демны Гвасалии. 

Finn Flare

Finn Flare SS'24
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Finn Flare SS'24

Finn Flare SS'24
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Finn Flare SS'24

Finn Flare SS'24
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Finn Flare SS'24

Вместе с худруком Машей Поповой Finn Flare (российский конкурент Uniqlo!) летящей походкой врывается в весенне-летний сезон: в ярких стеганых куртках травянисто-дофаминовых оттенков, жакетах-рубашках, плащах-хамелеонах и фэшн-гибриде тренча и анорака со смещенными пуговицами.  

Daisyknit

Брюки Daisyknit, 11 890 руб.
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Брюки Daisyknit, 11 890 руб.

Пальто Daisyknit, 38 890 руб.
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Пальто Daisyknit, 38 890 руб.

Пальто Daisyknit, 38 890 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Daisyknit, 38 890 руб.

Минималистичный буржуакор (в тихо-роскошных традициях Jil Sander и The Row!), помноженный на строгий тейлоринг, макси-трапеции и шерстяные бушлаты — краткий пересказ дебютного весеннего дропа Daisyknit в графитовом, небесно-голубом и тауп-оттенках. В лукбуке не позабыты трендовые стайлинг-трюки — мэтчим открытые босоножки с контрастными колготками (привет, Proenza Schouler) и яркими кожаными перчатки — на случай вызова на незапланированную фэшн-дуэль.

All We Need

Платье All We Need, 26 990 руб.
Архивы пресс-служб

Платье All We Need, 26 990 руб.

Пальто All We Need, 54 990 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто All We Need, 54 990 руб.

Пальто All We Need, 39 990 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто All We Need, 39 990 руб.

Жакет All We Need, 17 990 руб.
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Жакет All We Need, 17 990 руб.

Джинсы All We Need, 14 990 руб.
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Джинсы All We Need, 14 990 руб.

Тейлоринг-мастера из All We Need поддержали локальный тренд на балеткор, сняв в главной роли февральского кампейна приму-балерину Большого театра (с петербургскими корнями!) Элеонору Севенард. В фэшн-объективе выпускница Вагановки (и праправнучатая племянница Матильды Кшесинской!) примерила платье Одетты, макси-пальто из ткани ручной работы с эффектом водной ряби, кожаный стейтмент-жакет и джинсы кругового кроя с завышенной талией (на зависть Гленну Мартенсу). 

Osome2some

Пальто Osome2some, 69 800 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Osome2some, 69 800 руб.

Шуба Osome2some, 31 520 руб.
Архивы пресс-служб

Шуба Osome2some, 31 520 руб.

Жакет Osome2some, 27 740 руб.
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Жакет Osome2some, 27 740 руб.

В новом кампейне спецы по готик-базе из Osome2some выучили подиумные уроки, стилизовав укороченную шубу под ультракороткие шорты (привет, Miu Miu) и вернувшиеся в модный авангард туфли с открытым мысом, примерив под двубортное пальто пляжные вьетнамки (привет, Prada) и дополнив силуэтный дарк-жакет многослойным комбо с ярко-выглядывающей водолазкой (привет, Valentino).

Boggi Milano

Брюки Boggi Milano, 19 900 руб.
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Брюки Boggi Milano, 19 900 руб.

Худи на молнии Boggi Milano, 21 200 руб.
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Худи на молнии Boggi Milano, 21 200 руб.

Первые (предвесенние!) фэшн-ласточки из итальянских бутиков Boggi Milano: монохромные брюки из смесового хлопка (тихо-роскошный ответ пестрому колорблоку с подиума), расслабленные худи и пуловеры для спонтанной утренней вылазки в Aster, а также строгие рубашки для накрахмаленного суаре в Мариинке на премьере «Пуритан».  

UNOde50

Кольцо Youthful UNOde50, 11 990 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Youthful UNOde50, 11 990 руб.

Капсула Beloved UNOde50
Архивы пресс-служб

Капсула Beloved UNOde50

Капсула Vital UNOde50
Архивы пресс-служб

Капсула Vital UNOde50

В сюжете весенне-летней коллекции испанских сюрреалистов UNOde50 — не главы, но шесть капсульных линеек: например, Youthful с причудливыми кольцами-спиралями и цепными браслетами, Vital с серьгами-пупырками (мечта трипофоба), Beloved с пуссетами-валентинками и Spiritual с мистически-космическими кристаллами на кольцах-тиарах (спиритический ответ ар-деко звезде Воланда из литблокбастера Локшина!).

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