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Олимпийки, кастеты и меховые шапки: как одеться в духе героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

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Стриминговый «черный лебедь» года — сериал Жоры Крыжовника «Слово пацана. Кровь на асфальте». Новоявленные чушпаны и пацаны разбирают каждую серию на цитаты, саундтрек «Пыяла» татарского дуэта АИГЕЛ улетел в музыкальный космос и возглавил мировой рейтинг Shazam, а ретро-олимпийки и батины кожаные куртки выдирают из рук реселлеров на Авито. Заодно нарядами в духе Марата, Пальто, Вовы Адидаса (и даже Флюры Габдуловны!) можно разжиться у российских концепт-сторов и локалов (от простых до роскошных).

ADERERROR, KM20, 68 900 руб.
Архивы пресс-служб

ADERERROR, KM20, 68 900 руб.

Пальто House of Leo, 67 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто House of Leo, 67 000 руб.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кинопоиск

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Лонгслив в полоску Chaika, 5 900 руб.
Архивы пресс-служб

Лонгслив в полоску Chaika, 5 900 руб.

Kangol, Studio Slow, 7 140 руб.
Архивы пресс-служб

Kangol, Studio Slow, 7 140 руб.

SAMB, 47 500 руб.
Архивы пресс-служб

SAMB, 47 500 руб.

Кеды «Два мяча», 5 900 руб.
Архивы пресс-служб

Кеды «Два мяча», 5 900 руб.

Шапка Finn Flare, 1 274 руб.
Архивы пресс-служб

Шапка Finn Flare, 1 274 руб.

Кольцо-кастет Parts of Four, Poison Drop, 26 100 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо-кастет Parts of Four, Poison Drop, 26 100 руб.

Стартерпак для выживания в ареале обитания «Универсама» — пул разноцветных олимпиек Adererror, Red September и Needles, дополненный олдскульным свитером в мелкий узор (прямиком из свежего дропа SAMB стилиста Ксюши Смо). На случай лютых морозов утепляемся с шапками Finn Flare и клетчатыми шарфами из Au Pont Rouge, а в условиях модного противостояния с врагами из других районов держим при себе суровое фэшн-оружие — латунное кольцо-кастет от ювелиров Parts of Four.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кинопоиск

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Oui, Au Pont Rouge, 7 920 руб.
Архивы пресс-служб

Oui, Au Pont Rouge, 7 920 руб.

Red September, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 12 000 руб.

LMC, Studio Slow, 17 690 руб.
Архивы пресс-служб

LMC, Studio Slow, 17 690 руб.

Unu, 4 290 руб.
Архивы пресс-служб

Unu, 4 290 руб.

Izeta, 320 000 руб.
Архивы пресс-служб

Izeta, 320 000 руб.

Шапка Finn Flare, 1 011 руб.
Архивы пресс-служб

Шапка Finn Flare, 1 011 руб.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кинопоиск

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

FurLand, ДЛТ, 94 600 руб.
Архивы пресс-служб

FurLand, ДЛТ, 94 600 руб.

Кольцо Avgvst, 13 500 руб.
Архивы пресс-служб

Кольцо Avgvst, 13 500 руб.

Придерживаемся фэшн-кредо Андрея Пальто и не отказываемся от шерстяного полупальто House of Leo с поясом на спине и акцентными лацканами. В том же арсенале несломленной интеллигенции хранятся джинсовка музыканта Джона и вечерние арт-наряды Мишель (дневная субличность героини актрисы Анастасии Красовской — следователь по делам несовершеннолетних Ирина Сергеевна).

Needles, Peak Store, 31 950 руб.
Архивы пресс-служб

Needles, Peak Store, 31 950 руб.

A-COLD-WALL* FISHERMAN, Studio Slow, 48 990 руб.
Архивы пресс-служб

A-COLD-WALL* FISHERMAN, Studio Slow, 48 990 руб.

Свитер befree, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер befree, 3 999 руб.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кинопоиск

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Gimos, Кашемир и шелк, 137 833 руб.
Архивы пресс-служб

Gimos, Кашемир и шелк, 137 833 руб.

Kussenkovv, ДЛТ, 94 600 руб.
Архивы пресс-служб

Kussenkovv, ДЛТ, 94 600 руб.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кинопоиск

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Red September, 125 000 руб.
Архивы пресс-служб

Red September, 125 000 руб.

Бомбер Planta Rosa, 29 500 руб.
Архивы пресс-служб

Бомбер Planta Rosa, 29 500 руб.

SAMB, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

SAMB, 25 000 руб.

Слово за головными уборами: от сетчатой кепки Kangol с полок казанского концепт-стора Studio Slow до пушистой меховой шапки FurLand (мечта мамы Андрея и завуча Флюры Габдуловны вместе взятых!) и лео-чепчика младшей сестры Пальто Тани. На досуге (между фэшн-стрелками) присматривается к меховой ушанке Kussenkovv в духе головных уборов Кащея (помня о последствиях!). 

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