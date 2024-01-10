Постельный режим: выбрали 45 пижам для нарядной январской спячки

Запаслись самыми комфортно-уютными пижамами, чтобы не растерять расслабленный праздничный настрой и не вылезать на холод как минимум до мартовской (а то и майской) оттепели.
В январском сонно-зимнем сезоне решающее слово за пижамами из шелка: раскладываем астрологические пасьянсы в кремовом комплекте Morpho&Luna, грациозно потягиваемся в кошко-паттерне Derek Rose и хостим самые нарядные домашние вечеринки в горошках от синьоры Миуччи.
Не спешим убирать елку в преддверии китайского Нового года (праздников много не бывает), а заодно запасаемся ориенталистскими комплектами Any Wowzers (из чудо-мастерских Ани Барковой) и приручаем золотых рыбок с ночных рубашек Sela. Весна ближе, чем кажется — ухаживаем за бархатцами Ola Ola и встречаем первых ласточек в перышках Chois и Botrois.
Рабочий лайфхак из мира мужских пижам: прячемся от постновогодних дел в комплекте Primrose нарядно-матрасной расцветки и растворяемся в оттенках любимого постельного белья при помощи полосатых рубашек Van Laack. Альтернатива — клеткокор из ДЛТ и сумрачное кимоно Saint-Tokyo.
Раздаем детский микрофэшн при помощи гравюрно-тропической пижамы из коллаборации The Dar Kids и Mater&ME (идеально для юных искателей сокровищ пирата Флинта), пытаемся оседлать единорога с принтов Dan Maralex и собираемся в морскую кругосветку (до ванной и обратно) в матроске Loloclo — либо примеряем пижамный коттеджкор Amiki Children, украшенный ажурным кружевом и полупрозрачной сеткой в золотистый горошек.
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