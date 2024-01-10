Постельный режим: выбрали 45 пижам для нарядной январской спячки

Не спешим убирать елку в преддверии китайского Нового года (праздников много не бывает), а заодно запасаемся ориенталистскими комплектами Any Wowzers (из чудо-мастерских Ани Барковой) и приручаем золотых рыбок с ночных рубашек Sela. Весна ближе, чем кажется — ухаживаем за бархатцами Ola Ola и встречаем первых ласточек в перышках Chois и Botrois.