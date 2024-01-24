Плащи-хамелеоны, тедди-подкрадули и браслеты-валентинки: модный дайджест

Одной рукой утепляемся в шубы и шерстяные пальто (лютый февраль близко), другой готовимся к весне и присматриваем остромодные тренчи и блейзеры — собрали главные новинки (и новорожденные мастхэвы!) недели.
Lime
Полосатые поло, однобортные ретро-блейзеры и винтажные пальто из гардероба Элви Сингера — в новой мужской весенне-летней коллекции Lime, в которой массмаркет-гигант играет с кинематографическими тропами Вуди Аллена и Уэса Андерсона, рассуждает о моде 1970-х в минималистичных ретро-интерьерах, а заодно противопоставляет трендовым стейтмент-образам расслабленные комбинации из широких брюк, колорблок-рубашек и кожаных лоферов с неряшливо-нарочными потертостями.
Manicure Vampire
Инопланетный гранж — в коллаборации панк-кутюрье Manicure Vampire и эмо-авангардистов Indigo Stuff: фэшн-дуэт запечатлел фантазийных героев ночных кошмаров (работники месяца по версии «Корпорации монстров») на бежево-терракотовых лонгсливах, а также выпустил рваные худи на молнии с хоррор-мото «Save me from myself».
Ushatava
Долгожданная обувная новинка супербренда Ushatava, проанонсированная еще на прошлогоднем подиумном шоу Colorblock, — пушистые туфли-подкрадули из устойчивого эко-меха, достойные и фэшн-мудборда офисных сирен, и праздничного выхода в духе кутюрных фантазий Демны Гвасалии.
Finn Flare
Вместе с худруком Машей Поповой Finn Flare (российский конкурент Uniqlo!) летящей походкой врывается в весенне-летний сезон: в ярких стеганых куртках травянисто-дофаминовых оттенков, жакетах-рубашках, плащах-хамелеонах и фэшн-гибриде тренча и анорака со смещенными пуговицами.
Daisyknit
Минималистичный буржуакор (в тихо-роскошных традициях Jil Sander и The Row!), помноженный на строгий тейлоринг, макси-трапеции и шерстяные бушлаты — краткий пересказ дебютного весеннего дропа Daisyknit в графитовом, небесно-голубом и тауп-оттенках. В лукбуке не позабыты трендовые стайлинг-трюки — мэтчим открытые босоножки с контрастными колготками (привет, Proenza Schouler) и яркими кожаными перчатки — на случай вызова на незапланированную фэшн-дуэль.
All We Need
Тейлоринг-мастера из All We Need поддержали локальный тренд на балеткор, сняв в главной роли февральского кампейна приму-балерину Большого театра (с петербургскими корнями!) Элеонору Севенард. В фэшн-объективе выпускница Вагановки (и праправнучатая племянница Матильды Кшесинской!) примерила платье Одетты, макси-пальто из ткани ручной работы с эффектом водной ряби, кожаный стейтмент-жакет и джинсы кругового кроя с завышенной талией (на зависть Гленну Мартенсу).
Osome2some
В новом кампейне спецы по готик-базе из Osome2some выучили подиумные уроки, стилизовав укороченную шубу под ультракороткие шорты (привет, Miu Miu) и вернувшиеся в модный авангард туфли с открытым мысом, примерив под двубортное пальто пляжные вьетнамки (привет, Prada) и дополнив силуэтный дарк-жакет многослойным комбо с ярко-выглядывающей водолазкой (привет, Valentino).
Boggi Milano
Первые (предвесенние!) фэшн-ласточки из итальянских бутиков Boggi Milano: монохромные брюки из смесового хлопка (тихо-роскошный ответ пестрому колорблоку с подиума), расслабленные худи и пуловеры для спонтанной утренней вылазки в Aster, а также строгие рубашки для накрахмаленного суаре в Мариинке на премьере «Пуритан».
UNOde50
В сюжете весенне-летней коллекции испанских сюрреалистов UNOde50 — не главы, но шесть капсульных линеек: например, Youthful с причудливыми кольцами-спиралями и цепными браслетами, Vital с серьгами-пупырками (мечта трипофоба), Beloved с пуссетами-валентинками и Spiritual с мистически-космическими кристаллами на кольцах-тиарах (спиритический ответ ар-деко звезде Воланда из литблокбастера Локшина!).
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