Знакомьтесь, модель-сенсация Мария Лотта! Как эзотерик-художница стала лицом главных модных кампаний?

Нельзя пройти по улице в Петербурге и не встретить тебя хотя бы трижды. Уткнешься в телефон — ​там тоже ты. А еще недавно так не было, почему?

Мое модельное приключение началось в 15 лет, случился конкурс Elite Model Look, где я заняла четвертое место и ­уехала по контракту в Токио. У меня тогда были волосы до колен, я была похожа на Рапунцель. Тогда я почти не работала в России — ​больше Азия, Европе.

Сейчас скроллишь фид, останавливаешься на самых классных фэшн-картинках, а они все чаще оказываются русскими.

У нас потрясающие команды, люди, которые это делают, которые вкладывают огромное количество труда, внимания, экспертизы — и выходит очень красиво. Моделинг — ​это же про поиск прекрасного. Это мое хобби, которое расцвело. Люблю это дело за то, что оно все время удивляет — ​никогда не знаешь, что за новая миссия у тебя, чувствуешь себя супергероем. «Так, все, ты сейчас едешь, спускаемся в каньон. Так, гора, лезь на гору. Вот вода, заходи». И ты такой: так, я сейчас все сделаю.

Кто тебя заново открыл уже здесь, в России? Как ты вдруг одновременно оказалась в кампейнах Alrosa, Sela, Gate31, Russkaya Skazka, My812?

Три года назад пришла в кафе, была вся в белом — ​в перьях, в шляпе, — ​и ко мне подошел Ибрагим Гациев (топ-стилист и кофаундер Planta Rosa. — ​Прим. ред.). Ибрагим меня очень вдохновил: витрины ЦУМа и ДЛТ со мной — ​это был его проект. Помню, моя петербургская по­друга тогда сделала стори: видео раздвигающихся дверей лифта в ДЛТ с моей фотографией и подписью: «Когда твой друг открывается перед тобой полностью».