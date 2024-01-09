Тедди-флис, стейтмент-рубашки и колорблок-пуховики: выбрали вещи, которые будем носить весь январь

Отрабатываем грациозный бэкфлип в спортивной униформе от Hiker. Горнолыжная экипировка снова в деле: Ким Кардашьян уже позирует в алом ретро-кэтсьюте в объективе Нади Ли Коэн, а Демна одевает амбассадоров Balenciaga в защитные шлемы и ярко-красные лыжные перчатки. В ответ аутдор-ретейлер Hiker припас уличные тапули из флиса и монохромные парки The North Face из ветрозащитной ткани (чтоб вам не надуло), утепленные кроссовки Vans для лютого паркур-хайкинга и морозостойкие куртки Helly Hansen для ситуативной фотосессии в петербургских льдах.