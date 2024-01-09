Тедди-флис, стейтмент-рубашки и колорблок-пуховики: выбрали вещи, которые будем носить весь январь

Собрали все самое нужное на январь: куртки с расписными рукавичками, пуховые шемизетки и кроссовки для лютого паркур-хайкинга.
AT EASE
Образцовая посадка джинсов найдена у дебютантов AT EASE. Соавтор главных петербургских экосумок ARNY PRAHT Анна Прахт расширила фэшн-профиль и с головой ушла в сольный пошив устойчивого денима в AT EASE (на фабриках с разумным потреблением воды). В итоге непринужденно развешивает на рейлах остромодные мешковатые Relax, подтянутые Bootcut и просторные Wide (одни на двоих в супружеском гардеробе Прахтов), вежливо предлагая подвинуться Гленну Мартенсу.
You
Блеск пайеток, барбикорные двойки, полупрозрачная стейтмент-блуза polka dot и устойчивый лео-мех: постпраздничный вайб из новогодней коллекции мастеров кэжуал-шика You (с идеальным трикотажем и фирменными лимонными шубами) примерила прима-балерина театра балета Эйфмана Мария Абашова в узнаваемых интерьерах доходного дома Штерна.
Bebakids
Привыкаем к après-ski амбьянсу с рождения при помощи тедди-флиса и стеганых лыжных комбинезонов от главных по детскому спорт-шику — марки Noble People, — заодно косплеим знаменитый альпийский показ Miu Miu со склонов Кортина-д'Ампеццо.
alvaar
Реди-мейд кулоны повсюду: от латунных гребешков The Row до зубочисток Phoebe Philo. Замок без замочной скважины из золота и белого родия от концептуальных ювелиров alvaar (и авторов счастливых запонок-четырехлистников) — фэшн-оберег от любого несанкционированного вторжения.
ДЛТ
Меняем отгремевший вельвет на вневременной деним Closed c итальяно-португальских фабрик легендарного модного семейства Марите и Франсуа Жирбо (прародители стиля гранж и брюк-варенок!). Хайлайты новой коллекции: хардкорные деним-рубашки в россыпи заклепок и рваный клеш — оммаж самим себе.
Imakebags
Уроки практической магии от артизанов Imakebags: лоскутки замши превратили в багетную версию культовой Seva — вжух и получилась модель Witch bag.
Finn Flare
Тройной тулуп Finn Flare будет главным трендом на новоголландском катке! Пуховики с калейдоскопическими принтами, алые манишки с капюшонами, кислотные колорблок-куртки и пестрые бини крупной вязки — гайд по морозостойкой цветотерапии от фотографа и худрука Finn Flare Маши Поповой. Идем на каток практиковать зубцовые прыжки и актуальную арт-многослойность (как у Miu Miu и Carven): носим контрастные пуховые шемизетки с расстегнутыми куртками, надеваем пушистые кардиганы комплектом, а мериносовые свитеры оттенка Burberry blue завязываем верхним слоем вместо шарфа.
Hiker
Отрабатываем грациозный бэкфлип в спортивной униформе от Hiker. Горнолыжная экипировка снова в деле: Ким Кардашьян уже позирует в алом ретро-кэтсьюте в объективе Нади Ли Коэн, а Демна одевает амбассадоров Balenciaga в защитные шлемы и ярко-красные лыжные перчатки. В ответ аутдор-ретейлер Hiker припас уличные тапули из флиса и монохромные парки The North Face из ветрозащитной ткани (чтоб вам не надуло), утепленные кроссовки Vans для лютого паркур-хайкинга и морозостойкие куртки Helly Hansen для ситуативной фотосессии в петербургских льдах.
Furla
Голосуем за double bagging обеими руками (полными сумок Furla). В маринистских традициях круизной коллекции Furla миксуем кобальтовый тоут Genesi с жемчужным кросс-боди Primula, а в случае балетного суаре в Мариинке мэтчим клатч Diamante в остромодном оттенке золотистого металлика с полупрозрачными нарядами в духе Prada и Acne Studios (из гардероба принцессы Пирлипат).
First in Space
Искусствоведческий фэшн-блокбастер найден у First in Space. Поддерживаем тренд на графичные принты от Rabanne и Coperni, но с опорой на литкорпус Булгакова и мультграфику Тима Бёртона — в капсуле «Собачье сердце» от арт-романтиков First in Space. Помимо рубашки с асимметричной застежкой и стейтмент-цитатами на рукавах, фаундеры Полина Мещерякова и Денис Степанян сосредоточились на холодоустойчивых пуховиках в комбо с расписными рукавичками.
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