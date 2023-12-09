Олимпийки, кастеты и меховые шапки: как одеться в духе героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»?

Стриминговый «черный лебедь» года — сериал Жоры Крыжовника «Слово пацана. Кровь на асфальте». Новоявленные чушпаны и пацаны разбирают каждую серию на цитаты, саундтрек «Пыяла» татарского дуэта АИГЕЛ улетел в музыкальный космос и возглавил мировой рейтинг Shazam, а ретро-олимпийки и батины кожаные куртки выдирают из рук реселлеров на Авито. Заодно нарядами в духе Марата, Пальто, Вовы Адидаса (и даже Флюры Габдуловны!) можно разжиться у российских концепт-сторов и локалов (от простых до роскошных).
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Стартерпак для выживания в ареале обитания «Универсама» — пул разноцветных олимпиек Adererror, Red September и Needles, дополненный олдскульным свитером в мелкий узор (прямиком из свежего дропа SAMB стилиста Ксюши Смо). На случай лютых морозов утепляемся с шапками Finn Flare и клетчатыми шарфами из Au Pont Rouge, а в условиях модного противостояния с врагами из других районов держим при себе суровое фэшн-оружие — латунное кольцо-кастет от ювелиров Parts of Four.
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Придерживаемся фэшн-кредо Андрея Пальто и не отказываемся от шерстяного полупальто House of Leo с поясом на спине и акцентными лацканами. В том же арсенале несломленной интеллигенции хранятся джинсовка музыканта Джона и вечерние арт-наряды Мишель (дневная субличность героини актрисы Анастасии Красовской — следователь по делам несовершеннолетних Ирина Сергеевна).
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Слово за головными уборами: от сетчатой кепки Kangol с полок казанского концепт-стора Studio Slow до пушистой меховой шапки FurLand (мечта мамы Андрея и завуча Флюры Габдуловны вместе взятых!) и лео-чепчика младшей сестры Пальто Тани. На досуге (между фэшн-стрелками) присматривается к меховой ушанке Kussenkovv в духе головных уборов Кащея (помня о последствиях!).
Комментарии (0)