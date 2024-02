Плащи-хамелеоны, тедди-подкрадули и браслеты-валентинки: модный дайджест

Инопланетный гранж — в коллаборации панк-кутюрье Manicure Vampire и эмо-авангардистов Indigo Stuff: фэшн-дуэт запечатлел фантазийных героев ночных кошмаров (работники месяца по версии «Корпорации монстров») на бежево-терракотовых лонгсливах, а также выпустил рваные худи на молнии с хоррор-мото «Save me from myself».

Минималистичный буржуакор (в тихо-роскошных традициях Jil Sander и The Row!), помноженный на строгий тейлоринг, макси-трапеции и шерстяные бушлаты — краткий пересказ дебютного весеннего дропа Daisyknit в графитовом, небесно-голубом и тауп-оттенках. В лукбуке не позабыты трендовые стайлинг-трюки — мэтчим открытые босоножки с контрастными колготками (привет, Proenza Schouler) и яркими кожаными перчатки — на случай вызова на незапланированную фэшн-дуэль.