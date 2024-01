Тедди-флис, стейтмент-рубашки и колорблок-пуховики: выбрали вещи, которые будем носить весь январь

Искусствоведческий фэшн-блокбастер найден у First in Space. Поддерживаем тренд на графичные принты от Rabanne и Coperni, но с опорой на литкорпус Булгакова и мультграфику Тима Бёртона — в капсуле «Собачье сердце» от арт-романтиков First in Space. Помимо рубашки с асимметричной застежкой и стейтмент-цитатами на рукавах, фаундеры Полина Мещерякова и Денис Степанян сосредоточились на холодоустойчивых пуховиках в комбо с расписными рукавичками.