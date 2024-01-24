Плащи-хамелеоны, тедди-подкрадули и браслеты-валентинки: модный дайджест

Полосатые поло, однобортные ретро-блейзеры и винтажные пальто из гардероба Элви Сингера — в новой мужской весенне-летней коллекции Lime, в которой массмаркет-гигант играет с кинематографическими тропами Вуди Аллена и Уэса Андерсона, рассуждает о моде 1970-х в минималистичных ретро-интерьерах, а заодно противопоставляет трендовым стейтмент-образам расслабленные комбинации из широких брюк, колорблок-рубашек и кожаных лоферов с неряшливо-нарочными потертостями.