Олимпийки, кастеты и меховые шапки: как одеться в духе героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

Стриминговый «черный лебедь» года — сериал Жоры Крыжовника «Слово пацана. Кровь на асфальте». Новоявленные чушпаны и пацаны разбирают каждую серию на цитаты, саундтрек «Пыяла» татарского дуэта АИГЕЛ улетел в музыкальный космос и возглавил мировой рейтинг Shazam, а ретро-олимпийки и батины кожаные куртки выдирают из рук реселлеров на Авито. Заодно нарядами в духе Марата, Пальто, Вовы Адидаса (и даже Флюры Габдуловны!) можно разжиться у российских концепт-сторов и локалов (от простых до роскошных).