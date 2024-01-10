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Вещи

Постельный режим: выбрали 45 пижам для нарядной январской спячки

Запаслись самыми комфортно-уютными пижамами, чтобы не растерять расслабленный праздничный настрой и не вылезать на холод как минимум до мартовской (а то и майской) оттепели.

Miu Miu, ДЛТ, 220 000 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 220 000 руб.

Morpho&Luna, ДЛТ, 99 500 руб.
Архивы пресс-служб

Morpho&Luna, ДЛТ, 99 500 руб.

Olivia Von Halle, ДЛТ, 69 950 руб.
Архивы пресс-служб

Olivia Von Halle, ДЛТ, 69 950 руб.

Maison by Nude, 55 600 руб.
Архивы пресс-служб

Maison by Nude, 55 600 руб.

Maisonlovers, 47 900 руб.
Архивы пресс-служб

Maisonlovers, 47 900 руб.

Agent Provocateur, 49 000 руб.
Архивы пресс-служб

Agent Provocateur, 49 000 руб.

Derek Rose, ДЛТ, 36 050 руб.
Архивы пресс-служб

Derek Rose, ДЛТ, 36 050 руб.

12storeez, 39 980 руб.
Архивы пресс-служб

12storeez, 39 980 руб.

Primrose, 38 000 руб.
Архивы пресс-служб

Primrose, 38 000 руб.

Botrois, 29 900 руб.
Архивы пресс-служб

Botrois, 29 900 руб.

Any Wowzers, 28 200 руб.
Архивы пресс-служб

Any Wowzers, 28 200 руб.

Subbota, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Subbota, 25 000 руб.

В январском сонно-зимнем сезоне решающее слово за пижамами из шелка: раскладываем астрологические пасьянсы в кремовом комплекте Morpho&Luna, грациозно потягиваемся в кошко-паттерне Derek Rose и хостим самые нарядные домашние вечеринки в горошках от синьоры Миуччи. 

Ola Ola, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 24 000 руб.

Derek Rose, Nuself, 23 500 руб.
Архивы пресс-служб

Derek Rose, Nuself, 23 500 руб.

Norma Objects, 14 800 руб.
Архивы пресс-служб

Norma Objects, 14 800 руб.

My Dear Petra, 13 700 руб.
Архивы пресс-служб

My Dear Petra, 13 700 руб.

My Nymph, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

My Nymph, 9 900 руб.

Рубашка Daisyknit, 8 890 руб., брюки Daisyknit, 9 890 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Daisyknit, 8 890 руб., брюки Daisyknit, 9 890 руб.

Рубашка LVG, 7 480 руб., шорты LVG, 2 310 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка LVG, 7 480 руб., шорты LVG, 2 310 руб.

Рубашка belle you, 9 999 руб., брюки belle you, 7 999 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка belle you, 9 999 руб.брюки belle you, 7 999 руб.

Chois, 9 900 руб.
Архивы пресс-служб

Chois, 9 900 руб.

Рубашка Delo Design, 6 500 руб., брюки Delo Design, 5 500 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Delo Design, 6 500 руб., брюки Delo Design, 5 500 руб.

Рубашка Shu, 4 990 руб., шорты Shu, 2 990 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Shu, 4 990 руб., шорты Shu, 2 990 руб.

Рубашка Love Republic, 2 599 руб., брюки Love Republic, 2 599 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Love Republic, 2 599 руб.брюки Love Republic, 2 599 руб.

Рубашка Fiora home, 2 599 руб., брюки Fiora home, 2 599 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка Fiora home, 2 599 руб.брюки Fiora home, 2 599 руб.

Befree, 2 299 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 2 299 руб.

Sela, 1 399 руб.
Архивы пресс-служб

Sela, 1 399 руб.

Не спешим убирать елку в преддверии китайского Нового года (праздников много не бывает), а заодно запасаемся ориенталистскими комплектами Any Wowzers (из чудо-мастерских Ани Барковой) и приручаем золотых рыбок с ночных рубашек Sela. Весна ближе, чем кажется — ухаживаем за бархатцами Ola Ola и встречаем первых ласточек в перышках Chois и Botrois. 

Moschino, ДЛТ, 49 900 руб.
Архивы пресс-служб

Moschino, ДЛТ, 49 900 руб.

Van Laack, ДЛТ, 42 800 руб.
Архивы пресс-служб

Van Laack, ДЛТ, 42 800 руб.

Derek Rose, ДЛТ, 36 050 руб.
Архивы пресс-служб

Derek Rose,  ДЛТ, 36 050 руб.

Needles, Peak, 23 060 руб.
Архивы пресс-служб

Needles, Peak, 23 060 руб. 

Primrose, 19 900 руб.
Архивы пресс-служб

Primrose, 19 900 руб.

Saint Tokyo, 9 700 руб.
Архивы пресс-служб

Saint Tokyo, 9 700 руб.

Футболка Boggi Milano, 6 550 руб., брюки Boggi Milano, 7 850 руб.
Архивы пресс-служб

Футболка Boggi Milano, 6 550 руб., брюки Boggi Milano, 7 850 руб.

Morфeus, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Morфeus, 12 000 руб.

Befree, 1 799 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 1 799 руб.

Рабочий лайфхак из мира мужских пижам: прячемся от постновогодних дел в комплекте Primrose нарядно-матрасной расцветки и растворяемся в оттенках любимого постельного белья при помощи полосатых рубашек Van Laack. Альтернатива — клеткокор из ДЛТ и сумрачное кимоно Saint-Tokyo. 

Story Loris, ДЛТ, 19 150 руб.
Архивы пресс-служб

Story Loris, ДЛТ, 19 150 руб.

Derek Rose, ДЛТ, 17 250 руб.
Архивы пресс-служб

Derek Rose, ДЛТ, 17 250 руб.

Amiki Children, ДЛТ, 14 050 руб.
Архивы пресс-служб

Amiki Children, ДЛТ, 14 050 руб.

The Dar Kids x Mater&ME, 13 990 руб.
Архивы пресс-служб

The Dar Kids x Mater&ME, 13 990 руб.

Dan Maralex, ДЛТ, 11 999 руб.
Архивы пресс-служб

Dan Maralex, ДЛТ, 11 999 руб.

Dan Maralex, Кенгуру, 11 999 руб.
Архивы пресс-служб

Dan Maralex, Кенгуру, 11 999 руб.

Bug Lovers, Lio Store, 6 900 руб.
Архивы пресс-служб

Bug Lovers, Lio Store, 6 900 руб.

Mater&ME, The Dar Store, 4 900 руб.
Архивы пресс-служб

Mater&ME, The Dar Store, 4 900 руб.

Sela, 1 599 руб.
Архивы пресс-служб

Sela, 1 599 руб.

Раздаем детский микрофэшн при помощи гравюрно-тропической пижамы из коллаборации The Dar Kids и Mater&ME (идеально для юных искателей сокровищ пирата Флинта), пытаемся оседлать единорога с принтов Dan Maralex и собираемся в морскую кругосветку (до ванной и обратно) в матроске Loloclo — либо примеряем пижамный коттеджкор Amiki Children, украшенный ажурным кружевом и полупрозрачной сеткой в золотистый горошек.

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Люди:
Анна Баркова

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