Знакомьтесь, модель-сенсация Мария Лотта! Как эзотерик-художница стала лицом главных модных кампаний?

Модель-сенсация Мария Лотта смотрит на вас отовсюду: ее проникновенный взгляд сверлит вас с витрин, с торцов автобусных остановок, с экранов размером с дом и с дисплея вашего смартфона. Как до этого никому не известная художница в жанре сакральной геометрии оказалась лицом всего? Выяснили самые сказочные подробности, разодели нашу героиню в экошик-фэшн и отвели Марию Лотту Талызину домой — в московскую городскую усадьбу Талызиных-Устиновых.
Нельзя пройти по улице в Петербурге и не встретить тебя хотя бы трижды. Уткнешься в телефон — там тоже ты. А еще недавно так не было, почему?
Мое модельное приключение началось в 15 лет, случился конкурс Elite Model Look, где я заняла четвертое место и уехала по контракту в Токио. У меня тогда были волосы до колен, я была похожа на Рапунцель. Тогда я почти не работала в России — больше Азия, Европе.
Сейчас скроллишь фид, останавливаешься на самых классных фэшн-картинках, а они все чаще оказываются русскими.
У нас потрясающие команды, люди, которые это делают, которые вкладывают огромное количество труда, внимания, экспертизы — и выходит очень красиво. Моделинг — это же про поиск прекрасного. Это мое хобби, которое расцвело. Люблю это дело за то, что оно все время удивляет — никогда не знаешь, что за новая миссия у тебя, чувствуешь себя супергероем. «Так, все, ты сейчас едешь, спускаемся в каньон. Так, гора, лезь на гору. Вот вода, заходи». И ты такой: так, я сейчас все сделаю.
Кто тебя заново открыл уже здесь, в России? Как ты вдруг одновременно оказалась в кампейнах Alrosa, Sela, Gate31, Russkaya Skazka, My812?
Три года назад пришла в кафе, была вся в белом — в перьях, в шляпе, — и ко мне подошел Ибрагим Гациев (топ-стилист и кофаундер Planta Rosa. — Прим. ред.). Ибрагим меня очень вдохновил: витрины ЦУМа и ДЛТ со мной — это был его проект. Помню, моя петербургская подруга тогда сделала стори: видео раздвигающихся дверей лифта в ДЛТ с моей фотографией и подписью: «Когда твой друг открывается перед тобой полностью».
Как выглядеть как ты? Чтоб эффектно заходить в белом, а Ибрагим стремился к тебе навстречу?
Главная сила — в радости и благодарности. А еще — не пить, не курить, не есть мяса. Я вдруг полюбила холод: встала на коньки, нырнула в прорубь. Теперь даже умываюсь льдом: холод омолаживает. Я ведь свой первый крем для лица нанесла несколько месяцев назад, ни о какой косметологии даже речи нет. Зачем?
У среднестатистического россиянина 148 предметов гардероба, а у тебя сколько?
Я ношу вещи и украшения, которые делают мои друзья: эльфийский лен Chintamani, трикотаж с готическим уклоном Mixed Feelings, петербургские эзотерик-украшения Energy369. Мне кажется, эмоциональная и духовная близость так тоже работает. Я люблю этих людей, и мне тепло и комфортно в их вещах. Еще, например, смокинг, бальное или подвенечное платье сами по себе уже радуют и даже окрыляют. Представьте, если бы все на планете были по-своему прекрасно одеты. Какое было бы торжество!
Откуда такое неистовое стремление к красоте? До самого красивого все равно не дотянешься.
У меня папа с мамой — художники, у меня это в крови. Мама назвала меня Марией, а папа — Лоттой. Мама пишет ангелов всю мою жизнь, каждый день. Папа — художник, по семейной легенде он прямой потомок Кутузова, по его линии я прапраправнучка. Приезжаю в Петербург и первым делом иду в Казанский собор — к дедушке.
Ты тоже художник, расскажи, что такое сакральная геометрия, буквально пару аксиом.
Только закончила картину: это шри-янтра — царица янтр. Ты на нее смотришь, она тебя гармонизирует и структурирует, ты активируешь свое левое и правое полушария мозга одновременно. Ты успокаиваешь свой ум через рисунок. Мандалы, янтры в переводе дословно — «инструмент для созерцания». Любое созерцание — это замедление мыслей, ума. Это расслабление. Вот ничего такого: циркуль, линейки, бумага или холст, ты закруживаешь эти линии, и получается идеальная фигура, и она как клетки множится, зарождается целая вселенная. Я экспериментирую с материалами, замешиваю в краски масла — мирра, елей.
Еще практикую арт-терапию: ко мне приходят девочки рисовать, это потрясающий восторг, потому что я вижу, что происходит с людьми. Огромное удовольствие смотреть, как они вдохновляются и как меняются состояние и настроение, какие они приходят и какие довольные, счастливые уходят. Такие истории случаются, целые жизни меняются. Мечтаю однажды открыть институт сакральной геометрии.
Давай откроем в Петербурге, очень срочно нужно изменить целую жизнь.
Я очень люблю Петербург: обожаю воду. У вас сел на катер, 5 минут — и все: Финский залив. Мне не терпится на море — увлеклась фридайвингом, уже могу задерживать дыхание на 4 минуты. Скоро поеду к дельфинам плавать в бухту, где у них детский сад — там взрослые дельфины воспитывают дельфинят. Буду плавать с моноластой — это просто подводный феррари!
Наши маленькие читатели, сказка про Рапунцель подошла к концу, следующая страница — Русалочка!
Да, новая сказка, так и есть, у меня неутолимая потребность в волшебстве. Каждое погружение — ты идешь глубже. И когда ты выключаешь голову и просто растворяешься в море, это бесподобное чувство и единение со всем миром и тишиной. И когда у тебя максимальный штиль в голове и ты абсолютно расслаблен, это, конечно, полный полет.
Текст ЮЛИЯ МАШНИЧ
Фото АЛИСА ДИТРИХ
Стиль ПОЛИНА ЭВИНА
Ассистент стилиста ХАВА ГЕБЕКОВА
Продюсер МАРИЯ ЗАЙЦЕВА
Визаж и волосы ОЛЬГА ГЛАЗУНОВА
Свет ИЛЬЯ КОМАРОВСКИХ
Благодарим государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева за помощь в проведении съемки
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